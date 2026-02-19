Новини
Сачева: Това правителство започва с фалстарт за честни избори

Сачева: Това правителство започва с фалстарт за честни избори

19 Февруари, 2026 13:36

  деница сачева
  правителство
  избори

Президентът имаше ограничен избор за това кой да бъде служебен премиер. Ние предложихме вариант, при който тя можеше да има по-разширен избор. Не сме съгласни, че президентът не носи отговорност за кабинета "Гюров"

Сачева: Това правителство започва с фалстарт за честни избори - 1
Мария Атанасова

Президентът имаше ограничен избор за това кой да бъде служебен премиер. Ние предложихме вариант, при който тя можеше да има по-разширен избор. Не сме съгласни, че президентът не носи отговорност за кабинета "Гюров". Това заяви Деница Сачева от ГЕРБ.

Относно спазването на закона и положената клетва на Андрей Гюров преди да подаде оставка като подуправител на БНБ тя каза: "Колегите от ПП-ДБ не за пръв път показват, че спазването на закона не важи за тях".

"Речта на служебния премиер е с пореден морален наратив. Ролята на едно служебно правителство е да организира честни избори и да осигури плавното функиониране на държавата. То не може да си постави за цел", посочи тя.

"Това правителство започва с фалстарт за честни избори, вицепремиерът не гарантира, че ще има честен вот", каза Сачева.


  • 1 Баба

    42 5 Отговор
    скорпионка ври и кипи , извадила злобно жило !

    Коментиран от #12

    13:38 19.02.2026

  • 2 Ъхъ!!!

    47 3 Отговор
    Те, герберастите, много разбират от честни избори?! Може би повече и от ДПС-НН?!

    13:39 19.02.2026

  • 3 Как ги подреждате

    34 2 Отговор
    тези новини - тлъстуша след тлъстуша.

    13:39 19.02.2026

  • 4 Бай Коста

    34 2 Отговор
    Тва нещо ако не се показва, ще е много по здравословно за имиджа на партията, която представлява. Човече с такава богата хибридна биография да говори за честност е нонсенс!

    13:40 19.02.2026

  • 5 ББ от Банкя

    37 2 Отговор
    Ма сам я дресирал перфектно, лае по команда за дребни кокали

    Коментиран от #10

    13:40 19.02.2026

  • 6 дядото

    34 1 Отговор
    безочливи и нагли.давайте така,все нещо трябва да ни предизвика да залеем улиците и площадите и ви подгоним със сопи и тояги

    13:40 19.02.2026

  • 7 И тази ще отиде

    26 2 Отговор
    при "ПКП" и "майката на нацията", защото за друго като синоптичка например, не става

    13:42 19.02.2026

  • 8 Хасковски каунь

    17 2 Отговор
    Моля се само да не краде като ГЕРБ-станското правителство

    13:43 19.02.2026

  • 9 Дааа ,

    29 1 Отговор
    предложила била "разширен вариант" , след като Райка отказа ? И какъв ? Йотова да клъвне на кукичката и да се цопне тя на стола , вместо Гюров !

    13:43 19.02.2026

  • 10 Пуфи

    25 1 Отговор

    До коментар #5 от "ББ от Банкя":

    Баце май не са дребни кокали, като гледам каква е набъбнала може те сбори на кантара

    13:44 19.02.2026

  • 11 съдията Дред

    32 1 Отговор
    Сачева , добрев , ангелов , дончев и дуловската Пранцеса на 50 ,а гуруто им на сто год. затвор !! Всичко друго ще им е награда !

    13:45 19.02.2026

  • 12 Да де, ама

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баба":

    Този път си е избръснала брадата и мустаците. В чест на новото правителство, разбира се.

    13:50 19.02.2026

  • 13 Итн Герб НН

    25 1 Отговор
    включиха л а й н о метите. Интересно, тези още НИЩО не са направили и вече ги МРАЗЯТ, АТАКУВАТ И ОПЛЮВАТ. О грелберско-мутренска простотия - нали има хора от началото на ГЕРБ, защо не си ги харесвате?

    13:51 19.02.2026

  • 14 По скоро

    22 1 Отговор
    По скоро избори в ГЕРБ и марш на ренегатите. Защото се видя, с кого и за кого работят!

    13:52 19.02.2026

  • 15 Тъй де

    16 1 Отговор
    Глупости на търкалета.

    13:54 19.02.2026

  • 16 дфясзс

    20 3 Отговор
    Тая ГЕРБ свиня, преди "голямата" политика, е била продавачка в хоремаг в Добричко село. И този нахален ГЕРБ отпадък сега дава оценки и морал??? Ама мръсна ГЕРБ свиня как не те е срам да си показваш дзурлата??? Какво си направила с тоя дебелия багажник??? Свиня със свиня мръсна и на свиня приличаща, много пара изплюска и ти с тая мазната муцуна. Какво си направила??? Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Да изринем боклука.

    13:54 19.02.2026

  • 17 Варна

    13 4 Отговор
    Фалстарта го заложи ГЕРБ подкрепяйки ДБ.

    13:57 19.02.2026

  • 18 здравка клинчева

    15 2 Отговор
    яловицата излезе от нелегалност и тя като бърню се разбунтува ,изобщо мурука вече никой не го трае....тя и арменката с отвръщение му пускала

    13:57 19.02.2026

  • 20 Марш

    8 3 Отговор
    марш с генерала наш

    14:01 19.02.2026

  • 23 А Вие колко сте честни

    13 1 Отговор
    Нямам думи

    14:12 19.02.2026

  • 24 борисофф пеефф и митофф

    12 2 Отговор
    Къде са ама наистина някой знае ли ?

    Коментиран от #27

    14:16 19.02.2026

  • 25 българин

    15 2 Отговор
    Вие не трябваше да пипате и конституцията, но нали сте алчни и глупави сега може и да видите ясно "видов ден".

    14:20 19.02.2026

  • 26 Мургав диктатор

    6 6 Отговор
    Г-жа Сачева ни бива да е толкова скромна , тя трябва да осъзнае , че има качества и да вдигне жород главата и да спер да се се оставя да я унижава един мургав диктатор.

    14:22 19.02.2026

  • 27 Хасковски каунь

    6 4 Отговор

    До коментар #24 от "борисофф пеефф и митофф":

    В землянка на върха на Петроханския балкан.
    Страх ме е да не направят някоя глупост

    14:22 19.02.2026

  • 28 Тома

    17 1 Отговор
    Най честни избори правят шайката герб като роско им печата бюлетини куките им ги носят в чували а професор мишо им пише гласовете на умрелите

    14:24 19.02.2026

  • 29 българин

    13 1 Отговор
    Сачева започва да загрява, че и те може да пострадат от собствените си простотии, и сега отново се опитва да изкара друг виновен ..." предложихме друго решение но....." Мирвсйте вече и кротко се разделяйте с мечтата за "вечни благинки".

    14:26 19.02.2026

  • 30 Хмм

    11 2 Отговор
    с вашите гласове ограничихте избора на президента и откъдеде накъде президентът трябва да се съобразява с вашите предложения, вие се провалихте в управлението, затова са служебните правителства,

    14:27 19.02.2026

  • 31 Димчо

    4 1 Отговор
    Кочината се тресе

    14:53 19.02.2026

  • 34 Брадясалата

    4 0 Отговор
    Чакай те още не са влезнали по кабинети вие вече квичите, не ми се мисли на 17 април какъв вой ще е преди денят за размисъл

    15:19 19.02.2026

  • 35 БАЙ СТАВРИ

    2 0 Отговор
    Плюнките почнаха.Довиждане на алчните от ГЕРБ.Почва да ви боли че може и ПРАСЧО да ви изпревари.

    15:43 19.02.2026

  • 36 Мнение

    2 0 Отговор
    Скоро ще посещава алигбегов в затвора

    16:04 19.02.2026

  • 37 Бисер на една сачи:

    2 0 Отговор
    Бойко Борисов може да не е бил в пленарната зала, но е бил в парламента, казва сачето и с грижовни ръце оправя вратовръзката на ламата гербава

    16:04 19.02.2026

