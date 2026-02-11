Новини
България »
Всички градове »
Първан Симеонов за "Петрохан" и "Околчица": Всичко прилича на филмов сюжет, който ще бъде дописван оттук нататък

Първан Симеонов за "Петрохан" и "Околчица": Всичко прилича на филмов сюжет, който ще бъде дописван оттук нататък

11 Февруари, 2026 10:23 1 431 39

  • първан симеонов-
  • петрохан-
  • околчица-
  • филмов сюжет

Има много хора, които живеят изолирано и не се знае с какво се занимават. Подхождаме истерично към такъв тип случаи, а това е функция на общата ни изнервеност, която е резултат от липсата на доверие, коментира и политологът Стойчо Стойчев

Първан Симеонов за "Петрохан" и "Околчица": Всичко прилича на филмов сюжет, който ще бъде дописван оттук нататък - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Властите предоставят обективна версия по случаите „Петрохан” и „Околчица” и трябва да се доверим. Всичко сочи, че става дума за култово езотерично общество, което завършва през някакъв вид доброволна смърт. Няма как да знаем обаче, че при младите жертви това също е доброволно. Тази истина е непоносима за масовия слух и затова много търсят други версии. Властите нямаше как да постъпят по друг начин, освен да дават информацията по малко. Това каза социологът Първан Симеонов в ефира на „Здравей, България”.
Той посочи, че е имало опит от страна на ангажирани с властта хора да припишат случилото се на опозицията, „което е проява на не много добър политически вкус”. По негови думи всичко „прилича на филмов сюжет, който ще бъде дописван оттук нататък”. Той допълни, че е прочел много конспиративни теории, при това от интелигентни хора, и това го е притеснило, "защото е плашещо за здравия разум".
Симеонов също така допълни, че е имало изнасяне на много информация за жертвите, което прилича на „мародерство”, а това не бива да се допуска от властта.

Социологът смята, че властите няма да могат да убедят обществото в тезата си, защото при наличието на шест трупа хората ще търсят виновен. Той допълни, че не е невъзможно да има и други версии, освен официалната, но по-вероятно е да е станало това, което властите казват.

А по отношение на вярванията на жертвите, според социолога не става дума за конкретна религия, а за „патологичен микс с известен нарцисизъм”.
Политологът Стойчо Стойчев смята, че е очаквано в обществото да има конфликт на интерпретациите. Той посочи, че хората нямат доверие в институциите, защото по принцип липсва доверие в обществото. Стойчев също така смята, че когато прокуратурата съобщава нещо преди полицията, това означава, че има някакъв вид специално отношение, което може да се дължи на много факти.

Според него има много хора, които живеят изолирано и не се знае с какво се занимават. Той е на мнение, че подхождаме „истерично” към такъв тип случаи, а „това е функция на общата ни изнервеност, която е резултат от липсата на доверие”.

Политологът също така каза, че в този случай не може да се говори за паравоенна организация.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    Фирма Национална агенция за контрол на защитените територии на латиница "National Protected Areas Control Agency, Non-profit association" с ЕИК/ПИК 206783815 е основана на 13 Януари 2022 година с правна форма "Сдружение". Седалището на компанията се намира в гр. София. НАКЗТ е член EUROPARC FEDERATION, IRF, ERF, RMRA и работи за опазването на защитените територии. Какви ли пари са идвали от Европа, за да изгорят като бушони?

    Коментиран от #3, #11

    10:29 11.02.2026

  • 2 Шерлок

    24 3 Отговор
    Офф още един ЕКСПЕРТ по криминология..

    Коментиран от #25

    10:31 11.02.2026

  • 3 КЪДЕТО ИДВАТ ПАРИ

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЧАКАЛИТЕ ОТ ГРОБ И ДПС ДОФТАСВАТ НАЧАСА......

    10:33 11.02.2026

  • 4 Как не те е срам

    17 5 Отговор
    Първане? Мислех, че си честен човек...

    10:33 11.02.2026

  • 5 Направо се плаща

    22 6 Отговор
    За какво става въпрос тук, след като хора като Първан Симеонов, с поглед насочен към пода мрънкат как трябвало да се доверим на очевидните лъжи и манипулации на държавната мафия?

    Коментиран от #34

    10:36 11.02.2026

  • 6 Сила

    15 3 Отговор
    Абе вижте ловните стопанства , кой ги стопанисва и какви хора ходят да правят гуляй и оргии там !!! Питайте Тиквата и компанията му ....там е ужаса , Содом и Гомор , тия клетници от групата на Калушев са ясни , объркани души !!!

    10:37 11.02.2026

  • 7 Една продукция

    15 6 Отговор
    на Пеевски и ПИК. Трагедия, която се използва за политическо омаскаряване на ППДБ. Защото по времето на Бойко не са се случвали десетки мафиотски убийства и хиляди битови трагедии. Не. Бойко е почтен, човеколюбив, честен и принципен политик, който не посяга на чуждото.

    Коментиран от #37

    10:37 11.02.2026

  • 8 С години

    22 0 Отговор
    Дълго ще се дописва , защото това е многопластово престъпление. Тоя гнилоч се е натрупвал с години.

    10:38 11.02.2026

  • 9 социопат

    22 3 Отговор
    всички свински мисирки се активираха в един глас ..... това смърди най много

    10:40 11.02.2026

  • 10 Домашен любимец

    17 1 Отговор
    Те, органите като ти пуснат сериала по телевизиите, ти колкото искаш дописвай сюжета по студиата! Казаха ти - секта, луднали и се изтрепали! Какво толкова ровите още, външна намеса, кой ги обидил, четери джипа, ходили в Странджа да правят ремонт, кемпера минал на камерата....! Излишно натоварване! В полицейските академии по коридорите със светещи букви е записано - Има ли някакйв случай, обръщай гърба и бягай, ако имаш възможност! Ако намериш труп в своя район, примъкни го в района на съседното управление и изчезвай - това от Серпико! Ако е неудобна истината, излъжи грамотно! В краен случай, намери 2-3 трупа и припиши всичко на тях!

    10:42 11.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Школата Роук работи от 1992 г при всички правителства.Основана от Калушев и с пари на агента Дими Паница.

    10:42 11.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Домашен любимец

    14 3 Отговор

    До коментар #12 от "то не е трудно да си екоактивист":

    Като нищо и теп могат да те утрепят в гората и те изоставят там, като преди това те накарат да публикуваш в телефона си Прощалното стихотворение на Вапцаров - Какво тук някакъв си екоактивист...! След това експертите по медиите ще ми обясняват психологията ти, странностите и мотивацията на нелогичното ти поведение! Ще се намерят и няколко приятели, които да свидетелстват, че никога не си бил като хората, особено в последно време....!

    10:52 11.02.2026

  • 14 Пак тъпотии

    20 3 Отговор
    Имало много хора, които живеят изолирано! Глупости! Тези хора не са живели изолирано! Най- редовно са ходели и в София, по морето, в чужбина! Много, много хора живеят далеч по- изолирано, макар и в градовете! Не са допускали случайни хора, защото е имало нещо, които не бива да се вижда! Какво се пази така усилено и денонощно? Правете си изводи! Няма секти, педофилия, има друго заради, което стрелят! Те са знаели какво ги чака, но не са успели да избягат! Жалко за детето!

    Коментиран от #38

    10:53 11.02.2026

  • 15 Гледах

    4 7 Отговор
    Първан Симеонов по Нова , най точния анализ за случващото се в обществото ни !

    10:58 11.02.2026

  • 16 5790

    14 0 Отговор
    Аман от все едни и същи анализатори, политолози и психолози! От 20-30 г. все те! Яки анализи и много в имоти и банкови сметки!

    10:59 11.02.2026

  • 17 Ами,

    6 3 Отговор
    Терзиев е виновен! Давал им пари, хранил ги, поил ги когато още бил бизнесмен, но след като е станал кмет им казал, че повече не може да ги поддържа, защото Хекимян дебне и ха им е дал някой лев, веднага ще отиде в телевизията и ще обяви - Кмета краде пари от общината и дава краденото на свои хора...! Върви, че се оправяй! Никаква мистика! Съвсем досадна, груба, сюрреалистична екзистенциална, фрустрираща, натурална и тъжна ситуация! Колко хора си отидоха поради беднотия и неспособност да се пригодят към нравите на Обществото! Не всеки може да се намести в най силната партия и на всички избори да е избран на първия ред! Да бяхте им дали по една депутатска заплата, щяха да си стоят на хижата живи и здрави! Сега ми анализирате метафизика!

    11:04 11.02.2026

  • 18 Равносметка

    4 5 Отговор
    Първо орязаха правото на гласуване на българите в чужбина ,сега и това размахване на големия салам петрохан много хора няма да гласуват,отвори се черна мафиотска дупка в България какво вкарахте в главите на българските граждани.!!!!!??????

    11:04 11.02.2026

  • 19 Всеки, който има достатъчно

    11 3 Отговор
    Акъл, така че да е в състояние да върже сам обувките си, е наясно, че властта ни лъже най-нагло в очите! Направо се чудя толкова ли нямат възможност да наемат малко по-адекватни сценаристи? Дори десет годишно дете ще измисли по-правдоподобна версия!

    Коментиран от #22

    11:06 11.02.2026

  • 20 Абе Първане

    8 2 Отговор
    Хайде да дадеш реалистично обяснение защо на записите от 20:44 лицата се движат откъм пътя към хижата, докато тя е тъмна и вече гори , а други следи по снега не се забелязват ! Иначе и аз не изключвам никаква версия, но ако е подкрепена със солидни доказателства, а тук солидни са все още само въпросителните !

    11:07 11.02.2026

  • 21 И нека

    11 2 Отговор
    Така, както полицията е разузнала маршрута на кемпера, да разузнае и маршрута на четирите джипа, забелязани от местните хора в района !

    Коментиран от #24

    11:09 11.02.2026

  • 22 Домашен любимец

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "Всеки, който има достатъчно":

    Ако не лъже, няма да е власт! Народа е като жените - иска да бъде красиво лъган, вместо грубо да му се каже истината!

    11:10 11.02.2026

  • 23 До Ами,

    2 3 Отговор
    Виж, Терзиев е виновен за съвсем други неща, заради които отдавна трябваше да си подаде оставката, и това е БЕЗ ДАВНОСТ !

    11:12 11.02.2026

  • 24 50/50

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "И нека":

    И там в района на хижата и в близките места няма ли някоя камера, а кемпера е засечен чак из Врачанските села!?

    11:13 11.02.2026

  • 25 Нямам думи

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шерлок":

    Тоз как ме ядоса като го слушах...няма доверие в обществото като хората по принцип нямали доверие, даже и на съседите си, обаче супер много хора имали доверие в убитите. Голямо противоречие

    11:19 11.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Не се издържа

    9 1 Отговор
    Хората са ядосани точно заради такива абсурдни изказвания. Те виждат големите несъответствия и се дразнят, когато непрекъснато им се обяснява как са търси и не могат да разберат, че тези хора да се самоубили. Въпреки, че експерт каза , че няма как да се самоубиеш с два изстрела в главата, а на брифинга беше потвърдено, че единия има две огнестрелни рани в главата. А как обясняваме следите от изгаряния по тях ? Това ядосва хората!

    11:22 11.02.2026

  • 28 Четете бе

    1 5 Отговор
    Хора и жълтопаветници!
    Например "Отприщен гроб" на Джоан Роулинг...
    А и колко други има за подобни секти...
    Пък тогава говорете, че това е невъзможно...

    11:22 11.02.2026

  • 29 П.Сименов

    5 1 Отговор
    Къде го видя или кой ти каза, че са "култово езотерично общество"?
    Толкова много различни хора са ги познавали, а даже и ходили в хижата.
    Даже бащата на Николай е бил там и нищо притеснително не е видял или усетил.
    Но важното е че ТИ знаеш, че ТЕ знаят и ни казват истината.

    11:23 11.02.2026

  • 30 Цъцъцъ

    7 0 Отговор
    Сега пък нямало 4ри джипа , имало два. А майката каза , бе са имали един. Направо лудница!

    11:23 11.02.2026

  • 31 ВСИЧКО Е ПУНТА МАРА

    9 2 Отговор
    Извикайте външни служби (ако ви стиска) да ни кажат кои са убийците и поръчителите.

    11:23 11.02.2026

  • 32 Брей

    8 0 Отговор
    Не мога да си го обясня:
    На единия му е изгоряла брадата , другия е паднал по очи с обгорени дрехи по гърба, кога са се самоубили? След получаването на тези изгаряния или преди това?

    11:25 11.02.2026

  • 33 Кккксссс

    9 0 Отговор
    Категорични са , че е самоубийство, обаче десет дни не знаят резултатите от натривките по ръцете..

    11:26 11.02.2026

  • 34 Плашещо е, да

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Направо се плаща":

    Малко е страшно, да.

    11:28 11.02.2026

  • 35 Щом убиват

    4 1 Отговор
    и се самоубиват, значи прикриват нещо.
    Ако им е чиста работата щяха да са още живи.
    Никой не убива ако не иска да скрие нещо.

    11:30 11.02.2026

  • 36 школата Дюпон в америка

    2 4 Отговор
    беше секта . накрая старецът разстрелва всички олимпийски шампиони . не става ясно защо . имал хомосексуални нужди .

    11:39 11.02.2026

  • 37 виж сега

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Една продукция":

    никой не се опитва да очерня ПП(партията на подлогите) те сами са се очернили а хората прозтонвадят фактите на явнв за тяхната намеса в тази добре организирана предтъпна група!!!

    11:51 11.02.2026

  • 38 А само

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пак тъпотии":

    Да питам,като са знаели,те защо не са изпратили детето при родителите му,то пък и едни родители.....

    11:58 11.02.2026

  • 39 Хмм

    1 0 Отговор
    най-много ме заинтересува Ники Златков, от 4-годишна възраст при Калушев, намерих всичко, което има в мрежата, на 4 години той заминава в Мексико с Калушев, но и с майка си, после тя вече го е пускала сам, Калушев го има като собствен син защото няма деца и се е грижел за него като такъв, чувствал го е като свой наследник, той се занимавал се детски групи, гледах и филма на Калушев, наистина има поведение на хомо, но малкият Ники е щастлив,на 12 години, няма вид на тормозено дете, кислородни бутилки, водолазни костюми, шнорхели, гмуркане, кое дете не би се съблазнило, ако е убийство би трябвало да има следи от съпротива, ако действително ги е убил някой може да е, само Калушев, после ги извлякъл навън, за да ги намерят лесно, вижда се на клипа, че е по-силен от тях

    14:48 11.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол