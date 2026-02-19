Посолството на САЩ в България: Страната предоставя подкрепа на САЩ за военни учения

България оказва подкрепа на САЩ с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса. Това се казва в позиция на американското посолство в България за bTV. По-рано в социалните мрежи се появиха снимки на американски военни самолети на летище „Васил Левски“.
„Република България оказва подкрепа за предварителното разполагане на въздухоплавателни средства на Съединените американски щати и оборудване за летищна поддръжка с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA) в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане“, допълват от посолството.
В своя фейсбук профил бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев публикува снимки от Терминал 1 на летището в София и написа, че на него има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. По негови думи те са на път за Иран и „явно там ще става много горещо много скоро“.
Новият министър на външните работи Надежда Нейнски заяви пред журналисти, че е изискала информация относно американските самолети в България и когато се научи нещо, ще информира.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #7
13:21 19.02.2026
2 Червените Хълмове
13:21 19.02.2026
3 Червените Хълмове
13:24 19.02.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #27
13:27 19.02.2026
6 оня с коня
да се махат докато не сме ги запалили балабар със посолството
13:33 19.02.2026
7 Атина Палада
До коментар #1 от "Фен":дано някой ги запали и да се взриви цялото летище и продажниите във софия да изгорят
13:33 19.02.2026
8 град КОЗЛОДУЙ
13:35 19.02.2026
9 Ейси
13:41 19.02.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #12
13:48 19.02.2026
11 дядото
13:48 19.02.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Новият министър на външните работи Надежда Нейнски заяви пред журналисти, че е изискала информация относно американските самолети в България и когато се научи нещо, ще информира.
13:48 19.02.2026
13 Ганя Путинофила
Коментиран от #20
13:53 19.02.2026
14 Това се случва с тези,
Купувайте пуканки и сядайте пред телевизорите!
13:54 19.02.2026
15 Радев, чии е Крим?
13:57 19.02.2026
16 Нямаме US посланик вече 1 година
13:58 19.02.2026
17 Тракиец 🇺🇦
ВИЕ БЪЗИКАТЕ ЛИ СЕ С НАС ??? НЯКАКВИ ЧУЖДИ САМОЛЕТИ ДЕСЕТКИ НА БРОЙ НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ЛЕТИЩЕ СТОЯТ И ПРИСТИГАТ А ТАЯ КАЗВА АКО СЕ НАУЧЕЛО НЕЩО ЩЯЛА ДА КАЖЕ ???? ЕМИ ДА ВЗЕМАТ ДА ВИ НА.Е..Б..А..Т МОЖЕ БИ СЛЕД ТОВА НЯМА ДА РАЗБЕРЕТЕ КАКВО Е СТАНАЛО ..ДОЛНИ ПРЕДАТЕЛИ
14:07 19.02.2026
18 Ейси
14:09 19.02.2026
19 Тома
14:28 19.02.2026
20 аз съм истината
До коментар #13 от "Ганя Путинофила":Руснаците не са имали войски в България.Американския чипик е гази летище В.Левски.Дякона ще се обърне в гроба.Управници помияри не знаели/Н.Нейнски/
14:32 19.02.2026
21 Търновец
14:34 19.02.2026
22 Жиката
14:55 19.02.2026
23 Чичо Дончо
15:16 19.02.2026
24 Връщай
16:19 19.02.2026
25 Деций
17:24 19.02.2026
27 Иран
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Иран могат да ударят само един гюбек , и това е . Голи и боси са
18:45 19.02.2026
28 важно решение
19:36 19.02.2026
29 дядо поп
20:27 19.02.2026