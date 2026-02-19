Новини
Радина Кърджилова и Пламен Димов показаха интимен кадър за пръв път (СНИМКИ)

19 Февруари, 2026 13:59 2 245 5

Двойката за пръв път публикува снимка на романтична целувка

Радина Кърджилова и Пламен Димов показаха интимен кадър за пръв път (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Радина Кърджилова и Пламен Димов разтопиха мрежата с черно-бял кадър, уловил изключително интимен и романтичен миг – целувка.

Снимката се появи след представлението "За любовта", което двамата изиграха в столицата заедно с много свои колеги. Но този път сцената сякаш се пренесе извън прожекторите – в кулоарите, където те си размениха нежни жестове, запечатани от камерата и публикувани за пръв път в мрежата от тях.

От повече от година двамата се носят на крилете на любовта, а феновете им отдавна следят всяка тяхна поява заедно. Мнозина споделят на Радина Кърджилова, че определено се е подобрила към по-добро, след като е започнала връзката си с Пламен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Димо Тонев

    12 3 Отговор
    Това синът ли е на Радинка?

    14:13 19.02.2026

  • 2 Бе то аз в

    5 1 Отговор
    ххх хъбовете и по-интимни кадри съм виждал...

    14:40 19.02.2026

  • 3 Анджо

    11 3 Отговор
    Артистите ни учат на морал. Сменят си жените един на друг , всички са баджанаци.🫂

    14:54 19.02.2026

  • 4 Помнещ

    8 3 Отговор
    Радина по-големите я помнят като "Общата"! Доста алкохол и др. са минали през устата и. Тоя малчуган трябва да знае,че е с жена с мнооого голямо минало!

    15:07 19.02.2026

  • 5 Лазо

    5 1 Отговор
    Радина, да се изразя по-възпитано, ни в лице, ни в тяло е красива. А тия, дето й пускат харесвания в истаграма, явно са мазохисти.

    16:13 19.02.2026