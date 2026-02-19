Служебният кабинет „Гюров“ положи клетва в Народното събрание

Новият служебен премиер Андрей Гюров и кабинетът му положиха официално клетва в Народното събрание. Това се случи в пленарната зала пред депутатите и президента Илияна Йотова.
В сряда Гюров представи служебния кабинет пред държавния глава. В него има трима вицепремиери: по европейсĸите средства – Мария Недина, вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов, вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелĸов. За министър на вътрешните работи беше обявен Емил Дечев, министър на финансите – Георги Клисурски, министър на външните работи – Надежда Нейнски.
След положената клетва служебният премиер произнесе реч от парламентарната трибуна. "Говоря на всеки гражданин, който очаква не обещания, а отговорност. Декларирам, че поемаме отговорност да проведем честни избори. Нямаме право да подбираме задачите си. Поемаме предизвикателството да управляваме до излъчване на редовно правителство - без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обещаваме чудеса, но имаме волята да управляваме в интерес на държавата, почтено и отговорно. Нашият европейски и евроатлантически избор не е тактика, а ценност, стратегия и гаранция за сигурност и просперитет. Ще подкрепяме усилията за траен и справедлив мир в Украйна, както и навсякъде, където се отнемат човешки животи. Ще го правим в рамката на международното право. Ще работим със съюзниците си в ЕС и ООН. Ще отстояваме мястото си сред демократичните държави с предвидимост и защита на демократичния ред. Демокрацията е единственият работещ отговор на кризите, а изборите са единственият легитимен изход - те трябва да излъчат парламент, който реално представлява обществото", заяви Гюров.
Той уточни, че неговият кабинет не обещава чудеса, но има волята да управлява отговорно. "Да не забравяме как стигнахме дотук - криза на доверие, несъгласие с модела на управление, стотици хиляди хора по улиците в цялата страна. Те поискаха демокрация и добро управление. Нашата задача е да дадем честен шанс това да се случи. Честните избори изискват нулева толерантност към нарушения, подменящи волята на хората. Призовавам гражданите да гласуват активно, за да не позволят да се превърнат в инструмент на нечии интереси. Служебното правителство няма да бъде застъпник, нито противник на някоя политическа сила. Нашата мисия е честен вот и ще бъдем безпристрастни в усилията да го гарантираме", допълни Гюров.
Той бе категоричен, че служебното правителство няма парламентарна група, но има задачи, които изискват законодателни решения, затова разчита депутатите да подходят държавнически и да ги приемат. Андрей Гюров призова парламента да бъде партньор на Министерския съвет. "Не търсим политически ползи, очакваме същото и от вас. При нас няма коалиционна математика, нито скрити договорки, без реваншизъм, лицемерие и показност. В служебния кабинет са включени хора с политически опит, но без партийни зависимости", обърна се той към народните представители.
Премиерът очерта приоритетите - гарантиране на финансовата стабилност в условията на удължителен бюджет, прилагане на мерките от плана за приемане на еврото, подготовка на нова удължителна план-сметка, справедливо разпределение на средствата за общините, ритмично изплащане на пенсиите и социалните помощи. Също така възстановяване на законността в управлението на прокуратурата и изисквания към ВСС - номинации от министъра на правосъдието за личности на ключови позиции. Освен това гарантиране сигурността на гражданите. "Ще положим усилия да не се крие информация, а институциите да отговарят открито и навреме. Освен това ще организираме ефективно процеса на гласуване зад граница. Искаме честни избори и стабилна държава", увери Гюров.
Днес президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров. С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори за 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на вота за народни представители Йотова определя с трети указ. Тя ще присъства и на церемонията по полагане на клетва от служебния кабинет, която ще се проведе в Народното събрание в четвъртък.
След полагане на клетва в Народното събрание ще се проведе и официална церемония по предаване и приемане на властта в Министерския съвет.
1 Последния Софиянец
10:46 19.02.2026
2 позорно
Коментиран от #7
10:49 19.02.2026
3 Ахааа
Коментиран от #23
10:49 19.02.2026
4 положили клетва,
10:49 19.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Шарлатани ООД
Коментиран от #9, #16, #40
10:51 19.02.2026
7 Даа
До коментар #2 от "позорно":Позорните промени в Конституцията, дават този служебен кабинет, президента няма никакви правомощия? Кабинета е на сглобката ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС... Колко много хора на Шиши и Боко има - Румяна Бъчварова, Атанас Запрянов, Хасан Адемов, Корман Исмаилов, Траико Трайков и още и още...
Коментиран от #56
10:53 19.02.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Сложиха Ви (го) с начело на МВнР жена която е била министър преди Вие да сте били родени❗
Коментиран от #14, #31, #64
10:53 19.02.2026
9 а, кой е
До коментар #6 от "Шарлатани ООД":правилния избор според господарите ти? Сподели.
10:54 19.02.2026
10 България окупирана държава
Вера 18.02.2026г. на летище Софие са дислоцитрни
7 самолета цистерни КС-135 на Световните терористи САЩ.
Безправителствената държава е окупирана без нейно разрешение !
Коментиран от #32
10:54 19.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Браво, Гюров!
10:56 19.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Роки
Коментиран от #20
10:57 19.02.2026
16 Ирония
До коментар #6 от "Шарлатани ООД":Ти си като куче, което лае при най-малкия шум!!
10:57 19.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Излишни и вредни са
10:57 19.02.2026
19 Миро
До коментар #11 от "Ицо":Има само ръгани πедали πедофили с разпрани отверстия от ПП и ДБ ....който не пуска го гърмят!
10:58 19.02.2026
20 Сравнение
До коментар #15 от "Роки":Обидите и истериите на такива като теб и шефа ти, който ти плаща за това, говори че мафията е като змия настъпана за опашката. Крещи по-силно простотиите си, но е безмислено.
Коментиран от #34, #39
10:59 19.02.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Сус":Бъчварова, ти ли си ма❓ Социоложката дето Винету я тури за шеф на МВР, после за посланик в иSSраел, а сега за съветник на Премиерчиту 🤔❗
Леле, леле, колко неЗАВИСИми сте‼️
11:01 19.02.2026
22 Лелеле
Корумпирани кметчета с македоски произход
Бабиери от костово време
Пенсионирани свързочници
И прочие умочковци
11:01 19.02.2026
23 Така е
До коментар #3 от "Ахааа":Поне 2/3 от тях са за измитане заедно с Гюро ,не Михайлов ами...Нейнски-Бъчваров...
11:07 19.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Боруна Лом
11:08 19.02.2026
26 ИВАН
11:08 19.02.2026
27 Навремето Н.Михайлова
11:13 19.02.2026
28 Данко Харсъзина
11:14 19.02.2026
29 az СВО Победа 80
1. Гюров и новото правителство на петроханци се закле във вярност към Демократическата партия на САЩ.
2. В речта си Гюров изрично спомена думичката "евроатлантизъм", загубила значението си след идването на администрацията на Тръмп, но останала като важен маркер за идиологическа принадлежност.
3. Изброи като свои съюзници, пришивайки и България към тях, без никой да му е давал правото да говори от името на българския народ: Европейския съвет(!), разбирай не страните членки на ЕС, а брюкселската администрация, която също не е избирана, а е назначена, НАТО и ООН. Все структури маргинализирани от администрацията на Тръмп.
4. Подчерта, че България продължава войната срещу Русия в рамките на европейската политика, макар да не го изрече директно.
5. Всичко декларирано, категорично сочи че служебното правителство на петроханци ще води категорична антиТръмп политика, а това се подчертава и от наличието на определени фигури в служебния кабинет.
11:15 19.02.2026
30 Народни "любимци"
11:16 19.02.2026
31 Така е защото смятат,
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":че историята започва след тяхното раждане. Преди това не ги интересува.
11:16 19.02.2026
32 Летище София
До коментар #10 от "България окупирана държава":Не е ли гражданско летище? Що щат военни на гражданско летище?
11:16 19.02.2026
33 Промяна
11:17 19.02.2026
34 Промяна
До коментар #20 от "Сравнение":МА ФИ Я ПЕТРОХАНСКА ИЗДЕВАТЕЛСТВА НАД ДЪРЖАВАТА НИ С ИЗМАМИ С МЕТЕЖИ ОВЛАДЯ ВЛАСТТА С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО МА ФИЯ ШАРЛАТАНСКА МА ФИЯ ПЕТРОХАНСКА МАФИЯ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ НАЙ СЕТНЕ ВАШЕТО ПРЕЗИДЕНСТВО ВИ НАЗНАЧИ
11:20 19.02.2026
35 Наивн....
11:21 19.02.2026
36 Промяна
11:22 19.02.2026
37 Промяна
11:23 19.02.2026
38 Промяна
11:24 19.02.2026
39 Фаш. А. Г. А
До коментар #20 от "Сравнение":Иди на хрен!
11:25 19.02.2026
40 Зъл пес
До коментар #6 от "Шарлатани ООД":А министър Тштелков три пъти арестуван с треви...
11:26 19.02.2026
41 Петрохански
11:27 19.02.2026
42 Ламев
11:28 19.02.2026
43 Голям
11:29 19.02.2026
44 Мафията е същата
Коментиран от #46
11:31 19.02.2026
45 Андрей Сергеев
11:31 19.02.2026
46 планинарска песен
До коментар #44 от "Мафията е същата":Всички са за Петрохан
11:32 19.02.2026
47 Не става само с ядене
11:32 19.02.2026
48 софиянец
11:34 19.02.2026
49 Мара тротинетката
- Мен трябваше да изберете! Щях да карам тротинетката си по всички села и градове в България, а не само да я карам, като тия днешните управляващи само до парламата!
11:35 19.02.2026
50 Ха-ха
11:35 19.02.2026
51 Игнат Сергеев
11:36 19.02.2026
52 солясв
11:37 19.02.2026
53 Хаха
Позор другари, Асен Василев да спретне едно концертче под наслов ВРЕМЕТО Е НАШЕ! Надка Гаражната принцеса знае как!
11:37 19.02.2026
54 Пламен Тодоров
Парламента пак ще представлява и обслужва "партийната номенклатура" - Тава, ще е поредният БЮРОКРАТИЧЕН ПАРЛАМЕНТ! "БЮРОКРАЦИЯТА е такова институционално състояние - което действа обслужвайки собствените си интереси и потребности, а не да изпълнява по ПРЕДНАНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ обществени такива! Така, че......!!!
11:39 19.02.2026
55 Погледнете това
11:40 19.02.2026
56 Нееее
До коментар #7 от "Даа":А ако фатмака беше нормален президент,дали някой щеше да му отнеме каквото и да било?Да си беше изпълнявол задължениата нямаше да сме на това диредже.Нж всяко зло за добро.Да гледаме кйкви ще ги надроби,и как ще изпълни обещаното.
11:42 19.02.2026
57 Миленов
11:44 19.02.2026
58 Проклети
Гюгю ти и Йотката дръпнахте шалтера на НРБ.
11:45 19.02.2026
59 Гаварит Мелмак
11:46 19.02.2026
60 Мумията се завръща
11:47 19.02.2026
61 Какъв е тоя министър на « честните избор
11:48 19.02.2026
62 Калушев
11:56 19.02.2026
63 Васко ДеСето
11:57 19.02.2026
64 А даа
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":К........ Та на надеждата народа Надеждата да ви е честита на всички че и на президентската. Циганка Костов сияе
12:24 19.02.2026
65 Карамба
12:52 19.02.2026