Стою Стоев, ПП-ДБ: ИТН явно имат апетити да се избере нов подуправител на БНБ от тяхната квота

Правомощията на г-н Андрей Гюров като подуправител на БНБ са прекратени по силата на закон с встъпването му като служебен министър-председател. Така пише в закона - ча когато бъде назначен за служебен министър-председател, той прекратява правомощията си като член на БНБ. Това каза депутатът от ПП-ДБ Стою Стоев пред журналисти в парламента.

"Колегите от ИТН на Председателски съвет по никакъв начин не възразиха по процедурата по встъпването му, а по-скоро се притесняваха, че няма завършен състав на прекратяване на правомощията му, защото следва Народното събрание да констатира това. Не да гласува оставката му, а да констатира, че той вече не е подуправител на БНБ. Защо? Явно имат апетити да се избере нов подуправител на БНБ от тяхната квота", предположи той.

"Няма казус. Г-жа Рая Назарян съобщи от трибуната, че той вече не е подуправител на БНБ. Г-жа Назарян смята, че това е достатъчно и Председателския съвет се обяви върху това докато ИТН смята, че това нещо трябва да се констатира с решение", посочи още Стоев.