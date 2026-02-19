Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Стою Стоев, ПП-ДБ: ИТН явно имат апетити да се избере нов подуправител на БНБ от тяхната квота

Стою Стоев, ПП-ДБ: ИТН явно имат апетити да се избере нов подуправител на БНБ от тяхната квота

19 Февруари, 2026 12:47 1 122 18

  • андрей гюров-
  • премиер-
  • стою стоев

Няма казус, посочи депутатът

Стою Стоев, ПП-ДБ: ИТН явно имат апетити да се избере нов подуправител на БНБ от тяхната квота - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правомощията на г-н Андрей Гюров като подуправител на БНБ са прекратени по силата на закон с встъпването му като служебен министър-председател. Така пише в закона - ча когато бъде назначен за служебен министър-председател, той прекратява правомощията си като член на БНБ. Това каза депутатът от ПП-ДБ Стою Стоев пред журналисти в парламента.

"Колегите от ИТН на Председателски съвет по никакъв начин не възразиха по процедурата по встъпването му, а по-скоро се притесняваха, че няма завършен състав на прекратяване на правомощията му, защото следва Народното събрание да констатира това. Не да гласува оставката му, а да констатира, че той вече не е подуправител на БНБ. Защо? Явно имат апетити да се избере нов подуправител на БНБ от тяхната квота", предположи той.

"Няма казус. Г-жа Рая Назарян съобщи от трибуната, че той вече не е подуправител на БНБ. Г-жа Назарян смята, че това е достатъчно и Председателския съвет се обяви върху това докато ИТН смята, че това нещо трябва да се констатира с решение", посочи още Стоев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    7 7 Отговор
    А ППдофилите имат апетити към малки момченца от проблемни семейства!

    12:50 19.02.2026

  • 2 Хората на Слави

    8 2 Отговор
    Продължават да показват, че не заслужават да влязат в следващия парламент. Алчни са. Така е, усетиха вкуса на властта, но предателството трябва да се накаже.

    12:56 19.02.2026

  • 3 Дебел!!!

    3 3 Отговор
    Т и там ли искаш да се тури извратен паветен педофил и рендераст ?!

    12:57 19.02.2026

  • 4 Охооо

    8 2 Отговор
    Ама много си се наклал ма майко, колко кюфтета изяде днес в лафката на парламента?

    12:57 19.02.2026

  • 5 Идва края

    5 1 Отговор
    На депутатските кюфтета, но този е изял за 10 мандата напред...

    13:00 19.02.2026

  • 6 Те отекоха

    2 1 Отговор
    у канала , къде се слагат ? А и като ги видиш - един подходящ и читав нямат .

    13:01 19.02.2026

  • 7 Тити на Кака

    1 1 Отговор
    На тази снимка Шиши ми изглежда доста подмладен...
    Ама защо му дават думата, нямаше ли санитарен кордон около него?

    Коментиран от #9

    13:07 19.02.2026

  • 8 Той ще е!

    1 0 Отговор
    Тошко от Ку ку!

    13:19 19.02.2026

  • 9 В грешка си

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тити на Кака":

    Това е Стою от ПП.

    Коментиран от #10

    13:21 19.02.2026

  • 10 Тити на Кака

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "В грешка си":

    Бъркаш, в ПП единственото прасе е розовият макет на Шиши, с който мотивират гениалния си електорат по тия избори.
    А този на снимката не е камуфлажно прасе, истинско си е.
    Значи е Шиши, ама на млади години!

    13:25 19.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Доктор

    2 1 Отговор
    Това нещо на снимката ни управлява.

    13:38 19.02.2026

  • 15 Митко

    4 1 Отговор
    Мамин Стоьо всичко си е папкал от паницата, нищо не му остава.Типичен съвременен бай Ганьо многознаец

    13:39 19.02.2026

  • 16 Митко

    5 1 Отговор
    Стою.,ти имаш ли действителен стаж към момента, нещо работил ли си.

    13:42 19.02.2026

  • 17 Каква квота

    3 0 Отговор
    имат тия шнорхели

    14:02 19.02.2026

  • 18 Е,бравос

    1 0 Отговор
    Стойо,няма ли Оземпик за теб,чедо недояло? Я виж Мирчев! Заприличал е на живи мощи! Вземи се в ръце, и захвърли тавите и тенджерите!

    15:28 19.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове