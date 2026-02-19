Новини
България »
Трайчо Трайков: Къщата на Иван Гешов в София няма да бъде продадена

Трайчо Трайков: Къщата на Иван Гешов в София няма да бъде продадена

19 Февруари, 2026 13:09 1 583 14

  • трайчо трайков-
  • къща-
  • иван гешов-
  • продажба

След събирането и разглеждането на всички относими документи, работната група стигна до извода, че всъщност имотът е общински по право и са изпратени писма до ЧСИ за прекратяване на публичната продан

Трайчо Трайков: Къщата на Иван Гешов в София няма да бъде продадена - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Къщата на бившия премиер, председател на Народното събрание и първи управител на БНБ Иван Гешов в София няма да бъде продадена. Новината съобщи районният кмет на „Средец“ Трайчо Трайко, който днес положи клетва като служебен министър на енергетиката.

"След събирането и разглеждането на всички относими документи, работната група стигна до извода, че всъщност имотът е общински по право и са изпратени писма до ЧСИ за прекратяване на публичната продан", съобщи Трайков преди да поеме официално министерския пост.

Припомняме, че къщата на Гешов бе обявена за публична продан от частен съдебен изпълнител с начална цена от 3 697 247,72 евро. В 17.00 часа днес изтича крайният срок на обявлението, а отварянето на наддавателните предложения и обявяването на купувача е насрочено за утре - 20 февруари в Софийски районен съд.

Това обаче няма да се случи.

"Убеден съм, че кметът Васил Терзиев ще вземе най-правилното решение в ситуацията", заявява още Трайчо Трайков.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    10 4 Отговор
    Подлога на боко, на плаж ходил в Катар вместо да свърши работа, прибрал си процента за да продаде държавния дял в ЕРПтата, да хориже разни кжнцесии. И накрая се кандидатира за райoнен кмет 2019г и взе да ги плюе че статуквото било лошо, а в същото време още стоеше на хранилка в борда но Общинска банка, където лапал по 7хил за 4 зоседания в месеца. Много е лошо статуквото, но не и когато те храни, нали очилат бoклyк!?

    13:15 19.02.2026

  • 2 Промяна

    9 3 Отговор
    И ТОЗИАЛЧЕН НИЩОПРАВЕЦВ СЛУЖЕБНИТЕ НА ГОЛЕМИТЕ ЛЕСНИТЕ ПАРИ ГНУС

    13:16 19.02.2026

  • 3 Читател

    6 5 Отговор
    Затова ли ви назначиха - да се занимавате с къщи и не знам си какво!

    13:18 19.02.2026

  • 4 Фен

    4 5 Отговор
    Тоя на кои дати е бил на Петрохан? И от коя страна е бил? Май, от към децата.

    13:18 19.02.2026

  • 5 ПеПедофил от Петрохан

    2 2 Отговор
    Да се възстанови хижата !

    13:24 19.02.2026

  • 6 Хаха

    3 1 Отговор
    Трайчо я ни припомни за едни документи дето женати давала на Гуглена! Какво ще продадеш от наше име на Сорос и компания?

    13:25 19.02.2026

  • 7 Факти

    2 3 Отговор
    Трайчо Трайков: Къщата на Иван Гешов в София няма да бъде продадена, ще бъде приватизирана

    13:26 19.02.2026

  • 8 Град Симитли

    2 2 Отговор
    Да си я вземат за централа ДБ...
    Тъкмо и къщата на Бекерле е наблизо!

    13:26 19.02.2026

  • 9 Само да попитам

    5 2 Отговор
    Кога ще възстановиш паметника на съветската армия, бе Трай?

    13:31 19.02.2026

  • 10 Разрушител

    2 1 Отговор
    Някои хора се прославят с това, че са построили или съградили нещо, материално или духовно.
    Други като този индивид се борят цял живот да разрушат нещо.
    Та какво да очакваме от този, чиято главна цел беше разрушаването на един паметник.
    Същия като оня виден седесар Бъкарджиев, чиято основна цел в живота беше да срути мавзолея.

    Коментиран от #11

    13:32 19.02.2026

  • 11 не само

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Разрушител":

    Разрушава, а и продава. Спрвка, дейността му като зам.министър на тиквата.

    13:38 19.02.2026

  • 12 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Този виден психопат на ГЕРБ беше изгонен лично от Борисов,но след като събори паметника на съветската армия беше реабилитиран и сега го върнаха в управлението. От него не очаквайте нищо,защото освен че е подлец е и австрийски агент. С една дума нищожество с уверения за честни избори.

    14:07 19.02.2026

  • 13 Чики-Рики

    1 0 Отговор
    Трайчо,леко с паметниците! Няма да си министър цял живот?

    14:20 19.02.2026

  • 14 Бъдеще

    0 0 Отговор
    Сега вече паметника на Съвтската армия да му мисли...

    16:21 19.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове