Белият дом: Това е абсолютно невярно! Не притискаме Киев за изтегляне от Донбас срещу гаранции за сигурност

Заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели опроверга информацията на вестник Financial Times, че САЩ ще предоставят на Украйна гаранции за сигурност, само ако Киев се откаже от Донбас. "Това е абсолютно невярно — единствената роля на САЩ в мирния процес е да събере двете страни, за да сключат споразумение“, заявява тя в коментар за Reuters, пише Фокус.



Анонимен източник, запознат с позицията на САЩ, отбелязва, че Вашингтон "не се опитва да принуди Украйна да направи териториални отстъпки“, пише британската агенция.



Източникът добавя, че гаранциите за сигурност зависят от това дали двете страни ще се съгласят на мирно споразумение.



По-рано FT писа, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е дала да се разбере, че гаранциите за сигурност от страна на САЩ зависят от това дали Киев ще се съгласи на мирно споразумение, което ще предвижда предаването на Донбас на Русия.



Според осем източници, запознати със ситуацията, Вашингтон също е намекнал, че ще обещае на Украйна повече оръжия за укрепване на армията ѝ в мирно време, ако тя се съгласи да изтегли войските си от контролираните от нея части на Донбас.



Изданието отбелязва, че ангажиментите на САЩ в областта на сигурността зависят от постигането на компромис с Русия. Украински и европейски официални лица определиха позицията на САЩ като опит да се окаже натиск върху Киев, за да направи болезнени териториални отстъпки, които Москва изисква във всяко споразумение.

Още новини от Украйна