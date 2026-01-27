Няма блокада от камиони на ГКПП „Станке Лисичково“

Няма струпване на камиони на границата с Република Северна Македония при граничния пункт „Станке Лисичково“. Ситуацията на място е спокойна, няма тежкотоварни камиони, които да изчакват на място. През пункта преминават леки автомобили.

Граничният контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Станке Лисичково - Делчево“ свързва България с Република Северна Македония, предаде БТА.

Шофьори на камиони от четири страни в Западните Балкани започнаха блокада на граничното преминаване на товарни превозни средства вчера в знак на протест срещу ограничителни правила за влизане в ЕС.

От Главна дирекция „Гранична полиция“ съобщиха, че във връзка с получена информация от граничните власти на Република Северна Македония от полунощ днес, 27 януари, е изцяло затворен товарният трафик на граничните пунктове „Деве Баир“, „Делчево“ и „Ново Село“ на територията на страната.