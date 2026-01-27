Новини
85 секунди преди полунощ! Часовникът на Страшния съд е преместен рекордно близо до теоретичната точка на глобално унищожение

27 Януари, 2026 21:38

Последният действащ договор за контрол над стратегическите ядрени оръжия между САЩ и Русия изтича на 5 февруари

85 секунди преди полунощ! Часовникът на Страшния съд е преместен рекордно близо до теоретичната точка на глобално унищожение - 1
Снимка: Shutterstock
Учените от Бюлетина на ядрените учени преместиха "Часовника на Страшния съд" по-близо от всякога до полунощ, предупреждавайки за нарастващи глобални рискове, свързани с агресивното поведение на ядрени сили, разпада на контрола над въоръженията, войните в Украйна и Близкия изток, както и опасностите от неконтролираното използване на изкуствен интелект, предава "Ройтерс".

Часовникът вече показва 85 секунди до полунощ - теоретичната точка на глобално унищожение. Това е с четири секунди по-близо в сравнение с миналата година. Организацията, базирана в Чикаго, създава символичния часовник през 1947 г., в началото на Студената война, за да предупреждава обществото колко близо е човечеството до самоунищожение.

Президентът и главен изпълнителен директор на изданието, експертът по ядрена политика Александра Бел, заяви, че светът е изправен пред "глобален провал на лидерството". По думите ѝ, тенденции към неоимпериализъм и авторитарно управление само тласкат стрелките към полунощ.

Сред ключовите фактори учените посочват рисковете от интегрирането на изкуствен интелект във военни системи без достатъчна регулация, възможната му злоупотреба при създаване на биологични заплахи и ролята му в разпространението на дезинформация. Допълнително предизвикателство остава и климатичната криза.

"По отношение на ядрените рискове през 2025 г. нищо не се разви в правилната посока", каза Бел, подчертавайки ерозията на дипломатическите рамки, нарастващите опасения от разпространение на ядрени оръжия и военни операции, провеждани под сянката на ядрено възпиране.

Бел посочи продължаващата война на Русия в Украйна, ударите на САЩ и Израел по цели в Иран, напрежението между Индия и Пакистан, както и рисковете в Азия - включително Корейския полуостров и заплахите на Китай към Тайван. Тя отбеляза и засиленото напрежение в Западното полукълбо след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

Последният действащ договор за контрол над стратегическите ядрени оръжия между САЩ и Русия изтича на 5 февруари. Руският президент Владимир Путин предложи временно удължаване на ограниченията, но Вашингтон все още не е дал официален отговор. Междувременно Тръмп нареди възобновяване на подготовката за ядрени опити - нещо, което не се е случвало в САЩ от повече от три десетилетия.

В дискусията участва и носителката на Нобелова награда за мир Мария Реса, която предупреди за "информационен Армагедон", породен от социалните мрежи и генеративния изкуствен интелект. По думите ѝ, новите технологии разпространяват лъжи по-бързо от проверените факти.

Бюлетинът на ядрените учени е основан през 1945 г. от учени, сред които Алберт Айнщайн и Дж. Робърт Опенхаймер, и остава един от най-разпознаваемите гласове, предупреждаващи за екзистенциалните рискове пред човечеството.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    3 0 Отговор
    Кой каквото е дробил (и ровил из къщи) да си го сърба!

    21:40 27.01.2026

  • 2 Баце ЕООД

    5 2 Отговор
    Тоя сжиротак списатели нюзБеГе няма една точна статия относно военни конфликти.. То статия, така или иначе пресилено.. Но постиженията им са невероятни

    21:41 27.01.2026

  • 3 Ами

    4 1 Отговор
    Обичайте някого и няма да ви е страх!

    21:42 27.01.2026

  • 4 Иван

    9 3 Отговор
    Това е заради юдео-масонските сатанисти, билдерберги и соросоиди.

    21:43 27.01.2026

  • 5 Браво

    8 3 Отговор
    И сега защо плашите хората с глупости? Това е подсъдимо, само да знаете!

    Коментиран от #28

    21:44 27.01.2026

  • 6 стоян георгиев

    5 4 Отговор
    Натовската мъка край няма 😅

    21:45 27.01.2026

  • 7 Много важно

    5 3 Отговор
    Да му мисля Европа заплашена от изток и от запад.
    А тези двамата не ги мислете те са се разбрали.
    Нито един милиардер няма да натисне копчето при условие че живее като император. По-вероятно е да си разделят нещата така че пак да му мисли Европа.

    21:46 27.01.2026

  • 8 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    9 0 Отговор
    А АЗ САМО ДА ПОПИТАМ
    НОЩНИЯТ ГР.ТРАНСПОРТ ОСТАВАЛИ....

    21:46 27.01.2026

  • 9 руската мечка

    1 8 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #23

    21:46 27.01.2026

  • 10 Швейк

    3 4 Отговор
    Може пък най после всичко да си дойде на мястото.
    киНие ще се самоизбием , котките ще еволюират , и след милиони години котешки археолози ще откриват останките на древна цивилизация, която е изчезнала по неизвестни причини.

    21:48 27.01.2026

  • 11 Изявление на

    4 2 Отговор
    Рюте и Писториус.
    Е няма никакъв шанс да се защити сама без съединените Американски щати.
    Някой прочете ли това........

    21:48 27.01.2026

  • 12 Яшар

    5 4 Отговор
    Ти нямай акъл в главата (Тръмп) и чакай часовника ...часовник няма , землята се контролира от Русия и Северна Македония ..оф Северна Корея и от скоро от Китай , после ще е + Индия ..и от 10 милиарда запада ште е 1 милиард има няма

    21:49 27.01.2026

  • 13 Ами

    8 0 Отговор
    Тоя "Часовник на Страшния съд" го изхвърлиха,
    след като Русия изстреля първите хиперзвукови ракети :)

    Коментиран от #18

    21:51 27.01.2026

  • 14 Оптимист

    1 0 Отговор
    След полунощ започва да развиделява!

    21:53 27.01.2026

  • 15 123

    3 0 Отговор
    Защо говорят за полунощ? Полунощ е часът на Дявола. Няма нищо случайно.

    21:55 27.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Артилерист

    2 0 Отговор
    Тези изследователи да насочат конкретно усилията си към западняците, откъдето идват заплахите. В Давос техни представители признаха в прав текст, че по-голяма тоталитарна организация от хегемонията на САЩ и техния "ред, основан на правила" няма. Къде са тези правила, виждал ли ги е някой и кой ги е писал? Или те са според както на САЩ им изнася на момента?

    21:55 27.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тик- Ток

    1 1 Отговор
    Идеално ,има много безполезен материал да се заличи от лицето на земята

    21:55 27.01.2026

  • 20 с факти

    2 0 Отговор
    вече са 84 секунди до катастрофата.

    21:57 27.01.2026

  • 21 Леля Гошо

    5 1 Отговор
    Кой им плаща заплатите на тия учЕни, да се занимават с такива щуротии

    22:04 27.01.2026

  • 22 Сеньора де ла Муерте

    2 0 Отговор
    Смъртта е еднаква за всички, независимо кой, кога и как ще умре.

    Коментиран от #25

    22:04 27.01.2026

  • 23 ИСпражвението дайноф

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "руската мечка":

    Това са украински фейкове,колега!

    22:05 27.01.2026

  • 24 Новак

    1 0 Отговор
    "Стига простотии бе, тате!" Упс! Бе, Учени от Бюлетина на ядрените учени.

    22:17 27.01.2026

  • 25 Пучя Въшкин

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Сеньора де ла Муерте":

    Аз съм У БУНКЕРУ.

    Некъдв нема да излизам .

    22:20 27.01.2026

  • 26 Аятолаха

    1 0 Отговор
    Дайте ми само

    2 Ракети .

    Секундите ще станат ЗЕРО.

    22:21 27.01.2026

  • 27 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    От мненията на копейките през последните години разбрах, че голямата им мечта е:
    Путин да ни унищожи с ядреното си оръжие...

    Коментиран от #30

    22:35 27.01.2026

  • 28 АМИ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    имаме си няколко луди на глави постове ( разбирай Президенти ,Царе ,Генерали и Премиери) един да натисне копчето и другите ще му отвърна по ред на номерата. Светът ще свърши за отрицателно време. Тия дето ще се скрият ще умрат след това в адски мъки бавно и продължително. Не си мислете че някой ще оцелее и властва вечно на Земята. Не са открили друга Планета Гостоприемник която да ни приюти след Катастрофата Тук! На Марс и Луната не можем да останем вечно. Все още не са подходящи за живот. Може би след 1000- 3000 години да станат но не сега. Къде ще отидат, тия дето мислят че са вечни?

    22:41 27.01.2026

  • 29 Верно ли

    0 0 Отговор
    Екстра! Да стига до нулата и да се приключва! Тъкмо няма да ви четем глупостите.

    22:44 27.01.2026

  • 30 Пак не си разбрал

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хохо Бохо":

    Не с ядреното си оръжие, а с кривите си ракети. И не да ви унищожи, а ми да ви...

    22:45 27.01.2026