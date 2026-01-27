85 секунди преди полунощ! Часовникът на Страшния съд е преместен рекордно близо до теоретичната точка на глобално унищожение

Учените от Бюлетина на ядрените учени преместиха "Часовника на Страшния съд" по-близо от всякога до полунощ, предупреждавайки за нарастващи глобални рискове, свързани с агресивното поведение на ядрени сили, разпада на контрола над въоръженията, войните в Украйна и Близкия изток, както и опасностите от неконтролираното използване на изкуствен интелект, предава "Ройтерс".
Часовникът вече показва 85 секунди до полунощ - теоретичната точка на глобално унищожение. Това е с четири секунди по-близо в сравнение с миналата година. Организацията, базирана в Чикаго, създава символичния часовник през 1947 г., в началото на Студената война, за да предупреждава обществото колко близо е човечеството до самоунищожение.
Президентът и главен изпълнителен директор на изданието, експертът по ядрена политика Александра Бел, заяви, че светът е изправен пред "глобален провал на лидерството". По думите ѝ, тенденции към неоимпериализъм и авторитарно управление само тласкат стрелките към полунощ.
Сред ключовите фактори учените посочват рисковете от интегрирането на изкуствен интелект във военни системи без достатъчна регулация, възможната му злоупотреба при създаване на биологични заплахи и ролята му в разпространението на дезинформация. Допълнително предизвикателство остава и климатичната криза.
"По отношение на ядрените рискове през 2025 г. нищо не се разви в правилната посока", каза Бел, подчертавайки ерозията на дипломатическите рамки, нарастващите опасения от разпространение на ядрени оръжия и военни операции, провеждани под сянката на ядрено възпиране.
Бел посочи продължаващата война на Русия в Украйна, ударите на САЩ и Израел по цели в Иран, напрежението между Индия и Пакистан, както и рисковете в Азия - включително Корейския полуостров и заплахите на Китай към Тайван. Тя отбеляза и засиленото напрежение в Западното полукълбо след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.
Последният действащ договор за контрол над стратегическите ядрени оръжия между САЩ и Русия изтича на 5 февруари. Руският президент Владимир Путин предложи временно удължаване на ограниченията, но Вашингтон все още не е дал официален отговор. Междувременно Тръмп нареди възобновяване на подготовката за ядрени опити - нещо, което не се е случвало в САЩ от повече от три десетилетия.
В дискусията участва и носителката на Нобелова награда за мир Мария Реса, която предупреди за "информационен Армагедон", породен от социалните мрежи и генеративния изкуствен интелект. По думите ѝ, новите технологии разпространяват лъжи по-бързо от проверените факти.
Бюлетинът на ядрените учени е основан през 1945 г. от учени, сред които Алберт Айнщайн и Дж. Робърт Опенхаймер, и остава един от най-разпознаваемите гласове, предупреждаващи за екзистенциалните рискове пред човечеството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
21:40 27.01.2026
2 Баце ЕООД
21:41 27.01.2026
3 Ами
21:42 27.01.2026
4 Иван
21:43 27.01.2026
5 Браво
Коментиран от #28
21:44 27.01.2026
6 стоян георгиев
21:45 27.01.2026
7 Много важно
А тези двамата не ги мислете те са се разбрали.
Нито един милиардер няма да натисне копчето при условие че живее като император. По-вероятно е да си разделят нещата така че пак да му мисли Европа.
21:46 27.01.2026
8 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
НОЩНИЯТ ГР.ТРАНСПОРТ ОСТАВАЛИ....
21:46 27.01.2026
9 руската мечка
Коментиран от #23
21:46 27.01.2026
10 Швейк
киНие ще се самоизбием , котките ще еволюират , и след милиони години котешки археолози ще откриват останките на древна цивилизация, която е изчезнала по неизвестни причини.
21:48 27.01.2026
11 Изявление на
Е няма никакъв шанс да се защити сама без съединените Американски щати.
Някой прочете ли това........
21:48 27.01.2026
12 Яшар
21:49 27.01.2026
13 Ами
след като Русия изстреля първите хиперзвукови ракети :)
Коментиран от #18
21:51 27.01.2026
14 Оптимист
21:53 27.01.2026
15 123
21:55 27.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Артилерист
21:55 27.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тик- Ток
21:55 27.01.2026
20 с факти
21:57 27.01.2026
21 Леля Гошо
22:04 27.01.2026
22 Сеньора де ла Муерте
Коментиран от #25
22:04 27.01.2026
23 ИСпражвението дайноф
До коментар #9 от "руската мечка":Това са украински фейкове,колега!
22:05 27.01.2026
24 Новак
22:17 27.01.2026
25 Пучя Въшкин
До коментар #22 от "Сеньора де ла Муерте":Аз съм У БУНКЕРУ.
Некъдв нема да излизам .
22:20 27.01.2026
26 Аятолаха
2 Ракети .
Секундите ще станат ЗЕРО.
22:21 27.01.2026
27 Хохо Бохо
Путин да ни унищожи с ядреното си оръжие...
Коментиран от #30
22:35 27.01.2026
28 АМИ
До коментар #5 от "Браво":имаме си няколко луди на глави постове ( разбирай Президенти ,Царе ,Генерали и Премиери) един да натисне копчето и другите ще му отвърна по ред на номерата. Светът ще свърши за отрицателно време. Тия дето ще се скрият ще умрат след това в адски мъки бавно и продължително. Не си мислете че някой ще оцелее и властва вечно на Земята. Не са открили друга Планета Гостоприемник която да ни приюти след Катастрофата Тук! На Марс и Луната не можем да останем вечно. Все още не са подходящи за живот. Може би след 1000- 3000 години да станат но не сега. Къде ще отидат, тия дето мислят че са вечни?
22:41 27.01.2026
29 Верно ли
22:44 27.01.2026
30 Пак не си разбрал
До коментар #27 от "Хохо Бохо":Не с ядреното си оръжие, а с кривите си ракети. И не да ви унищожи, а ми да ви...
22:45 27.01.2026