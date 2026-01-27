Два товарни влака се удариха край Гълъбово. Инцидентът е станал на 26 януари, съобщава БНР.
Композициите са били съставени от локомотиви с вагони тип "гондола". Няма пострадали при влаковата катастрофа. Причинени са само материални щети.
Двамата машинисти, на 50 г. и 53 г., са тествани за употреба на алкохол. Пробите им са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много рано информирате
17:13 27.01.2026
2 Гражданин
Коментиран от #9
17:17 27.01.2026
3 кантонер
Коментиран от #4
17:18 27.01.2026
4 Амиии
До коментар #3 от "кантонер":нали грозданката бива да го шитне бдж-то на 100% за без пари на наши хора
Коментиран от #10
17:21 27.01.2026
5 Евродебил
17:29 27.01.2026
6 си пън
17:33 27.01.2026
7 Боруна Лом
17:35 27.01.2026
8 влакове не се удрят току така
17:40 27.01.2026
9 хе хе
До коментар #2 от "Гражданин":Топографията на България не позволява влаковете да се движат с 200км/ч
17:41 27.01.2026
10 Нема БДЖ тука
До коментар #4 от "Амиии":Това са влакове на Ковачки.
Коментиран от #12
17:44 27.01.2026
11 Никой
Напълно е оправдано - пътят е равномерен - не изисква особена концентрация - нямаш един вид - "портивници" - от друга страна е сръх сложно.
17:48 27.01.2026
12 Ако имаш предвид
До коментар #10 от "Нема БДЖ тука":влаковете от и за мините, дето возят подобията на въглища до Брикел - те не се движат по мрежата на БДЖ.
17:48 27.01.2026