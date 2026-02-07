Новини
Вашингтон одобри продажба на резервни части за оборудване на украинската армия

7 Февруари, 2026 06:41, обновена 7 Февруари, 2026 05:43 1 322 17

Потенциалната сделка е на стойност 185 млн. долара

Вашингтон одобри продажба на резервни части за оборудване на украинската армия - 1
Марко Рубио, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният департамент на САЩ е одобрил потенциална продажба на резервни части за военно оборудване на украинската армия на стойност 185 милиона долара, предаде агенция Ройтерс, като се позова на Пентагона.

Киев поиска по-рано от САЩ различна материално-техническа подкрепа, включително резервни части за транспортни средства и оръжейни системи.

Администрацията на САЩ вече е уведомила Конгреса за решението да одобри евентуалното предоставяне на услуги и системи. Законодателният орган има 30 дни, за да разгледа потенциалната сделка.


