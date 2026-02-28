„България Еър“ анулира всички полети от/до Тел Авив до 2 март включително

Поради извънредната ситуация в Близкия Изток и получено официално съобщение от летищните власти в Израел, всички полети на авиокомпания “България Еър” до/от Тел Авив са анулирани до 2 март 2026 г. включително.

Това съобщиха от авиокомпанията.

Отмяната на полетите се дължи на ескалацията на напрежението между Израел и Иран тази сутрин (28 февруари) и последвалото затваряне на въздушното пространство над Израел за граждански полети.

Всички пътници от полети FB571/2 и FB573/4 от и до Тел Авив, планирани за изпълнение до 2 март включително, ще бъдат уведомени своевременно.

За актуални новини следете страниците на авиокомпанията в социалните мрежи, както и официалния сайт www.air.bg.