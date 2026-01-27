Новини
България »
Васил Тончев: Йотова има два избора за служебен премиер

Васил Тончев: Йотова има два избора за служебен премиер

27 Януари, 2026 20:20 1 194 14

  • васил тончев-
  • служебен премиер-
  • пп-
  • илияна йотова

Относно вътрешните процеси в „Продължаваме Промяната“ Тончев коментира, че Асен Василев укрепва позициите си в партията

Васил Тончев: Йотова има два избора за служебен премиер - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Смятам, че Илияна Йотова ще бъде в ролята на на обединител. Оттук нататък тя може само успешно да развие тази позиция, с амбициите да я удължи. Това заяви в интервю за NOVA NEWS социологът Васил Тончев.

По думите му най-важната задача, която предстои пред Йотова, е назначаването на служебен премиер, като поясни, че изборите пред нея са два: или Андрей Гюров, или „всички останали“.

„Мисля, че Гюров би бил най-логичният избор. Всички други са част от статуквото. Затова считам, че ако избере Гюров, това би дало някаква надежда на хората, че изборите ще бъдат по-честни“, обясни Тончев.

Социологът не изключи опцията Йотова да се кандидатира за президент и не изключи номинацията ѝ да бъде подкрепена както от формацията на Румен Радев, така и от БСП.

Що се касае до проекта на бившия вече президент, Васил Тончев отбеляза, че бъдещата му партия едва ли ще срещне трудности с намирането на спонсори, допълвайки, че очаква „мощни среди от бизнеса“ да застанат зад проекта му.

Относно вътрешните процеси в „Продължаваме Промяната“ Тончев коментира, че Асен Василев укрепва позициите си в партията, като за целта разчиства структурите от тези хора, които бяха най-близки до бившия съпредседател Кирил Петков.

За БСП социологът каза, че е „задължително“ да си избере нов лидер и да влязат в изборите с нова енергия и нови послания, в противен случай партията на Радев много лесно ще ги засенчи.

В заключение той прогнозира, че след изборите България ще се върне към естествения двуполюсен модел – от една страна ще са партиите около проекта на Радев, а от друга – партиите около ГЕРБ.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йотова

    5 1 Отговор
    Азис или Преслява или пък някоя миска?

    20:22 27.01.2026

  • 2 Пожелание

    5 2 Отговор
    Хубаво е да виждаме герберските муцуни,защото българина обича да псува.

    20:27 27.01.2026

  • 3 Иван Грозни

    4 1 Отговор
    Може да е двуполюсен моделът, но в единия ще има две копоненти/две прасета Б и Д/.Д няма да пропусне шанса да подкрепи всеки против Р.

    20:28 27.01.2026

  • 4 12340

    5 1 Отговор
    На тия типове, соцолозите, не им ли е забранено да правят внушения под формата :"Аз считам, че...." ?!
    .... Андрей му Гюров е подследствен, как да го избере президентшата?!

    Коментиран от #13

    20:29 27.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    Какво като избере Гюров. Розовите пеликани ще пооткраднат някой милион и ще подпишат още някой Боташ.

    Коментиран от #7

    20:29 27.01.2026

  • 6 Нито един

    4 1 Отговор
    мъж не може да се похвали, че разбира жените, та даже той да е и социолог.

    20:31 27.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Тончев и Райчев също ще захлебят.

    20:31 27.01.2026

  • 8 5678

    2 1 Отговор
    Нормални реални човешки коментари Поклон БРАВО

    20:36 27.01.2026

  • 9 Може без вас

    6 0 Отговор
    Милионери станаха тези вредни мързели от лаладжийство. Всички политически анализатори трябва да бъдат забранени, защото лъжат и манипулират цялото общество.

    20:43 27.01.2026

  • 10 Koй прави изборите?

    1 0 Отговор
    Служебният премиер или ЦИК? Премиерът и правителството не могат да се бъркат в работата на ЦИК, РИК и СИК.

    20:45 27.01.2026

  • 11 Промяна

    3 0 Отговор
    ГЮРОВ ВИКАШ ШАРЛАТАНИЯТА ВИКАШ ВЕ МЕТЕЖНИЦИТЕ СА НА ВЛАСТ СЛУЖЕБНИ СА ВИЛНЕЯТ А ТИ ОТКЪДЕ СИ КЪДЕ ЖИВЕЕШ СТАТУКВИТЕ СТАРИ СТЕ ВИЕ ПЛАТЕНИ ВИКАЧИ ШЕТАТ ЕДНИ И СЪЩИ ЛЪЖАТ ПОЗОР СИ

    20:51 27.01.2026

  • 12 Да бе

    1 0 Отговор
    A фурията Филипова? Къде я слагаш, току виж станала премиер. Първата кифла отпадна днес.

    Коментиран от #14

    21:08 27.01.2026

  • 13 Не е "президентша"-

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "12340":

    поне се научете коя дума какво означава... Йотова е ПРЕЗИДЕНТ -по Конституция тази длъжност НЯМА граматически ж.р. е българския език. А " президентша" означава " съпруга на президент", без значение на каква институция ( на фирма, отбор и под.)

    21:13 27.01.2026

  • 14 Е.ливото

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Да бе":

    Райч - мин.председател? Ех, тая България...

    21:15 27.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове