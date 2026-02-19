Стою Стоев, ПП-ДБ: ИТН явно имат апетити да се избере нов подуправител на БНБ от тяхната квота

Правомощията на г-н Андрей Гюров като подуправител на БНБ са прекратени по силата на закон с встъпването му като служебен министър-председател. Така пише в закона - ча когато бъде назначен за служебен министър-председател, той прекратява правомощията си като член на БНБ. Това каза депутатът от ПП-ДБ Стою Стоев пред журналисти в парламента.
"Колегите от ИТН на Председателски съвет по никакъв начин не възразиха по процедурата по встъпването му, а по-скоро се притесняваха, че няма завършен състав на прекратяване на правомощията му, защото следва Народното събрание да констатира това. Не да гласува оставката му, а да констатира, че той вече не е подуправител на БНБ. Защо? Явно имат апетити да се избере нов подуправител на БНБ от тяхната квота", предположи той.
"Няма казус. Г-жа Рая Назарян съобщи от трибуната, че той вече не е подуправител на БНБ. Г-жа Назарян смята, че това е достатъчно и Председателския съвет се обяви върху това докато ИТН смята, че това нещо трябва да се констатира с решение", посочи още Стоев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
12:50 19.02.2026
2 Хората на Слави
12:56 19.02.2026
3 Дебел!!!
12:57 19.02.2026
4 Охооо
12:57 19.02.2026
5 Идва края
13:00 19.02.2026
6 Те отекоха
13:01 19.02.2026
7 Тити на Кака
Ама защо му дават думата, нямаше ли санитарен кордон около него?
Коментиран от #9
13:07 19.02.2026
8 Той ще е!
13:19 19.02.2026
9 В грешка си
До коментар #7 от "Тити на Кака":Това е Стою от ПП.
Коментиран от #10
13:21 19.02.2026
10 Тити на Кака
До коментар #9 от "В грешка си":Бъркаш, в ПП единственото прасе е розовият макет на Шиши, с който мотивират гениалния си електорат по тия избори.
А този на снимката не е камуфлажно прасе, истинско си е.
Значи е Шиши, ама на млади години!
13:25 19.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Доктор
13:38 19.02.2026
15 Митко
13:39 19.02.2026
16 Митко
13:42 19.02.2026
17 Каква квота
14:02 19.02.2026
18 Е,бравос
15:28 19.02.2026