Васил Тончев: Йотова има два избора за служебен премиер

Смятам, че Илияна Йотова ще бъде в ролята на на обединител. Оттук нататък тя може само успешно да развие тази позиция, с амбициите да я удължи. Това заяви в интервю за NOVA NEWS социологът Васил Тончев.
По думите му най-важната задача, която предстои пред Йотова, е назначаването на служебен премиер, като поясни, че изборите пред нея са два: или Андрей Гюров, или „всички останали“.
„Мисля, че Гюров би бил най-логичният избор. Всички други са част от статуквото. Затова считам, че ако избере Гюров, това би дало някаква надежда на хората, че изборите ще бъдат по-честни“, обясни Тончев.
Социологът не изключи опцията Йотова да се кандидатира за президент и не изключи номинацията ѝ да бъде подкрепена както от формацията на Румен Радев, така и от БСП.
Що се касае до проекта на бившия вече президент, Васил Тончев отбеляза, че бъдещата му партия едва ли ще срещне трудности с намирането на спонсори, допълвайки, че очаква „мощни среди от бизнеса“ да застанат зад проекта му.
Относно вътрешните процеси в „Продължаваме Промяната“ Тончев коментира, че Асен Василев укрепва позициите си в партията, като за целта разчиства структурите от тези хора, които бяха най-близки до бившия съпредседател Кирил Петков.
За БСП социологът каза, че е „задължително“ да си избере нов лидер и да влязат в изборите с нова енергия и нови послания, в противен случай партията на Радев много лесно ще ги засенчи.
В заключение той прогнозира, че след изборите България ще се върне към естествения двуполюсен модел – от една страна ще са партиите около проекта на Радев, а от друга – партиите около ГЕРБ.
1 Йотова
20:22 27.01.2026
2 Пожелание
20:27 27.01.2026
3 Иван Грозни
20:28 27.01.2026
4 12340
.... Андрей му Гюров е подследствен, как да го избере президентшата?!
Коментиран от #13
20:29 27.01.2026
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #7
20:29 27.01.2026
6 Нито един
20:31 27.01.2026
7 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Тончев и Райчев също ще захлебят.
20:31 27.01.2026
8 5678
20:36 27.01.2026
9 Може без вас
20:43 27.01.2026
10 Koй прави изборите?
20:45 27.01.2026
11 Промяна
20:51 27.01.2026
12 Да бе
Коментиран от #14
21:08 27.01.2026
13 Не е "президентша"-
До коментар #4 от "12340":поне се научете коя дума какво означава... Йотова е ПРЕЗИДЕНТ -по Конституция тази длъжност НЯМА граматически ж.р. е българския език. А " президентша" означава " съпруга на президент", без значение на каква институция ( на фирма, отбор и под.)
21:13 27.01.2026
14 Е.ливото
До коментар #12 от "Да бе":Райч - мин.председател? Ех, тая България...
21:15 27.01.2026