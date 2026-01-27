85 секунди преди полунощ! Часовникът на Страшния съд е преместен рекордно близо до теоретичната точка на глобално унищожение

Учените от Бюлетина на ядрените учени преместиха "Часовника на Страшния съд" по-близо от всякога до полунощ, предупреждавайки за нарастващи глобални рискове, свързани с агресивното поведение на ядрени сили, разпада на контрола над въоръженията, войните в Украйна и Близкия изток, както и опасностите от неконтролираното използване на изкуствен интелект, предава "Ройтерс".

Часовникът вече показва 85 секунди до полунощ - теоретичната точка на глобално унищожение. Това е с четири секунди по-близо в сравнение с миналата година. Организацията, базирана в Чикаго, създава символичния часовник през 1947 г., в началото на Студената война, за да предупреждава обществото колко близо е човечеството до самоунищожение.

Президентът и главен изпълнителен директор на изданието, експертът по ядрена политика Александра Бел, заяви, че светът е изправен пред "глобален провал на лидерството". По думите ѝ, тенденции към неоимпериализъм и авторитарно управление само тласкат стрелките към полунощ.

Сред ключовите фактори учените посочват рисковете от интегрирането на изкуствен интелект във военни системи без достатъчна регулация, възможната му злоупотреба при създаване на биологични заплахи и ролята му в разпространението на дезинформация. Допълнително предизвикателство остава и климатичната криза.

"По отношение на ядрените рискове през 2025 г. нищо не се разви в правилната посока", каза Бел, подчертавайки ерозията на дипломатическите рамки, нарастващите опасения от разпространение на ядрени оръжия и военни операции, провеждани под сянката на ядрено възпиране.

Бел посочи продължаващата война на Русия в Украйна, ударите на САЩ и Израел по цели в Иран, напрежението между Индия и Пакистан, както и рисковете в Азия - включително Корейския полуостров и заплахите на Китай към Тайван. Тя отбеляза и засиленото напрежение в Западното полукълбо след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

Последният действащ договор за контрол над стратегическите ядрени оръжия между САЩ и Русия изтича на 5 февруари. Руският президент Владимир Путин предложи временно удължаване на ограниченията, но Вашингтон все още не е дал официален отговор. Междувременно Тръмп нареди възобновяване на подготовката за ядрени опити - нещо, което не се е случвало в САЩ от повече от три десетилетия.

В дискусията участва и носителката на Нобелова награда за мир Мария Реса, която предупреди за "информационен Армагедон", породен от социалните мрежи и генеративния изкуствен интелект. По думите ѝ, новите технологии разпространяват лъжи по-бързо от проверените факти.

Бюлетинът на ядрените учени е основан през 1945 г. от учени, сред които Алберт Айнщайн и Дж. Робърт Опенхаймер, и остава един от най-разпознаваемите гласове, предупреждаващи за екзистенциалните рискове пред човечеството.