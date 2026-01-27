Васил Тончев: Йотова има два избора за служебен премиер

Смятам, че Илияна Йотова ще бъде в ролята на на обединител. Оттук нататък тя може само успешно да развие тази позиция, с амбициите да я удължи. Това заяви в интервю за NOVA NEWS социологът Васил Тончев.

По думите му най-важната задача, която предстои пред Йотова, е назначаването на служебен премиер, като поясни, че изборите пред нея са два: или Андрей Гюров, или „всички останали“.

„Мисля, че Гюров би бил най-логичният избор. Всички други са част от статуквото. Затова считам, че ако избере Гюров, това би дало някаква надежда на хората, че изборите ще бъдат по-честни“, обясни Тончев.

Социологът не изключи опцията Йотова да се кандидатира за президент и не изключи номинацията ѝ да бъде подкрепена както от формацията на Румен Радев, така и от БСП.

Що се касае до проекта на бившия вече президент, Васил Тончев отбеляза, че бъдещата му партия едва ли ще срещне трудности с намирането на спонсори, допълвайки, че очаква „мощни среди от бизнеса“ да застанат зад проекта му.

Относно вътрешните процеси в „Продължаваме Промяната“ Тончев коментира, че Асен Василев укрепва позициите си в партията, като за целта разчиства структурите от тези хора, които бяха най-близки до бившия съпредседател Кирил Петков.

За БСП социологът каза, че е „задължително“ да си избере нов лидер и да влязат в изборите с нова енергия и нови послания, в противен случай партията на Радев много лесно ще ги засенчи.

В заключение той прогнозира, че след изборите България ще се върне към естествения двуполюсен модел – от една страна ще са партиите около проекта на Радев, а от друга – партиите около ГЕРБ.