Илияна Йотова: Президентската институция ще бъде коректив на новия кабинет

Президентската институция ще бъде коректив на новия кабинет. Това заяви президентът Илияна Йотова веднага след клетвата на 106-ия кабинет в Народното събрание.
"Няма как да имам забележки, защото кабинетът не е мой избор. Аз посочих Андрей Гюров за служебен министър-председател. Оттам нататък той проведе събеседвания с всички хора, които видяхте. Спря се на тях. От своя страна те декларираха, че ще работят за интересите на България", посочи тя.
По думите ѝ е това, че премиерът е дал седем обещания от парламентраната трибуна в речта си след клетвата. "Това много ми помогна, защото стриктно ще следим за изпълнението на тези седем точки. Още в първия ден заявих, че президентската институция ще бъде коректив при изпълнението на тези обещания, защото заявките бяха много сериозни. Хареса ми акцентът върху деполитизацията на кабинета - дано го спазят. В България всичко е прозрачно. Много бързо ще усетим дали това, което беше заявено, ще стане факт", подчерта държавният глава.
Тя отново подчерта, че няма как да бъда отговорна за всеки един министър, ако лично тя не го е издигнала.
"Имам определени резерви към някои от министрите. Ще следя дали ще докажа тези резерви за себе си. В момента, в който видя, че се оправдават - ще научите вие - медиите", изтъкна Йотова.
Тя коментира и ветото, което наложи на "Изборния кодекс" . "Изложих своите юридически мотиви, защото смятам - и аз, и нашият юридически екип, че има несъответствие с Конституцията. Изразила съм и личното си мнение, че трябва да дадем възможност на всички българи в чужбина, независимо къде живеят, да упражнят правото си на вот. Вярвам и продължавам да вярвам в разделението на властите. Това е отговорност, съвест и решение на Народното събрание", категорична е държавният глава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 007 /агент/
Коментиран от #7, #15, #30
10:49 19.02.2026
2 Браво Йотова!
Поздрави, попа от КГБ, Гундяев.
10:52 19.02.2026
3 Факт !!!
10:56 19.02.2026
4 име
10:56 19.02.2026
5 Трол
Коментиран от #9
10:57 19.02.2026
6 Добър
Коментиран от #22
10:58 19.02.2026
7 име
До коментар #1 от "007 /агент/":Ей, ППдофилчо, имахте мнозинство в сглобката, да бяхте оразали правомощията за раздаване на паспорти вместо да де чудите как да изперете боко и шиио и да им правите домова книга, пълна с тяхни хора.
Коментиран от #11
10:59 19.02.2026
8 Лелче
11:03 19.02.2026
9 Вълк
До коментар #5 от "Трол":Искам да ме назначиш да пазя стадото и ако изяждам няколко овчици на ден , да ме биеш с пръчка за наказание ,може и надзорник в банковия трезор -докато го източа , бий ме с пръпка
11:07 19.02.2026
10 Боруна Лом
11:11 19.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 булята
11:13 19.02.2026
13 Мантрата
11:19 19.02.2026
14 Някой
11:21 19.02.2026
15 Европеец
До коментар #1 от "007 /агент/":И с какво ще бъдеш коректив ма йотова.... Ако беше истинска българка и милееше за държавата и народа не трябваше да издаваш указ....
11:22 19.02.2026
16 Защо
11:24 19.02.2026
17 Бля бля,
11:25 19.02.2026
18 Съмнителна Работа !
Президентството !
Никога !
Не е Отстоявало !
Интересите на Българските Граждани !
И Българския Народ !
11:28 19.02.2026
19 Отвратен
11:28 19.02.2026
20 Мара тротинетката
- Мен трябваше да изберете! Щях да карам тротинетката си по всички села и градове в България, а не само да я карам, като тия днешните управляващи само до парламата!
11:33 19.02.2026
21 Промяна
11:35 19.02.2026
22 Промяна
До коментар #6 от "Добър":Служебен не е избран назначен е СВОЕВОЛИЯ ДИКТАТ ЕДНОЛИЧЕН НЕ Е НЕОБХОДИМО НА СЛУЖЕБЕН ПЕТРОХАНСКИ
11:37 19.02.2026
23 Гйотова
11:37 19.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Росене
11:45 19.02.2026
26 Радев: Ку-кууууу
11:50 19.02.2026
27 Времето е тяхно
11:54 19.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Цървул
11:57 19.02.2026
30 Кукуригуууу
До коментар #1 от "007 /агент/":Освен това ще чака наесен да гласуваме за нея.
11:58 19.02.2026
31 Григор
Вие госпожо Президент вярвате ли на това,което казвате?Продължавате ли да твърдите, че това не е партиен кабинет? Аз лично за първи път виждам служебен кабинет, който да е така силно обвързан с определена политическа сила. Глупостите на "Продължаваме промяната"- "Демократична България", не ги слушайте. Те нямат нищо общо с реалностите! За тях това е начинът да постигнат висок изборен резултат. Няма да стане обаче! Случаят "Петрохан" ще им изяде главата!
12:04 19.02.2026
32 Киркилез
12:27 19.02.2026
33 Тази
18:14 19.02.2026
34 Крадлива мафиотка
20:43 19.02.2026