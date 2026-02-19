Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Настимир Ананиев пред „ФАКТИ“: Не може председател на партия, която ще участва в избори, да е и министър (ВИДЕО)

19 Февруари, 2026 14:27 3 145 15

  • настимир-
  • ананиев-
  • гюров-
  • кабинет-
  • дечев-
  • мвр-
  • избори

Аз вярвам на 100% на Андрей Гюров, защото съм работил с него, казва гостът.

Настимир Ананиев пред „ФАКТИ“: Не може председател на партия, която ще участва в избори, да е и министър (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти бг
Факти Факти

Когато се прави служебен кабинет, трябва да се намерят хора за кратък период от време. Служебният кабинет трябва да е буфер между две правителства. Ако искаш да си експерт и да провеждаш политики, за това трябва време. В тези минимум два месеца, след това още един месец, ако ще има редовен кабинет, ще има преговори и така нататък, няма как да проведеш политика. Едни три месеца ти ще бъдеш министър. За да можеш да направиш някакви реформи, нещо да свършиш, е трудно за три месеца да го направиш. Сега целта е да се проведат частични избори и да се запази стабилна ситуацията. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и в предаването „Разговор“ Настимир Ананиев, лидер на партия „Волт“.

„Аз вярвам на 100% на Андрей Гюров, защото съм работил с него. Мога да кажа, че Гюров е почтен човек, директен. Човек, който повече от всякога покрива очакванията. И човек, на когото можеш да се доверяваш“, добави гостът.

„Когато избираш човек за министър, важно е да видиш по какъв начин той представя работата в сферата, която му се дава. В момента имаме политически казус. Може би не е премислено, че имаме председател на партия, който ще е министър (б.р. – Иван Христанов, ПП „Единение“). Не може председател на партия, която ще участва в избори, да е и министър. Това не е добре обмислено. Когато даваш ресор на един човек, той все пак трябва да го познава“, обяви още Ананиев.

„Надявам се Емил Дечев да свърши работата в МВР, защото то е ключово при избори. Дечев вече има опит – бивш магистрат е, от системата на правосъдието. Интересно е, че сега е избран за министър на вътрешните работи. Надявам се оперативно да се стегне организацията и да се предотврати купуването на гласове, което би трябвало да е фокусът на един служебен кабинет“, сподели още Настимир Ананиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    21 4 Отговор
    Аз не познавам почтен човек станал докторант директно от бакалавър.

    14:31 19.02.2026

  • 2 Христозов криви устета

    17 6 Отговор
    Криви устета и шментельосва баламите , това е Христанов завистливия лихварин.

    14:33 19.02.2026

  • 3 Нека

    5 7 Отговор
    видим и Гюрето !

    14:37 19.02.2026

  • 4 Фен

    12 4 Отговор
    Бе то почти никой от тия не става за министър.

    14:37 19.02.2026

  • 5 При пп-тата и бивши

    10 2 Отговор
    Подобни на тях , всичко е позволено

    14:41 19.02.2026

  • 6 Лена

    10 4 Отговор
    Петроханска му работа

    14:42 19.02.2026

  • 7 Ти да видиш

    9 2 Отговор
    Насти, хем е почтен (колкото теб), хем "не може председател на партия" да е сл. министър.
    Големи сте.... ала - балисти.

    14:50 19.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Точен

    7 3 Отговор
    Кажи му Настимирчо и повече не го обиждай... Това сор.ско правителство само беди ще донесе на България!

    14:59 19.02.2026

  • 10 не може и Коларова да е началник кабинет

    7 3 Отговор
    Не може хората да протестират против модел, чийто представител приемаш да ти е началник на калинета. За кой ли път ПП ДБ предадоха избирателите си , прегръщайки се с ГЕРБ. Уж никога вече нямаше да го правят.

    15:08 19.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ей чалга-сурикат,

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ватманяк":

    от ония двамата гибона Балабана и Африката ли подочу това което си драснал ? Има ли нещо като мозък в главата ти за да не бъдеш толкова лесно управляван ?

    15:16 19.02.2026

  • 13 име

    4 0 Отговор
    Новата сглобка е соpocоиди, ГРОБаджии, ДоганС и стари комунисти от онези, коитохсе прибоядисаха на демократи.

    15:28 19.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

