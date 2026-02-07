Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барса взе решение: ще купи Рашфорд

Барса взе решение: ще купи Рашфорд

7 Февруари, 2026 09:00 901 0

  • маркъс рашфорд-
  • барселона-
  • сделка-
  • футбол

Новият мениджър на "червените дяволи" Майкъл Карик би искал да има Рашфорд в състава си и е готов да разчита на него, ако самият той остане начело на тима

Барса взе решение: ще купи Рашфорд - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Барселона е взело решение да закупи Маркъс Рашфорд, твърди каталунското издание "Спорт". През лятото английският национал дойде на "Камп Ноу" под наем от Манчестър Юнайтед, като в договора има и клауза за откупуване срещу 30 млн. евро.

Новият мениджър на "червените дяволи" Майкъл Карик би искал да има Рашфорд в състава си и е готов да разчита на него, ако самият той остане начело на тима. 28-годишният футболист обаче е щастлив в Барса, а и в клуба са доволни от изявите му и планират да го задържат.

Барселона ще активира опцията за откупуване на Рашфорд за 30 милиона евро. Сумата не подлежи на договаряне, тъй като Юнайтед не желае да прави компромис. До неотдавна "блаугранас" се колебаеха дали да привлекат за постоянно нападателя, но сега решението е взето.

В последните си пет мача за Барса Рашфорд отбеляза три гола и направи две асистенции.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове