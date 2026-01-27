Килиан Мбапе оглави престижна класация в топ 5 първенствата на Европа

Килиан Мбапе е начело в топ 5 на лигите в Европа по създадени голови положения този сезон. След победата на Виляреал с 2:0 нападателят на Реал Мадрид достигна 50, а топ 3 допълват полузащитникът на Аталанта - Шарл де Кетелаере (44) и крилото на Байерн Мюнхен - Майкъл Олисе (43).

Ламин Ямал (Барселона) и Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед) делят четвъртото място с 42 създадени голови положения.

Николо Барела (Интер Милано) – 41, Жереми Доку (Манчестър Сити), Романо Шмит (Вердер Бремен) и Винисиус (Реал Мадрид) – по 39. Педри от Барселона допълва топ 10 с 38.