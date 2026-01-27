Татяна Дончева с опасения за формацията на Радев

Говорещите глави създаваха очакване за проекта на Румен Радев общо-взето 2 години. Протестите преди месец също напомпаха очакванията. Неговият ход е съвършено логичен и навреме, сега, преди тези избори, за да може да има време да се организира за участие. Това каза в интервю за "Лице в лице" по бТВ председателят на "Движение 21" Татяна Дончева.

"Не обичам очаквания преди важно състезание. Нереалистичните очаквания много бързо раждат разочарование. Нужда от промяна - има", посочи тя в отговор на въпрос относно прогнозата ѝ за резултатите, които Радев ще покаже на предсрочния вот.

"Проблемът е, че няма много време, че ще се направят едни меки структури. Това, обаче, е преодолимо. Най-големите ми опасения са дали ще им стигне времето и организацията, за да опазят резултата си. За разлика от "Величие", които ще имат право на членове в СИК, формацията на Радев няма да има никакво право на участие нито в ЦИК, нито в избирателните комисии по места", коментира още тя.