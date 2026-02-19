Румяна Бъчварова е назначена за началник на кабинета на Андрей Гюров

Румяна Бъчварова е назначена за началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров, съобщиха за БТА от пресслужбата на кабинета.
По-рано днес тя присъства на церемонията по предаване и приемане на властта в Министерския съвет.
Румяна Бъчварова е завършила социология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има дългогодишен опит в областта на маркетинга, медиите, изследванията на публичните политики. Тя е основател и управляващ директор на агенцията за социологически проучвания Market Links (2001 до 2009 г.), посочват от Центъра за изследване на демокрацията на своя сайт, където е асоцииран старши сътрудник.
От 2009 г. до 2013 г. е началник на кабинета на министър-председателя Бойко Борисов. През 2014 г. е избрана за народен представител в 43-тото Народно събрание, а след това е заместник министър-председател по коалиционните отношения и административната реформа (2014–2017 г.) и министър на вътрешните работи (2015–2017 г.).
От 2019–2023 г. Румяна Бъчварова е посланик на България в Израел.
1 Атина Палада
Коментиран от #7
14:06 19.02.2026
2 Трол
Коментиран от #48
14:06 19.02.2026
3 честен ционист
14:07 19.02.2026
4 ужас
Коментиран от #16
14:07 19.02.2026
5 Джензи
14:07 19.02.2026
6 хфхнфг
14:07 19.02.2026
7 честен ционист
До коментар #1 от "Атина Палада":Колко млади познаваш били посланик в Израел?
Коментиран от #45
14:08 19.02.2026
8 АЙДЕ ЕДИН РЕВЕРАНС КЪМ ТИКВАТА
Коментиран от #9
14:08 19.02.2026
9 честен ционист
До коментар #8 от "АЙДЕ ЕДИН РЕВЕРАНС КЪМ ТИКВАТА":Гюров само чете имената, които са му написали на листчето.
Коментиран от #23
14:09 19.02.2026
10 ОТКЪДЕ ГИ ИЗРОВИХА
Коментиран от #12
14:09 19.02.2026
11 мафия
14:09 19.02.2026
12 Освалдо Риос
До коментар #10 от "ОТКЪДЕ ГИ ИЗРОВИХА":Още стават, не са за изхвърляне.
14:10 19.02.2026
13 име
Коментиран от #54
14:10 19.02.2026
14 ДА ИДАТ ПО–СКОРО ИЗБОРИ
14:11 19.02.2026
15 !!!?
14:11 19.02.2026
16 име
До коментар #4 от "ужас":Не е троянски кон, а евентуална бъдеща коалици, ПП-ДБ, ГРОБ и сопола.
14:12 19.02.2026
17 ДрайвингПлежър
14:12 19.02.2026
18 Абсурдно е просто
14:13 19.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 А нейният
Коментиран от #25
14:15 19.02.2026
21 Сякаш от Израел
14:17 19.02.2026
22 Какви
14:17 19.02.2026
23 Естествено че само чете
До коментар #9 от "честен ционист":Той е куклата на конци на мавъра и Н П О та като тези от Петрохан които управляват тайно. А господин Тома Белев прави всичко възможно да няма магистрали защото трябва да си останем в средновековието
14:17 19.02.2026
24 Сусу Манарата
14:18 19.02.2026
25 честен ционист
До коментар #20 от "А нейният":Биков не става за такова високо ниво. Той е един обикновен театрален актьор, дори бездарен бих казал.
14:18 19.02.2026
26 Жбръц
Коментиран от #30
14:19 19.02.2026
27 ГЕЙргиев пък сменен
14:19 19.02.2026
28 Хмм
14:20 19.02.2026
29 ЕДГАР КЕЙСИ
14:20 19.02.2026
30 гжбффж
До коментар #26 от "Жбръц":След изборите ще е същото...
14:20 19.02.2026
31 завършила социология в Софийския
14:21 19.02.2026
32 Ивелин Михайлов
14:21 19.02.2026
33 Колко
14:22 19.02.2026
34 Асена василева
14:22 19.02.2026
35 Исторически парк
Коментиран от #42
14:22 19.02.2026
36 Последния Софиянец
14:23 19.02.2026
37 Програмист
14:23 19.02.2026
38 България
14:26 19.02.2026
39 пешо
14:27 19.02.2026
40 Кога пък и
14:28 19.02.2026
41 Цъцъцъ
14:28 19.02.2026
42 Цъцъцъ
До коментар #35 от "Исторически парк":Само 00, абсолютно wc
14:29 19.02.2026
43 Соросоидните отпадъци
14:29 19.02.2026
44 хсгбффж
14:35 19.02.2026
45 Розсъждавай малко
До коментар #7 от "честен ционист":Ами винаги има първи път.Да им дадат шанс да натрупат опит.Ако нямат опит,какво,трабвада станат жени в климактериума,и тогава ще имат опит ли?Във всяка област се трупа опит.
14:36 19.02.2026
46 Дядо Еятола Алй Хаменей
Коментиран от #49
14:37 19.02.2026
47 Хаха
Със стари орви няма как нов бърсал да се поправи! Състава ма кабинета на позора е изцяло подчинен на зависимости от Боко, Костов, Прокопи, Доган и Радефф!
Концерт Василев на площада няма ли да изнесеш с Гаражната принцеса! ВРЕМЕТО Е НАШЕ И КОЙТО НЕ СКАЧА Е ЧЕРВЕН! Питай Надка и пудела на Костов Гнома
14:37 19.02.2026
48 Тюххххх
До коментар #2 от "Трол":Видах в изречениито ти му. ф и си викам,а ,един добре мислещ,щото помислих че думата е мумифицирана а то пак разочарование.
14:40 19.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Тома
14:43 19.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 някой
До коментар #13 от "име":Уж хората протестираха против модела Борисов - Пеевки, а сега този безхаберник назначен за министър председател, да сложа поприкрит представител на същия модел, в служебния кабинет. ПП ДБ пак предават хората от площадите и се прегръщат с мафията. За кой ли път.
14:48 19.02.2026
55 Доктор
15:00 19.02.2026
56 тиририрам
15:04 19.02.2026
57 ЗОРО
15:17 19.02.2026
58 Илия Чесанов
15:30 19.02.2026
59 ШЕФА
15:41 19.02.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Симеон
с онзи подал оставка за да седне и той на софрата!
16:17 19.02.2026
68 Опа
16:55 19.02.2026
69 Нормално
17:00 19.02.2026
70 Кабинетът
Както и предишният кабинет Желязков.
Кики, Кокора. Денкуф и сие са изпълнители.
17:02 19.02.2026
71 Кадри на
Това е кабинетът.
ППДБ = Радев.
17:03 19.02.2026
72 ОЛГА
руйното вино пълната софра се разбра,че работата отива към пълната МЕСТА ДОЛИНА! Прокопи е наредил
гостите на банкета по заслуги,мерак и за всеки по пълен калпак!Язък за момчето,изгоре момата за следващите избори!!
17:55 19.02.2026
73 ООрана държава
17:57 19.02.2026
74 всичко е разбито
18:11 19.02.2026