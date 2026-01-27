Два товарни влака се удариха край Гълъбово. Инцидентът е станал на 26 януари, съобщава БНР.

Композициите са били съставени от локомотиви с вагони тип "гондола". Няма пострадали при влаковата катастрофа. Причинени са само материални щети.

Двамата машинисти, на 50 г. и 53 г., са тествани за употреба на алкохол. Пробите им са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.