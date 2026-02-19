Радина Кърджилова и Пламен Димов показаха интимен кадър за пръв път (СНИМКИ)

Радина Кърджилова и Пламен Димов разтопиха мрежата с черно-бял кадър, уловил изключително интимен и романтичен миг – целувка.
Снимката се появи след представлението "За любовта", което двамата изиграха в столицата заедно с много свои колеги. Но този път сцената сякаш се пренесе извън прожекторите – в кулоарите, където те си размениха нежни жестове, запечатани от камерата и публикувани за пръв път в мрежата от тях.
От повече от година двамата се носят на крилете на любовта, а феновете им отдавна следят всяка тяхна поява заедно. Мнозина споделят на Радина Кърджилова, че определено се е подобрила към по-добро, след като е започнала връзката си с Пламен.
