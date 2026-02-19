Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пожар пламна в голям столичен хотел

Пожар пламна в голям столичен хотел

19 Февруари, 2026 14:08

На място веднага са изпратени линейка и три екипа на пожарната. Персоналът и гостите са евакуирани

Мария Атанасова

Пожар пламна в голям столичен хотел в четвъртък. Сигналът, че гори игрална зала на хотела, е подаден малко след 11:00 часа, предаде NOVA.

На място веднага са изпратени линейка и три екипа на пожарната. Персоналът и гостите са евакуирани.

Имало хора, които се оплакали от трудно дишане. Медицински екип ги е прегледал на място, съобщават от Центъра за спешна помощ.

От пожарната уточниха, че екипите им са установили задимяване в кухнята. В 12:05 ч. огънят е изгасен, но пожарен автомобил остава на място за наблюдение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фиткифакти

    39 1 Отговор
    И кво мързеше ви да напишете, кой е хотела ли? С такава "новина" меже да си избършете знаете, какво!

    Коментиран от #2

    14:11 19.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "фиткифакти":

    Хотел Хаяши на Росен Желязков.

    Коментиран от #4

    14:18 19.02.2026

  • 3 Не ги ,,мързи"...!

    15 0 Отговор
    А така им е наредено...!

    14:18 19.02.2026

  • 4 Не може да бъде?!

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Че там водопада,не би позволил...пожар...?!

    14:19 19.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Рулетката е

    12 0 Отговор
    прегряла да зима парите на балъците и се е запалила...

    14:39 19.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Веднага

    11 1 Отговор
    да изпратим нашия пожарникар от Банкя !

    14:42 19.02.2026

