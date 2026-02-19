Новини
България »
Илияна Йотова: Президентската институция ще бъде коректив на новия кабинет

Илияна Йотова: Президентската институция ще бъде коректив на новия кабинет

19 Февруари, 2026 10:46 997 34

  • илияна йотова-
  • служебен кабинет-
  • андрей гюров

Стриктно ще следим изпълнението на седемте обещания на Гюров, подчерта тя

Илияна Йотова: Президентската институция ще бъде коректив на новия кабинет - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентската институция ще бъде коректив на новия кабинет. Това заяви президентът Илияна Йотова веднага след клетвата на 106-ия кабинет в Народното събрание.

"Няма как да имам забележки, защото кабинетът не е мой избор. Аз посочих Андрей Гюров за служебен министър-председател. Оттам нататък той проведе събеседвания с всички хора, които видяхте. Спря се на тях. От своя страна те декларираха, че ще работят за интересите на България", посочи тя.

По думите ѝ е това, че премиерът е дал седем обещания от парламентраната трибуна в речта си след клетвата. "Това много ми помогна, защото стриктно ще следим за изпълнението на тези седем точки. Още в първия ден заявих, че президентската институция ще бъде коректив при изпълнението на тези обещания, защото заявките бяха много сериозни. Хареса ми акцентът върху деполитизацията на кабинета - дано го спазят. В България всичко е прозрачно. Много бързо ще усетим дали това, което беше заявено, ще стане факт", подчерта държавният глава.

Тя отново подчерта, че няма как да бъда отговорна за всеки един министър, ако лично тя не го е издигнала.

"Имам определени резерви към някои от министрите. Ще следя дали ще докажа тези резерви за себе си. В момента, в който видя, че се оправдават - ще научите вие - медиите", изтъкна Йотова.

Тя коментира и ветото, което наложи на "Изборния кодекс" . "Изложих своите юридически мотиви, защото смятам - и аз, и нашият юридически екип, че има несъответствие с Конституцията. Изразила съм и личното си мнение, че трябва да дадем възможност на всички българи в чужбина, независимо къде живеят, да упражнят правото си на вот. Вярвам и продължавам да вярвам в разделението на властите. Това е отговорност, съвест и решение на Народното събрание", категорична е държавният глава.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 007 /агент/

    16 13 Отговор
    Физиономия на руска надзирателка в сибирски затвор

    Коментиран от #7, #15, #30

    10:49 19.02.2026

  • 2 Браво Йотова!

    13 11 Отговор
    Колко още бг паспорти ще дадеш на руските шпиони!
    Поздрави, попа от КГБ, Гундяев.

    10:52 19.02.2026

  • 3 Факт !!!

    8 0 Отговор
    НАШАТА ПРИНЦЕСА ДАЯНА ДНЕС БЕШЕ МНОГО, МНОГО ЩАСТЛИВА !!!

    10:56 19.02.2026

  • 4 име

    14 4 Отговор
    Правителството е на хората зад Гюров, не си въобразявайте че той сам го е сглобил. Радев и Йотова определено не са зад Гюров. Йотова умишлено не настоява за промени, за до нама обвинения към нея. Да видим сега как правителството ще разкрие или покрие случая Петрохан и колко честни избори ще проведе.

    10:56 19.02.2026

  • 5 Трол

    12 1 Отговор
    Г-жа Йотова ще бие с пръчка всеки министър, който не слуша.

    Коментиран от #9

    10:57 19.02.2026

  • 6 Добър

    6 2 Отговор
    За вътрешния министър е ясно какво се иска от него, но правосъдния трябва веднага да се заеме с отстраняване на и.ф. главен прокурор и предложение за нов и.ф. такъв.

    Коментиран от #22

    10:58 19.02.2026

  • 7 име

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "007 /агент/":

    Ей, ППдофилчо, имахте мнозинство в сглобката, да бяхте оразали правомощията за раздаване на паспорти вместо да де чудите как да изперете боко и шиио и да им правите домова книга, пълна с тяхни хора.

    Коментиран от #11

    10:59 19.02.2026

  • 8 Лелче

    15 3 Отговор
    ти връчи манндата на партия Пълни Пендифили. Трайкай си.

    11:03 19.02.2026

  • 9 Вълк

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Искам да ме назначиш да пазя стадото и ако изяждам няколко овчици на ден , да ме биеш с пръчка за наказание ,може и надзорник в банковия трезор -докато го източа , бий ме с пръпка

    11:07 19.02.2026

  • 10 Боруна Лом

    8 2 Отговор
    ЩЕ БЪДЕ,АМА ДРУГ ПЪТ! КУКЛОВОДИТЕ СИ ПРАВЯТ КАКВОТО СИ ПОИСКАТ, ДАЖЕ И С ПРЕЗИДЕНТА! ЖАЛКО!

    11:11 19.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 булята

    10 1 Отговор
    бивша сексретарка на славуца лае за пари и екскурзии на амбразурата

    11:13 19.02.2026

  • 13 Мантрата

    13 1 Отговор
    е една и съща от мн.години-ще следим,ще сме коректив,дадоха обещания,ама не носим отговорност за избора на някой си(да бе,да,вярваме).И всичко,както казва един наш виден и колоритен политик е "пунта Мара".Ще се борят с корупцията,но никой не казва защо тя се практикува.Отговора не е мн.труден.Защото се присвоиха незаконно огромни суми и имат да "кешят"!

    11:19 19.02.2026

  • 14 Някой

    10 2 Отговор
    От комунистките по-добре да бяха направили президент Майчето Манолова, тя е по-интересна за гледане !!!!?

    11:21 19.02.2026

  • 15 Европеец

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "007 /агент/":

    И с какво ще бъдеш коректив ма йотова.... Ако беше истинска българка и милееше за държавата и народа не трябваше да издаваш указ....

    11:22 19.02.2026

  • 16 Защо

    8 0 Отговор
    толкова ли няма ЕДИН с Достойнство за да ЗАБРАНИ номинацията на подобни ....

    11:24 19.02.2026

  • 17 Бля бля,

    11 1 Отговор
    с поне три имена не трябваше да е съгласна гжа нищонеправеща!Позор за институцията!

    11:25 19.02.2026

  • 18 Съмнителна Работа !

    9 0 Отговор
    Съмнителна Работа !

    Президентството !

    Никога !

    Не е Отстоявало !

    Интересите на Българските Граждани !

    И Българския Народ !

    11:28 19.02.2026

  • 19 Отвратен

    9 1 Отговор
    По голяма глупост не бях чувал какъв коректив може да бъде нещо имащо общо с назначаването на въпросния кабинет?Каквото и лошо да се каже за тоя кабинет все ще е малко!

    11:28 19.02.2026

  • 20 Мара тротинетката

    4 1 Отговор
    Мара Тротинетката:
    - Мен трябваше да изберете! Щях да карам тротинетката си по всички села и градове в България, а не само да я карам, като тия днешните управляващи само до парламата!

    11:33 19.02.2026

  • 21 Промяна

    7 1 Отговор
    ГОСПОЖО ОСТАВКА ВИЕ НЕ СТЕ ИЗБРАНА КАКВО СЛУЖЕБНО НАЗНАЧИХТЕ ИЗОБЩО НЕ ВИ ПУКА МИЛИОНИТЕ ВИ СА СИГУРНИ ОСТАВКА НА ЦЯЛАТА СЛУЖЕБНА

    11:35 19.02.2026

  • 22 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Добър":

    Служебен не е избран назначен е СВОЕВОЛИЯ ДИКТАТ ЕДНОЛИЧЕН НЕ Е НЕОБХОДИМО НА СЛУЖЕБЕН ПЕТРОХАНСКИ

    11:37 19.02.2026

  • 23 Гйотова

    7 0 Отговор
    пьк се изряза.

    11:37 19.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Росене

    1 1 Отговор
    Миленов стягай четата тия явно от дума не разбират.

    11:45 19.02.2026

  • 26 Радев: Ку-кууууу

    4 0 Отговор
    Йотова: Ку-ку-мяууууууу

    11:50 19.02.2026

  • 27 Времето е тяхно

    5 0 Отговор
    След като Сдс и Иван Костов бяха виновни за всичко,а после ПП/ДБ следва този служебен кабинет да е виновен за всички зуломи на предишното свинско управление..Радев започна критиката преди да са положили клетва,Йотова има резерви и чака да бъде активирана...Но спокойно ...идва априлските пленум и новият Тодор Живков!

    11:54 19.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Цървул

    4 0 Отговор
    Стринката каза че няма да носи отговорност за "правинелство Питрохан",но щяла да следи какви ги вършат.Е и?

    11:57 19.02.2026

  • 30 Кукуригуууу

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "007 /агент/":

    Освен това ще чака наесен да гласуваме за нея.

    11:58 19.02.2026

  • 31 Григор

    4 0 Отговор
    "Президентската институция ще бъде коректив на новия кабинет"
    Вие госпожо Президент вярвате ли на това,което казвате?Продължавате ли да твърдите, че това не е партиен кабинет? Аз лично за първи път виждам служебен кабинет, който да е така силно обвързан с определена политическа сила. Глупостите на "Продължаваме промяната"- "Демократична България", не ги слушайте. Те нямат нищо общо с реалностите! За тях това е начинът да постигнат висок изборен резултат. Няма да стане обаче! Случаят "Петрохан" ще им изяде главата!

    12:04 19.02.2026

  • 32 Киркилез

    1 0 Отговор
    Иранския народ иска да се освободи от аятоласите, наложили им ислямската религия. Истинската религия на Иранския народ е Зороастризъм - Вяра в Звездите!

    12:27 19.02.2026

  • 33 Тази

    1 0 Отговор
    Работи за бъдеща коалиция Рундьо + Партия Петрохан + Дементния доган.

    18:14 19.02.2026

  • 34 Крадлива мафиотка

    1 0 Отговор
    Поредния позор

    20:43 19.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове