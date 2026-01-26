Новини
Говори Москва: Европейците щастливи васали ли са, или нещастни роби?

26 Януари, 2026

По-рано днес Европейският съвет обяви официалното одобрение на забраната за внос на руски втечнен природен газ

Говори Москва: Европейците щастливи васали ли са, или нещастни роби? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова разкритикува решението на Европейския съюз да забрани изцяло вноса на руски втечнен природен газ.

Тя подчерта, че с този ход европейците са "се отказали от свободата си".

"Трудно е да се каже със сигурност все още: дали са щастливи васали или нещастни роби - времето ще покаже. Но така или иначе, те са се отказали от свободата си", обобщи дипломатът пред телевизия "Звезда".

По-рано днес Европейският съвет обяви официалното одобрение на забраната за внос на руски втечнен природен газ. Пълната забрана ще влезе в сила от началото на 2027 г., докато руският тръбен газ ще бъде напълно забранен от есента на 2027 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 12 Отговор
    В България 35 години възпитават роби и ратаи.Слуги на Хазарите.

    Коментиран от #14, #26, #54, #55, #72

    21:20 26.01.2026

  • 2 Баце ЕООД

    22 14 Отговор
    Нещастни, наплашени и ограбени роби

    Коментиран от #40

    21:21 26.01.2026

  • 3 И двете са Марче

    20 11 Отговор
    и двете, кво да ги праиш

    21:21 26.01.2026

  • 4 Швейк

    25 24 Отговор
    Щастливи сме и още как че не сме се родили в Русия!

    Коментиран от #33

    21:22 26.01.2026

  • 5 Щом властва тъпотията

    26 15 Отговор
    и ги лъжат и крадат продажни усрули, а те си кротуват, значи са щастливи васали.

    21:22 26.01.2026

  • 6 Ханс

    8 6 Отговор
    Чекай да апна дюнера и шти кажа!!!

    21:23 26.01.2026

  • 7 МНОГО ПО

    12 16 Отговор
    ЩАСТЛИВ СЪМ ОТ ТЕБ...АРЕ ХОДИ В БУНКЕРА...

    21:24 26.01.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    18 19 Отговор
    Хахаха....рашките днес избиват рибата в тоалетната.
    Потомствените крепостни Козлови, Ослови, Овечкини тръгнали да се присмиват на Тристан, Ланселот, Айвънхоу. 3аебиcь....😁

    Коментиран от #31

    21:24 26.01.2026

  • 9 Бъдеще

    20 6 Отговор
    "Който разменя свобода за сигурност, скоро губи и двете..."

    Една стара приказка с много актуален прочит!

    Коментиран от #29

    21:24 26.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    14 7 Отговор
    България ще се оправи когато политиката спре да се бърка в бизнеса .Тогава всички български граждани ще са богати.

    Коментиран от #23

    21:24 26.01.2026

  • 11 хаха

    15 22 Отговор
    Ватнишките крепостници пак лаят нещо...

    Когато само 14% от гражданите ви ходят редовно на църква, 73 от 100 брака завършват с развод, имате 500 000 изоставени деца, вие сте европейски лидер по деца, отгледани от самотни родители, и аборти на глава от населението, но все още твърдите, че сте истинският бастион на консервативните ценности.
    (Най-висок процент на ХИВ в Европа; същият като нивата в Африка)

    Коментиран от #20

    21:24 26.01.2026

  • 12 мдаааа

    8 10 Отговор
    Присмял се Куку , на Пипи ...

    21:25 26.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дрътия Софианец

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не съм виждал роб , със 17 ресторанта ...🤭😁

    21:27 26.01.2026

  • 15 Българин

    12 7 Отговор
    Българите сме нещастни роби!
    На господари не ни върви! Така е от 1000 години!

    Коментиран от #18

    21:27 26.01.2026

  • 16 На са пу н

    5 11 Отговор
    ЖАЛКИ АМЕБИ. МУЖИЦИ МАЛОУМНИН

    21:28 26.01.2026

  • 17 Оги

    11 10 Отговор
    Каквито и да са, всеки драпа да ходи в Европа, никой в Русия. Факт. Защо ли?

    Коментиран от #21

    21:29 26.01.2026

  • 18 Глюпости ,

    8 11 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Вървете в Кремля , там ще имате истински ...🤫

    21:29 26.01.2026

  • 19 Много сме ,, щастливи ,, защото

    16 9 Отговор
    получаваме Петрол и газ чрез посредници и ги плащаме по-скъпо. И горивата са демократични нищо че ги плащаме по-скъпо. Нищо че фирмите се изнасят там където те са по-евтини и хиляди работници остават без препитание. Щастливи сме защото хрупаме зелена енергия атомните централи ги няма и плащаме по-скъп ток. Утре тока за бизнеса в България ще бъде 22% по-скъп но ние сме щастливи демократични...........

    Коментиран от #24

    21:30 26.01.2026

  • 20 ха-ха 😝

    2 11 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    ,,Когато само 14% от гражданите ви ходят редовно на църква,, .........Това пък какво общо има с темата 🐔 ?!

    21:30 26.01.2026

  • 21 хаха

    10 8 Отговор

    До коментар #17 от "Оги":

    Защото:

    Когато само 14% от гражданите ви ходят редовно на църква, 73 от 100 брака завършват с развод, имате 500 000 изоставени деца, вие сте европейски лидер по деца, отгледани от самотни родители, и аборти на глава от населението, но все още твърдите, че сте истинският бастион на консервативните ценности.
    (Най-висок процент на ХИВ в Европа; същият като в Африка)

    21:30 26.01.2026

  • 22 Уфф

    11 9 Отговор
    Евродебилите са щастливи роби. Още по страшното, е че мнозинството смятат, че това е нормално защото телевизора така им казва.

    Коментиран от #25, #39

    21:30 26.01.2026

  • 23 Евалла бате

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Ако това стане ще имаш не 17 а 1700 ресторанта. Отивай да правиш ножки на Радев да те направи депутат.

    21:31 26.01.2026

  • 24 Овце

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Много сме ,, щастливи ,, защото":

    в овчето стадо.

    21:31 26.01.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    9 9 Отговор

    До коментар #22 от "Уфф":

     "...телевизора така им казва..."

    Руската ТВ казва Киев Два дня, Купянск наш и в Америка бият нeгpитe !!!

    Коментиран от #28

    21:32 26.01.2026

  • 26 Румен Решетников

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти така ли си възпитан, или си възпитаван да бъдеш роб на крепостните?

    21:33 26.01.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    3 7 Отговор
    Нещастни роби. Бай Дончо ги бие с камшик.

    21:34 26.01.2026

  • 28 Ами що гледаш телевизия

    7 3 Отговор

    До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":

    като не ти понася?

    21:34 26.01.2026

  • 29 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бъдеще":

    А който няма какво да размени за сигурност?

    Коментиран от #81

    21:35 26.01.2026

  • 30 Ха,ха

    6 6 Отговор
    Що бе, крепостните кво ги интересува

    21:36 26.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 големсмях

    8 9 Отговор
    Ако робите са най-уредените държави в света ....роби са ..хахахаах Но робите са в Рассия ......Имат си диктатор...пожизнен .цар.,живеят като роби ...не ги пускат никъде ...като роби ...и са са робско самосъзнание ....постоянно се молят на царя ...за кенефи ,за вода ,за храна ...за всичко ...

    21:37 26.01.2026

  • 33 ТИР

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Швейк":

    Ходил ли си в Русия за да го казваш,,,
    Непременно отиди и ще промениш мнението си.

    Коментиран от #77

    21:38 26.01.2026

  • 34 Най-робските

    9 7 Отговор
    народи в света са северно корейците и руснаците.

    Коментиран от #38

    21:39 26.01.2026

  • 35 хаха

    6 1 Отговор
    Дам дам ...

    21:39 26.01.2026

  • 36 Говорителя на руското външно

    7 1 Отговор
    министерство ли пита ? Захарова ли?

    Коментиран от #49, #50

    21:40 26.01.2026

  • 37 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор

    До коментар #31 от "татунчо 🍌":

    Само коментирам колко е нелепо про3дите руски крепостни живеещи с кравите в обора, да правят забележки на благородните английски лордове 🍻

    Коментиран от #41, #43, #52

    21:41 26.01.2026

  • 38 село мое , 🐮

    5 4 Отговор

    До коментар #34 от "Най-робските":

    Смяташ ли до 500 ИЛИ НЕ МОЖЕШ ?! Чети Историята и ще разбереш за какво иде реч ! Нито Русия , нито Северна Корея са търпели това , което сме понесли ние .

    Коментиран от #53, #68

    21:41 26.01.2026

  • 39 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Уфф":

    Роби на???

    21:42 26.01.2026

  • 40 .....

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    До известна степен и самите руснаци са си виновни за робството, в което живеят. Десетки години кремълската идеология им промива мозъците, но те не успяха да се вдигнат и да извоюват свободата си. Руснаците са много страхлив народ като цяло.

    21:43 26.01.2026

  • 41 Какво му е благородното бе глупав

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Владимир Путин, президент":

    На какво се кланяш?

    Коментиран от #48

    21:43 26.01.2026

  • 42 Отец Дионисий

    3 3 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    21:43 26.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Констатация

    5 4 Отговор
    """"""Москва: Европейците щастливи васали ли са, или нещастни роби?""""" -------- Същия въпрос е валиден и за руснаците, които мечтаят да са "европейски роби"!? Странно нали?

    21:44 26.01.2026

  • 45 Анализатор

    4 3 Отговор
    Ти ли ще ми кажеш откъде да купувам газ, ма..?
    Руския смърди на кръв и отрова...

    21:44 26.01.2026

  • 46 Мале

    2 0 Отговор
    Платения коментиращ е под всяка критика. Другия път в затвора да се за училище пишеш ей

    21:44 26.01.2026

  • 47 Европейците са щастливи много ясно

    8 3 Отговор
    Тях не ги избиват в окопите ,нямат ниска продължителност на живот ,обикалят света по плажове и дестинации и имат 14 пъти по високи доходи от мизерна раша

    21:45 26.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 хаха

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Говорителя на руското външно":

    Коя от двете кози е все пак?
    Пияната или черната?

    21:46 26.01.2026

  • 50 Е това е пътешествието на .."щастливата"

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "Говорителя на руското външно":

    захарова хохохохо ооохохо

    21:46 26.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 татунчо 🍌

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Владимир Путин, президент":

    Лека нощ ! 🛏️

    21:48 26.01.2026

  • 53 Абе Смех

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "село мое , 🐮":

    В Русия до 1860 г са крепостни тоест роби.Ама те в истинския смисъл,защото като са Асвабадили Свищов войниците са казвали ,ама тия от какво ги освобождаваме та те живеят в двуетажни къщи,те завалиите в землянки.Та думата роб не знам за кой се отнася.

    21:48 26.01.2026

  • 54 Българин 🇧🇬

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По-точно ,: евроатлантическата върхушка прави младите българи васали на Турците и краварите .

    Коментиран от #59

    21:50 26.01.2026

  • 55 гост

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дяла на американския газ в момента е малко повече от 30 % , а на руския до 2022 беше почти 45 % !! Значи тогава ЕС не е бил роб или васал на Раша , ама сега Е на американците ??? И то при положение , че тогава беше по тръба , която НЕ МОЖЕШ НИКОГА ДА СМЕНИШ ЕДИНСТВЕНИЯ ДОСТАВЧИК , а сега можеш да го смениш буквално за един ден , щото втечнен газ има от цял свят и то на борсова цена !!!

    Коментиран от #58, #63, #70, #90

    21:50 26.01.2026

  • 56 Руская Ш л ю х а

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "Е трай":

    Мий си ауспуха ,че идва Селския бик.Интефесни са ми руските вчера родени фенове ,дето нито руски знаят нито познават историята.

    Коментиран от #61, #64, #82

    21:51 26.01.2026

  • 57 Руснаците

    4 1 Отговор
    освен, че са роби в собствената си държава, им забранено дори да мислят самостоятелно.

    21:51 26.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Как го

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Българин 🇧🇬":

    Измисли бе.Това да не ти е Бай Тошово време дето искаха да сме 16 та република

    21:52 26.01.2026

  • 60 Крепостните от блатната кочина

    4 1 Отговор
    говорят за робство! Нефелни алкохолици!!! 🤣🤣🤣🤣🙂

    21:53 26.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Е що се фалиш

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Глу пи сла ве":

    То не е за фалене да си глупав роб. 😄

    21:56 26.01.2026

  • 66 Да бе

    2 0 Отговор
    муууу, маша, мууу

    21:56 26.01.2026

  • 67 Факт

    1 1 Отговор
    TV звезда е на комунистическия престъпник Зюганов,дето инсталира пионката си Борисов

    21:58 26.01.2026

  • 68 Историк

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "село мое , 🐮":

    Руската нация е най-изстрадалата и избивана нация в света. Като се започне от трагичния Октомврийски преврат 1917, та чак до наши дни. Заради Ленин, Сталин и Путин са били убити повече от 50 000 000 руснаци. Такова нещо не е виждано никъде в света. И въпреки това, руския народ продължава да търпи робството си до днес.

    21:58 26.01.2026

  • 69 пак ли си пиян със шльокавица

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Ами кой го интересува":

    дрът пингвин путяробски. Марш към кофата

    Коментиран от #73, #74, #88

    21:59 26.01.2026

  • 70 Ами когато не си гледаш интереса

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "гост":

    а ти нареждат какво и откъде и на каква цена, си роб. Ако не го осъзнаваш, си глупав роб!

    Нещо невярно ли има в твърдението или се припозна триещият?

    Коментиран от #86

    21:59 26.01.2026

  • 71 Голям майтап

    3 2 Отговор
    Русия газ пикае в момента, простата я алармира да приказва глупости от сутрин до здрач, а горивата са си стабилни в България .... той си мислеше руското говедо, че може да ни изнудва, както едно време... е достатъчно. До колкото знам Русия временно е забранила износа на горива, щото няма за нейния вътрешен пазар заради взривените складове и заводи за преработка на горива.
    За да станете хора, руснаците трябва да се изтеглите от Украйна.
    А България е сред европейските страни и е добре, дори Путин не смее да ни каже копче, защото всички страни са зад нас в случай че апетита му за земя на ботоксовото джудже Путин не се е задоволил.

    22:00 26.01.2026

  • 72 Не 35г, а 45г.

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    сме били под съветско робство. Дори още има хора русофили, които са затъпели от тогавашните опорки на БКП и СССР.
    😂

    22:00 26.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ами когато не си гледаш интереса":

    Изпорти си темата, но си прав.
    От няколко години няма кой да нарежда от кой , какво за колко ,къде и т.н.

    Коментиран от #76

    22:02 26.01.2026

  • 76 Дали няма

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Интересно":

    Ако нямаше, Европа нямаше да се самоубива!

    Коментиран от #83

    22:03 26.01.2026

  • 77 Иван Кръстев

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "ТИР":

    Искам да отида, но там е Путин. Искам да отида и в Северна Корея, но там е Ким. Аз съм в България ,но и тук не искам да съм ,заради Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #79

    22:03 26.01.2026

  • 78 хаха🤣

    1 1 Отговор
    Баба Маша е сменила доставчика на бело и одеколон за пиене 🤣 и ето го резултата🤣🤣🤣

    22:03 26.01.2026

  • 79 Е ко искаш

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "Иван Кръстев":

    кирчо и кокорчо ли? 😄

    22:05 26.01.2026

  • 80 и си и пиян и глупак и дъртак

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Не си пиян":

    путяробска подметка и за радост си отивате скоропостижно и безмилостно. Преди 4 години каква напаст бяхте тук но оредяхте и не понесохте разгрома на раша

    Коментиран от #84, #89

    22:05 26.01.2026

  • 81 Бъдеще

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Интересно":

    Става като в Сомалия, Газа и Йордания... нито свобода, нито сигурност.... не живот, а съществуване

    Коментиран от #87

    22:05 26.01.2026

  • 82 Ами кой го интересува

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Руская Ш л ю х а":

    ко миеш бе глупав? Тук не е сметище да мрисаш бе глупав.

    22:07 26.01.2026

  • 83 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Дали няма":

    Ами ти кажи. Няма да можеш.

    Коментиран от #85

    22:08 26.01.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Аз казах

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Интересно":

    Явно не го схвана? 😄

    22:09 26.01.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Бъдеще":

    Обиждаш руснаците.

    22:11 26.01.2026

  • 88 Не си пиян

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "пак ли си пиян със шльокавица":

    А си глупак. Само глупак го ползват за трол на тъпотия. Пияния може да изтрезнее, глупака си е за цял живот такъв.

    22:11 26.01.2026

  • 89 Само глупак си

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "и си и пиян и глупак и дъртак":

    Там е трагедията. И да се пениш, пак глупак ще си останеш. Вината е само твоя. Но и това няма с ко да сфанеш. Все пак си глупав.

    22:12 26.01.2026

  • 90 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "гост":

    Нека да Ви разкажа нещо за "американския" втечнен газ.
    Данните са официални и можете да ги проверите!
    Само около 30% от газът който се употребява в САЩ е техен. Останалите
    70% са внос. Около 30% от Канада, 30 от Мексико и 10% от Близкия Изток.
    Това, че фирма регистрирана в САЩ доставя газ не означава че газът е американски.
    Голяма част от газа който САЩ доставя в Европа си е руски.
    Просто го доставя американска фирма.
    Санкциите са си санкции, но от това се правят пари.

    22:13 26.01.2026

