Говори Москва: Европейците щастливи васали ли са, или нещастни роби?

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова разкритикува решението на Европейския съюз да забрани изцяло вноса на руски втечнен природен газ.
Тя подчерта, че с този ход европейците са "се отказали от свободата си".
"Трудно е да се каже със сигурност все още: дали са щастливи васали или нещастни роби - времето ще покаже. Но така или иначе, те са се отказали от свободата си", обобщи дипломатът пред телевизия "Звезда".
По-рано днес Европейският съвет обяви официалното одобрение на забраната за внос на руски втечнен природен газ. Пълната забрана ще влезе в сила от началото на 2027 г., докато руският тръбен газ ще бъде напълно забранен от есента на 2027 г.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #26, #54, #55, #72
21:20 26.01.2026
2 Баце ЕООД
Коментиран от #40
21:21 26.01.2026
3 И двете са Марче
21:21 26.01.2026
4 Швейк
Коментиран от #33
21:22 26.01.2026
5 Щом властва тъпотията
21:22 26.01.2026
6 Ханс
21:23 26.01.2026
7 МНОГО ПО
21:24 26.01.2026
8 Владимир Путин, президент
Потомствените крепостни Козлови, Ослови, Овечкини тръгнали да се присмиват на Тристан, Ланселот, Айвънхоу. 3аебиcь....😁
Коментиран от #31
21:24 26.01.2026
9 Бъдеще
Една стара приказка с много актуален прочит!
Коментиран от #29
21:24 26.01.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #23
21:24 26.01.2026
11 хаха
Когато само 14% от гражданите ви ходят редовно на църква, 73 от 100 брака завършват с развод, имате 500 000 изоставени деца, вие сте европейски лидер по деца, отгледани от самотни родители, и аборти на глава от населението, но все още твърдите, че сте истинският бастион на консервативните ценности.
(Най-висок процент на ХИВ в Европа; същият като нивата в Африка)
Коментиран от #20
21:24 26.01.2026
12 мдаааа
21:25 26.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не съм виждал роб , със 17 ресторанта ...🤭😁
21:27 26.01.2026
15 Българин
На господари не ни върви! Така е от 1000 години!
Коментиран от #18
21:27 26.01.2026
16 На са пу н
21:28 26.01.2026
17 Оги
Коментиран от #21
21:29 26.01.2026
18 Глюпости ,
До коментар #15 от "Българин":Вървете в Кремля , там ще имате истински ...🤫
21:29 26.01.2026
19 Много сме ,, щастливи ,, защото
Коментиран от #24
21:30 26.01.2026
20 ха-ха 😝
До коментар #11 от "хаха":,,Когато само 14% от гражданите ви ходят редовно на църква,, .........Това пък какво общо има с темата 🐔 ?!
21:30 26.01.2026
21 хаха
До коментар #17 от "Оги":Защото:
Когато само 14% от гражданите ви ходят редовно на църква, 73 от 100 брака завършват с развод, имате 500 000 изоставени деца, вие сте европейски лидер по деца, отгледани от самотни родители, и аборти на глава от населението, но все още твърдите, че сте истинският бастион на консервативните ценности.
(Най-висок процент на ХИВ в Европа; същият като в Африка)
21:30 26.01.2026
22 Уфф
Коментиран от #25, #39
21:30 26.01.2026
23 Евалла бате
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Ако това стане ще имаш не 17 а 1700 ресторанта. Отивай да правиш ножки на Радев да те направи депутат.
21:31 26.01.2026
24 Овце
До коментар #19 от "Много сме ,, щастливи ,, защото":в овчето стадо.
21:31 26.01.2026
25 Владимир Путин, президент
До коментар #22 от "Уфф":"...телевизора така им казва..."
Руската ТВ казва Киев Два дня, Купянск наш и в Америка бият нeгpитe !!!
Коментиран от #28
21:32 26.01.2026
26 Румен Решетников
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти така ли си възпитан, или си възпитаван да бъдеш роб на крепостните?
21:33 26.01.2026
27 Данко Харсъзина
21:34 26.01.2026
28 Ами що гледаш телевизия
До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":като не ти понася?
21:34 26.01.2026
29 Интересно
До коментар #9 от "Бъдеще":А който няма какво да размени за сигурност?
Коментиран от #81
21:35 26.01.2026
30 Ха,ха
21:36 26.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 големсмях
21:37 26.01.2026
33 ТИР
До коментар #4 от "Швейк":Ходил ли си в Русия за да го казваш,,,
Непременно отиди и ще промениш мнението си.
Коментиран от #77
21:38 26.01.2026
34 Най-робските
Коментиран от #38
21:39 26.01.2026
35 хаха
21:39 26.01.2026
36 Говорителя на руското външно
Коментиран от #49, #50
21:40 26.01.2026
37 Владимир Путин, президент
До коментар #31 от "татунчо 🍌":Само коментирам колко е нелепо про3дите руски крепостни живеещи с кравите в обора, да правят забележки на благородните английски лордове 🍻
Коментиран от #41, #43, #52
21:41 26.01.2026
38 село мое , 🐮
До коментар #34 от "Най-робските":Смяташ ли до 500 ИЛИ НЕ МОЖЕШ ?! Чети Историята и ще разбереш за какво иде реч ! Нито Русия , нито Северна Корея са търпели това , което сме понесли ние .
Коментиран от #53, #68
21:41 26.01.2026
39 Интересно
До коментар #22 от "Уфф":Роби на???
21:42 26.01.2026
40 .....
До коментар #2 от "Баце ЕООД":До известна степен и самите руснаци са си виновни за робството, в което живеят. Десетки години кремълската идеология им промива мозъците, но те не успяха да се вдигнат и да извоюват свободата си. Руснаците са много страхлив народ като цяло.
21:43 26.01.2026
41 Какво му е благородното бе глупав
До коментар #37 от "Владимир Путин, президент":На какво се кланяш?
Коментиран от #48
21:43 26.01.2026
42 Отец Дионисий
21:43 26.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Констатация
21:44 26.01.2026
45 Анализатор
Руския смърди на кръв и отрова...
21:44 26.01.2026
46 Мале
21:44 26.01.2026
47 Европейците са щастливи много ясно
21:45 26.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 хаха
До коментар #36 от "Говорителя на руското външно":Коя от двете кози е все пак?
Пияната или черната?
21:46 26.01.2026
50 Е това е пътешествието на .."щастливата"
До коментар #36 от "Говорителя на руското външно":захарова хохохохо ооохохо
21:46 26.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 татунчо 🍌
До коментар #37 от "Владимир Путин, президент":Лека нощ ! 🛏️
21:48 26.01.2026
53 Абе Смех
До коментар #38 от "село мое , 🐮":В Русия до 1860 г са крепостни тоест роби.Ама те в истинския смисъл,защото като са Асвабадили Свищов войниците са казвали ,ама тия от какво ги освобождаваме та те живеят в двуетажни къщи,те завалиите в землянки.Та думата роб не знам за кой се отнася.
21:48 26.01.2026
54 Българин 🇧🇬
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По-точно ,: евроатлантическата върхушка прави младите българи васали на Турците и краварите .
Коментиран от #59
21:50 26.01.2026
55 гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дяла на американския газ в момента е малко повече от 30 % , а на руския до 2022 беше почти 45 % !! Значи тогава ЕС не е бил роб или васал на Раша , ама сега Е на американците ??? И то при положение , че тогава беше по тръба , която НЕ МОЖЕШ НИКОГА ДА СМЕНИШ ЕДИНСТВЕНИЯ ДОСТАВЧИК , а сега можеш да го смениш буквално за един ден , щото втечнен газ има от цял свят и то на борсова цена !!!
Коментиран от #58, #63, #70, #90
21:50 26.01.2026
56 Руская Ш л ю х а
До коментар #51 от "Е трай":Мий си ауспуха ,че идва Селския бик.Интефесни са ми руските вчера родени фенове ,дето нито руски знаят нито познават историята.
Коментиран от #61, #64, #82
21:51 26.01.2026
57 Руснаците
21:51 26.01.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Как го
До коментар #54 от "Българин 🇧🇬":Измисли бе.Това да не ти е Бай Тошово време дето искаха да сме 16 та република
21:52 26.01.2026
60 Крепостните от блатната кочина
21:53 26.01.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Е що се фалиш
До коментар #62 от "Глу пи сла ве":То не е за фалене да си глупав роб. 😄
21:56 26.01.2026
66 Да бе
21:56 26.01.2026
67 Факт
21:58 26.01.2026
68 Историк
До коментар #38 от "село мое , 🐮":Руската нация е най-изстрадалата и избивана нация в света. Като се започне от трагичния Октомврийски преврат 1917, та чак до наши дни. Заради Ленин, Сталин и Путин са били убити повече от 50 000 000 руснаци. Такова нещо не е виждано никъде в света. И въпреки това, руския народ продължава да търпи робството си до днес.
21:58 26.01.2026
69 пак ли си пиян със шльокавица
До коментар #64 от "Ами кой го интересува":дрът пингвин путяробски. Марш към кофата
Коментиран от #73, #74, #88
21:59 26.01.2026
70 Ами когато не си гледаш интереса
До коментар #55 от "гост":а ти нареждат какво и откъде и на каква цена, си роб. Ако не го осъзнаваш, си глупав роб!
Нещо невярно ли има в твърдението или се припозна триещият?
Коментиран от #86
21:59 26.01.2026
71 Голям майтап
За да станете хора, руснаците трябва да се изтеглите от Украйна.
А България е сред европейските страни и е добре, дори Путин не смее да ни каже копче, защото всички страни са зад нас в случай че апетита му за земя на ботоксовото джудже Путин не се е задоволил.
22:00 26.01.2026
72 Не 35г, а 45г.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":сме били под съветско робство. Дори още има хора русофили, които са затъпели от тогавашните опорки на БКП и СССР.
😂
22:00 26.01.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Интересно
До коментар #58 от "Ами когато не си гледаш интереса":Изпорти си темата, но си прав.
От няколко години няма кой да нарежда от кой , какво за колко ,къде и т.н.
Коментиран от #76
22:02 26.01.2026
76 Дали няма
До коментар #75 от "Интересно":Ако нямаше, Европа нямаше да се самоубива!
Коментиран от #83
22:03 26.01.2026
77 Иван Кръстев
До коментар #33 от "ТИР":Искам да отида, но там е Путин. Искам да отида и в Северна Корея, но там е Ким. Аз съм в България ,но и тук не искам да съм ,заради Пеевски и Борисов.
Коментиран от #79
22:03 26.01.2026
78 хаха🤣
22:03 26.01.2026
79 Е ко искаш
До коментар #77 от "Иван Кръстев":кирчо и кокорчо ли? 😄
22:05 26.01.2026
80 и си и пиян и глупак и дъртак
До коментар #74 от "Не си пиян":путяробска подметка и за радост си отивате скоропостижно и безмилостно. Преди 4 години каква напаст бяхте тук но оредяхте и не понесохте разгрома на раша
Коментиран от #84, #89
22:05 26.01.2026
81 Бъдеще
До коментар #29 от "Интересно":Става като в Сомалия, Газа и Йордания... нито свобода, нито сигурност.... не живот, а съществуване
Коментиран от #87
22:05 26.01.2026
82 Ами кой го интересува
До коментар #56 от "Руская Ш л ю х а":ко миеш бе глупав? Тук не е сметище да мрисаш бе глупав.
22:07 26.01.2026
83 Интересно
До коментар #76 от "Дали няма":Ами ти кажи. Няма да можеш.
Коментиран от #85
22:08 26.01.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Аз казах
До коментар #83 от "Интересно":Явно не го схвана? 😄
22:09 26.01.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Интересно
До коментар #81 от "Бъдеще":Обиждаш руснаците.
22:11 26.01.2026
88 Не си пиян
До коментар #69 от "пак ли си пиян със шльокавица":А си глупак. Само глупак го ползват за трол на тъпотия. Пияния може да изтрезнее, глупака си е за цял живот такъв.
22:11 26.01.2026
89 Само глупак си
До коментар #80 от "и си и пиян и глупак и дъртак":Там е трагедията. И да се пениш, пак глупак ще си останеш. Вината е само твоя. Но и това няма с ко да сфанеш. Все пак си глупав.
22:12 26.01.2026
90 Ами
До коментар #55 от "гост":Нека да Ви разкажа нещо за "американския" втечнен газ.
Данните са официални и можете да ги проверите!
Само около 30% от газът който се употребява в САЩ е техен. Останалите
70% са внос. Около 30% от Канада, 30 от Мексико и 10% от Близкия Изток.
Това, че фирма регистрирана в САЩ доставя газ не означава че газът е американски.
Голяма част от газа който САЩ доставя в Европа си е руски.
Просто го доставя американска фирма.
Санкциите са си санкции, но от това се правят пари.
22:13 26.01.2026