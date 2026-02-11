Първан Симеонов за "Петрохан" и "Околчица": Всичко прилича на филмов сюжет, който ще бъде дописван оттук нататък

Властите предоставят обективна версия по случаите „Петрохан” и „Околчица” и трябва да се доверим. Всичко сочи, че става дума за култово езотерично общество, което завършва през някакъв вид доброволна смърт. Няма как да знаем обаче, че при младите жертви това също е доброволно. Тази истина е непоносима за масовия слух и затова много търсят други версии. Властите нямаше как да постъпят по друг начин, освен да дават информацията по малко. Това каза социологът Първан Симеонов в ефира на „Здравей, България”.
Той посочи, че е имало опит от страна на ангажирани с властта хора да припишат случилото се на опозицията, „което е проява на не много добър политически вкус”. По негови думи всичко „прилича на филмов сюжет, който ще бъде дописван оттук нататък”. Той допълни, че е прочел много конспиративни теории, при това от интелигентни хора, и това го е притеснило, "защото е плашещо за здравия разум".
Симеонов също така допълни, че е имало изнасяне на много информация за жертвите, което прилича на „мародерство”, а това не бива да се допуска от властта.
Социологът смята, че властите няма да могат да убедят обществото в тезата си, защото при наличието на шест трупа хората ще търсят виновен. Той допълни, че не е невъзможно да има и други версии, освен официалната, но по-вероятно е да е станало това, което властите казват.
А по отношение на вярванията на жертвите, според социолога не става дума за конкретна религия, а за „патологичен микс с известен нарцисизъм”.
Политологът Стойчо Стойчев смята, че е очаквано в обществото да има конфликт на интерпретациите. Той посочи, че хората нямат доверие в институциите, защото по принцип липсва доверие в обществото. Стойчев също така смята, че когато прокуратурата съобщава нещо преди полицията, това означава, че има някакъв вид специално отношение, което може да се дължи на много факти.
Според него има много хора, които живеят изолирано и не се знае с какво се занимават. Той е на мнение, че подхождаме „истерично” към такъв тип случаи, а „това е функция на общата ни изнервеност, която е резултат от липсата на доверие”.
Политологът също така каза, че в този случай не може да се говори за паравоенна организация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #11
10:29 11.02.2026
2 Шерлок
Коментиран от #25
10:31 11.02.2026
3 КЪДЕТО ИДВАТ ПАРИ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ЧАКАЛИТЕ ОТ ГРОБ И ДПС ДОФТАСВАТ НАЧАСА......
10:33 11.02.2026
4 Как не те е срам
10:33 11.02.2026
5 Направо се плаща
Коментиран от #34
10:36 11.02.2026
6 Сила
10:37 11.02.2026
7 Една продукция
Коментиран от #37
10:37 11.02.2026
8 С години
10:38 11.02.2026
9 социопат
10:40 11.02.2026
10 Домашен любимец
10:42 11.02.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Школата Роук работи от 1992 г при всички правителства.Основана от Калушев и с пари на агента Дими Паница.
10:42 11.02.2026
13 Домашен любимец
До коментар #12 от "то не е трудно да си екоактивист":Като нищо и теп могат да те утрепят в гората и те изоставят там, като преди това те накарат да публикуваш в телефона си Прощалното стихотворение на Вапцаров - Какво тук някакъв си екоактивист...! След това експертите по медиите ще ми обясняват психологията ти, странностите и мотивацията на нелогичното ти поведение! Ще се намерят и няколко приятели, които да свидетелстват, че никога не си бил като хората, особено в последно време....!
10:52 11.02.2026
14 Пак тъпотии
Коментиран от #38
10:53 11.02.2026
15 Гледах
10:58 11.02.2026
16 5790
10:59 11.02.2026
17 Ами,
11:04 11.02.2026
18 Равносметка
11:04 11.02.2026
19 Всеки, който има достатъчно
Коментиран от #22
11:06 11.02.2026
20 Абе Първане
11:07 11.02.2026
21 И нека
Коментиран от #24
11:09 11.02.2026
22 Домашен любимец
До коментар #19 от "Всеки, който има достатъчно":Ако не лъже, няма да е власт! Народа е като жените - иска да бъде красиво лъган, вместо грубо да му се каже истината!
11:10 11.02.2026
23 До Ами,
11:12 11.02.2026
24 50/50
До коментар #21 от "И нека":И там в района на хижата и в близките места няма ли някоя камера, а кемпера е засечен чак из Врачанските села!?
11:13 11.02.2026
25 Нямам думи
До коментар #2 от "Шерлок":Тоз как ме ядоса като го слушах...няма доверие в обществото като хората по принцип нямали доверие, даже и на съседите си, обаче супер много хора имали доверие в убитите. Голямо противоречие
11:19 11.02.2026
27 Не се издържа
11:22 11.02.2026
28 Четете бе
Например "Отприщен гроб" на Джоан Роулинг...
А и колко други има за подобни секти...
Пък тогава говорете, че това е невъзможно...
11:22 11.02.2026
29 П.Сименов
Толкова много различни хора са ги познавали, а даже и ходили в хижата.
Даже бащата на Николай е бил там и нищо притеснително не е видял или усетил.
Но важното е че ТИ знаеш, че ТЕ знаят и ни казват истината.
11:23 11.02.2026
30 Цъцъцъ
11:23 11.02.2026
31 ВСИЧКО Е ПУНТА МАРА
11:23 11.02.2026
32 Брей
На единия му е изгоряла брадата , другия е паднал по очи с обгорени дрехи по гърба, кога са се самоубили? След получаването на тези изгаряния или преди това?
11:25 11.02.2026
33 Кккксссс
11:26 11.02.2026
34 Плашещо е, да
До коментар #5 от "Направо се плаща":Малко е страшно, да.
11:28 11.02.2026
35 Щом убиват
Ако им е чиста работата щяха да са още живи.
Никой не убива ако не иска да скрие нещо.
11:30 11.02.2026
36 школата Дюпон в америка
11:39 11.02.2026
37 виж сега
До коментар #7 от "Една продукция":никой не се опитва да очерня ПП(партията на подлогите) те сами са се очернили а хората прозтонвадят фактите на явнв за тяхната намеса в тази добре организирана предтъпна група!!!
11:51 11.02.2026
38 А само
До коментар #14 от "Пак тъпотии":Да питам,като са знаели,те защо не са изпратили детето при родителите му,то пък и едни родители.....
11:58 11.02.2026
39 Хмм
14:48 11.02.2026