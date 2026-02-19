Новини
България »
Служебният кабинет „Гюров“ положи клетва в Народното събрание

Служебният кабинет „Гюров“ положи клетва в Народното събрание

19 Февруари, 2026 10:41 1 690 65

  • служебен кабинет-
  • андрей гюров-
  • клетва

Ще се проведе и официална церемония по предаване и приемане на властта

Служебният кабинет „Гюров“ положи клетва в Народното събрание - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият служебен премиер Андрей Гюров и кабинетът му положиха официално клетва в Народното събрание. Това се случи в пленарната зала пред депутатите и президента Илияна Йотова.

В сряда Гюров представи служебния кабинет пред държавния глава. В него има трима вицепремиери: по европейсĸите средства – Мария Недина, вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов, вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелĸов. За министър на вътрешните работи беше обявен Емил Дечев, министър на финансите – Георги Клисурски, министър на външните работи – Надежда Нейнски.

След положената клетва служебният премиер произнесе реч от парламентарната трибуна. "Говоря на всеки гражданин, който очаква не обещания, а отговорност. Декларирам, че поемаме отговорност да проведем честни избори. Нямаме право да подбираме задачите си. Поемаме предизвикателството да управляваме до излъчване на редовно правителство - без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обещаваме чудеса, но имаме волята да управляваме в интерес на държавата, почтено и отговорно. Нашият европейски и евроатлантически избор не е тактика, а ценност, стратегия и гаранция за сигурност и просперитет. Ще подкрепяме усилията за траен и справедлив мир в Украйна, както и навсякъде, където се отнемат човешки животи. Ще го правим в рамката на международното право. Ще работим със съюзниците си в ЕС и ООН. Ще отстояваме мястото си сред демократичните държави с предвидимост и защита на демократичния ред. Демокрацията е единственият работещ отговор на кризите, а изборите са единственият легитимен изход - те трябва да излъчат парламент, който реално представлява обществото", заяви Гюров.

Той уточни, че неговият кабинет не обещава чудеса, но има волята да управлява отговорно. "Да не забравяме как стигнахме дотук - криза на доверие, несъгласие с модела на управление, стотици хиляди хора по улиците в цялата страна. Те поискаха демокрация и добро управление. Нашата задача е да дадем честен шанс това да се случи. Честните избори изискват нулева толерантност към нарушения, подменящи волята на хората. Призовавам гражданите да гласуват активно, за да не позволят да се превърнат в инструмент на нечии интереси. Служебното правителство няма да бъде застъпник, нито противник на някоя политическа сила. Нашата мисия е честен вот и ще бъдем безпристрастни в усилията да го гарантираме", допълни Гюров.

Той бе категоричен, че служебното правителство няма парламентарна група, но има задачи, които изискват законодателни решения, затова разчита депутатите да подходят държавнически и да ги приемат. Андрей Гюров призова парламента да бъде партньор на Министерския съвет. "Не търсим политически ползи, очакваме същото и от вас. При нас няма коалиционна математика, нито скрити договорки, без реваншизъм, лицемерие и показност. В служебния кабинет са включени хора с политически опит, но без партийни зависимости", обърна се той към народните представители.

Премиерът очерта приоритетите - гарантиране на финансовата стабилност в условията на удължителен бюджет, прилагане на мерките от плана за приемане на еврото, подготовка на нова удължителна план-сметка, справедливо разпределение на средствата за общините, ритмично изплащане на пенсиите и социалните помощи. Също така възстановяване на законността в управлението на прокуратурата и изисквания към ВСС - номинации от министъра на правосъдието за личности на ключови позиции. Освен това гарантиране сигурността на гражданите. "Ще положим усилия да не се крие информация, а институциите да отговарят открито и навреме. Освен това ще организираме ефективно процеса на гласуване зад граница. Искаме честни избори и стабилна държава", увери Гюров.

Днес президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров. С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори за 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на вота за народни представители Йотова определя с трети указ. Тя ще присъства и на церемонията по полагане на клетва от служебния кабинет, която ще се проведе в Народното събрание в четвъртък.

След полагане на клетва в Народното събрание ще се проведе и официална церемония по предаване и приемане на властта в Министерския съвет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 6 Отговор
    Педофили,ГЕРБ,ДПС и агенти на МИТ.

    10:46 19.02.2026

  • 2 позорно

    15 12 Отговор
    според мен е минус за Радев

    Коментиран от #7

    10:49 19.02.2026

  • 3 Ахааа

    27 8 Отговор
    Нов бардак със стари урви??? Поне 7-8 бивши министри на ГЕРБ/ ДПС..? Готви ли ни се нова сглобка пак...???

    Коментиран от #23

    10:49 19.02.2026

  • 4 положили клетва,

    22 7 Отговор
    а колко клетви ще ви настигнат?

    10:49 19.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шарлатани ООД

    16 7 Отговор
    На престоящите избори нека всички дружно подкрепим нашите πедерасти πедофили от ПП!!!

    Коментиран от #9, #16, #40

    10:51 19.02.2026

  • 7 Даа

    13 7 Отговор

    До коментар #2 от "позорно":

    Позорните промени в Конституцията, дават този служебен кабинет, президента няма никакви правомощия? Кабинета е на сглобката ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС... Колко много хора на Шиши и Боко има - Румяна Бъчварова, Атанас Запрянов, Хасан Адемов, Корман Исмаилов, Траико Трайков и още и още...

    Коментиран от #56

    10:53 19.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 6 Отговор
    Ех Джен Зи-та, (00), WC... скачАхте лани, а останАхте изиграни ❗
    Сложиха Ви (го) с начело на МВнР жена която е била министър преди Вие да сте били родени❗

    Коментиран от #14, #31, #64

    10:53 19.02.2026

  • 9 а, кой е

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "Шарлатани ООД":

    правилния избор според господарите ти? Сподели.

    10:54 19.02.2026

  • 10 България окупирана държава

    15 6 Отговор
    България замесена в напрежението с Иран !
    Вера 18.02.2026г. на летище Софие са дислоцитрни
    7 самолета цистерни КС-135 на Световните терористи САЩ.
    Безправителствената държава е окупирана без нейно разрешение !

    Коментиран от #32

    10:54 19.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Браво, Гюров!

    8 20 Отговор
    Браво на тези достойни министри и експерти, които е избрал!

    10:56 19.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Роки

    26 7 Отговор
    Дрийм тиймът на Сорос. Тия национални предатели и пидофили ще ни вкарат във войната.

    Коментиран от #20

    10:57 19.02.2026

  • 16 Ирония

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Шарлатани ООД":

    Ти си като куче, което лае при най-малкия шум!!

    10:57 19.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Излишни и вредни са

    18 2 Отговор
    Винаги действат против народа от 36 години насам като цяло и отделно против всеки един обикновен човек . Независимо как ще се пребоядисат, сглобят в коалиции и как це кръстят партиите си, решения в полза на хората няма, а на практика провеждат финансов, социален, образователен, геноцид чрез "закони", "закони" обслужващи партии, олигарси и техните протежета назначени.

    10:57 19.02.2026

  • 19 Миро

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ицо":

    Има само ръгани πедали πедофили с разпрани отверстия от ПП и ДБ ....който не пуска го гърмят!

    10:58 19.02.2026

  • 20 Сравнение

    4 10 Отговор

    До коментар #15 от "Роки":

    Обидите и истериите на такива като теб и шефа ти, който ти плаща за това, говори че мафията е като змия настъпана за опашката. Крещи по-силно простотиите си, но е безмислено.

    Коментиран от #34, #39

    10:59 19.02.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сус":

    Бъчварова, ти ли си ма❓ Социоложката дето Винету я тури за шеф на МВР, после за посланик в иSSраел, а сега за съветник на Премиерчиту 🤔❗
    Леле, леле, колко неЗАВИСИми сте‼️

    11:01 19.02.2026

  • 22 Лелеле

    16 6 Отговор
    Пълно с петрохански хижари
    Корумпирани кметчета с македоски произход
    Бабиери от костово време
    Пенсионирани свързочници
    И прочие умочковци

    11:01 19.02.2026

  • 23 Така е

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ахааа":

    Поне 2/3 от тях са за измитане заедно с Гюро ,не Михайлов ами...Нейнски-Бъчваров...

    11:07 19.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Боруна Лом

    12 5 Отговор
    УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ! СТАРИ КОМПРОМЕТИРАНИ МАЙМУНИ! СИТЕ МАРИОНЕТКИ!

    11:08 19.02.2026

  • 26 ИВАН

    11 4 Отговор
    Клетва, да са верни на ционистите и на американските им господари .... предатели на българския народ.

    11:08 19.02.2026

  • 27 Навремето Н.Михайлова

    12 4 Отговор
    като министър на външните работи уволни маса народ, защото не бяха от СДС. После съдът ги върна и България им изплати доста пари за обезщетение. Сега това несъстоятелно отвсякъде нищожество пак е на същата позиция. Ама върна ли парите, изплатени поради нейната мършавост или пак ще се случи нищо по- добро?

    11:13 19.02.2026

  • 28 Данко Харсъзина

    8 2 Отговор
    Кабинет "Педофили".

    11:14 19.02.2026

  • 29 az СВО Победа 80

    7 4 Отговор
    Накратко:

    1. Гюров и новото правителство на петроханци се закле във вярност към Демократическата партия на САЩ.

    2. В речта си Гюров изрично спомена думичката "евроатлантизъм", загубила значението си след идването на администрацията на Тръмп, но останала като важен маркер за идиологическа принадлежност.

    3. Изброи като свои съюзници, пришивайки и България към тях, без никой да му е давал правото да говори от името на българския народ: Европейския съвет(!), разбирай не страните членки на ЕС, а брюкселската администрация, която също не е избирана, а е назначена, НАТО и ООН. Все структури маргинализирани от администрацията на Тръмп.

    4. Подчерта, че България продължава войната срещу Русия в рамките на европейската политика, макар да не го изрече директно.

    5. Всичко декларирано, категорично сочи че служебното правителство на петроханци ще води категорична антиТръмп политика, а това се подчертава и от наличието на определени фигури в служебния кабинет.

    11:15 19.02.2026

  • 30 Народни "любимци"

    6 3 Отговор
    Браво красавци! Това е кое-то намерихме в нафталина.

    11:16 19.02.2026

  • 31 Така е защото смятат,

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    че историята започва след тяхното раждане. Преди това не ги интересува.

    11:16 19.02.2026

  • 32 Летище София

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "България окупирана държава":

    Не е ли гражданско летище? Що щат военни на гражданско летище?

    11:16 19.02.2026

  • 33 Промяна

    9 5 Отговор
    ГНУСНИТЕ ПЕТРОХАНЦИ ПОЗОРНИТЕ МОШЕНИЦИ ОВЛАДЯХА ДЪРЖАВАТА БЕЗ ИЗБОРИ

    11:17 19.02.2026

  • 34 Промяна

    8 4 Отговор

    До коментар #20 от "Сравнение":

    МА ФИ Я ПЕТРОХАНСКА ИЗДЕВАТЕЛСТВА НАД ДЪРЖАВАТА НИ С ИЗМАМИ С МЕТЕЖИ ОВЛАДЯ ВЛАСТТА С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО МА ФИЯ ШАРЛАТАНСКА МА ФИЯ ПЕТРОХАНСКА МАФИЯ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ НАЙ СЕТНЕ ВАШЕТО ПРЕЗИДЕНСТВО ВИ НАЗНАЧИ

    11:20 19.02.2026

  • 35 Наивн....

    4 3 Отговор
    Гласувате за Радев получавате ето това защото и следващото "творение " на кабинет ще е подобно , да не кажа сьщото.

    11:21 19.02.2026

  • 36 Промяна

    7 2 Отговор
    ГНУСНИ АЛЧНИИЗМАМНИЦИ А ДА ПИТАМ КЪДЕ СА ОНЕЗИ КОИТО ВИКАХА ПО ПРОЩАДИТЕ И ТУК ИМАШЕ КЪДЕ СА ЯВНО СА БИЛИ ПЛАТЕНИ МЕТЕЖНИЦИ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    11:22 19.02.2026

  • 37 Промяна

    4 1 Отговор
    ГНУСНИ АЛЧНИИЗМАМНИЦИ А ДА ПИТАМ КЪДЕ СА ОНЕЗИ КОИТО ВИКАХА ПО ПРОЩАДИТЕ И ТУК ИМАШЕ КЪДЕ СА ЯВНО СА БИЛИ ПЛАТЕНИ МЕТЕЖНИЦИ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    11:23 19.02.2026

  • 38 Промяна

    8 1 Отговор
    С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА МЕСИЯТА РР ХАХАХАХАХА ДЕРИБЕИ ПОРЦИИТЕ СА СИ ЗА ТЯХ СОРОС НПО ПЕ ДОО ШАРЛАТАНИ ИЗМАМНИЦИ ОНЗИ ЧЕСТНИЯТ ЦИЦЕРКОВ МАЛЕ МАЛЕ МАЛЕ ГНУС СТЕ ВСИЧКИТЕ

    11:24 19.02.2026

  • 39 Фаш. А. Г. А

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сравнение":

    Иди на хрен!

    11:25 19.02.2026

  • 40 Зъл пес

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Шарлатани ООД":

    А министър Тштелков три пъти арестуван с треви...

    11:26 19.02.2026

  • 41 Петрохански

    8 2 Отговор
    Ламите се заклеха.

    11:27 19.02.2026

  • 42 Ламев

    7 2 Отговор
    Кабинетът "Петрохан" е готов.

    11:28 19.02.2026

  • 43 Голям

    8 2 Отговор
    Сещам се за една българска приказка от Елин Пелин, където се питаше имал ли е Гюро глава или е нямал, дано не си задаваме този въпрос за неговото управление.

    11:29 19.02.2026

  • 44 Мафията е същата

    9 2 Отговор
    Ненормални сте всички

    Коментиран от #46

    11:31 19.02.2026

  • 45 Андрей Сергеев

    5 1 Отговор
    Навниците, които на разбират от право, си въобразяват, че Андрейчо Янкулов можел да направи нещо в правосъъдието.Нищо не зависи от него, а от законодателя и от Висшия съдебен съвет.Андрей е хубаво руско име, както и Сергей(Игнатов)

    11:31 19.02.2026

  • 46 планинарска песен

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Мафията е същата":

    Всички са за Петрохан

    11:32 19.02.2026

  • 47 Не става само с ядене

    5 1 Отговор
    Да ти споделя ама надали ще вденеш! Нужни са хора които нямат нищо общо с перестройката или приватизацията. Трудно е нали!!?

    11:32 19.02.2026

  • 48 софиянец

    6 2 Отговор
    Не за това хората излязоха през декември по площадите.Не за Игнатов, Янкулов, Дечев, Нейски, Цицелков и останалите поставени лица. Излъгаха народа пак!

    11:34 19.02.2026

  • 49 Мара тротинетката

    7 2 Отговор
    Мара Тротинетката:
    - Мен трябваше да изберете! Щях да карам тротинетката си по всички села и градове в България, а не само да я карам, като тия днешните управляващи само до парламата!

    11:35 19.02.2026

  • 50 Ха-ха

    5 1 Отговор
    Надежда Флейтата е черешката на тортата в този кабинет.

    11:35 19.02.2026

  • 51 Игнат Сергеев

    4 1 Отговор
    Игнатов през 2011-2912г. съсипа науката, когато бе министър при неговите гербер@сти, сега го турили пак.Значи искат окончателно да се унищожи науката и висшето образование в България.

    11:36 19.02.2026

  • 52 солясв

    6 1 Отговор
    Вехтата некадърна маймуна Надка, кои глупак я изтупа от прахта и я сложи пак да яде държавни пари??? Гюро настъпи първата мотика. Да вадиш некадърниците на Драгалевския циганин Иван, и да ги връщаш на софрата си е голям проблем. Слава на Господ Иисус Христос само за 2 месеца са. Трябва да бъдат изринати всички вехти некадърни маймуни.

    11:37 19.02.2026

  • 53 Хаха

    4 1 Отговор
    Кабинета на позора подкрепен от Радефф и Сорос Йотова и партия Петрохан!’Фондация Антикорупционен фонд вече ще се казва Министерство на правосъдието, а Трайчо ще премести Енергетиката в кметството, по близко до новия господар!
    Позор другари, Асен Василев да спретне едно концертче под наслов ВРЕМЕТО Е НАШЕ! Надка Гаражната принцеса знае как!

    11:37 19.02.2026

  • 54 Пламен Тодоров

    3 1 Отговор
    изборите са единственият легитимен изход - те трябва да излъчат парламент, който реално представлява обществото",заяви Гюров..............С този Изборен Кодекс и технология на "провеждане" но процеса - Това е УТОПИЧНО!!!
    Парламента пак ще представлява и обслужва "партийната номенклатура" - Тава, ще е поредният БЮРОКРАТИЧЕН ПАРЛАМЕНТ! "БЮРОКРАЦИЯТА е такова институционално състояние - което действа обслужвайки собствените си интереси и потребности, а не да изпълнява по ПРЕДНАНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ обществени такива! Така, че......!!!

    11:39 19.02.2026

  • 55 Погледнете това

    3 1 Отговор
    И после ми говорете за партии! Всичко у нас е тюрлюгювеч.

    11:40 19.02.2026

  • 56 Нееее

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "Даа":

    А ако фатмака беше нормален президент,дали някой щеше да му отнеме каквото и да било?Да си беше изпълнявол задължениата нямаше да сме на това диредже.Нж всяко зло за добро.Да гледаме кйкви ще ги надроби,и как ще изпълни обещаното.

    11:42 19.02.2026

  • 57 Миленов

    3 1 Отговор
    Росене кьде си? Стягай четата всичко се повтаря . Тия хора не разбират от добро.

    11:44 19.02.2026

  • 58 Проклети

    3 0 Отговор
    Да сте!
    Гюгю ти и Йотката дръпнахте шалтера на НРБ.

    11:45 19.02.2026

  • 59 Гаварит Мелмак

    4 0 Отговор
    Гюро Кюмюро публично заяви от парламентарната трибуна: "Клажба колко може и това е", "ще продадем България за 5 скъсани евра, ако можем на Запада", както и "Ние от Промяната не крадеми, ний си взимаме".

    11:46 19.02.2026

  • 60 Мумията се завръща

    5 0 Отговор
    Във Външно ще гледаме филма на ужасите "Мумията се завръща".

    11:47 19.02.2026

  • 61 Какъв е тоя министър на « честните избор

    4 0 Отговор
    Значитнямаме необходимост от 22 маймуни на клона на МС.

    11:48 19.02.2026

  • 62 Калушев

    4 0 Отговор
    Това са новите сектанти.

    11:56 19.02.2026

  • 63 Васко ДеСето

    1 0 Отговор
    И на тези ще помагам.

    11:57 19.02.2026

  • 64 А даа

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    К........ Та на надеждата народа Надеждата да ви е честита на всички че и на президентската. Циганка Костов сияе

    12:24 19.02.2026

  • 65 Карамба

    1 0 Отговор
    Надето, с гаражите на ЦК на БКП.Колко ли са днес в новите пари$$$.

    12:52 19.02.2026

