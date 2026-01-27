КФН отчита повишена доходност на пенсионите фондове у нас

Положителна е доходността на пенсионите фондове у нас за изминалите две години, отчита Комисията за финансов надзор.

Минималната доходност на десетте универсални пенсионни фонда е над 3% на годишна база. При доброволното пенсионно осигуряване среднопретеглената доходност за периода е 7,5%. Данните идват на фона на поправките в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на мултифондов модел.

Мирослав Маринов, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване: "Огромният недостатък, който има действащата система в момента, е, че се инвестират средствата по един и същи начин за всички осигурени лица наведнъж. При 4 млн. осигурени лица във фондовете те следват един и същи инвестиционен портфейл, който не отговаря на изискванията на 16-годишните лица, които влизат в системата и на 65-годишните, които излиза от системата и започват да получават пенсия. Опитваме се".

Христина Христова, експерт и бивш социален министър: "Правилно е планирано и възрастовият цикъл на хората, защото хората до 50-годишна възраст имат и по-дълъг хоризонт на пазара на труда и възможност да внасят и, ако се получават не много благоприятни резултати за доходност, това да се коригира във времето. Тези вече над 50-годишна възраст до към три години преди пенсиониране, разбира се, също по един логичен начин естествено да е по-балансирано, намалява."