Министър Янкулов: Ще надграждам завареното, никога нищо не започва и не завършва с нас

19 Февруари, 2026 13:19

Двамата високо оцениха експертизата на екипа в МП

Снимка: МП
Светослава Ингилизова

„Винаги съм бил на мнение, че никога нищо не започва от нас и не завършва с нас. Ще се опитам да надграждам полезното, което е направено от вас“ – с тези думи министърът на правосъдието Андрей Янкулов пое щафетата от предшественика си Георги Георгиев в Министерството на правосъдието (МП) днес. В кабинета на министъра те си предадоха ключа за държавния печат.

„Пожелавам ви на добър час в нелеката и отговорна задача като министър на правосъдието. От все сърце ви уверявам, че можете да разчитате на нашата подкрепа в Народното събрание за важните и необходими реформи, които предстоят“, каза Георгиев. Надявам се на полезна обща работа, добави той.

„Благодаря за топлото посрещане, убеден съм, че ще имаме добри отношения занапред“, отговори министър Янкулов.

Двамата високо оцениха експертизата на екипа в МП.


  • 1 Мазният

    14 2 Отговор
    селяндур Гошо се е хилнал като , че ли яйце му белят !

    13:25 19.02.2026

  • 2 Станкушев

    13 4 Отговор
    Фондация Антикорупционен фонд вече се казва НПО Министрество на правосъдието!
    Къде е лодкаря правна нула Христо Иванов, този е негов слуга

    13:30 19.02.2026

  • 3 Промяна

    13 5 Отговор
    НПО СОРОС ГАДОСТ ПЕТРОХАНСКИ ИЗВРАТЕНЯЦИ НАЗНАЧЕНИ ОТ ГОСПОЖАТА КОЯТО ДАЖЕ НЕ Е И ПРЕЗИДЕНТ ОГРОМНА ИЗМАМА Е ВСИЧКО ТУК КЪДЕ Е ДЪРЖАВАТА НЯМА Я

    13:33 19.02.2026

  • 4 Трол

    5 5 Отговор
    Сиамски близнаци.

    13:44 19.02.2026

  • 5 дядото

    8 3 Отговор
    ясно е какъв ще ни го навират,щом ще "надграждат" досегашното

    13:46 19.02.2026

  • 6 Да така е

    8 0 Отговор
    Гошо Тъпото направо разбива тъпомера.

    13:51 19.02.2026

  • 7 Перо

    6 2 Отговор
    Ще има надграждане на мафията!

    13:51 19.02.2026

  • 8 Червената шапчица

    5 3 Отговор
    Тия шушляци са като братя близнаци.

    13:53 19.02.2026

  • 9 Да,бе

    5 0 Отговор
    Интересно как се надгражда гангрена...Освен ампутация за друго не се сещам.

    13:56 19.02.2026

  • 10 сьукио

    2 3 Отговор
    Какво ще надграждаш бре палячо??? Тоя ГЕРБ айдук още докато се смее и трябваше да го арестуват и да го прибират в ареста и после на съд. Има го записан със звук и картина как щял да ползва цялата държавна машина да се разправя с частния бизнес на Ивелин Михайлов и Величие. Има го със картина и звук. Какво ще надграждаш на тая ГЕРБ маймуна??? До довечера вече може да е осъден. Само си играете на министри, ама сопите са готови и не се знае коя кратуна ще ги изяде. Един друг се пазите и се криете. До кога??? Слава на Господ Иисус Христос всички ви гледаме с интерес. Щял да надгражда??? Ами тоя боклук нищо не е почвал, а ти като него ли ще правиш??? Нищо???

    14:06 19.02.2026

  • 11 123456

    2 0 Отговор
    Ако ще надграждаш това , което ще завариш в МП - то жална ни майка !

    14:06 19.02.2026

  • 12 Поредния

    5 3 Отговор
    Хижарски извращенец

    14:07 19.02.2026

  • 13 Баш Майстора

    3 3 Отговор
    Борбата е докато докопат кокъла...после всички стават приятели.

    14:07 19.02.2026

  • 14 Коиловци брадърс

    4 0 Отговор
    Леко като миндираси са излязли на тази снимка

    14:09 19.02.2026

  • 15 Анонимен

    2 1 Отговор
    Странно е когато си от НПО което по принцип трябва да е коректив на властта да приемеш държавен пост.

    Коментиран от #17

    14:15 19.02.2026

  • 16 Тома

    4 1 Отговор
    Според новия министър гошо истината се е справил перфектно.Направо закриваи

    14:15 19.02.2026

  • 17 Лама Калушев

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    Освен ако не използваш НПО то за да стигнеш до властта....

    14:18 19.02.2026

  • 18 Хмм

    2 1 Отговор
    ще надгражда, с нови секти?

    14:30 19.02.2026

  • 19 Стани да седна

    0 0 Отговор
    Изключително мъдро решение , като се има предвид, че след 4-5 месца Прокопиев и Борисов пак ще скарат за парите и тогава пак ще ви сменят.

    15:11 19.02.2026

  • 20 Бат Венце Сикаджията

    1 1 Отговор
    Пълни калъфи.

    15:33 19.02.2026

