Служебният кабинет „Гюров“ положи клетва в Народното събрание

Новият служебен премиер Андрей Гюров и кабинетът му положиха официално клетва в Народното събрание. Това се случи в пленарната зала пред депутатите и президента Илияна Йотова.

В сряда Гюров представи служебния кабинет пред държавния глава. В него има трима вицепремиери: по европейсĸите средства – Мария Недина, вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов, вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелĸов. За министър на вътрешните работи беше обявен Емил Дечев, министър на финансите – Георги Клисурски, министър на външните работи – Надежда Нейнски.

След положената клетва служебният премиер произнесе реч от парламентарната трибуна. "Говоря на всеки гражданин, който очаква не обещания, а отговорност. Декларирам, че поемаме отговорност да проведем честни избори. Нямаме право да подбираме задачите си. Поемаме предизвикателството да управляваме до излъчване на редовно правителство - без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обещаваме чудеса, но имаме волята да управляваме в интерес на държавата, почтено и отговорно. Нашият европейски и евроатлантически избор не е тактика, а ценност, стратегия и гаранция за сигурност и просперитет. Ще подкрепяме усилията за траен и справедлив мир в Украйна, както и навсякъде, където се отнемат човешки животи. Ще го правим в рамката на международното право. Ще работим със съюзниците си в ЕС и ООН. Ще отстояваме мястото си сред демократичните държави с предвидимост и защита на демократичния ред. Демокрацията е единственият работещ отговор на кризите, а изборите са единственият легитимен изход - те трябва да излъчат парламент, който реално представлява обществото", заяви Гюров.

Той уточни, че неговият кабинет не обещава чудеса, но има волята да управлява отговорно. "Да не забравяме как стигнахме дотук - криза на доверие, несъгласие с модела на управление, стотици хиляди хора по улиците в цялата страна. Те поискаха демокрация и добро управление. Нашата задача е да дадем честен шанс това да се случи. Честните избори изискват нулева толерантност към нарушения, подменящи волята на хората. Призовавам гражданите да гласуват активно, за да не позволят да се превърнат в инструмент на нечии интереси. Служебното правителство няма да бъде застъпник, нито противник на някоя политическа сила. Нашата мисия е честен вот и ще бъдем безпристрастни в усилията да го гарантираме", допълни Гюров.

Той бе категоричен, че служебното правителство няма парламентарна група, но има задачи, които изискват законодателни решения, затова разчита депутатите да подходят държавнически и да ги приемат. Андрей Гюров призова парламента да бъде партньор на Министерския съвет. "Не търсим политически ползи, очакваме същото и от вас. При нас няма коалиционна математика, нито скрити договорки, без реваншизъм, лицемерие и показност. В служебния кабинет са включени хора с политически опит, но без партийни зависимости", обърна се той към народните представители.

Премиерът очерта приоритетите - гарантиране на финансовата стабилност в условията на удължителен бюджет, прилагане на мерките от плана за приемане на еврото, подготовка на нова удължителна план-сметка, справедливо разпределение на средствата за общините, ритмично изплащане на пенсиите и социалните помощи. Също така възстановяване на законността в управлението на прокуратурата и изисквания към ВСС - номинации от министъра на правосъдието за личности на ключови позиции. Освен това гарантиране сигурността на гражданите. "Ще положим усилия да не се крие информация, а институциите да отговарят открито и навреме. Освен това ще организираме ефективно процеса на гласуване зад граница. Искаме честни избори и стабилна държава", увери Гюров.

Днес президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров. С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори за 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на вота за народни представители Йотова определя с трети указ. Тя ще присъства и на церемонията по полагане на клетва от служебния кабинет, която ще се проведе в Народното събрание в четвъртък.

След полагане на клетва в Народното събрание ще се проведе и официална церемония по предаване и приемане на властта в Министерския съвет.