Заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели опроверга информацията на вестник Financial Times, че САЩ ще предоставят на Украйна гаранции за сигурност, само ако Киев се откаже от Донбас. "Това е абсолютно невярно — единствената роля на САЩ в мирния процес е да събере двете страни, за да сключат споразумение“, заявява тя в коментар за Reuters, пише Фокус.
Анонимен източник, запознат с позицията на САЩ, отбелязва, че Вашингтон "не се опитва да принуди Украйна да направи териториални отстъпки“, пише британската агенция.
Източникът добавя, че гаранциите за сигурност зависят от това дали двете страни ще се съгласят на мирно споразумение.
По-рано FT писа, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е дала да се разбере, че гаранциите за сигурност от страна на САЩ зависят от това дали Киев ще се съгласи на мирно споразумение, което ще предвижда предаването на Донбас на Русия.
Според осем източници, запознати със ситуацията, Вашингтон също е намекнал, че ще обещае на Украйна повече оръжия за укрепване на армията ѝ в мирно време, ако тя се съгласи да изтегли войските си от контролираните от нея части на Донбас.
Изданието отбелязва, че ангажиментите на САЩ в областта на сигурността зависят от постигането на компромис с Русия. Украински и европейски официални лица определиха позицията на САЩ като опит да се окаже натиск върху Киев, за да направи болезнени териториални отстъпки, които Москва изисква във всяко споразумение.
Белият дом: Това е абсолютно невярно! Не притискаме Киев за изтегляне от Донбас срещу гаранции за сигурност
27 Януари, 2026 22:08 708 25
Белия дом коментира информацията на FT, че САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност в замяна на изтегляне от Донбас
Заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели опроверга информацията на вестник Financial Times, че САЩ ще предоставят на Украйна гаранции за сигурност, само ако Киев се откаже от Донбас. "Това е абсолютно невярно — единствената роля на САЩ в мирния процес е да събере двете страни, за да сключат споразумение“, заявява тя в коментар за Reuters, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #2
22:10 27.01.2026
2 Ако някой ти каже, че не си ииот
До коментар #1 от "Пич":Не му вярвай.
Коментиран от #3
22:12 27.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дон Корлеоне
Коментиран от #19
22:15 27.01.2026
5 Хипотетично
22:15 27.01.2026
6 Питам
Коментиран от #11
22:16 27.01.2026
7 Защо да ги натискаме като
А и те така или иначе ще се изтеглят от тези области и да искат и да не искат.
22:16 27.01.2026
8 Мда
22:17 27.01.2026
9 Бил Клинтън
22:17 27.01.2026
10 Копейки
22:18 27.01.2026
11 Той
До коментар #6 от "Питам":днес за12 ти път почина.......
22:19 27.01.2026
12 Ицо
Коментиран от #17, #23
22:21 27.01.2026
13 Ами
Възможно е, наистина да притискат окраина.
И не само нея :)
22:22 27.01.2026
14 Питащ
Коментиран от #18, #20, #21
22:23 27.01.2026
15 Хохо Бохо
22:25 27.01.2026
16 Госあ
22:25 27.01.2026
17 Няма, няма
До коментар #12 от "Ицо":Само обратни сме си!😂
22:26 27.01.2026
18 Отговарящ
До коментар #14 от "Питащ":Украинците правят грешка,че не са думнали още мавзолея на суфилистика.
22:27 27.01.2026
19 Ехеее
До коментар #4 от "Дон Корлеоне":Никой не може да спаси Хаяското, подведоха го и започна безаналоговата СВо. Влезна в батака с двата крака.😆.
22:27 27.01.2026
20 Ами
До коментар #14 от "Питащ":Защото изкуството изисква жертви.
22:29 27.01.2026
21 Ама
До коментар #14 от "Питащ":То също като тебе бе, какво не разбираш! Ти вече от десет години контролираш от първа до трета плочка на площад Възраждане, и защо тогава ти бяха тези хиляди саксофони?
22:29 27.01.2026
22 Факт
22:29 27.01.2026
23 ...
До коментар #12 от "Ицо":Копейките станаха рубльовки...
22:30 27.01.2026
24 Факт
22:31 27.01.2026
25 Весело
22:40 27.01.2026