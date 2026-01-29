Надежда Йорданова за думите на Радев: Не може Русия, Китай и САЩ да са пример за България

Слизането на Румен Радев на терена на партийното състезание по никакъв начин не променя нашите приоритети. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ съпредседателят на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" Надежда Йорданова.

Ние сме за това проевропейският път на България да не бъде застрашен. От друга страна ние се борим за промяна на модела на завладяната държава - за върховенство на закона и реформа на институциите. Който иска да работи с нас, трябва да се съобрази с тези два репера. С оглед на казаното в последните дни от Радев, ние по никакъв начин не можем да приемем, че България трябва да приема като пример Русия, Китай и системата за сигурност на САЩ. България трябва да участва в консенсуса на Европейския съюз за силна Европа. Няма да позволим България да се отдели от тази траектория, заяви Йорданова.

Ние сме против закриването на антикорупционната комисия по начина, по който направиха това - одитните ѝ функции се прехвърлят към Сметната палата, разследващите – към ГДБОП, а събраните до момента преписки, доказателствени материали и архиви пък се прехвърлят към ДАНС, която ще ги съхранява и стопанисва. Наблюдаваме едно притеснително замазване на следи, никакво реално усилие за подобряване на ситуация и под предлога, че се се закрива една бухалка изоставяме борбата с корупцията на всички фронтове, посочи тя.

Ние имахме алтернативно законодателно предложение – установяването на конфликта на интереси и декларациите на публичните длъжности трябва да бъде извършен от самостоятелен орган, добави съпредседателят на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България".

Тя коментира и приетото днес на първо четене в парламента ограничение в броя на изборните секции в чужбина, в които българските граждани могат да гласуват по време на избори, до 20.

Нашият мотив да гласуваме против се корени в Конституцията – българските граждани извън територията на България, където и да се намират, имат всички права и свободи, а правото да избираш е едно от основните права в една демократична държава. В момента, в който българите в чужбина започнаха да оттеглят подкрепата си за тях, започнаха да подкрепят тази мярка. След като се видя, че българските турци не подкрепят ДПС-Ново начало, те решиха да ги накажат. Това е безпрецедентно ограничение, това е сделка в нечий частен интерес, с която Пеевски иска да покаже, че който не го подкрепя, ще бъде наказан. ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ" подкрепят промяната в Изборния кодекс, защото хората, които гласуват в чужбина, обикновено не гласуват за тези формации. В момента пък, в който "Възраждане" направи това предложение в комисия, Министерският съвет им даде безвъзмездно за 10 г. част от сграда на площад "Славейков" в центъра на София. Освен да си направим извода, че това е размяна на услуги, друг извод не можем да направим. Ние не приемаме това и се противопоставяме с всички парламентарни средства. Предстои да видим какво ще се случи между първо и второ четене и в зависимост от това ще преценим как да действаме нататък, каза още Надежда Йорданова.

В началото на разговора тя се обяви в подкрепа на свалената от ефира на БТВ водеща Мария Цънцарова.

Заглушаването на един от най-подготвените журналисти е проблем за медията и за медийната свобода. Затова ние от "Продължаваме промяната-Демократична България" ще продължим да бойкотираме сутрешния блок на телевизията, подчерта Йорданова.