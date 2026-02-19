Белият дом: Изпускането на отпадъчни води в река Потомак заплашва с екологична катастрофа

Изпускането на отпадъчни води в река Потомак, която тече през столицата на САЩ Вашингтон, заплашва с екологична катастрофа, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит на редовен брифинг.

Тя изрази надежда, че щатите Мериленд и Вирджиния, както и окръг Колумбия, ще „поискат съдействие от федералните власти“. Това ще позволи на правителството да разположи сили, „за да поеме контрола върху местната инфраструктура, отдавна пренебрегвана и изоставена от губернатора на Мериленд Мур“.

„Да се ​​надяваме, че губернаторът ще вземе правилното решение и ще поиска от президента Доналд Тръмп да се намеси, защото ситуацията, ако федералното правителство не предприеме действия, заплашва с екологична катастрофа. Но е необходимо щатските и местните власти да отправят официално искане“, каза Ливит.

По-рано администраторът на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ, Лий Зелдин, обяви, че комуналните услуги и екологичните агенции са започнали почистване на голям разлив в река Потомак. Тръмп отбеляза, че в Мериленд се разгръща „мащабна екологична катастрофа“ поради спукване на канализационна тръба, която е замърсила река Потомак.