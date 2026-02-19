Настимир Ананиев пред „ФАКТИ“: Не може председател на партия, която ще участва в избори, да е и министър (ВИДЕО)

Когато се прави служебен кабинет, трябва да се намерят хора за кратък период от време. Служебният кабинет трябва да е буфер между две правителства. Ако искаш да си експерт и да провеждаш политики, за това трябва време. В тези минимум два месеца, след това още един месец, ако ще има редовен кабинет, ще има преговори и така нататък, няма как да проведеш политика. Едни три месеца ти ще бъдеш министър. За да можеш да направиш някакви реформи, нещо да свършиш, е трудно за три месеца да го направиш. Сега целта е да се проведат частични избори и да се запази стабилна ситуацията. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и в предаването „Разговор“ Настимир Ананиев, лидер на партия „Волт“.
„Аз вярвам на 100% на Андрей Гюров, защото съм работил с него. Мога да кажа, че Гюров е почтен човек, директен. Човек, който повече от всякога покрива очакванията. И човек, на когото можеш да се доверяваш“, добави гостът.
„Когато избираш човек за министър, важно е да видиш по какъв начин той представя работата в сферата, която му се дава. В момента имаме политически казус. Може би не е премислено, че имаме председател на партия, който ще е министър (б.р. – Иван Христанов, ПП „Единение“). Не може председател на партия, която ще участва в избори, да е и министър. Това не е добре обмислено. Когато даваш ресор на един човек, той все пак трябва да го познава“, обяви още Ананиев.
„Надявам се Емил Дечев да свърши работата в МВР, защото то е ключово при избори. Дечев вече има опит – бивш магистрат е, от системата на правосъдието. Интересно е, че сега е избран за министър на вътрешните работи. Надявам се оперативно да се стегне организацията и да се предотврати купуването на гласове, което би трябвало да е фокусът на един служебен кабинет“, сподели още Настимир Ананиев.
