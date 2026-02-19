Илияна Йотова: Президентската институция ще бъде коректив на новия кабинет

Президентската институция ще бъде коректив на новия кабинет. Това заяви президентът Илияна Йотова веднага след клетвата на 106-ия кабинет в Народното събрание.

"Няма как да имам забележки, защото кабинетът не е мой избор. Аз посочих Андрей Гюров за служебен министър-председател. Оттам нататък той проведе събеседвания с всички хора, които видяхте. Спря се на тях. От своя страна те декларираха, че ще работят за интересите на България", посочи тя.

По думите ѝ е това, че премиерът е дал седем обещания от парламентраната трибуна в речта си след клетвата. "Това много ми помогна, защото стриктно ще следим за изпълнението на тези седем точки. Още в първия ден заявих, че президентската институция ще бъде коректив при изпълнението на тези обещания, защото заявките бяха много сериозни. Хареса ми акцентът върху деполитизацията на кабинета - дано го спазят. В България всичко е прозрачно. Много бързо ще усетим дали това, което беше заявено, ще стане факт", подчерта държавният глава.

Тя отново подчерта, че няма как да бъда отговорна за всеки един министър, ако лично тя не го е издигнала.

"Имам определени резерви към някои от министрите. Ще следя дали ще докажа тези резерви за себе си. В момента, в който видя, че се оправдават - ще научите вие - медиите", изтъкна Йотова.

Тя коментира и ветото, което наложи на "Изборния кодекс" . "Изложих своите юридически мотиви, защото смятам - и аз, и нашият юридически екип, че има несъответствие с Конституцията. Изразила съм и личното си мнение, че трябва да дадем възможност на всички българи в чужбина, независимо къде живеят, да упражнят правото си на вот. Вярвам и продължавам да вярвам в разделението на властите. Това е отговорност, съвест и решение на Народното събрание", категорична е държавният глава.