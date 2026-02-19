Новини
Отхвърлен от групата на Калушев е починал в Мексико

Отхвърлен от групата на Калушев е починал в Мексико

19 Февруари, 2026 14:23

Още един загинал покрай трагедията "Петрохан"

Отхвърлен от групата на Калушев е починал в Мексико - 1
BIRD BIRD сайт за разследваща журналистика

Малко преди Нова година 2016 в района на плажа Лириос на мексиканския остров Козумел е намерен трупът на българина Борислав Пеев. Роденият през 1984 г. млад мъж е посещавал “сектата” на Иво Калушев, но е отхвърлен от нея, съобщи BIRD. Самият Калушев е бил силно изнервен от новината за смъртта на “Боби”, както са го познавали в групата.

За смъртта на Пеев в Мексико беше съобщено в предаването “Дневен ред”.

Валери Андреев, който първи сигнализира за възможни закононарушения от страна на Ивайло Калушев си спомня, че през 2012 г. Борислав Пеев – Боби посещава лодката, с която групата на Калушев плава из Атлантическия океан. Той е бил придружаван от друго лице на име Християн. Валери не можа да си спомни дали това се е случило на Канарските острови или на Зелени нос /Кабо Верде/, но е сигурен, че Боби е бил на яхтата преди Калушев и екипажът му – Деян Илиев, Невена Стаева и самият Валери, да прекосят океана и да стигнат до Карибите.

След като групата се установила в Мексико и купила ранчото Санта Тересита, Валери чул разговори между Иво Калушев и възрастните му сподвижници, че Боби иска да дойде, но не бил добре дошъл. Някъде по това време през 2013 г. той забелязва от колата Боби с два куфара в района на ранчото.

По спомени на очевидеца, е възможно починалият да е бил психически нестабилен, съдейки по поведението му на живо и в социалните мрежи.

“А, това е Боби!”

Следващият спомен на Валери Андреев за Боби е как научава за смъртта му.

“Нашият инструктор по гмуркане Луис Леал ни показа вестника със снимката и статията за смъртта на българин и ни попита дали го познаваме. – А, това е Боби! – възкликнахме с Пламен /Статев/.

След това двамата разказали на Калушев, а той ядосано ги смъмрил: “- Вие глупаци ли сте? Защо говорите за това с други хора?” Младежите недоумявали защо трябва да мълчат за случая, при положение, че нямат нищо общо с него.

Екипът ни се свърза с инструктора Луис Леал, който потвърди за тази случка. “Иво, Пламен и Валери бяха мои ученици преди да създадат свой бизнес. След това напуснаха Мексико и оттогава не поддържам връзка с тях.” – каза той.

На 04.01.2016 българските власти са получили съобщение от главната прокуратура на щата Кинтана Роо за намерено тяло на мъж в напреднал стадий на разложение. Сред вещите на лицето е намерен паспорт на името на Борислав Пеев. Образувано е дело за изясняване на причините за смъртта.

Смъртта на Борислав Пеев не е голяма новина за българската преса. По темата е работил журналиста Момчил Инджов от в. “24 часа”, който си спомни, че е издирил познат на Пеев и е разговарял с него.

BIRD също се свърза с познати на Пеев, които разказаха, че той е заминал за Мексико през ноември 2015 г. а преди това е бил в Германия и Гърция. Опитахме да се свържем и с роднините му, но откритите техни номера не бяха валидни.

До ден днешен причината за смъртта на Борислав Пеев остава неизвестна. Според мексиканските власти, аутопсията е направена няколко дни след намирането на тялото. То е било намерено в стара изоставена постройка на разстояние между два и три километра северно от Мескалитос, близо до безлюдния плаж Лириос. В социалните мрежи има снимка на плаж на остров Козумел, качена от Борислав Пеев на 9 декември, отбелязва местната преса, която отразява случая.

Освен твърдението на Валери, че Пеев е бил в Мексико и през 2013 г. няма други свидетелства и данни за този период, две години преди смъртта му, но придвижването на младия мъж може да бъде проследено ако случаят представлява интерес за властите.

Според последните изявления на прокуратурата по случая Петрохан, тя се е заела да изясни всички факти и обстоятелства около групата на Калушев и шесторното убийство-самоубийство на Петрохан и Околчица.


  • 1 АЛОУУ РЕДАКЦИЯТА

    88 21 Отговор
    Кога ще разследвате броя на убитите зайци в зайчарника в Банкя. И в близките дерета...

    14:29 19.02.2026

  • 2 честен ционист

    41 2 Отговор
    Я на плажа, я провесен за краката от някой мост у Веракрус, знае ли човек..

    Коментиран от #22

    14:29 19.02.2026

  • 3 Асен Василев

    48 10 Отговор
    го е убил!!! Терзиев му е купил пушка!!!

    Коментиран от #33

    14:33 19.02.2026

  • 4 Бялджип

    43 17 Отговор
    Не виждам как това ще се прикачи като обвинение към Калушев?

    14:34 19.02.2026

  • 5 И кой е бил капитана

    44 5 Отговор
    на яхтата като са прекосявали океана за да стигнат до Карибите ? Капитан Пимпира ?

    14:36 19.02.2026

  • 6 Ами да, те така

    28 4 Отговор
    правят отхвърлените...

    14:37 19.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Само факти

    45 8 Отговор
    Факт ,че член на групата мъртъв по неизвестни причини. Факт ,че групата на пожар е избягала от Мексико за половин ден заразявайки всичко.

    14:39 19.02.2026

  • 9 Факти

    27 1 Отговор
    Отхвърлен от групата на Калушев е починал в Мексико скоропостижно !

    14:40 19.02.2026

  • 10 Фен

    40 7 Отговор
    Тоя да не е бил хетеро? Извратеняк!

    Коментиран от #29

    14:40 19.02.2026

  • 11 Олеееее

    10 3 Отговор
    И капитански са им дали

    14:43 19.02.2026

  • 12 Кво са купили бре?

    17 4 Отговор
    Ранчо Санта Тереза ​​е мексикански поземлен имот с площ от 9 647 акра (39,04 км² ) в днешния окръг Санта Клара, Калифорния, предоставен през 1834 г. от губернатора Хосе Фигероа на Хосе Хоакин Бернал

    14:45 19.02.2026

  • 13 Ззз

    44 9 Отговор
    Щом причината за смъртта е останала неизвестна, вероятно е замесен някой картел. Като с мафията у нас, само дето тук ги определят за самоубийства

    14:47 19.02.2026

  • 14 Анонимен

    11 11 Отговор
    Асан, ококорения ,е стрелял на посоки и случайно го улучил с пушката си.

    14:48 19.02.2026

  • 15 И как така тоя Боби

    27 5 Отговор
    е бил на яхтата преди Калушев и екипажът му ?

    Коментиран от #19

    14:49 19.02.2026

  • 16 Шшлкййхх

    32 9 Отговор
    А някакви спомени от детската градина, нещо от училище,че 10 год назад не е интересно.

    14:50 19.02.2026

  • 17 Замислен

    25 1 Отговор
    Оказа се,че будизма е много опасна религия.Ха си станал лама,ха си сгънал!

    14:53 19.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Абе... пич

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "И как така тоя Боби":

    Чети преди да се упражняваш в празнословие!

    Коментиран от #20

    15:07 19.02.2026

  • 20 С парахода Радецки

    8 8 Отговор

    До коментар #19 от "Абе... пич":

    Калушев е плавал из Атлантическия океан

    15:10 19.02.2026

  • 21 И изведнъж

    17 3 Отговор
    Боби се появява с два куфара в района на ранчото.....

    15:12 19.02.2026

  • 22 Хмм

    19 9 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    това не е заек, а човек изоставен в чужда страна от сънародници "духовно извисени", въпреки че на мен и за зайчета би ми дожаляло

    15:19 19.02.2026

  • 23 Питайте го бре

    17 2 Отговор
    Луис Мигел Камара Диас, адвокат по професия
    е почетният консул на България който оказва съдействие на български граждани в щатите Кинтана Роо, Кампече и Юкатан....

    15:28 19.02.2026

  • 24 Тити на Кака

    20 7 Отговор
    Уаууууу, оказва се, че дървената мафия на Шиши е избивала светците от групата на Лама Калушко още в Мексико....
    Проклето да е прасето Шиши!

    16:15 19.02.2026

  • 25 наблюдател

    24 14 Отговор
    Броят на поклонниците на сектата ПП-ДБ намалява с всеки изминат ден.

    17:18 19.02.2026

  • 26 Мексиканецът ги уби

    11 6 Отговор
    Мексиканецът ги уби всички, открадна парите им и избяга в чужбина. Лолита и момичето на Мексиканецът ще похарчат всички пари в Мексико.

    17:40 19.02.2026

  • 27 Дзак

    15 0 Отговор
    Да бяха хвърлили повече сили за рибарите! В Потрохан няма нищо положително

    18:28 19.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Фен":

    Еваньеее,ако ме разбираш правилно

    06:24 20.02.2026

  • 30 Курдо Коленков

    3 1 Отговор
    И него ли са го самоубили?

    08:12 20.02.2026

  • 31 Някой

    3 0 Отговор
    Гледах преди немски филм за Хондурас и как отглеждат наркотици и се избиват. Един интервюиран бил убит 2 седмици след това. Друг си говори за убийства като за работа. И водени наркокартели бедно живеещи като на село в бараки.

    10:45 20.02.2026

  • 32 Вероятно

    2 3 Отговор
    Е една от първите жертви на милия " невинен" пендифил Ламя.

    11:22 20.02.2026

  • 33 Не бре!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Асен Василев":

    Отровил го е с жабешки бутчета от мексиканска дървесна жаба.

    14:03 20.02.2026

