Вашингтон одобри продажба на резервни части за оборудване на украинската армия

Държавният департамент на САЩ е одобрил потенциална продажба на резервни части за военно оборудване на украинската армия на стойност 185 милиона долара, предаде агенция Ройтерс, като се позова на Пентагона.
Киев поиска по-рано от САЩ различна материално-техническа подкрепа, включително резервни части за транспортни средства и оръжейни системи.
Администрацията на САЩ вече е уведомила Конгреса за решението да одобри евентуалното предоставяне на услуги и системи. Законодателният орган има 30 дни, за да разгледа потенциалната сделка.
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 21 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
Коментиран от #8, #13, #16
05:47 07.02.2026
2 404
05:48 07.02.2026
3 дядото
06:03 07.02.2026
4 Бг дракон от Пирин
Все пак, на рижата деменция и трябват кинти, да купи Гренландия, или пък да плаща на съдиите и прокурорите, че Епстиин файловете почнаха, да разкриват доста гнили неща и замириса на затвор!
06:03 07.02.2026
5 Седящия бик
06:04 07.02.2026
6 Защо
Коментиран от #15
06:06 07.02.2026
7 Хохо Бохо
В САЩ всичко е продажба, за мангизи. Никакъв морал...
Коментиран от #14
06:08 07.02.2026
8 Хохо Бохо
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Брато!
Обясни ми кой е нападал Русия и кой е искал да побеждава "ядрена сила"?
Опитай! Обясни ми...
Коментиран от #11, #17
06:13 07.02.2026
9 Уса
06:27 07.02.2026
10 185 милиона са кърпите на зеления🤣🤣🤣
07:20 07.02.2026
11 Орк
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Брато, питай НАТО за какво и притрябвала Украина.
07:26 07.02.2026
12 Урсула
07:36 07.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ха така
До коментар #7 от "Хохо Бохо":Кажи нещо и за разбойнически морал на кремъл за да разберем кой е по добрият разбойник с морал.Че то разбойник може ли да има морал бе какавидо червена
14:20 07.02.2026
15 Ами
До коментар #6 от "Защо":Ти виждал ли си американски войник с калашник
14:23 07.02.2026
16 Роко
До коментар #1 от "И Киев е Руски":И какъв грездей търси твоят любим рашистан в украйна.Какво търсеше твоят любим рашистан та нападна чечения грузия молдова крим и сега украйна
14:26 07.02.2026
17 Хаха
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Тоя номер че все някой напада русия го прилагат при всяко нашествие и го наричат освобождение
14:29 07.02.2026