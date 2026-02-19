Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ИТН: Андрей Гюров отново на два пъти наруши Конституцията днес

19 Февруари, 2026

Тошко Йорданов: Цицелков има 5-годишна забрана от Европейската комисия да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори заради „инцидент с жена в хотелска стая в Гана“

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кабинетът „Петрохан“ е заченат незаконно, тъй като служебният премиер Андрей Гюров се закле незаконно. Това заяви пред медии в кулоарите депутатът от „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов.

Той цитира Закона за БНБ, според който в случаите, когато управителят или подуправител на централната банка бъде назначен за служебен министър-председател, той веднага трябва да подаде оставка.

Балабанов посочи, че до клетвата си днес пред Народното събрание Гюров е имал предостатъчно време да депозира своята оставка като подуправител на БНБ, но не го е направил.

Нито подаде оставката си в БНБ, нито в органа, който на практика го назначи, защото Народното събрание го избра с гласовете си за подуправител. Тоест, той стана министър-председател, докато е подуправител на БНБ, разясни депутатът от ИТН.

После той съобщи, че след клетвата си пред народните представители Гюров е подал оставката си в деловодството на парламента „в 10:22 часа“. И в тази връзка Балабанов попита дали Гюров е назначен законно за служебен премиер.

„Всички, които разбират от конституционно право, трябва да се произнесат по тази тема. Според нас не е. Но пък и Кирил Петков беше двоен гражданин, когато стана министър-председател... Това е първият лош сигнал за цялото българско общество. Вторият сигнал, който е по-отвратителен, е свързан с вицепремиера по „честни избори“ Стоил Цицелков“, допълни той.

По адрес на Цицелков Балабанов поиска да узнае наистина ли Цицелков е бил задържан три пъти от полицията през последните години.

По наша информация той е бил арестуван първия път за употреба на марихуана; втори път за употреба на алкохол, вероятно при шофиране; предстои да изясним и за какво е бил задържан третия път, добави той.

От ИТН призоваха Цицелков да си подаде оставката, защото „това е морален акт от една страна“, и от друга, защото има слухове, че е „на страната на хора, които са извършвали педофилски прояви спрямо непълнолетни лица“.

Тошко Йорданов разказа, че Цицелков през 2020 г. е бил изпратен в Гана като наблюдател на изборите там, но след това получава 5-годишна забрана от Европейската комисия да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори заради „инцидент с жена в хотелска стая в Гана“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдение

    125 13 Отговор
    Аз не знам в ИТН нито един сериозен човек с професия и биография. Всички идват от жълтините и кафевините и специалността им е клеветене и мръсотия.

    Коментиран от #19, #54

    12:26 19.02.2026

  • 2 Читател

    91 9 Отговор
    КОИ БЯХА ТЕЗИ ?

    Коментиран от #11

    12:27 19.02.2026

  • 3 малко смешно

    49 11 Отговор
    И какво е цицкал Цицелко в хотела в Гана.

    Коментиран от #20

    12:28 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К0нд0ма слафчо

    73 9 Отговор
    Поскача ли на дивана? Су сидията ви е накосъм да нв говорим за влизане в парламента. Типично селско поведение, потъвате и се оптвате да завлечете колкото може повече хора с вас. Бойчето ви използва и ви хвърли на пода.... пълни, с какво вече сами се сещайте

    Коментиран от #89

    12:29 19.02.2026

  • 6 боко

    59 7 Отговор
    тия от итн-има тикви навсякъде,са ми беквокали!

    12:30 19.02.2026

  • 7 Ройтерс

    74 8 Отговор
    Хаджи Кодошко знае ко става в Гана от първо лице....

    Коментиран от #32, #62

    12:32 19.02.2026

  • 8 Чегъртачи

    71 4 Отговор
    Скривайте се мекотели продажни.....м...аааааа

    12:32 19.02.2026

  • 9 Герги

    67 1 Отговор
    Довиждане......не по добре Сбогом...дано сте щастливи......

    12:32 19.02.2026

  • 10 име

    26 41 Отговор
    Без значение дали има основания за критики и плювни към членовете на кабинета, факта че се вадят такива мумии и съмнителни личност за министри говори достатъчно ясно в каква дупка е не само Гюров и хората зад него, а въобще цялата ни държавност.

    12:34 19.02.2026

  • 11 ООрана държава

    53 3 Отговор

    До коментар #2 от "Читател":

    Онези които никога повече няма да влезнат в парламента

    12:34 19.02.2026

  • 12 не лъжа

    63 3 Отговор
    Само като чуя гласчето на АЛАБАЛОВ , започвам обилно да ..овръщам !

    12:34 19.02.2026

  • 13 Ззз

    43 6 Отговор
    Бе то и вии свинeте чрез подлогaта ви Киселова нарушихте конституцията като не внесохте за гласуване предложението за референдум за еврото, ама не квичитe за това.

    12:35 19.02.2026

  • 14 Няма такъв народ

    53 5 Отговор
    Айде да минават изборите и да не ви гледаме повече ИТН мутри .

    12:36 19.02.2026

  • 15 Цвете

    40 7 Отговор
    ТИ ЧОВЕЧЕ ПОДЛО, ДНЕС ДАВАШ ИНТЕРВЮ ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ. КОЙ, КАК, ЗАЩО, ТОВА ИНТЕРЕСУВА САМО НАС, КОИТО НЕ СМЕ ПОДЛОГИ НА РАЗНИ МЕКЕРЕТА.

    12:37 19.02.2026

  • 16 Не на факти

    43 5 Отговор
    Пътници са итн

    12:38 19.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Цвете

    24 6 Отговор
    ТИ ЧОВЕЧЕ ПОДЛО, ДНЕС ДАВАШ ИНТЕРВЮ ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ. КОЙ, КАК, ЗАЩО, ТОВА ИНТЕРЕСУВА САМО НАС, КОИТО НЕ СМЕ ПОДЛОГИ НА РАЗНИ МЕКЕРЕТА.

    12:38 19.02.2026

  • 19 Със сигурност

    42 9 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдение":

    В България по гнусно и лъжливо нещо от Слави Трифонов и чалгавите лъжци около него няма.

    12:38 19.02.2026

  • 20 Много ясно какво?!

    25 3 Отговор

    До коментар #3 от "малко смешно":

    Цицал е...Ганска -...цица....!

    12:41 19.02.2026

  • 21 Тъпите шарлатани

    25 18 Отговор
    Тъпите шарлатани пак с лични обиди. Доводи и защита никога нама да измислят. Кой ли не ги разбра. Само злоба и тъпотия у шарлатаните. А правителството днеска бягаха през подлеза като схреляни зайци. Тия ще оправят държавата ама в шестък.

    12:41 19.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мин. председателчето

    14 22 Отговор
    го раздава "тарикат на дребно" от самото начало. Или незнаещ законите. И в двата случая не е на мястото си. На Цицелков, ако изнесеното за алкохол и трева + ЕС е вярно - също. Йотова е длъжна да знае и да не го допусне. Усещането е, че претупа нещата или за предварителна договорка.

    Коментиран от #71

    12:43 19.02.2026

  • 24 Майора

    16 29 Отговор
    Прави сте в случая господа от ИТН , но дали някой ще разбере това!Това нарушение на Конституцията започна по времето на Радев с незаконното назначаване на Кирил Петков с двойното гражданство , продължи и сега с Гюров! Виновни са не само юристите на президенството , но и самите умнокрасиви , мислещи си че знаят и могат всичко!

    12:43 19.02.2026

  • 25 Средния Зулус

    27 7 Отговор
    Абе Балабанка, бе много Виеш като Карпатска вълчица на пълнолуние бе брат. Ааа как е куцата Богомолка, Най-дългия Зулус на света?

    12:44 19.02.2026

  • 26 Милия Цицелков,

    14 5 Отговор
    Ма той искал само да се качи на негре човека, кво толкова. Те забрана, ала бала ти да видиш, правят се на правова държава. Една Гана правова държава, до тук да си направи Цицелковия избори да видиш колко нещо ще качи, тук минава всичко.

    Коментиран от #44

    12:45 19.02.2026

  • 27 Стига!

    30 9 Отговор
    Стига, жалко, нагло, противто и мазно чалгарско нищожество с тази грозна брадавица на мутрата до дългия ти нос, стига! Колкото и кофи помия от септичната яма в Банкя да изливате, няма да вдигнеш позорните 0,4%, до които паднахте в социологическите проучвания за следващите избори! Да, вие , наглите измамници и лъжци, дето щяхте да "чегъртате" Боко Ткивата , а простак Хаджи АФрикански с мърсния и циничен език го наричаше Джипко-Бибитко, в крайна сметка си легнахте в един креват с него, нали Клептомане Балабане? Вижте какво, нищожества чалгарски, българският народ ви изхвърли не само от политическия пейзаж, българският народ ви изхвърли на бунището и вие побесняхте, ама нито Тикваат, нито Прасето могат да ви помогнат! Колкото и да се гушите в кревата, в който си легнахте с тях! Но преди всичко вас ви изхвърли на бунището всенародната омраза на на българския народ, който ви презира, ненавижда ви и се отвращава от вас! А каруцарина Хаджи Тошко Африкански да взема хапчета, че да се отърве от глистите в з......а си, понеже те не му дават мира и се върти на стола си в парламента като циганин-калайджия!

    12:45 19.02.2026

  • 28 Тези

    28 7 Отговор
    некадърници не знаят и да четат. Гюров спази закона, точно както го обясни Наталия Киселова. А тези колкото и да реват, вече са на политическото бунище. Трябва да се разследва как синът на Тошко Йорданов се сдоби светкавично с лиценз за търговия на ел.енергия и как го финансира Цветелина Бориславова.

    12:45 19.02.2026

  • 29 Диван паша

    17 2 Отговор
    Де бил конституционалиста! Смояд!

    12:46 19.02.2026

  • 30 Ясно

    25 7 Отговор
    Досещаме се защо не ви допада този министър за честни избори - защото не искате честни избори. И защото ако Пеевски не ви отпусне някой и друг глас, ще гледате Народното събрание само на снимки.

    12:48 19.02.2026

  • 31 Хасковски каунь

    17 4 Отговор
    Още малко и ще си правите шоуто в студиото. Ще ви изтърпим

    12:49 19.02.2026

  • 32 Да не се сбият

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ройтерс":

    за банана с един америкпрезидент? Друг пък ще се сърди за плагиатство.

    12:49 19.02.2026

  • 33 Мръсляси

    11 0 Отговор
    Вие си коментирайте,хората ще захапят големата цица.

    12:50 19.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пълни глупости

    21 1 Отговор
    Тези ако ги питаш, ще сложат шнорхел за служебен министър, ще пратят младите лекари в Сицилия и ще ни внесат чужди , които ще работят за 500 долара месечно.Ще има да викат Македония, но няма да правят нищо по въпроса освен да пращат космонавти... пълни глупости...

    12:51 19.02.2026

  • 37 Жбръц

    14 7 Отговор
    Хайде и вие ли тръгвате по хамеричката писта,за очерняне! Преди пет години,в хотелска стая със жена!? Само там,разни кифли и то - баяти,си " спомнят" как някой висш политик, актьор,ги опипвал пред 20-25 години? Със същите дървени номера,преди години ,прецакаха един бивш шеф на световна банкова система,да не може да участва в президентската надпревара.Имал " сексуални посегателства " към камериерка в хотела. Когато е показаха,едно буре ,тъмно лилаво,с пъпчиво лице,като нашенска тиква.Я у лево бе,до тук бяхте! Никой не трябва да гласува за вас.Никой! Да не можете и субсидия да докопате!

    Коментиран от #47

    12:51 19.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ккк

    16 5 Отговор
    и 22 пъти да я наруши поне няма да сте вие предатели

    Коментиран от #50

    12:56 19.02.2026

  • 40 ИТН педофили

    20 5 Отговор
    Слави газ пикае..Отива си!

    12:56 19.02.2026

  • 41 Да кажа

    17 3 Отговор
    Много ги е яд тия,че си отиват и слизат от коленете на Шиши

    12:56 19.02.2026

  • 42 Ддд

    14 4 Отговор
    Голям вой, голямо тръшкане. Мъкаааа. Няма да стъпят повече в НС. Не че са единствени, но тези нямат равни. Гнусни и отвън и отвътре.

    12:57 19.02.2026

  • 43 Бре, да му се не види!

    10 6 Отговор
    Че пък каква е тази ваша"любов" към просташката чалгарска сбирщина на сакатото учиндолско нищожество, че не позволявате и дума да се напише против тях? А тези 0,4% "одобрение" за следващите избори според вас израз на "любов" ли са?! Ами, като толкова ви харесва отвратителния и циничен език на гнома Хаджи Ахрикански, вземете го във вашата медия! Така или иначе той ще е безработен след два месеца! Ама то пък, достатъчно е натрупал, и от далаверите с БДЖ на чалгарския им министър Гроздю, и от кражби , и от рушвети и от "поръчки"! Нямате право да триете иситната И да, доказано е, че има глисит! Според вас, защо непрекъсната си върти на стола си като шугав?!

    12:57 19.02.2026

  • 44 Пазете децата!

    15 8 Отговор

    До коментар #26 от "Милия Цицелков,":

    Прочетете изказването на този Цицелков в личния му фейсбук, че нямало нищо нередно в интимностите на на възрастни с деца. Толкова отвратително , незаконно, извратено и неморално е поведението му, че ......... Подобните му съмишленици той са опасни за българските деца.

    13:01 19.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Сусу Манарата

    12 4 Отговор
    Да идват изборите, че да се отървем от мутрата на тоя пуяк!

    13:04 19.02.2026

  • 47 Брас !

    8 2 Отговор

    До коментар #37 от "Жбръц":

    " едно буре ,тъмно лилаво,с пъпчиво лице,като нашенска тиква .." . Та ! Че ти да не мислиш , че тоя Цицелков , от турския вилает България , (а сега и с турско правителство в София ) , някаква друга ще му се върже ?! 😀

    13:05 19.02.2026

  • 48 Зловещо!!

    16 5 Отговор
    Че много зловещо и много страшно гледа Клептомана Балабана Джебчията бе! Погледне ли една кралска кобра, нещастното влечуго на умира на секундата! Газ пикае Клептомана, ама това е положението! Простак Хаджи АФрикански с мърсния и циничен език, хубавицата им Плевела, дето винаги си носи в чантата противозачатъчни, понеже не се знае кога на Хаджи Африкански ще му стане, цялата тази противна и омразна на цял народ чалгарска пасмина заминава на бунищеот! Впрочем по-голямата част от нея вече е там и затова смърди на чалгарска мърша!

    13:06 19.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 А когато нарушихте не Конституцията...!

    14 6 Отговор

    До коментар #39 от "ккк":

    А нещо много по-важно!
    Обещанието пред целият БГ-Народ...!
    Че :
    ...,,НИКОГА с ГЕРБ!"...?!?!?!?!

    13:06 19.02.2026

  • 51 Браво на ИТН!

    9 21 Отговор
    Някой да каже високо и ясно, че Шарлатаните на Радев пак газят закона?

    Понеже всички останали, вкл. Възраждане и Нинова, мълчат!

    Само ДПС днес протестираха!

    Коментиран от #57

    13:06 19.02.2026

  • 52 Има Такива Наглеци

    17 6 Отговор
    Тези, които свалиха законно избрано правителство по заповед и с дупене на тикви , сега ми се правят на принципни ! Пак по заповед от същото място.

    13:07 19.02.2026

  • 53 Факт

    8 2 Отговор
    Щом е с жена не се брои

    13:07 19.02.2026

  • 54 Факт

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдение":

    Има Такива Нещастници

    13:09 19.02.2026

  • 55 Поредната сглобка

    6 10 Отговор
    на Борисов, Радев и Доган!

    Следват кражби и съсипия!

    13:09 19.02.2026

  • 56 Пазете си

    4 6 Отговор
    Норвежците ще ни вземат децата

    13:10 19.02.2026

  • 57 А стига , бе ?!

    6 5 Отговор

    До коментар #51 от "Браво на ИТН!":

    Че за какво протестират ДПС ?.Че има и българи в това турско правителство ? И българи да са , отдавна са се продали на турците и янките (натото) .

    13:11 19.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 до "Браво"

    8 6 Отговор
    Ей, нищожество чалгарско! Остави това смешно "Браво" ами бягай първо на дивана, да занесеш десетина пакета памперси на сакатото учиндолско нищожество, че е цял водопад от з.....ка му, а след това тичай в Парламента с хапчета против глисти и ги дай на Хаджи Тошко Африкански с просташкия и мръсен език!

    13:12 19.02.2026

  • 60 Тик.. та

    3 8 Отговор
    ще знае всичко преди смешника Гюров. Ще сложиш Бъчвата за началник на кабинета си. Наистина ли тоя се взема насериозно.

    13:12 19.02.2026

  • 61 ИТН, Костя, ГЕРБ-гнезда на педофилията

    6 5 Отговор
    ППДБ за върнат за ново разглеждане закона за педофилите.Трябва да се промени действието му не отсега, а да няма давност, за да стане ясно в кои редици са педофилите в България и кой ги развъжда.За Костя вече е ясно, за Келин Бельов, също, за ГЕРБ също.

    13:14 19.02.2026

  • 62 Ехо

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ройтерс":

    Щото е блзал банана

    13:20 19.02.2026

  • 63 ния

    11 3 Отговор
    По противни от ИТН няма, не е имало и няма да има в политическото пространство на България!!!

    13:23 19.02.2026

  • 64 Т.паци!

    10 3 Отговор
    Вече сте БИВШИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ и никога повече няма да сте част от парламентарна група.
    Няма да липсвате.

    13:27 19.02.2026

  • 65 кака Радка

    10 2 Отговор
    Сега усетихте ли Пеевски около вас,гадняри сте и такива ще си останете,там в Левски Г.

    13:33 19.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Пендюл

    5 1 Отговор
    Пендюл

    13:41 19.02.2026

  • 68 Като дадохте оставка така ще е

    2 7 Отговор
    Желязков трябваше да изкара мандата

    13:42 19.02.2026

  • 69 Стрина

    5 2 Отговор
    Балбана, булка не...

    13:48 19.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Иван 2

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Мин. председателчето":

    Арестуван не значи осъден. И от ИТН има арестувани ,но имат ли присъда и за какво ? (Много съжаляват че в Гана не е било с мъж )

    13:50 19.02.2026

  • 72 Забрана

    4 5 Отговор
    за внос на маймуни от Гана

    13:51 19.02.2026

  • 73 Рядко

    6 5 Отговор
    Рядко неприятно типче е този с.б.,прилича на охранен охранител с бавна мисъл и заучени фрази, изречени "тежкарски"

    13:52 19.02.2026

  • 74 Коста

    6 2 Отговор
    “...ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име...“ ФАКТИ БГ, ПОЛОВИНАТА КОМЕНТАРИ СА ЛИЧНИ ОБИДИ И НАПАДКИ, НО СТОЯТ НЕИЗТРИТИ??? СМЕНЕТЕ СИ ТЕКСТА ЩОМ НЕ СИ СПАЗВАТЕ ПРАВИЛАТА!!!

    Коментиран от #93

    13:53 19.02.2026

  • 75 Стефко

    6 3 Отговор
    ИТН отчаяно пускат внушения, но като се има в предвид декларациите им през годините, които се оказаха неистини, кой да им вярва.

    13:56 19.02.2026

  • 76 Педи човек

    5 2 Отговор
    лакът език, мънки от Гана

    14:00 19.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 балабанов

    5 1 Отговор
    тая шия не е от туршия!

    14:09 19.02.2026

  • 79 Цървул

    6 1 Отговор
    Дано да се приключи с това противно котило .

    14:11 19.02.2026

  • 80 Чалга

    6 1 Отговор
    Този и тези не се усещат че от многото плюене се олигавиха в собствените секрети

    14:18 19.02.2026

  • 81 За умрелите

    2 1 Отговор
    Или добро или нищо.......

    Коментиран от #82

    14:23 19.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Анонимен

    4 2 Отговор
    Измамник е този ко(пел)дак и интригант по рождение ! Гюров е с депозирана оставка още от месец януари, но понеже тези ЧАЛГАРИ знаят много добре, че най-лесното в България е да се манипулира и подвежда суверена веднага излезнаха и заквичаха последното си издихание като депутати ! Срамна и противна шайка от ми-зер-ници и интриганти следващи главатарят си във всеки един момент са тези дайрета и д-у-д-у-ц-и, "плющящи" кючек всеки ден, вместо наши фолклорни танци ! Противна ссган !

    15:06 19.02.2026

  • 85 По данни на

    2 1 Отговор
    една 27 секундна кикимора

    16:07 19.02.2026

  • 86 Имаше инцидент с жено

    5 0 Отговор
    предизвикан от един гермаб кмет, пиян и надрусан, при официално посещение в Израел. Случва се в луксозен хотел в Хайфа. След това последва абсолютно нищо. Пак си беше кмет

    16:11 19.02.2026

  • 87 Има такива негодници

    5 1 Отговор
    са особено чувствителни по темата за сексуално посегателство на деца предвид спомените за децата, които третираха не съвсем кано такива в предаванията на 7/8 кючек ТВ

    16:15 19.02.2026

  • 88 Няма Такъв народ

    5 1 Отговор
    нямат спасение за следващия Парламент

    16:17 19.02.2026

  • 89 със или без субсидия НТН се изложиха

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "К0нд0ма слафчо":

    НТН отиват при НДСВ-то и АБВ-то!

    16:19 19.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Предизборната кампания

    2 1 Отговор
    на тъшките ще е като в песента на английските моряци: трала ла...

    17:50 19.02.2026

  • 93 неделчо

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Коста":

    факти,никога не са спазвали правилата.модераторите им ,не са в час.
    а и ганев,няма хал-хабер,какво става,всичко е без контрол.за удовлетворение на сем и на някой висшестоящи.

    18:40 19.02.2026

  • 94 Сбогом да ви няма

    2 1 Отговор
    Отивате си

    20:39 19.02.2026

  • 95 Буха ха

    2 0 Отговор
    Цицелков, хи хи, хората с чисто минало са отвратени от политиката и са се отдръпнали. Останали са цицелковците

    09:34 20.02.2026

  • 96 Неможачите на дедоCopoc

    1 0 Отговор
    Новоизфабрикувантото соросианcко "министерство на честните избори" катастрофира с фалстарт още на първия си ден. Лама Цицелков "честния" спокойно може да бъде преназначен и в още по-ново "министерство на истината".

    12:50 20.02.2026

  • 97 Казуар

    0 0 Отговор
    Чалгари, измитайте се от парламента и повече не стъпвайте там.

    13:34 20.02.2026

