Служебният министър на финансите открои три приоритета

Трите основни приоритета на Министерството на финансите в рамките на служебното правителство са обезпечаване финансово на изборите, удължаване на закона за бюджета и справедливо разпределяне на средствата, предвидени за общините. Това каза министърът на финансите в служебното правителство Георги Клисурски на церемония по предаването и приемането на поста в сградата на Министерството на финансите в София.

По думите му през следващата седмица Министерският съвет ще приеме план-сметката за изборите, насрочени за 19 април, като министерството ще има аганжимента да обезпечи финансово провеждането им.

Клисурски посочи, че друг приоритет е внасянето на втори удължителен закон за бюджета, тъй като сегашният изтича на 31 март, което ще осигури нормалното функциониране на държавата и на всички плащания и след тази дата.

Третият приоритет е отпушването на всички плащания към общините по Националната инвестиционна програма, където има регистрирани забавяния, стана известно от думите на Клисурски. Той уточни, че в рамките на удължителния закон за бюджета има заложен ресурс от около 460 млн. евро, които са налични и трябва да стигнат до общините, отговарящи на законовите изисквания.

"Ние ще работим професионално, както винаги, спокойно и убедително в интерес на гражданите на Република България“, каза Клисурски.

Служебният министър изрази благодарност към досегашния финансов министър Теменужка Петкова за свършената работа през последната година.

"Най-важното нещо, което искам да откроя и за което искам да благодаря и да поздравя нея и екипа, е успешното въвеждане на единната европейска валута еврото. Както виждате и през януари, и към днешна дата през февруари преходът към еврото е изключително гладък, и това един прекрасен успех за България и за поколения българи“, каза Клисурски.