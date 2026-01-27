Новини
България »
КФН отчита повишена доходност на пенсионите фондове у нас

КФН отчита повишена доходност на пенсионите фондове у нас

27 Януари, 2026 21:50 471 7

  • кфн-
  • доходност-
  • пенсионни фондове

Данните идват на фона на поправките в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на мултифондов модел

КФН отчита повишена доходност на пенсионите фондове у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Положителна е доходността на пенсионите фондове у нас за изминалите две години, отчита Комисията за финансов надзор.

Минималната доходност на десетте универсални пенсионни фонда е над 3% на годишна база. При доброволното пенсионно осигуряване среднопретеглената доходност за периода е 7,5%. Данните идват на фона на поправките в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на мултифондов модел.

Мирослав Маринов, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване: "Огромният недостатък, който има действащата система в момента, е, че се инвестират средствата по един и същи начин за всички осигурени лица наведнъж. При 4 млн. осигурени лица във фондовете те следват един и същи инвестиционен портфейл, който не отговаря на изискванията на 16-годишните лица, които влизат в системата и на 65-годишните, които излиза от системата и започват да получават пенсия. Опитваме се".

Христина Христова, експерт и бивш социален министър: "Правилно е планирано и възрастовият цикъл на хората, защото хората до 50-годишна възраст имат и по-дълъг хоризонт на пазара на труда и възможност да внасят и, ако се получават не много благоприятни резултати за доходност, това да се коригира във времето. Тези вече над 50-годишна възраст до към три години преди пенсиониране, разбира се, също по един логичен начин естествено да е по-балансирано, намалява."


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Студена вода

    5 0 Отговор
    Продуктово позициониране!

    21:52 27.01.2026

  • 2 Сатана Z

    5 0 Отговор
    "доброволното пенсионно осигуряване"

    Не е доброволно.Има закон.

    21:54 27.01.2026

  • 3 писарке сменяй снимката

    5 0 Отговор
    вече са евро банкноти

    аман от пълнежи и стъкмистики

    21:54 27.01.2026

  • 4 Закривайте

    2 0 Отговор
    Територията!

    22:02 27.01.2026

  • 5 Ами

    2 0 Отговор
    И в какво инвестират пенсионите фондове?
    В Държавни ценни книжа.
    Това не е инвестиция.

    22:09 27.01.2026

  • 6 Мухаа ха!

    3 0 Отговор
    Якооо! Ти ми дай да въртя няколко милиарда, след това ,очаквай да паднат на коча топките.Да заблажиш! То ако беше много ефективен такъв модел железният Бисмарк,нямаше да създаде солидарният пенсионен модел,който и до днес функционира успешно.Идеална схема,узаконена от държавата.Реализира печалби от " рискови операции" отчислена в сметките сериозна печалба.Ако не успее,пак си отчислява своето,във вид на различни такси.Фалира, дреме им! Не губят техните пари,в размер на милиарди.А " доброзорно" участващите.,хапват таратор,без краставици ,поради липса на кисело мляко.Поради един много елементарен факт: Ти си доброволен участник.Поемаш всички рискове, включително фалит! Нашенци,забравят ,че там,на запад ,са фалирали фондове,с финансов ресурс,пред който нашите са дребни чихуахуа.

    22:15 27.01.2026

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ТОВА ДОБРОВОЛНОТО
    МИ СЕ СТРУВА,ЧЕ НЕ Е ДОБРОВОЛНО,
    А ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
    ДА ЛАПАТ ДЪРЖАВНИТЕ ХРАНТУТНИЦИ.

    22:40 27.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове