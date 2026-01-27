Новини
Два товарни влака се удариха край Гълъбово

27 Януари, 2026 17:04

По случая е образувано досъдебно производство

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два товарни влака се удариха край Гълъбово. Инцидентът е станал на 26 януари, съобщава БНР.

Композициите са били съставени от локомотиви с вагони тип "гондола". Няма пострадали при влаковата катастрофа. Причинени са само материални щети.

Двамата машинисти, на 50 г. и 53 г., са тествани за употреба на алкохол. Пробите им са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много рано информирате

    17 1 Отговор
    Пътнически влакове дерайлират, товарни се удрят. Смърт и хаос по пътищата. Цените в космоса, като самата държава, която обещаваше, че няма да има поскъпване първа ги наду двойно и тройно. Къде сме ние?

    17:13 27.01.2026

  • 2 Гражданин

    12 1 Отговор
    На БГ. влак не съм се качвал от преди 30 г. защото никой не ми гарантира ,че ще престижна жив. А я си представете колко жертви ще има ако се движат с 200 километра.

    Коментиран от #9

    17:17 27.01.2026

  • 3 кантонер

    10 0 Отговор
    То не остана ден без потрошен влак. Дали отговорността за движение на два локомотива по един коловоз, не е само на машинистите , а и на светлината на семафора и на стрелочника.

    Коментиран от #4

    17:18 27.01.2026

  • 4 Амиии

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "кантонер":

    нали грозданката бива да го шитне бдж-то на 100% за без пари на наши хора

    Коментиран от #10

    17:21 27.01.2026

  • 5 Евродебил

    5 2 Отговор
    Няма страшно! И влаковете и железопътната ни инфраструктура се вмества в евроатлантическите стандарти.Ако има някакви грешки,приписваме ги на предишната система ,която създаде тази инфраструструктура.То от това време датира и техниката.Пак да чукнем на дърво и да си плюем в пазвата,че железопътния транспорт още не е съвсем евроинтегриран,като в Испания и Гърция например.

    17:29 27.01.2026

  • 6 си пън

    5 1 Отговор
    частници значи с тез вагони,затуй си мълчат,инак щяха да пишат за бдж

    17:33 27.01.2026

  • 7 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    ДАНО КАРАДЖОВ ДА Е КАРАЛ ЕДИНИЯТ ВЛАК

    17:35 27.01.2026

  • 8 влакове не се удрят току така

    6 1 Отговор
    Това е тероризъм от неприятелска на България страна.

    17:40 27.01.2026

  • 9 хе хе

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гражданин":

    Топографията на България не позволява влаковете да се движат с 200км/ч

    17:41 27.01.2026

  • 10 Нема БДЖ тука

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Амиии":

    Това са влакове на Ковачки.

    Коментиран от #12

    17:44 27.01.2026

  • 11 Никой

    2 0 Отговор
    Има сметка - влакът - товарните влакове могат да носят повече товар - от един "ТИР", от цистерна.

    Напълно е оправдано - пътят е равномерен - не изисква особена концентрация - нямаш един вид - "портивници" - от друга страна е сръх сложно.

    17:48 27.01.2026

  • 12 Ако имаш предвид

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Нема БДЖ тука":

    влаковете от и за мините, дето возят подобията на въглища до Брикел - те не се движат по мрежата на БДЖ.

    17:48 27.01.2026

