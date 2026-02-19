Румяна Бъчварова е назначена за началник на кабинета на Андрей Гюров

Румяна Бъчварова е назначена за началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров, съобщиха за БТА от пресслужбата на кабинета.

По-рано днес тя присъства на церемонията по предаване и приемане на властта в Министерския съвет.

Румяна Бъчварова е завършила социология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има дългогодишен опит в областта на маркетинга, медиите, изследванията на публичните политики. Тя е основател и управляващ директор на агенцията за социологически проучвания Market Links (2001 до 2009 г.), посочват от Центъра за изследване на демокрацията на своя сайт, където е асоцииран старши сътрудник.

От 2009 г. до 2013 г. е началник на кабинета на министър-председателя Бойко Борисов. През 2014 г. е избрана за народен представител в 43-тото Народно събрание, а след това е заместник министър-председател по коалиционните отношения и административната реформа (2014–2017 г.) и министър на вътрешните работи (2015–2017 г.).

От 2019–2023 г. Румяна Бъчварова е посланик на България в Израел.