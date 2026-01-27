Новини
България »
Станишев: БСП допусна да се превърне в част от статуквото

Станишев: БСП допусна да се превърне в част от статуквото

27 Януари, 2026 14:38 438 14

  • сергей станишев-
  • бсп-
  • избори-
  • румен радев

Той посочи, че всички партии са притеснени от политически проект на Радев. Когато се появи нов политически субект със заявка за промяна, опитът показва, че има голямо преливане на гласове към него много посоки и най-вече от негласуващите

Станишев: БСП допусна да се превърне в част от статуквото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"За съжаление БСП допусна да се превърне в част от статуквото в очите на много хора. БСП беше вторичен партньор в управлението и сега е в особено трудна ситуация".

Това заяви бившият министър-председател и бивш лидер на БСП Сергей Станишев пред журналисти затова дали политическият проект на Румен Радев ще доведе до отлив на гласове на предсрочните парламентарни избори. Коментарът си той направи, след като участва на Софийския икономически форум.

Той посочи, че всички партии са притеснени от политически проект на Радев. Когато се появи нов политически субект със заявка за промяна, опитът показва, че има голямо преливане на гласове към него много посоки и най-вече от негласуващите, коментира Станишев.

Според него единственият полезен ход на БСП е да покаже консолидация, която да отчете това, което хората казват, както и да предложи нови политики, които са достатъчно вдъхновяващи, пише news.bg.

Сергей Станишев, изтъкна, че е възможно БСП да изпадне извън следващия парламент. "Възможно е намаляване на дела на голяма част от партиите, защото има нов субект с високи очаквания около него. Ще има и повишаване на избирателната активност", каза още бившият министър-председател.

Той смята, че БСП не може да се държи като присъдружна организация - дали към сегашното статукво или дали към нов проект на Румен Радев. БСП трябва да докаже, че е автентична ляв европейска партия, ако иска да има шансове, защото всякакви потенциални промени не са просто стани, за да седна, а че са съдържателни и че има консолидация", добави Станишев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    9 0 Отговор
    БСП е в канала съсела я започна, а фритюрника я довърши.

    14:40 27.01.2026

  • 2 Ай стига бе

    6 0 Отговор
    Тоя па шушляк от де се взе?

    14:42 27.01.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    САМО НЕ РАЗБРАХМЕ ЗАЩО КРЕДИТНАТА ПРИНЦЕСА МОНИКА
    ИМА
    ОБЩА ФИМРА С КРЕДИТНИЯ ПРИНЦ АТАНАС ТИЛЕВ
    .....
    И ЗАЕДНО СА АКЦИОНЕРИ В СОФИЙСКИЯ ТОК :)

    14:46 27.01.2026

  • 4 Павел Пенев

    7 0 Отговор
    Еврейския съсел отново си точи зъбките за власт и кражби. Забравихте ли целувките на това нищожество с Лютви Местан на Орлов мост и далаверите на Моника в Австрия, а в крайна сметка - малък замък в Швейцария.

    14:47 27.01.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    140 ФИРМИ ЗА ЗЕЛЕН ПРЕХОД - ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
    И СЪСЕЛА ГИ Е СКРИЛ ЗАД ВИЕНСКА СЛАДКАРНИЦА
    ВЪВ ВИЕНА АВСТРИЯ :)
    ......

    14:50 27.01.2026

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 0 Отговор
    Съсел, не се подавай от дупката.... западането на БеСиПетУ започна именно с теб!

    14:52 27.01.2026

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    КОИ СА ПРИТЕСНЕНИТЕ..????
    КРАДЛИВИТЕ И ЛЪЖЛИВИТЕ, ЗАЩОТО ЗНАЯТ,ЧЕ КИЛИИТЕ ГИ ЧАКАТ.

    14:53 27.01.2026

  • 8 Цвете

    3 0 Отговор
    ТАКА Е, ЗА ВАШЕ СЪЖАЛЕНИЕ, ЗАЩОТО КРАДЕНЕТО И ИЗНАСЯНЕТО НА ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА БЪЛГАРСКИ ЛЕВА ЗАПОЧНА ОТ ВАС. ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ И ВРЪЩАНЕ НАЗАД НЯМА. А, БЪЛГАРИЯ Е ЕДНА ПРЕКРАСНА СТРАНА С МОРЕ, ЕЗЕРА,ПЛАНИНИ.АКО ГИ ИМАХМЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ТЕЗИ ПАРИ, ЩЯХМЕ ДА СМЕ НА ЧЕЛНАТА ПОЗИЦИЯ В ЕВРОПА. 🇧🇬👍🇧🇬

    14:54 27.01.2026

  • 9 Цвете

    2 0 Отговор
    ТАКА Е, ЗА ВАШЕ СЪЖАЛЕНИЕ, ЗАЩОТО КРАДЕНЕТО И ИЗНАСЯНЕТО НА ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА БЪЛГАРСКИ ЛЕВА ЗАПОЧНА ОТ ВАС. ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ И ВРЪЩАНЕ НАЗАД НЯМА. А, БЪЛГАРИЯ Е ЕДНА ПРЕКРАСНА СТРАНА С МОРЕ, ЕЗЕРА,ПЛАНИНИ.АКО ГИ ИМАХМЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ТЕЗИ ПАРИ, ЩЯХМЕ ДА СМЕ НА ЧЕЛНАТА ПОЗИЦИЯ В ЕВРОПА. 🇧🇬👍🇧🇬

    14:55 27.01.2026

  • 10 Тоя плъх

    2 0 Отговор
    Сега и на опозиция на БСП ли ще се прави?

    14:57 27.01.2026

  • 11 Ъхъъъъ.....

    2 0 Отговор
    Освен Плевню и тоя бил "участвал" на Световният Софийски икономически форум като делегат от Карлуково

    14:59 27.01.2026

  • 12 Това което хората казват плъхчо

    2 0 Отговор
    Е да се зачетете малко в сайта на WSWS и барем да осъзнаете колко НЕ сте леви и колко сте неадекватни

    15:02 27.01.2026

  • 13 анализатор 2

    1 0 Отговор
    БСП винаги е била част от статуквото, милионери, собственици на вецове, собственици на хотели, продавачи на електроенергия, препродавачи на медикаменти но пък с голяма грижа за малката потребителска кошница.

    15:05 27.01.2026

  • 14 Естествено че

    1 0 Отговор
    БСП ще изпадне извън следващия парламент. Откри тоя топлата вода. Съсипахте лявото и превърнахте БСП в парий на атлантически паразити с възможно най гнусните атлантически "ценности" нямащи нищо общонито с лявото, нито със наемният труд

    15:06 27.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове