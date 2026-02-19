Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Посолството на САЩ в България: Страната предоставя подкрепа на САЩ за военни учения

19 Февруари, 2026 13:19

Военно учение на НАТО

Посолството на САЩ в България: Страната предоставя подкрепа на САЩ за военни учения - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

България оказва подкрепа на САЩ с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса. Това се казва в позиция на американското посолство в България за bTV. По-рано в социалните мрежи се появиха снимки на американски военни самолети на летище „Васил Левски“.

„Република България оказва подкрепа за предварителното разполагане на въздухоплавателни средства на Съединените американски щати и оборудване за летищна поддръжка с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA) в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане“, допълват от посолството.

В своя фейсбук профил бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев публикува снимки от Терминал 1 на летището в София и написа, че на него има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. По негови думи те са на път за Иран и „явно там ще става много горещо много скоро“.

Новият министър на външните работи Надежда Нейнски заяви пред журналисти, че е изискала информация относно американските самолети в България и когато се научи нещо, ще информира.


България
  1 Фен

    Отговор
    Дано и Иран да мислят, че са учения. Че иначе, да не пламнат цистерните още на летищата.

    Коментиран от #7

    13:21 19.02.2026

  2 Червените Хълмове

    Отговор
  3 Червените Хълмове

    Отговор
  4 Последния Софиянец

    Отговор
    Иран трябва да са идиоти да не ударят такава лесна цел .

    Коментиран от #27

    13:27 19.02.2026

  6 оня с коня

    Отговор
    никой не е питал народа иска ли тия кравари тук?

    да се махат докато не сме ги запалили балабар със посолството

    13:33 19.02.2026

  7 Атина Палада

    Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    дано някой ги запали и да се взриви цялото летище и продажниите във софия да изгорят

    13:33 19.02.2026

  8 град КОЗЛОДУЙ

    Отговор
    ако иранците не уселят лвтище софия, дано поне уцелят АЕЦ козлодуй с една ракета че и без това 6 блок изпуща радиация и не става за нищо и е пред закриване

    13:35 19.02.2026

  9 Ейси

    Отговор
    България не се управлява от Етнически Българи,а от ОСМАНСКИ ЕВРЕИ,които налагат диктат над Българското население. Следователно САЩ не трябва да си създават илюзии,че ще останат дълго на Балканите,където са нежелани. САЩ не са СЛАВЯНСКА ДЪРЖАВА И ИСКАТ ДА ОКУПИРАТ СЛАВЯНСКИТЕ НИ ЗЕМИ. Тръмп е фашист! НАТО и Еврейският съюз ВЪН ОТ РОДИНАТА НА СЛАВЯНИТЕ БЪЛГАРИ!!!

    13:41 19.02.2026

  10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    Отговор
    Външно министерство НЕ знаят как тези самолети са кацнали и с каква цел🤔🤔🤔

    Коментиран от #12

    13:48 19.02.2026

  11 дядото

    Отговор
    по-добре ни окупирайте, белким малко живнем от нашите гадове.

    13:48 19.02.2026

  12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Новият министър на външните работи Надежда Нейнски заяви пред журналисти, че е изискала информация относно американските самолети в България и когато се научи нещо, ще информира.

    13:48 19.02.2026

  13 Ганя Путинофила

    Отговор
    Американците се научиха от руснаците как да ни баламосват!

    Коментиран от #20

    13:53 19.02.2026

  14 Това се случва с тези,

    Отговор
    които дават на Путин Шахеди!
    Купувайте пуканки и сядайте пред телевизорите!

    13:54 19.02.2026

  15 Радев, чии е Крим?

    Отговор
    Ко става?

    13:57 19.02.2026

  16 Нямаме US посланик вече 1 година

    Отговор
    Това е ясно послание към путинофилската територия!

    13:58 19.02.2026

  17 Тракиец 🇺🇦

    Отговор
    Новият министър на външните работи Надежда Нейнски заяви пред журналисти, че е изискала информация относно американските самолети в България и когато се научи нещо, ще информира.

    ВИЕ БЪЗИКАТЕ ЛИ СЕ С НАС ??? НЯКАКВИ ЧУЖДИ САМОЛЕТИ ДЕСЕТКИ НА БРОЙ НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ЛЕТИЩЕ СТОЯТ И ПРИСТИГАТ А ТАЯ КАЗВА АКО СЕ НАУЧЕЛО НЕЩО ЩЯЛА ДА КАЖЕ ???? ЕМИ ДА ВЗЕМАТ ДА ВИ НА.Е..Б..А..Т МОЖЕ БИ СЛЕД ТОВА НЯМА ДА РАЗБЕРЕТЕ КАКВО Е СТАНАЛО ..ДОЛНИ ПРЕДАТЕЛИ

    14:07 19.02.2026

  18 Ейси

    Отговор
    напълно си прав, кой ни уравлява. Може би затова в последния месец България е разбунен коше - затъмнени убийства на всяка крачка.

    14:09 19.02.2026

  19 Тома

    Отговор
    Тези кравари преди 82 години бомбандираха мирно население в София.Убиха хиляди жени и деца и никога няма да забравим

    14:28 19.02.2026

  20 аз съм истината

    Отговор

    До коментар #13 от "Ганя Путинофила":

    Руснаците не са имали войски в България.Американския чипик е гази летище В.Левски.Дякона ще се обърне в гроба.Управници помияри не знаели/Н.Нейнски/

    14:32 19.02.2026

  21 Търновец

    Отговор
    Това е много лошо защото ние можем да станем съучастници във война срещу Иран която не е юридически обоснована и без резолюция на съвета за сигурност на ООН. Може да загинат мирни жители и Иран да ни съди или да прати ракети а ние нямаме защита. За пореден път при Израелски глобалисти въвличат България във война

    14:34 19.02.2026

  22 Жиката

    Отговор
    Ако се разпали война в Близкия изток ,тук ще се напълним с още роми

    14:55 19.02.2026

  23 Чичо Дончо

    Отговор
    Нефта рязко поскъпва.Сащ мислят за удар на 21 в събота.

    15:16 19.02.2026

  24 Връщай

    Отговор
    Замунда !!!!

    16:19 19.02.2026

  25 Деций

    Отговор
    Що не измислите нещо по правдоподобно ? Какви военни учения и 6 броя авио цистерни?Няма български пилот който да е в състояние да се скачи с цистерната във въздуха.То до колко се разбира няма и пилоти за "новите" F 16 а какво остава и да се скачат във въздуха и да зареждат гориво.Нашата територия е избрана за база от която ще излитат тези танкери и ще зареждат самолетите с които ще атакуват Иран,но след като успеят да унищожат ПВО системите.Ако Иран има ПВО изтребителната авиация на САЩ и Израел няма да се чувства комфортно във въздуха.Ще имат доста загуби,с техните общества са доста чувствителни на тази тема.

    17:24 19.02.2026

  27 Иран

    Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Иран могат да ударят само един гюбек , и това е . Голи и боси са

    18:45 19.02.2026

  28 важно решение

    Отговор
    Какво мисли Мешерето? Ако даде зелена светлина пред бригадите от "Хр.Ботев" да цунат една цистерничка със 100 т ще изкарат зимата.

    19:36 19.02.2026

  29 дядо поп

    Отговор
    Учения ама друг път.

    20:27 19.02.2026

