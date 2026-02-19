Новини
Румяна Бъчварова е назначена за началник на кабинета на Андрей Гюров

19 Февруари, 2026 14:04 2 292 74

  • румяна бъчварова-
  • началник на кабинета-
  • андрей гюров-
  • служебен премиер

От 2009 г. до 2013 г. е началник на кабинета на министър-председателя Бойко Борисов

Румяна Бъчварова е назначена за началник на кабинета на Андрей Гюров - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Румяна Бъчварова е назначена за началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров, съобщиха за БТА от пресслужбата на кабинета.

По-рано днес тя присъства на церемонията по предаване и приемане на властта в Министерския съвет.

Румяна Бъчварова е завършила социология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има дългогодишен опит в областта на маркетинга, медиите, изследванията на публичните политики. Тя е основател и управляващ директор на агенцията за социологически проучвания Market Links (2001 до 2009 г.), посочват от Центъра за изследване на демокрацията на своя сайт, където е асоцииран старши сътрудник.

От 2009 г. до 2013 г. е началник на кабинета на министър-председателя Бойко Борисов. През 2014 г. е избрана за народен представител в 43-тото Народно събрание, а след това е заместник министър-председател по коалиционните отношения и административната реформа (2014–2017 г.) и министър на вътрешните работи (2015–2017 г.).

От 2019–2023 г. Румяна Бъчварова е посланик на България в Израел.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    52 18 Отговор
    няма ли млади хора ами само дърти вещици въртите по тия кабинети?

    Коментиран от #7

    14:06 19.02.2026

  • 2 Трол

    12 29 Отговор
    Г-жа Бъчварова е сред най-мултифункционалните политици в България.

    Коментиран от #48

    14:06 19.02.2026

  • 3 честен ционист

    30 18 Отговор
    Гербаджиите се пребоядисоха.

    14:07 19.02.2026

  • 4 ужас

    46 4 Отговор
    Та това е Троянският кон на мафията !!!

    Коментиран от #16

    14:07 19.02.2026

  • 5 Джензи

    32 7 Отговор
    Пак миришещи бабетки.Не дават път на младите.

    14:07 19.02.2026

  • 6 хфхнфг

    31 1 Отговор
    Положението е трагично ✈️

    14:07 19.02.2026

  • 7 честен ционист

    17 17 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Колко млади познаваш били посланик в Израел?

    Коментиран от #45

    14:08 19.02.2026

  • 8 АЙДЕ ЕДИН РЕВЕРАНС КЪМ ТИКВАТА

    34 6 Отговор
    Гюров на всички партийки даде по 1-2 кресла да не му ритат столчето

    Коментиран от #9

    14:08 19.02.2026

  • 9 честен ционист

    30 16 Отговор

    До коментар #8 от "АЙДЕ ЕДИН РЕВЕРАНС КЪМ ТИКВАТА":

    Гюров само чете имената, които са му написали на листчето.

    Коментиран от #23

    14:09 19.02.2026

  • 10 ОТКЪДЕ ГИ ИЗРОВИХА

    40 7 Отговор
    тая и Надежда всяка тука оставете

    Коментиран от #12

    14:09 19.02.2026

  • 11 мафия

    26 1 Отговор
    Ами нормално ,след като беше в Израел 4 години посланник!!

    14:09 19.02.2026

  • 12 Освалдо Риос

    7 15 Отговор

    До коментар #10 от "ОТКЪДЕ ГИ ИЗРОВИХА":

    Още стават, не са за изхвърляне.

    14:10 19.02.2026

  • 13 име

    16 11 Отговор
    Отново сглобка между ПП-ДБ и ГЕРБ, този път с участието само на Доган. Отново срещу Радев.

    Коментиран от #54

    14:10 19.02.2026

  • 14 ДА ИДАТ ПО–СКОРО ИЗБОРИ

    22 3 Отговор
    че вече се не трае такива мутри да ни управляват

    14:11 19.02.2026

  • 15 !!!?

    9 25 Отговор
    Кабинетът на Андрей Гюров показва, че във всяка партия има читави политици...просто мутрите ги изтикват на задни позиции !

    14:11 19.02.2026

  • 16 име

    10 14 Отговор

    До коментар #4 от "ужас":

    Не е троянски кон, а евентуална бъдеща коалици, ПП-ДБ, ГРОБ и сопола.

    14:12 19.02.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    24 3 Отговор
    Всички стари труженички са пак на пангара да обслужват

    14:12 19.02.2026

  • 18 Абсурдно е просто

    33 4 Отговор
    Присъствието на Румяна Бъчварова. Че и за "началник на кабинета"...

    14:13 19.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А нейният

    15 4 Отговор
    съветник Биков , докато тя беше министър на Вътрешните работи ( представи си Боксовите безумия ) какъв ще го назначават ? И двамата са за сметището !

    Коментиран от #25

    14:15 19.02.2026

  • 21 Сякаш от Израел

    18 1 Отговор
    са ги назначавали тези недоразумения. Гнусна работа

    14:17 19.02.2026

  • 22 Какви

    20 1 Отговор
    са тези деколтета до пъпа и прозрачни ръкави , ма , другарката ? Като аман на бордей пременена . Резил !

    14:17 19.02.2026

  • 23 Естествено че само чете

    18 3 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Той е куклата на конци на мавъра и Н П О та като тези от Петрохан които управляват тайно. А господин Тома Белев прави всичко възможно да няма магистрали защото трябва да си останем в средновековието

    14:17 19.02.2026

  • 24 Сусу Манарата

    6 2 Отговор
    Хайде не ни казвайте коя е тая!

    14:18 19.02.2026

  • 25 честен ционист

    6 6 Отговор

    До коментар #20 от "А нейният":

    Биков не става за такова високо ниво. Той е един обикновен театрален актьор, дори бездарен бих казал.

    14:18 19.02.2026

  • 26 Жбръц

    20 1 Отговор
    Гади ми се,от тази наша порочна до мозъка на костите, балканджийска далавер- политика.Махат го от едно място,монтират го на друго.Да не му остане яслата празна.И това се случва от 32 години насам.Сякаш в тази държава,освен три- четири дузини " дялан камък" който се въртят поетапно във властта,няма други ,истински можещи,знаещи и почтени хора.Горчивата истина е,че олигархията, големите пари скрито,зад завесата са овладели държавата ,те си " назначават" свой лобисти в парламента,а през свойте депутати/ партии,си назначават и някой от "постоянното присъствие" според нуждите към момента.А лековерния българин ръгва на поредните избори/ боричкания между отделните олигарси, вярвайки че ще паднат на коча топките.Да заблажи!

    Коментиран от #30

    14:19 19.02.2026

  • 27 ГЕЙргиев пък сменен

    15 4 Отговор
    от Нейнски......олеее

    14:19 19.02.2026

  • 28 Хмм

    20 1 Отговор
    чегъртаме модела Борисов-Пеевски като връщаме модела Костов

    14:20 19.02.2026

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    16 1 Отговор
    СИНА НА РУМЯНА БЪЧВАРОВА Е ...................... ЖЪЛТОПАВЕТНИЦИТЕ (ПАРТИЯ ПЕТРОХАН) И ........................ ТЯ КАТО ВСЯКА "ДОБРА МАЙКА" ИЗПЪЛНЯВА ПРИЩЕВКИТЕ НА СИНЧЕТО СИ .................... ФАКТ !

    14:20 19.02.2026

  • 30 гжбффж

    9 1 Отговор

    До коментар #26 от "Жбръц":

    След изборите ще е същото...

    14:20 19.02.2026

  • 31 завършила социология в Софийския

    11 1 Отговор
    заместник министър-председател по коалиционните отношения.... ъхъъъ и Market Links

    14:21 19.02.2026

  • 32 Ивелин Михайлов

    15 5 Отговор
    Гюров е поредният гербаджия

    14:21 19.02.2026

  • 33 Колко

    15 2 Отговор
    ли катастрофални мизерии само ще сътвори червената баба , докато е началник на Кабинета ?!

    14:22 19.02.2026

  • 34 Асена василева

    14 4 Отговор
    Генерал Борисов пак ме мина с 200 по розов пеньоар хихи 🥰 хареса ми 😋

    14:22 19.02.2026

  • 35 Исторически парк

    11 2 Отговор
    Сглобка 2.0

    Коментиран от #42

    14:22 19.02.2026

  • 36 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Сглобката е готова.

    14:23 19.02.2026

  • 37 Програмист

    14 1 Отговор
    Пеперастите щели да борят герб хахахах 🤡

    14:23 19.02.2026

  • 38 България

    4 1 Отговор
    напуска Отавската конвенция и ще разполага мини по източната граница

    14:26 19.02.2026

  • 39 пешо

    12 0 Отговор
    нов бардак със стари к....

    14:27 19.02.2026

  • 40 Кога пък и

    4 1 Отговор
    пресслужба на кабинета съставиха?

    14:28 19.02.2026

  • 41 Цъцъцъ

    13 0 Отговор
    Аман от стари чанти и дърти к..ви

    14:28 19.02.2026

  • 42 Цъцъцъ

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Исторически парк":

    Само 00, абсолютно wc

    14:29 19.02.2026

  • 43 Соросоидните отпадъци

    13 0 Отговор
    са мнозинството в този кабинет. Това поне се вижда

    14:29 19.02.2026

  • 44 хсгбффж

    7 1 Отговор
    Гюрю има клип от вчера как НСО ги изпраща до колата с една журналистка ходи , каква му се пада не става ясно . Супер надут тип

    14:35 19.02.2026

  • 45 Розсъждавай малко

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Ами винаги има първи път.Да им дадат шанс да натрупат опит.Ако нямат опит,какво,трабвада станат жени в климактериума,и тогава ще имат опит ли?Във всяка област се трупа опит.

    14:36 19.02.2026

  • 46 Дядо Еятола Алй Хаменей

    10 1 Отговор
    Може ли някой да ми обясни какво точно прави началник на кабинет? Команда чистачките как да събират прахоляка или какво? Не ми е ясна тази длъжност? Май всичко е наши-ваши и сладките заплатки да текат на гърба на данъкоплатеца. Тая лелка картофи не може ли да копа из Самоковско?

    Коментиран от #49

    14:37 19.02.2026

  • 47 Хаха

    7 0 Отговор
    Да си дойдем ба думата! Ето до Министър председателя в сянка! Дъртата чанта ще нарежда а момчето на всичко Гюро ще изпълнява!
    Със стари орви няма как нов бърсал да се поправи! Състава ма кабинета на позора е изцяло подчинен на зависимости от Боко, Костов, Прокопи, Доган и Радефф!
    Концерт Василев на площада няма ли да изнесеш с Гаражната принцеса! ВРЕМЕТО Е НАШЕ И КОЙТО НЕ СКАЧА Е ЧЕРВЕН! Питай Надка и пудела на Костов Гнома

    14:37 19.02.2026

  • 48 Тюххххх

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Видах в изречениито ти му. ф и си викам,а ,един добре мислещ,щото помислих че думата е мумифицирана а то пак разочарование.

    14:40 19.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Тома

    5 0 Отговор
    Закриваииииииии

    14:43 19.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 някой

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Уж хората протестираха против модела Борисов - Пеевки, а сега този безхаберник назначен за министър председател, да сложа поприкрит представител на същия модел, в служебния кабинет. ПП ДБ пак предават хората от площадите и се прегръщат с мафията. За кой ли път.

    14:48 19.02.2026

  • 55 Доктор

    7 1 Отговор
    Отвратително същество.

    15:00 19.02.2026

  • 56 тиририрам

    5 1 Отговор
    По-добре без началник, отколкото началник да ти е "бързата мисъл".😏

    15:04 19.02.2026

  • 57 ЗОРО

    5 1 Отговор
    От ембасито значи са редили кабинета и от мосад!

    15:17 19.02.2026

  • 58 Илия Чесанов

    8 0 Отговор
    Най новият ми хит е "запръцкала ми Румянка из кабинету"

    15:30 19.02.2026

  • 59 ШЕФА

    5 1 Отговор
    Това и е капацитета на тази ГРОБ-ска некадърница и престъпница,секретарка,както виждате на ГРОБ кадрите се издигат всекидневно !

    15:41 19.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Симеон

    3 1 Отговор
    Тази като министър на МВР беше по-некадърна от бягството през задния вход на Дани Мите!Ти на мен,аз на теб,а народа чака вдигнати юмручета и чистка на мафията!Е,няма да стане с тези,нито
    с онзи подал оставка за да седне и той на софрата!

    16:17 19.02.2026

  • 68 Опа

    3 0 Отговор
    Тази беше от квотата на разпадналият се Реформаторски Блок на Прокопиев. Сега се прекръстиха на Демократична България. Демек служебният кабинет е на Прокопиев.

    16:55 19.02.2026

  • 69 Нормално

    4 0 Отговор
    Йотова даде властта в ръцете на Прокопиев без да е печелил избори. Явно са се разбрали с Радев.

    17:00 19.02.2026

  • 70 Кабинетът

    2 1 Отговор
    е реден от Борисов, Радев и Доган.

    Както и предишният кабинет Желязков.
    Кики, Кокора. Денкуф и сие са изпълнители.

    17:02 19.02.2026

  • 71 Кадри на

    2 0 Отговор
    ГЕРБ, ДОГАН И РАДЕВ.

    Това е кабинетът.

    ППДБ = Радев.

    17:03 19.02.2026

  • 72 ОЛГА

    1 0 Отговор
    Този кабинет още от първи февруари отиде като "Кабинета Гоце Делчев"! От втори февруари със зарязването,
    руйното вино пълната софра се разбра,че работата отива към пълната МЕСТА ДОЛИНА! Прокопи е наредил
    гостите на банкета по заслуги,мерак и за всеки по пълен калпак!Язък за момчето,изгоре момата за следващите избори!!

    17:55 19.02.2026

  • 73 ООрана държава

    0 0 Отговор
    За какво ти е къртица

    17:57 19.02.2026

  • 74 всичко е разбито

    1 1 Отговор
    Е те двете с Надето ще ни оправят .Няма как. От една страна Срам от друга Позор.

    18:11 19.02.2026

