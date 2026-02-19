Сачева: Това правителство започва с фалстарт за честни избори

Президентът имаше ограничен избор за това кой да бъде служебен премиер. Ние предложихме вариант, при който тя можеше да има по-разширен избор. Не сме съгласни, че президентът не носи отговорност за кабинета "Гюров". Това заяви Деница Сачева от ГЕРБ.

Относно спазването на закона и положената клетва на Андрей Гюров преди да подаде оставка като подуправител на БНБ тя каза: "Колегите от ПП-ДБ не за пръв път показват, че спазването на закона не важи за тях".

"Речта на служебния премиер е с пореден морален наратив. Ролята на едно служебно правителство е да организира честни избори и да осигури плавното функиониране на държавата. То не може да си постави за цел", посочи тя.

"Това правителство започва с фалстарт за честни избори, вицепремиерът не гарантира, че ще има честен вот", каза Сачева.