Служебният министър на финансите открои три приоритета

19 Февруари, 2026 12:47 1 624 13

  • теменужка петкова-
  • георги клисурски-
  • министерство на финансите

Клисурски изрази благодарност към досегашния финансов министър Теменужка Петкова за свършената работа през последната година

Служебният министър на финансите открои три приоритета - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трите основни приоритета на Министерството на финансите в рамките на служебното правителство са обезпечаване финансово на изборите, удължаване на закона за бюджета и справедливо разпределяне на средствата, предвидени за общините. Това каза министърът на финансите в служебното правителство Георги Клисурски на церемония по предаването и приемането на поста в сградата на Министерството на финансите в София.

По думите му през следващата седмица Министерският съвет ще приеме план-сметката за изборите, насрочени за 19 април, като министерството ще има аганжимента да обезпечи финансово провеждането им.

Клисурски посочи, че друг приоритет е внасянето на втори удължителен закон за бюджета, тъй като сегашният изтича на 31 март, което ще осигури нормалното функциониране на държавата и на всички плащания и след тази дата.

Третият приоритет е отпушването на всички плащания към общините по Националната инвестиционна програма, където има регистрирани забавяния, стана известно от думите на Клисурски. Той уточни, че в рамките на удължителния закон за бюджета има заложен ресурс от около 460 млн. евро, които са налични и трябва да стигнат до общините, отговарящи на законовите изисквания.

"Ние ще работим професионално, както винаги, спокойно и убедително в интерес на гражданите на Република България“, каза Клисурски.

Служебният министър изрази благодарност към досегашния финансов министър Теменужка Петкова за свършената работа през последната година.

"Най-важното нещо, което искам да откроя и за което искам да благодаря и да поздравя нея и екипа, е успешното въвеждане на единната европейска валута еврото. Както виждате и през януари, и към днешна дата през февруари преходът към еврото е изключително гладък, и това един прекрасен успех за България и за поколения българи“, каза Клисурски.


  • 1 пожелание

    16 1 Отговор
    Теменужка - на мафията -дружка , тряба да лежи в сливенският докато е жива !!

    12:51 19.02.2026

  • 2 Червената шапчица

    14 1 Отговор
    Не забелязвате ли, че Теменужката в което министерство се появи, там настъпва страшна бъркотия и хаос... Когато беше енергетичка, с нейната приятелка Гинка Върбакова сътвориха чудеса... Очаквам скоро Теменужката да оглави министерството на отбраната. Ако Теменужката стане военен министър с ОТАН е свършено!

    12:51 19.02.2026

  • 3 честен ционист

    9 0 Отговор
    Като го гледам пацанът е бил на стаж при счетито и сега я четкосва с тия букети.

    12:51 19.02.2026

  • 4 Червената шапчица

    7 0 Отговор
    „Всички хора носят радост и спокойствие… Някои като пристигат, а други като си тръгват…“ (Муцинка Фешънлиева)

    12:53 19.02.2026

  • 5 Гост

    5 1 Отговор
    Нужка му е до 🤫

    12:53 19.02.2026

  • 6 име

    6 2 Отговор
    Удобно пропуска да спомене че ще работят за по-голяма инфлация за да има повече приходи от ДДС и да си вържат бюджета за крадене. Дали е толкова неумен, че да не му е ясно къде е интереса на кърлежите в държавното управление, или умишлено ни го спестява?

    12:54 19.02.2026

  • 7 Какъв

    6 2 Отговор
    е повода да ѝ дава китка ?

    13:02 19.02.2026

  • 8 Гледайте внимателно

    1 0 Отговор
    Петкова да отиде посланик в Цариград

    13:27 19.02.2026

  • 9 Бай Ставри

    1 0 Отговор
    Затвор за това момиче.

    13:28 19.02.2026

  • 10 Хах

    1 1 Отговор
    Кабинета НПО Сорос Петрохан ще доопоска и продаде и нас за роби под предлог, че се бори срещу Борисов, Доган и Пеевски!
    А отзад надничат Боко и Доган! Жална ни майка!
    Нещо тихо на площада! Асен Василев няма ли да пее Времето е Наше?

    13:28 19.02.2026

  • 11 Даа!

    0 0 Отговор
    Всички в едно гърне пръцкат,само поредно успиване на хелекторато.А Йотова си играе нейната игра! Този кабинет,е съгласуван с нея,още преди седмица,дори по рано,още при предварителните разговори по домова книга. Иначе,щеше да отхвърли поне 4 имена,ако беше праволинейна.Но първо,щеше да промени датата за избори,минимум с един месец.Второ: одобрява,едно огромно ветрило,от нейни по презумпция и партийна принадлежност ( тя беше ярък представител в БСП) политически противници,с далечната цел: Да спечели подръжка от тях,при бъдещата си кандидатура за президент.Което със сигурност ще се случи! Защо така си ни орисал Господи! На кого да вярваш,на кого - не?

    14:08 19.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мнение

    0 0 Отговор
    На руския агент теменужка и на вечния нагаждач Киро тефтера мога да пожелая спокойно оставяне на показания на ГМ Димитров

    16:01 19.02.2026

