Надежда Йорданова за думите на Радев: Не може Русия, Китай и САЩ да са пример за България

29 Януари, 2026 19:45 1 256 69

  • надежда йорданова-
  • избори-
  • румен радев

Ние сме за това проевропейският път на България да не бъде застрашен. От друга страна ние се борим за промяна на модела на завладяната държава - за върховенство на закона и реформа на институциите. Който иска да работи с нас, трябва да се съобрази с тези два репера

Надежда Йорданова за думите на Радев: Не може Русия, Китай и САЩ да са пример за България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Слизането на Румен Радев на терена на партийното състезание по никакъв начин не променя нашите приоритети. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ съпредседателят на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" Надежда Йорданова.

Ние сме за това проевропейският път на България да не бъде застрашен. От друга страна ние се борим за промяна на модела на завладяната държава - за върховенство на закона и реформа на институциите. Който иска да работи с нас, трябва да се съобрази с тези два репера. С оглед на казаното в последните дни от Радев, ние по никакъв начин не можем да приемем, че България трябва да приема като пример Русия, Китай и системата за сигурност на САЩ. България трябва да участва в консенсуса на Европейския съюз за силна Европа. Няма да позволим България да се отдели от тази траектория, заяви Йорданова.

Ние сме против закриването на антикорупционната комисия по начина, по който направиха това - одитните ѝ функции се прехвърлят към Сметната палата, разследващите – към ГДБОП, а събраните до момента преписки, доказателствени материали и архиви пък се прехвърлят към ДАНС, която ще ги съхранява и стопанисва. Наблюдаваме едно притеснително замазване на следи, никакво реално усилие за подобряване на ситуация и под предлога, че се се закрива една бухалка изоставяме борбата с корупцията на всички фронтове, посочи тя.

Ние имахме алтернативно законодателно предложение – установяването на конфликта на интереси и декларациите на публичните длъжности трябва да бъде извършен от самостоятелен орган, добави съпредседателят на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България".

Тя коментира и приетото днес на първо четене в парламента ограничение в броя на изборните секции в чужбина, в които българските граждани могат да гласуват по време на избори, до 20.

Нашият мотив да гласуваме против се корени в Конституцията – българските граждани извън територията на България, където и да се намират, имат всички права и свободи, а правото да избираш е едно от основните права в една демократична държава. В момента, в който българите в чужбина започнаха да оттеглят подкрепата си за тях, започнаха да подкрепят тази мярка. След като се видя, че българските турци не подкрепят ДПС-Ново начало, те решиха да ги накажат. Това е безпрецедентно ограничение, това е сделка в нечий частен интерес, с която Пеевски иска да покаже, че който не го подкрепя, ще бъде наказан. ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ" подкрепят промяната в Изборния кодекс, защото хората, които гласуват в чужбина, обикновено не гласуват за тези формации. В момента пък, в който "Възраждане" направи това предложение в комисия, Министерският съвет им даде безвъзмездно за 10 г. част от сграда на площад "Славейков" в центъра на София. Освен да си направим извода, че това е размяна на услуги, друг извод не можем да направим. Ние не приемаме това и се противопоставяме с всички парламентарни средства. Предстои да видим какво ще се случи между първо и второ четене и в зависимост от това ще преценим как да действаме нататък, каза още Надежда Йорданова.

В началото на разговора тя се обяви в подкрепа на свалената от ефира на БТВ водеща Мария Цънцарова.

Заглушаването на един от най-подготвените журналисти е проблем за медията и за медийната свобода. Затова ние от "Продължаваме промяната-Демократична България" ще продължим да бойкотираме сутрешния блок на телевизията, подчерта Йорданова.


България
  • 1 Последния самохвалко

    5 7 Отговор
    Предложиха ми да стана ПиАр на новата партия на Румен Радев. Зам.шеф на отдела на който шеф е Николай Бареков. Ще ловя купения вот за шиши и боко.

    Коментиран от #28

    19:46 29.01.2026

  • 2 калинка плямпаща

    43 0 Отговор
    а се махни от манежа
    от теб ли да вземат пример

    19:48 29.01.2026

  • 3 Гост

    49 4 Отговор
    Китай е най-бързо развиващата се икономика. Технологиите им са десетилетия пред тези на ЕС.
    Кой искате да ни е за пример? Албания и Мексико ли?

    Коментиран от #42

    19:48 29.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    40 0 Отговор
    Не може наде, никак за стадото пример са само прайдажиите, нпо-тата и продажниците на род и родина.

    19:48 29.01.2026

  • 5 Град Козлодуй

    36 5 Отговор
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса

    Коментиран от #13

    19:48 29.01.2026

  • 6 Тик- Ток

    24 3 Отговор
    Единственият пример за България,е Бурунди ,според Гроб

    Коментиран от #61

    19:50 29.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    39 2 Отговор
    Когато ходим да гласуваме трябва да знаем, че тая и асен говорят за федерализация. Обезличаване на език, култура, род и родина. За това ще се борят от ппдб. Другото са празни приказки.

    Коментиран от #19

    19:50 29.01.2026

  • 8 Питанка

    3 20 Отговор
    Защо бившата говорителка в БНТ засели стотици хиляди руснаци по нашето черноморие?

    19:51 29.01.2026

  • 9 Бандит Бойко

    17 2 Отговор
    Поръчвам си Филипова по телефона 🍑

    19:51 29.01.2026

  • 10 лицемерите

    4 15 Отговор
    Не може управлението на Русия и пр. да са пример за управление на президента, но с демократичните гласове за Лозан Панов на балотажа с Атанас Герджиков си избраха ... Радев.

    19:52 29.01.2026

  • 11 Дид

    29 1 Отговор
    А да се кланя на европейските смешници ли? Никой не ги взима на сериозно. Да сте чули за някакви успешни многомилиардни договори с ЕС, които да са стълб за развитие в следващите години! НЯМА такива!

    Коментиран от #14

    19:53 29.01.2026

  • 12 Последния Софиянец

    28 6 Отговор
    Вчера Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС а Урсула я уволниха за лошо ръководство.А ПП и ДБ си мечтаят за федерализация на ЕС.Много са зле горките.Още живеят в 2020 г.Бавно развиващи се

    19:54 29.01.2026

  • 13 въпроса

    1 11 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй":

    Ами, щом така смяташ за Одеса, то би било интересно да отговориш чий е Одесос?

    Коментиран от #21

    19:55 29.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    7 8 Отговор

    До коментар #11 от "Дид":

    С последните договори за безмитна търговия с Индия и Меркосур фактически ЕС стана член на БРИКС.

    Коментиран от #26

    19:56 29.01.2026

  • 15 1616

    21 1 Отговор
    А кой да е за пример ме моме Урсулчето ли или зеления наркоман и неговите дилъри от двета страни на Ламанша

    19:56 29.01.2026

  • 16 Синухе

    22 0 Отговор
    Докога такива утрепки?

    19:56 29.01.2026

  • 17 цццц

    21 2 Отговор
    Тез ги вълнуват само грантовете от Сорос , ма паткоо разходи се виж Русия и Китай какъв просперитет достигнаха.

    19:57 29.01.2026

  • 18 Надко

    16 1 Отговор
    Що ма Надо глупава да не може? Ти ли реши

    19:57 29.01.2026

  • 19 Последния Софиянец

    21 5 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Вчера Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС.Каква федерализация сънуват ПП и ДБ?

    19:58 29.01.2026

  • 20 Смъртта

    17 0 Отговор
    ОВЦА!

    19:59 29.01.2026

  • 21 Пешо

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "въпроса":

    Отива след малко към Русия.

    Коментиран от #33

    20:00 29.01.2026

  • 22 дядото

    14 0 Отговор
    какво става,всички ли откачиха пред опасността да се разделят с баницата. пази боже сляпо да прогледа

    20:01 29.01.2026

  • 23 цццц

    11 3 Отговор
    Даже Баларус са по добре от нас

    Коментиран от #43

    20:01 29.01.2026

  • 24 Лопата Орешник

    14 0 Отговор
    Рядко семпла личност! Най добре да вземем за пример Вануату, Нова Каледония, Бутан и може би Камбоджа? Тъй ли ма, калинке неука?

    20:01 29.01.2026

  • 25 Синухе

    16 0 Отговор
    Ако махнем партийната и принадлежност виждате ли ди какви позиции може да допълзи едно мекотело!!!
    Е затова сме стигнали дотук!!!

    20:03 29.01.2026

  • 26 Дид

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Този договор е одобрен още от времето на Митеран! А и лично не виждам нищо лошо в него. Това са нови пазари за европейските производители, стига държавите да са организирали подходящо лесно експорта на продукцията.

    20:03 29.01.2026

  • 27 Асгард

    12 0 Отговор
    Тия няма нужда даже да ги бориш на изборите! С всяка дума на гнусове като Мирчев , това агне от статията, джобния генерал, про100 Кири, Ленка веждата и ококорения бобър Василев, губят по 100 гласа, а те не спират да говорят!

    20:04 29.01.2026

  • 28 Еврокопейкa

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния самохвалко":

    Радев взима 200 депутата, левът се връща със златно покритие, пак сме шести в света. До два-три месеца. Максимум

    Коментиран от #30

    20:04 29.01.2026

  • 29 7777777

    7 1 Отговор
    Европа вече на никого не е нужна. Точно тези три държави я отсвириха и я пратиха в девета глуха. Ес и нато ще се разпаднат в близко бъдеще. Не може фалирала франция да ни е за пример.

    20:04 29.01.2026

  • 30 Копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Еврокопейкa":

    Пооооолека, ще си скъсаш чорапогащите.

    Коментиран от #31

    20:06 29.01.2026

  • 31 Еврокопейкa

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Копейка":

    залязвай, катеричке!

    20:08 29.01.2026

  • 32 А бе тази гнусната много започнаха

    7 0 Отговор
    да е показват. От къде дойде този бръмбар напомпан и кой е ?

    20:09 29.01.2026

  • 33 въпроса

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пешо":

    На чужд гръб сто тояги са... Чужда територия лесно се подарява.

    Коментиран от #47

    20:10 29.01.2026

  • 34 Тука има, тука няма

    2 0 Отговор
    Вече, де що видя мутра до изборите и лепим следното:

    Вожд. Харизма. Път. Прогрес.
    Банско. Писти. Интерес.
    Дюни. Бонуси. Кумец.
    Референдум. Ток. АЕЦ.

    Колорадо. Аспен. Гаф.
    Изявление. Масраф.
    Ролекс. Линкълн. Кръст. Синод.
    Литургия. Храм. Възход.

    Дянков. Доходи. Числа.
    Приходи. Бюджет. Тесла.
    Босфор. TB. Листопад.
    Рейтинг. Медии. Диктат.

    Мечки. Рожен. Стадион.
    Мач. Победа. Шампион.
    Тигри. Футбол. Еърбъс.
    Перник. Мъка. Земетръс.

    Криза. Майчински. Позор.
    Цаца. Избор. Прокурор.
    Гаф. Принуда. Прецедент.
    Клетва. Хумор. Президент.

    Инфраструктура. Тръба.
    Газ. Печалба. Веселба.
    Път. Кадъна. Интервю.
    Слава. Блясък. Дежа вю.

    Урни. Битка. Мат’риал.
    Яне. Марешки. Парцал.
    Лято. Избори. Сефте.
    Бюлетина. Ром. Кюфте.

    20:11 29.01.2026

  • 35 Ха,ха

    4 0 Отговор
    Ма на нас нищо не може да ни е за пример, ние сме си ние

    20:13 29.01.2026

  • 37 Хайде, бе

    6 0 Отговор
    А соросидите можели

    20:13 29.01.2026

  • 39 Боко

    4 0 Отговор
    надка,кирчо и кокорчо ще са ни примера💩🤮👌

    20:17 29.01.2026

  • 40 За мързел се плаща

    5 0 Отговор
    Надежда Йорданова: Ние комунистите сме за това да унищожаваме българския Лев

    Другарко Надежда Йорданова: Само кралете, президентите, главните редактори хората с глисти е редовно да говорят за себе си в първо лице множествено число – ние.

    20:17 29.01.2026

  • 41 Нормално

    2 0 Отговор
    Българите сме си добре. Най-вече заради Бойко Борисов о Делян Пеевски.

    20:18 29.01.2026

  • 42 Хаха

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Китай са едни десетилетие зад Европа и САЩ в сферата на изкуствения интелект.

    Коментиран от #49

    20:20 29.01.2026

  • 43 Хаха

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "цццц":

    Само Лукашенко и кучето му са по-добре.

    20:21 29.01.2026

  • 44 И пак не ми стана

    1 1 Отговор
    Ясно. КАК РУМЕН ЩЕ СЕ БОРИ С КУРУПЦИЯТА , ИНФЛАЦИЯТА И ДРУГИ НЕЩА КАКТО КОГАТО СИ РОДУФИЛ ГОВОРИШ ЗА ЕВРОТО И ЕВРОПА.
    ДА ОБОБЩИМ. РУМЕН ЗА ЕВРОТО И ЕВРО ИНТЕГРАЦИЯ
    ТОВА ОЗНАЧАВА ЧЕ ШЕ СЕ БОРИ ДА ДАДЕ ПРАВАТА ВЪРХУ ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ЕВРОПА. КАКТО ЩЕ СЕ БОРИ ДА СТАНЕ 16 РЕПУБЛИКА В ЕВРОПА И ДА БЪДЕ УПРАВЛЯВАН ОТ УРСУЛА. ТАКИВА НЕОСЪЗНАТИ ПАРТИИ КОЛКО ИСКАШ.
    ТОЗИ СЕКТОР ДОСТА ПЛЪТЕН И ТОВА В БИЗНЕСА СЕКАЗВА ЛОША СТРАТЕГИЯ ИЛИ ЛОШ ИЗБРАН СЕКТОР. ВЪПРОС С КАКВО СЕ ОДЛИЧАВАТЕ ОТ ГЕРБ-СДС , ПП ДБ
    ДПС АПС НЯМА ОТГОВОР ИЛИ ПО-ТОЧНО ОТГОВОР Е СЪЩИ НЯМА КАК ДА СЕ ОТЛИЧИТЕ ОТ ТЯХ. БОРИТЕ ЗА ЕДНО И СЪЩИ НЕЩО ДА ПРЕДАДЕТЕ БЪЛГАРИЯ НА ЕВРОПА И ДА НЯМА КАК ДА Я УПРАВЛЯВАТЕ.
    ОЧАКВАХ ДОСТА НО И ТУК ЯВНО СЕКТОРА И ТЕЗИ С СЪВЕТНИЦИ СА ИЗБРАНИ ДОСТА НЕ ДОБРЕ. БЕШЕ СРЕЩУ ЕВРОТО И ЕВРОПА БЪЛГАРИЯ ЗА СМОСТОЯТЕЛЕН ПЪТ ПОЛША УНГАРИЯ СЕВЕРНИТЕ СТРАНИ ШВЕЙЦАРИЯ. НО ??? ЯВНО ЩЕ ПОВТАРЯМЕ СТАРИ ФРАЗИ НА НЯКОЙ.

    20:21 29.01.2026

  • 45 Факти

    1 2 Отговор
    Всички опорки на мафията за "посолството" и "ала бала с президента" се сринаха. ПП-ДБ е единствената формация, която не е наведена нито на Русия, нито на САЩ. Днес слугите на САЩ очевидно са ГЕРБ и ДПС, а Възраждане слугуват както на Русия, така и на САЩ. Костадинов дори искаше да вържем лева към долара. ПП-ДБ са единствената формация, която се бори за европейска България. Всички други искат да ни починят на двете чудовища САЩ и Русия.

    20:21 29.01.2026

  • 46 Боляр

    2 1 Отговор
    ЕС все още живее с колонизаторското си чувство от времето на Колумб, Кортес и Веспучи. Само, че днес светът е различен. Подчинен на технологичния напредък и интелектуалния заряд. Според мен Великобритания е първата, която ще катастрофира необратимо.

    20:23 29.01.2026

  • 47 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "въпроса":

    Някой подаряват собствената си територия.

    20:23 29.01.2026

  • 48 Въпрос

    3 0 Отговор
    Другарко, Надежда Йорданова: - Политиците и пелените трябва да се сменят често по една и съща причина. Ти сменяла ли си пелината тази година и за колко евраци я купи?

    20:25 29.01.2026

  • 49 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хаха":

    Който си имат естествен интелект. ТъпоглаФ40вците разчитат на искуствен такъв.

    20:25 29.01.2026

  • 50 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    А кой ма свинке? Крайна, исраел и мюсюлманска германия и англия ли?

    Айде нема нужда!

    20:31 29.01.2026

  • 51 И кой трябва

    3 0 Отговор
    Да е пример за България ? Щом "Не може" Русия, Китай и САЩ да са пример за България ? Боже господи...

    20:31 29.01.2026

  • 52 Извинете

    0 0 Отговор
    тази кой я е упълномощил да казва кяква може и какво не може да казва Радев?

    20:32 29.01.2026

  • 53 Да,бе

    0 0 Отговор
    В България е пълно с красиви и умни жени,но таЯ определено е изключение...Съберете се всички такива и на влака за Брюксел,два вагона ще ви стигнат и ще имате място за дансинг .

    Коментиран от #57

    20:32 29.01.2026

  • 54 надка

    0 0 Отговор
    от кочината опитва да се надскочи, но само се набира на тенджера на главата си....

    20:33 29.01.2026

  • 55 Иванчо+Марийка

    0 0 Отговор
    Бла, бла, бла. Опорки, след опорки, смях в залата.

    20:35 29.01.2026

  • 56 Гробар

    0 0 Отговор
    Дебейската дудукчийка със засъхнало семе по устенцата пак се обажда с пълна уста.

    20:35 29.01.2026

  • 57 Гробар

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Да,бе":

    Умни и красиви жени в кочината? Колко диоптъра имаш? Тунинговани алчни джукеси с хищен поглед и просташки маниери, нагли, нахални, през живота си нито веднъж не са спрели на пешеходна пътека зад волана. Навремето имаше истински жени. Сега има само кр. валяци с изключение едно на 1000.

    20:39 29.01.2026

  • 58 Пенчо

    0 0 Отговор
    А кой бе кифло? Обема ли?

    20:39 29.01.2026

  • 59 Няма такова нещо

    1 0 Отговор
    "проевропейският път на България"!!! Ние и преди и сега сме си в Европа. Проблема е че ЕК реално с десетилетия ни вреди с неадекватните си политики и диктат. Не пътя е застрашен ние българите и България сме застрашени. Атлантизма е еманацията на нацизма...Атлантизма е проблема и неолибералните им дивотии и извратении.
    Атлантиците и ционистите са нацисти и престъпници, паразити, вредни индивиди, смет .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смааахнахнаха и като улави дервиши се въртят и само глупости в кратуните си имат ....Но така се получава с гнусните им двойни атлантически стандарти и пълната липса на разум и морал ... Не гласувайте хора за атлантици. Сами виждате що за олигофрени са тези жалки аморални престъпници. Не дейте хора. Бъдете отговорни ей. Бъдете просто хора и не подкрепяйте престъпният вреден и опасен атлантизъм

    20:39 29.01.2026

  • 60 ДРЪН ДРЪН ЯРИНА.

    0 1 Отговор
    ПРОЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ. НА ВТОРА СКОРОСТ. И САМО ДАВАМЕ И ПЪЛНИМ ГУШКИ. Е ДНЕС ЕДИН СЛУЖИТЕЛ ХВАНАТ ВЪВ ДАЛАВЕРИ. ДА КАТО ТУК ЗА КОКОШКА НЯМА ПРОШКА. ЗА КАЛАС МЕРКЕЛ КЛАУС УРСУЛА МАКРОН ИМА ПРОШКА. МОДЕЛ БОРБА СРЕЩУ ЗАВЛАДЯНА ТА ДЪРЖАВА А БЯХТЕ ГОДИНА В СКУТА ИМ. ПЪЛНИ ОТКАЧ. А. И ИМА ОЩЕ ДА ВИ ВЯРВАТ.

    20:40 29.01.2026

  • 61 Гого

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тик- Ток":

    И Бурунди колега, и Бурунди

    20:43 29.01.2026

  • 62 напред към

    1 0 Отговор
    121 депутата, ураааааа!

    20:47 29.01.2026

  • 63 Анонимен

    1 1 Отговор
    Шарлатаните се хванаха за гушите АЛЧНИ нищоправещи сте Ламтят за лесни пари лъжат алабалата процентите за партията корупционерите недосегаеми са ВЪН

    20:48 29.01.2026

  • 65 Промяна

    1 0 Отговор
    Да онези държави на първа скорост НИКОГА не са били от Източната страна затова са със 100 години напред Как да не са по напред от пост комунистическата България Разбира се че са по богати по демократи по европейски от тукашната ни държавица

    20:53 29.01.2026

  • 66 ГОСТ

    1 1 Отговор
    тая коя е бе дясната ръка на оня дето си отиде с турското кафе в скута на розовото ли. гледах и интервюто както и всички преди тях яхват и се окичват с недоволството на народа. протестиращите не са ви партиен актив видяхме ви последния хилав протест. а що се отнася за изборния закон пак сте в някаква локва. наистина конституцията дава право да гласува. но трябва да има и желание а желанието е да отиде до секцията където и да е след като е отишъл за по нормален живот и иска да си даде гласа и определя кой ще управлява туземците останали на тая територия и изкарващи БВП трябва да положат минимални усилия да отидат до секциите. не може на всяка керемитка да има спирка получава се пътнически влак пътуващ с часове.

    20:55 29.01.2026

  • 67 Доктор

    0 1 Отговор
    Проста селска кифла.

    20:56 29.01.2026

  • 68 правилно

    1 0 Отговор
    не може всеки нов тарикат-човек.макар и на водеща длъжност да определя справедливостта в света,защото те е в прирогативите на природата и човешките ценности!

    20:56 29.01.2026

  • 69 овцооо, скрий се ма п.....ча

    САЩ, Русия и Китай раздават порциите другите изпълняват....Не го ли проумяхте с кухите си евро...г.... Ейски кратуни.....

    20:57 29.01.2026

