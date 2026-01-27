Новини
Татяна Дончева с опасения за формацията на Радев

Татяна Дончева с опасения за формацията на Радев

27 Януари, 2026 19:20 1 013 20

  • татяна дончева-
  • румен радев-
  • цик

Партията му няма да има право на застъпници по време на изборния ден

Татяна Дончева с опасения за формацията на Радев - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Говорещите глави създаваха очакване за проекта на Румен Радев общо-взето 2 години. Протестите преди месец също напомпаха очакванията. Неговият ход е съвършено логичен и навреме, сега, преди тези избори, за да може да има време да се организира за участие. Това каза в интервю за "Лице в лице" по бТВ председателят на "Движение 21" Татяна Дончева.

"Не обичам очаквания преди важно състезание. Нереалистичните очаквания много бързо раждат разочарование. Нужда от промяна - има", посочи тя в отговор на въпрос относно прогнозата ѝ за резултатите, които Радев ще покаже на предсрочния вот.

"Проблемът е, че няма много време, че ще се направят едни меки структури. Това, обаче, е преодолимо. Най-големите ми опасения са дали ще им стигне времето и организацията, за да опазят резултата си. За разлика от "Величие", които ще имат право на членове в СИК, формацията на Радев няма да има никакво право на участие нито в ЦИК, нито в избирателните комисии по места", коментира още тя.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ПП-ДБ- ГЕРБ

    3 4 Отговор
    Ще управляват и вкарват крадците ИТН на славуца в затвора

    19:22 27.01.2026

  • 2 Дончева

    5 2 Отговор
    Радев ша ти гушне електората...

    Коментиран от #13

    19:22 27.01.2026

  • 3 си дзън

    6 3 Отговор
    Сега е времето Радев да изпие кръвта на про-руските партии, които ще изпаднат извън парламента.

    19:25 27.01.2026

  • 4 Пожелание

    4 3 Отговор
    Идват избори. Защо не дават трибуна на младите? Или може би тази е млада.

    Коментиран от #10, #19

    19:25 27.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 !!!

    4 3 Отговор
    Служебното правителство на фигуранта въведе фашистките зелени сертификати. Това ми дава кристално ясна индикация какво може да се очаква от тоя индивид.

    19:26 27.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Опасение, че ПАК с майка и и онази козичка в лодката сред езерните води ?
    ! Който не помни клипа - да го намери и види, заслужава си /

    19:29 27.01.2026

  • 13 То пък един електорат

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дончева":

    Ум да ти ЗАЙДЕ тя и още трима. А тримцата ИЗБЕГАХА със потрес. Първи..Със този асенко и тууулуп Един ще духат яко супата пък и други неща на шишкото. Него го забрави.

    19:29 27.01.2026

  • 14 А бе,

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бащата на някаква Саяна":

    Я си...... айката !!!

    19:30 27.01.2026

  • 15 Очакванията се оправдаха

    2 2 Отговор
    Радев се продаде. Около него са само продажници. Американците го вкарват за да спаси положението за да не изпуснат държавата.

    19:31 27.01.2026

  • 16 СПРИ СЕ БЕ ТЪПАР

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бащата на някаква Саяна":

    Стига споменава името на детето. За бащата говори да не става, ИЗПЕРКАЛ горкия.. пък и що щеш от един кадър на ТУУПАКА.

    19:34 27.01.2026

  • 17 !!!?

    2 2 Отговор
    Дончева, Румен Кеша ще ти опразни пазарската торба която разнасяше в парламента...!

    19:35 27.01.2026

  • 18 ?????

    2 0 Отговор
    Радев да се държи по-надалеч от старите артисти като Дончева, Манолова и подобните им ако иска да направи нещо.

    19:35 27.01.2026

  • 19 Амиии

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пожелание":

    ...млада е...още е мома...

    19:36 27.01.2026

  • 20 Като

    0 0 Отговор
    изключим тъпите коментари, Дончева е абсолютно права.

    19:41 27.01.2026

