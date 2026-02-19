Пожар пламна в голям столичен хотел в четвъртък. Сигналът, че гори игрална зала на хотела, е подаден малко след 11:00 часа, предаде NOVA.

На място веднага са изпратени линейка и три екипа на пожарната. Персоналът и гостите са евакуирани.

Имало хора, които се оплакали от трудно дишане. Медицински екип ги е прегледал на място, съобщават от Центъра за спешна помощ.

От пожарната уточниха, че екипите им са установили задимяване в кухнята. В 12:05 ч. огънят е изгасен, но пожарен автомобил остава на място за наблюдение.