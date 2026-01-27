Станишев: БСП допусна да се превърне в част от статуквото

"За съжаление БСП допусна да се превърне в част от статуквото в очите на много хора. БСП беше вторичен партньор в управлението и сега е в особено трудна ситуация".
Това заяви бившият министър-председател и бивш лидер на БСП Сергей Станишев пред журналисти затова дали политическият проект на Румен Радев ще доведе до отлив на гласове на предсрочните парламентарни избори. Коментарът си той направи, след като участва на Софийския икономически форум.
Той посочи, че всички партии са притеснени от политически проект на Радев. Когато се появи нов политически субект със заявка за промяна, опитът показва, че има голямо преливане на гласове към него много посоки и най-вече от негласуващите, коментира Станишев.
Според него единственият полезен ход на БСП е да покаже консолидация, която да отчете това, което хората казват, както и да предложи нови политики, които са достатъчно вдъхновяващи, пише news.bg.
Сергей Станишев, изтъкна, че е възможно БСП да изпадне извън следващия парламент. "Възможно е намаляване на дела на голяма част от партиите, защото има нов субект с високи очаквания около него. Ще има и повишаване на избирателната активност", каза още бившият министър-председател.
Той смята, че БСП не може да се държи като присъдружна организация - дали към сегашното статукво или дали към нов проект на Румен Радев. БСП трябва да докаже, че е автентична ляв европейска партия, ако иска да има шансове, защото всякакви потенциални промени не са просто стани, за да седна, а че са съдържателни и че има консолидация", добави Станишев.
