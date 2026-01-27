Новини
Гигантският летящ самолетоносач на Китай: какво се знае

27 Януари, 2026 07:54

Китай показа симулация на гигантски космически самолетоносач и го инсценира като ново супероръжие. Експерти обаче го смятат по-скоро за научна фантастика.

Гигантският летящ самолетоносач на Китай: какво се знае - 1
Снимка: DW/ CCTV
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Летящ самолетоносач, по-голям от всеки съвременен военен кораб и по-тежък от супертанкер: "Луанняо" - новото китайско космическо супероръжие за войните на бъдещето. Засега обаче експертите виждат в него преди всичко високотехнологичен театър с политическо послание.

Китайската "Небесна порта"

Китай планира интегрирана система за въздушна и космическа отбрана, наречена "Nantianmen" ("Небесна порта"). Нейният флагман е именно летящият самолетоносач "Луанняо", дълъг 242 метра, широк 684 метра и с впечатляващо тегло при излитане - до 120 000 тона. От борда му безпилотни космически изтребители, наречени "Xuannü", ще изстрелват хиперзвукови ракети по цели в атмосферата и в орбита.

"Китай е втора космическа сила в света - след САЩ , но значително пред Европа", казва пред ДВ експертката по космическа сигурност Юлиана Зюс от германската фондация "Наука и политика" (SWP). Космосът заема престижно място сред китайското ръководство и е "изключително важен за военните способности", посочва още експертката и добавя, че Пекин е инвестирал много пари в тази област.

С такава маса планираният космически носител би надминал най-големите съществуващи платформи с около 20 процента. Малко по-къс е, но е значително по-широк от класическия морски самолетоносач. Най-големият съществуващ самолетоносач в момента, USS Gerald R. Ford, е със следните технически параметри: 337 метра дължина, 78 метра широчина и около 100 000 тона тегло - включително гориво, екипаж и оборудване.

В петминутен репортаж на военното предаване "Lijian" по китайската държавна телевизия CCTV въпросният летящ самолетоносач е показан като реалистичен 3D модел, който лети над земята, изстрелва космически ракети и стреля с оръжия в космоса . Откъси от репортажа се разпространяват и в YouTube.

Защо експертите се съмняват

Чисто технически проектът е далеч отвъд възможностите на това, което съвременните ракети са в състояние да изведат в орбита. Дори да приемем, че е възможно конструкцията да възникне на модулен принцип, т.е. да бъде сглобена в космоса от отделни части, много други въпроси остават нерешени: за снабдяването с енергия, задвижването, охлаждането, защитата от космически отпадъци и най-вече - разходите.

Германският дипломат и космически анализатор Хайнрих Крефт разглежда проекта като "напълно нереалистичен от днешна гледна точка". Но не изключва реализацията му в по-далечно бъдеще. "Много от нещата, които преди 20 или 30 години бяха научна фантастика, днес са реалност", казва Крефт пред ДВ. Китай се включва в надпреварата, която подклаждат и личности като Илон Мъск или Джеф Безос с техните визии за заселване на Луната и на Марс , добавя той.

"Пекин иска да ви накара да повярвате, че строи летящи самолетоносачи"

И други анализи виждат в "Луанняо" по-скоро стратегически сигнал, отколкото готов за реализация проект. Специализираното издание The National Interest пише в тази връзка: "Пекин иска да ви накара да повярвате, че строи летящи самолетоносачи".

Пекин иска останалият свят да повярва в това супероръжие, независимо дали то ще бъде построено или не, пише още изданието и добавя, че визията "заличава границата между научната фантастика и военната реалност" и има за цел да създаде объркване в Западния свят и да го накара да харчи от ресурсите си.

Космическият анализатор Хайнрих Крефт пък вижда в този ход на Пекин целенасочено послание в надпреварата със САЩ - на фона на конфликта около Тайван. Експертът припомня, че Китай напоследък бомбардира света с гръмки новини за все нови и нови "супероръжия". Западните експерти редовно ги определят като нереалистични проекти, които явно са част от китайската стратегия за сплашване.

"Демонстрация на сила"

Сходно мнение застъпва и Юлиана Зюс от фондация "Наука и политика". "Тук става дума за демонстрация на сила и проекция на мощ в различни измерения", казва експертката. В същото време тя интерпретира представянето на летящия самолетоносач "Луанняо" като отговор на плановете на САЩ за противоракетна отбрана в космоса: планираният от Доналд Тръмп "Златен купол", който ще може да прихваща ракети от космоса, е смятан за изключително амбициозен от техническа гледна точка.

Макар да разглежда китайския проект като част от психологическата война, експертът Хайнрих Крефт предупреждава да не се заблуждаваме. Китай работи върху всички възможни проекти и оръжейни системи на бъдещето, например в лазерната област, където Пекин изглежда е по-напред от всички останали, казва Крефт.

Автор: Александър Фройнд


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уфф

    11 7 Отговор
    Браво на китайските другари!

    08:02 27.01.2026

  • 2 ТИГО

    11 5 Отговор
    Небесна картинка ,и нашите веднага преразказ ! Кой се връзва на тези чайконавти!

    Коментиран от #4

    08:05 27.01.2026

  • 3 Звездата на смъртта

    9 0 Отговор
    Това е от междузвездни войни, трети епизод май че беше.

    08:06 27.01.2026

  • 4 ТИГО

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТИГО":

    Нали си знаеш урока старче ,на дълбоко и на сухоо ...

    08:08 27.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Самолетоносачът на Лигата на справедливостта.

    08:08 27.01.2026

  • 6 Уфф

    15 5 Отговор
    Дебелите на запад и в краварника, вече нищо не могат да създадат

    08:11 27.01.2026

  • 7 Не зная за самолетоносачите,

    10 6 Отговор
    но в действителност китайците са 50 години пред cащисаните и 100 лета пред гейpупейците. Както сами казват cащисаните, китайците в момента живеят в лето 2070. Баба Евангелия какво беше казала за жълтyрите, че ще владеят света, нали? Права е била жената.

    Коментиран от #8

    08:16 27.01.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 9 Отговор

    До коментар #7 от "Не зная за самолетоносачите,":

    пред РАШАщисаните колко са?

    Коментиран от #9, #10, #18

    08:22 27.01.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    аааа..сигурно са 1 месец назад

    08:24 27.01.2026

  • 10 Китай и Русия

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    създават от години обща мрежа от технологии, които са светлинни години от западналия свят. Както се казва, допълват се един друг. Ти тях не ги мисли, а мисли утре като ти падне панелката от руско време, кой ще ти я плати, защото с единия крак си клошаp.

    Коментиран от #12, #13, #14

    08:26 27.01.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    1 3 Отговор
    От Адмирал Кузнецов по-велик самольотоносач няма !!!
    Китайците могат дyxaт ориза ))

    08:27 27.01.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "Китай и Русия":

    РАША и 1 телефон не може фа създаде-КИТАЙ работи за запада още от времето на Кисинджър , за жалост/ липсва ми японската техника , нищо не става от тия чайници

    Коментиран от #16

    08:29 27.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Овечкин, шеф на АвтоВаз

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "Китай и Русия":

    "....Китай и Русия създават от години обща мрежа от технологии..."

    Китай да, ма Русия къде я слагаш ?
    Русия която от 75 года кола не може направи, Русия на която корейци освобождават територия, Русия която след Четири Года унижения и провали загуби Запорожка и Херсонска области официално приети с референдум 2023г. Русия......😆😆😆

    Коментиран от #20, #22

    08:33 27.01.2026

  • 15 БеГемот

    1 0 Отговор
    Щом китайците са решили .....ще го направят....

    08:38 27.01.2026

  • 16 Руснаците имат

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    няколко марки смарфони, като държат патента за инк дисплея, който все по-често ни се налага в новите смартфони на задната страна.

    Коментиран от #19

    08:41 27.01.2026

  • 17 Джоко

    4 0 Отговор
    Като прочета Дойче Веле и изплуват в съзнанието ми комиксите на Марвел.

    08:41 27.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Руснаците имат":

    кои са тия марки? едната да не е ЮНГА?

    Коментиран от #23, #25

    08:44 27.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 дебелия боико

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Овечкин, шеф на АвтоВаз":

    Америка има хиперзвукови ракети а руснаците нямат защото една кола не могат да направят.

    08:48 27.01.2026

  • 23 Една малка част от тях!

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    YotaPhone, Dexp, Digma, Explay, Highscreen, INOI, Irbis, Texet, 4Good. Няма смисъл да ми обясняваш, че си неграмотен клоyн.

    08:54 27.01.2026

  • 24 Зарко

    0 0 Отговор
    Като гледам Тему какви боклуци бълват,представете си тоя скраб ....

    08:55 27.01.2026

  • 25 Покажи сега,

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    къде са българските смартфони чушкопеци?

    08:56 27.01.2026

  • 26 така е

    0 0 Отговор
    Докато американски частни фирми се готвят да колонизират Марс, други държави се надпреварват как да убиват човеци.

    08:58 27.01.2026

