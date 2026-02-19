Милен Керемедчиев: САЩ разположиха шест американски „летящи цистерни“ в София

"В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници.
Това написа във "Фейсбук" Милен Керемедчиев.
Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро, прогнозира Керемедчиев.
САЩ искат Иран да се откаже от ядрената си програма, а Техеран категорично отказва и отрича да се опитва да разработи атомно оръжие.
САЩ са съсредоточили в Близкоизточния регион достатъчно сили за нанасяне на въздушни удари по Иран още през идния уикенд.
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 38 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #5
12:10 19.02.2026
2 Ами
Коментиран от #56, #60, #82, #89
12:10 19.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мишел
Коментиран от #6, #64
12:11 19.02.2026
5 нахоения
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":лъжете.по болшенишки
Коментиран от #7, #13, #16, #18, #54
12:11 19.02.2026
6 генерал Клинкерхофен
До коментар #4 от "Мишел":бързо в моето шато!
Коментиран от #47
12:12 19.02.2026
7 честен ционист
До коментар #5 от "нахоения":Това са Херкулесите, по които колесници ще виснат гербаджиите.
Коментиран от #9
12:13 19.02.2026
8 Пич
12:13 19.02.2026
9 Абе
До коментар #7 от "честен ционист":А дано, ама надали.
Коментиран от #11
12:15 19.02.2026
10 срам голям
Коментиран от #19, #66, #100
12:15 19.02.2026
11 честен ционист
До коментар #9 от "Абе":Само гледай, Баце си плю на петите вече.
12:16 19.02.2026
12 Абе не бе
Коментиран от #69
12:16 19.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Роден в НРБ
Коментиран от #22, #72
12:17 19.02.2026
15 Мдаа
12:18 19.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 именно преди 21г нападнаха ирак за също
12:21 19.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Някой
До коментар #10 от "срам голям":Долните ни политици никой не ги пита. Просто им се спуска за изпълнение, и не се очаква друго, освен да кажат "Yes, sir!".
12:22 19.02.2026
20 Българин
Коментиран от #109
12:22 19.02.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":НИКЪТ ми
12:23 19.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Факт
🇪🇸🇧🇬🇬🇷 Танкерите се разполагат от различни бази в Кадис, летище София и летище Ханя в Крит.
Движенията на C-17 и C-5 сега подпомагат предимно разполагането на F-16, F-22 и F-35/F-15.
🇩🇪 Четири E-3 Sentry пристигнаха в Рамщайн.
🇧🇬 Още три самолета KC-135 пристигнаха в София, с което общият им брой тук стана 9.
Коментиран от #74, #75
12:26 19.02.2026
25 Киркилез
Коментиран от #36
12:28 19.02.2026
26 койдазнай
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А 16 авиационна база знаеш ли къде се намира?
12:30 19.02.2026
27 УдоМача
Коментиран от #63, #77
12:30 19.02.2026
28 Цвете
12:30 19.02.2026
29 Цвете
12:32 19.02.2026
30 Цвете
12:34 19.02.2026
31 Цвете
12:34 19.02.2026
32 Киркилез
Коментиран от #39
12:35 19.02.2026
33 Само зъл за сега
12:42 19.02.2026
34 Българин
- Бабо, къде е Бог?
И баба ми започваше да прави магии. От ръцете и изскачаха искри около главата ми за да заспя и казваше: "Вятър вей. Свиня грувичи. Чин, чин, бали на кой пръст" Еххх внуче, унуче, Бог е навсякъде мило мое внуче, но не и в Църквата!
Сутрин рано като се разсъбудех, баба ми показваше Слънцето като Изгрее на Хоризонта и казваше: Ето го Бога Слънце, моето внуче. То твори всичко на земята. Без него няма живот на земята. Спомням си баба печеше хляб в джамала. Навънка имаше облаци и светкавици гърмяха. Изведнъж една кръгла около метър в диаметър огнена мълния мина бавно на два метра над мен и ми съобщи тихо следното: "Здравей, младо детеце" Поздрави от Вселената, Вселена Безкрайна, Славна, Страстна и Срамна!
12:43 19.02.2026
35 Бог е Българин
12:44 19.02.2026
36 това е лъжа
До коментар #25 от "Киркилез":това просто не е вярно!
12:46 19.02.2026
37 Сталин
12:48 19.02.2026
38 Ганя Путинофила
12:48 19.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Сигнал към кремълският плъх
12:50 19.02.2026
41 Хасковски каунь
12:51 19.02.2026
42 факуса
12:51 19.02.2026
43 Антитролер
Коментиран от #79, #80
12:52 19.02.2026
44 Дрът сбъркан русодебил
12:52 19.02.2026
45 Хасковски каунь
Вън НАТО от България!
12:52 19.02.2026
46 Громико
12:53 19.02.2026
47 лейтенант грубер
До коментар #6 от "генерал Клинкерхофен":аз съм на разположение генерале
12:53 19.02.2026
48 Вервам
12:55 19.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Нормално!
Коментиран от #83
12:56 19.02.2026
51 Вие май се бъзикате
12:57 19.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Само да попитам
Коментиран от #55, #57
12:58 19.02.2026
54 вие който хапвате демократичен черен
До коментар #5 от "нахоения":бахур всичко е лъжа но когато сядАШ НА ВЪПРОСНИЯ ПЪШКАШ
12:59 19.02.2026
55 да ти кажа аз ще ти
До коментар #53 от "Само да попитам":окажа в формата на голямо количество лубриканти да не спукат някоя вена там
13:01 19.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 праведен
Коментиран от #88
13:04 19.02.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ха ха ха
До коментар #27 от "УдоМача":Терористите са диктаторите в Иран.
13:07 19.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Българин
До коментар #10 от "срам голям":Гюров нищо не знае и не е отговорен.
13:07 19.02.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Аз съм само да попитам
Коментиран от #76, #78, #90
13:11 19.02.2026
74 дано поне една ракета падне в софия
До коментар #24 от "Факт":дано иранците запишат къде се разполагат и да насочат по една ракета към тия летища
надявам се и да уселят поне нащо продажно летище и да го затрият за години напред заедно с продажните твари във софия
13:13 19.02.2026
75 Факт да...
До коментар #24 от "Факт":Американците си изпълняват задачите, вършат си работата, ти не се притесняваш нали?
13:13 19.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #27 от "УдоМача":ами много ясно
13:15 19.02.2026
78 В.В.П.
До коментар #73 от "Аз съм само да попитам":Първо да напълня куфарчетата, па после ще умувам.
13:16 19.02.2026
79 оня с коня
До коментар #43 от "Антитролер":господине само да питам може ли да го издуухате суполив със вашия данс
Коментиран от #87
13:16 19.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #2 от "Ами":ЗНАЧИ ПОЧВА ТЕРОРИЗЪМ В СОФИЯ ...ИЗНАСЯЙТЕ СЕ
13:19 19.02.2026
83 Не всичко е нормално!
До коментар #50 от "Нормално!":Да, американците са ни съюзници въпреки техния ненормалник, да, Радев е натовски генерал, но в руска униформа.
13:23 19.02.2026
84 Антитролер
До коментар #80 от "Атина Палада":Защо не се разходиш до там и да пробваш да снимаш около оградата например? илипък още по-добре - пробвай да снимаш около летището на Атина. Ааа, извинявай, забравих, че от село трудно се стига до тук... Нищо де, важното е, че галошите ти са поръбени.
13:24 19.02.2026
85 Казуар
До коментар #64 от "оня с коня":Другарю, по време на живковизма във всяко българско министерство имаше кабинет с надпис на вратата - съветски специалист. Специалист от КГБ.
Коментиран от #101
13:24 19.02.2026
86 Да живее НАТО
13:25 19.02.2026
87 Антитролер
До коментар #79 от "оня с коня":Върни се в училище и не цапай, че мирише!
Коментиран от #94
13:25 19.02.2026
88 праведен
До коментар #59 от "праведен":А като започнат да ни колят по улиците като агнета?
13:28 19.02.2026
89 хххх
До коментар #2 от "Ами":Мишена сте само русофилските национални предатели! Радвай се ,че пишеш на сигурно от натовска България,че сега ако беше от грешната страна и беше на страната на терориста Русия вече щеше да си пратен на фронта,а страната ни да е мишена !
Коментиран от #108
13:30 19.02.2026
90 Българин
До коментар #73 от "Аз съм само да попитам":Той ще ти се обади и стискай бузи че няма лубрикант.
13:31 19.02.2026
91 Д-р Марин Белчев
За България няма непосредствена опасност, но ако сме пичове, каквито не сме, ще си искаме някакви безплатни благини от американците: по-старо оборудване, машини, муниции. Но ние сме продай блейки, така, че няма да намажем нищо.
Коментиран от #93
13:39 19.02.2026
92 Баба Яга
13:41 19.02.2026
93 цирк московски
До коментар #91 от "Д-р Марин Белчев":Русия следяла обстановката :D Ще я проследи както във Венецуела,Сирия така и в Иран и Куба.Руснаците да си купят по хубав бинокъл.
13:49 19.02.2026
94 ОТИВАМ НА УЧЕЛИЩЕ ХА ХА ХА
До коментар #87 от "Антитролер":АМА все пак е добре суполиф да гоДУХАТЕ НАЛИ
Коментиран от #107
13:58 19.02.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 дядото
14:02 19.02.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Сержант Колинс...
До коментар #95 от "Атина Палада":🤣, на 3ти март, ти на Шипка ли ще си?
14:05 19.02.2026
99 ЕДГАР КЕЙСИ
14:09 19.02.2026
100 Закона цел на лешниците е БГ
До коментар #10 от "срам голям":КОГО Е НАПАДАТ ЯНКИТЕ? РУСИЯ ИЛИ ИРАН? А МОЖЕ БИ И ДВЕТЕ, ЩОМ РАЗПОЛАГАТ ТОЛКОВА МНОГО САМОЛЕТИ.
14:19 19.02.2026
101 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #85 от "Казуар":АБЕ НЕЩАСТНИК НЕ ЛЪЖИ ХОРАТА БЕ ...ЩЕ ПОСЛЕДВАШ ТЕЗИ 6 ТИМАТА БЕ МР@СНИК
14:26 19.02.2026
102 аноним
14:50 19.02.2026
103 Служил в БНА
15:27 19.02.2026
104 ВИК
С тази глупост доказвате, че по времето на социализма кракът ви не е стъпвал в българско министерство, но сте “чел” надписи по врати! Дерзайте, внуците ще ви пишат борец срещу комунизма, ако имате такива. Може и да не са толкова лъжливи овчарчета!
15:42 19.02.2026
105 Ай Ше
Коментиран от #106
16:04 19.02.2026
106 Предпоследният софиянец
До коментар #105 от "Ай Ше":Да викат ,,Последният софиянец"...той е спец по WC -тата...
18:24 19.02.2026
107 Антитролер
До коментар #94 от "ОТИВАМ НА УЧЕЛИЩЕ ХА ХА ХА":Оюевидно си добре запознат с действието
18:57 19.02.2026
108 Ти явно си ...
До коментар #89 от "хххх":Т.Пънаров.
19:04 19.02.2026
109 Да бъдеш неприятел
До коментар #20 от "Българин":на краварите е лошо,да бъдеш приятел е Фатално !
( Сб. Бжежински )
19:47 19.02.2026
110 Съпротивата
20:50 19.02.2026