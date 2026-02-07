Барса взе решение: ще купи Рашфорд

Ръководството на Барселона е взело решение да закупи Маркъс Рашфорд, твърди каталунското издание "Спорт". През лятото английският национал дойде на "Камп Ноу" под наем от Манчестър Юнайтед, като в договора има и клауза за откупуване срещу 30 млн. евро.

Новият мениджър на "червените дяволи" Майкъл Карик би искал да има Рашфорд в състава си и е готов да разчита на него, ако самият той остане начело на тима. 28-годишният футболист обаче е щастлив в Барса, а и в клуба са доволни от изявите му и планират да го задържат.

Барселона ще активира опцията за откупуване на Рашфорд за 30 милиона евро. Сумата не подлежи на договаряне, тъй като Юнайтед не желае да прави компромис. До неотдавна "блаугранас" се колебаеха дали да привлекат за постоянно нападателя, но сега решението е взето.

В последните си пет мача за Барса Рашфорд отбеляза три гола и направи две асистенции.