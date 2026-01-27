Новини
Луис Енрике намекна за нови трансфери в ПСЖ

27 Януари, 2026 21:29 473 0

  • дро фернандес-
  • барселона-
  • футбол-
  • луис енрике

Ние обичаме да подписваме с млади играчи

Луис Енрике намекна за нови трансфери в ПСЖ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След като актуалният победител в Шампионската лига Пари Сен Жермен привлече Дро Фернандес от академията на Барселона, треньорът на френския гранд Луис Енрике разкри, че отборът му може да привлече още млади таланти до края на трансферния прозорец.

"Ние обичаме да подписваме с млади играчи. Трябва да бъдем отворени и готови за пазара. Обичаме качествени футболисти. Не е лесно да намариме, за да подобряваме тима. Мисля, че в бъдеще Дро ще бъде важен играч и сега е моментът да дадем самочувствие на младите", каза испанският треньор на пресконференцията си преди мача с Нюкасъл в Шампионската лига.

"Често ме питате кога ще подпишем с десен защитник. Този въпрос ми се задава през цялото време, на всяко място. Но аз имам опит и не се оставям никой да ми влияе. Заир-Емери е различен играч и невероятна личност", каза Луис Енрике за умението на френския национал да играе като десен бек.


