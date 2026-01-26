Говори Москва: Европейците щастливи васали ли са, или нещастни роби?

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова разкритикува решението на Европейския съюз да забрани изцяло вноса на руски втечнен природен газ.

Тя подчерта, че с този ход европейците са "се отказали от свободата си".

"Трудно е да се каже със сигурност все още: дали са щастливи васали или нещастни роби - времето ще покаже. Но така или иначе, те са се отказали от свободата си", обобщи дипломатът пред телевизия "Звезда".

По-рано днес Европейският съвет обяви официалното одобрение на забраната за внос на руски втечнен природен газ. Пълната забрана ще влезе в сила от началото на 2027 г., докато руският тръбен газ ще бъде напълно забранен от есента на 2027 г.