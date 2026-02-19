Трайчо Трайков: Къщата на Иван Гешов в София няма да бъде продадена

Къщата на бившия премиер, председател на Народното събрание и първи управител на БНБ Иван Гешов в София няма да бъде продадена. Новината съобщи районният кмет на „Средец“ Трайчо Трайко, който днес положи клетва като служебен министър на енергетиката.
"След събирането и разглеждането на всички относими документи, работната група стигна до извода, че всъщност имотът е общински по право и са изпратени писма до ЧСИ за прекратяване на публичната продан", съобщи Трайков преди да поеме официално министерския пост.
Припомняме, че къщата на Гешов бе обявена за публична продан от частен съдебен изпълнител с начална цена от 3 697 247,72 евро. В 17.00 часа днес изтича крайният срок на обявлението, а отварянето на наддавателните предложения и обявяването на купувача е насрочено за утре - 20 февруари в Софийски районен съд.
Това обаче няма да се случи.
"Убеден съм, че кметът Васил Терзиев ще вземе най-правилното решение в ситуацията", заявява още Трайчо Трайков.
13:15 19.02.2026
13:16 19.02.2026
13:18 19.02.2026
13:18 19.02.2026
13:24 19.02.2026
13:25 19.02.2026
13:26 19.02.2026
Тъкмо и къщата на Бекерле е наблизо!
13:26 19.02.2026
13:31 19.02.2026
Други като този индивид се борят цял живот да разрушат нещо.
Та какво да очакваме от този, чиято главна цел беше разрушаването на един паметник.
Същия като оня виден седесар Бъкарджиев, чиято основна цел в живота беше да срути мавзолея.
13:32 19.02.2026
До коментар #10 от "Разрушител":Разрушава, а и продава. Спрвка, дейността му като зам.министър на тиквата.
13:38 19.02.2026
14:07 19.02.2026
14:20 19.02.2026
16:21 19.02.2026