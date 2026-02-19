Новини
Милен Керемедчиев: САЩ разположиха шест американски „летящи цистерни“ в София

Милен Керемедчиев: САЩ разположиха шест американски „летящи цистерни“ в София

19 Февруари, 2026 12:09 3 416 110

  • сащ-
  • самолети-цистерни-
  • иран

Напрежение около режима на аятоласите

Милен Керемедчиев: САЩ разположиха шест американски „летящи цистерни“ в София - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници.

Това написа във "Фейсбук" Милен Керемедчиев.

Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро, прогнозира Керемедчиев.

САЩ искат Иран да се откаже от ядрената си програма, а Техеран категорично отказва и отрича да се опитва да разработи атомно оръжие.

САЩ са съсредоточили в Близкоизточния регион достатъчно сили за нанасяне на въздушни удари по Иран още през идния уикенд.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    38 6 Отговор
    Ха, дубрутру❗

    Коментиран от #5

    12:10 19.02.2026

  • 2 Ами

    70 21 Отговор
    Значи вече сме мишена

    Коментиран от #56, #60, #82, #89

    12:10 19.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мишел

    77 20 Отговор
    САЩ не са в обсега на иранските балистични ракети,но България е.

    Коментиран от #6, #64

    12:11 19.02.2026

  • 5 нахоения

    11 45 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    лъжете.по болшенишки

    Коментиран от #7, #13, #16, #18, #54

    12:11 19.02.2026

  • 6 генерал Клинкерхофен

    9 13 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    бързо в моето шато!

    Коментиран от #47

    12:12 19.02.2026

  • 7 честен ционист

    62 13 Отговор

    До коментар #5 от "нахоения":

    Това са Херкулесите, по които колесници ще виснат гербаджиите.

    Коментиран от #9

    12:13 19.02.2026

  • 8 Пич

    58 15 Отговор
    Ще гледаме сеир в Иран! Говедарите ще платят тлъста сметка!!!

    12:13 19.02.2026

  • 9 Абе

    21 3 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    А дано, ама надали.

    Коментиран от #11

    12:15 19.02.2026

  • 10 срам голям

    80 15 Отговор
    Ставаме цел ,благодарение на новите ни братя отвъд океана , с помощта на долните ни политици !

    Коментиран от #19, #66, #100

    12:15 19.02.2026

  • 11 честен ционист

    52 8 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    Само гледай, Баце си плю на петите вече.

    12:16 19.02.2026

  • 12 Абе не бе

    38 11 Отговор
    Керемедчиеф, гледай някоя натофска ракета да ти не разбута керемидите.

    Коментиран от #69

    12:16 19.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Роден в НРБ

    47 16 Отговор
    Дано някой ги взриви

    Коментиран от #22, #72

    12:17 19.02.2026

  • 15 Мдаа

    8 7 Отговор
    Отивам за пуканки!

    12:18 19.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 именно преди 21г нападнаха ирак за също

    40 6 Отговор
    а Техеран категорично отказва и отрича да се опитва да разработи атомно оръжие.

    12:21 19.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Някой

    53 5 Отговор

    До коментар #10 от "срам голям":

    Долните ни политици никой не ги пита. Просто им се спуска за изпълнение, и не се очаква друго, освен да кажат "Yes, sir!".

    12:22 19.02.2026

  • 20 Българин

    8 54 Отговор
    Ако не служим на САЩ, те ще ни унищожат! Така че, по-добре да изпълняваме, каквото ни поискат, щото иначе ще ядем шамарите!

    Коментиран от #109

    12:22 19.02.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    НИКЪТ ми

    12:23 19.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факт

    24 3 Отговор
    🇮🇷🇺🇸 През последните 24 часа най-малко 46 въздушни танкера са се позиционирали в бази и летища в Европа, а с още 23 полета с C-17/C-5 броят на въздушните превози до Близкия изток достига 193.

    🇪🇸🇧🇬🇬🇷 Танкерите се разполагат от различни бази в Кадис, летище София и летище Ханя в Крит.

    Движенията на C-17 и C-5 сега подпомагат предимно разполагането на F-16, F-22 и F-35/F-15.

    🇩🇪 Четири E-3 Sentry пристигнаха в Рамщайн.

    🇧🇬 Още три самолета KC-135 пристигнаха в София, с което общият им брой тук стана 9.

    Коментиран от #74, #75

    12:26 19.02.2026

  • 25 Киркилез

    13 36 Отговор
    Иранския народ иска да се освободи от аятоласите, наложили им ислямската религия. Истинската религия на Иранския народ е Зороастризъм - Вяра в Звездите!

    Коментиран от #36

    12:28 19.02.2026

  • 26 койдазнай

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А 16 авиационна база знаеш ли къде се намира?

    12:30 19.02.2026

  • 27 УдоМача

    45 9 Отговор
    Защо Българската държава подкрепя терористите? Защото сме разграден двор ли??

    Коментиран от #63, #77

    12:30 19.02.2026

  • 28 Цвете

    26 5 Отговор
    ТАКА ЗНАЧИ, ВСЕКИ СИ КАЦА КЪДЕТО МУ Е ПО УДОБНО. САМО ТАМ НЕ БЯХА ОБСТРЕЛВАЛИ ,ПИША ЗА ИРАН. ДО КОГА ЩЕ СЕ НАЖЕЖАВА ОБСТАНОВКАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК? ОНЯ ДРЕБНИЯ И ТОЙ СЕ ЕЖИ.

    12:30 19.02.2026

  • 29 Цвете

    34 5 Отговор
    ДА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, ЧЕ ИРАН Е СТАРА ПЕРСИЯ. ✈️😢👍

    12:32 19.02.2026

  • 30 Цвете

    20 5 Отговор
    ДА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, ЧЕ ИРАН Е СТАРА ПЕРСИЯ. ✈️😢👍

    12:34 19.02.2026

  • 31 Цвете

    9 4 Отговор
    ТАКА ЗНАЧИ, ВСЕКИ СИ КАЦА КЪДЕТО МУ Е ПО УДОБНО. САМО ТАМ НЕ БЯХА ОБСТРЕЛВАЛИ ,ПИША ЗА ИРАН. ДО КОГА ЩЕ СЕ НАЖЕЖАВА ОБСТАНОВКАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК? ОНЯ ДРЕБНИЯ И ТОЙ СЕ ЕЖИ.

    12:34 19.02.2026

  • 32 Киркилез

    9 19 Отговор
    Иранския народ иска да се освободи от аятоласите, наложили им ислямската религия. Истинската религия на Иранския народ е Зороастризъм - Вяра в Звездите!

    Коментиран от #39

    12:35 19.02.2026

  • 33 Само зъл за сега

    33 8 Отговор
    Когато Иран отвърне, а той ще отвърне, може да не е точно по САЩ, а по някой мижав "съюзник". Дано това не се окаже България, че тогава управниците ще трябва много бързо да бягат на някъде.

    12:42 19.02.2026

  • 34 Българин

    9 7 Отговор
    Като бях малък, запитах моята баба Мита:
    - Бабо, къде е Бог?
    И баба ми започваше да прави магии. От ръцете и изскачаха искри около главата ми за да заспя и казваше: "Вятър вей. Свиня грувичи. Чин, чин, бали на кой пръст" Еххх внуче, унуче, Бог е навсякъде мило мое внуче, но не и в Църквата!
    Сутрин рано като се разсъбудех, баба ми показваше Слънцето като Изгрее на Хоризонта и казваше: Ето го Бога Слънце, моето внуче. То твори всичко на земята. Без него няма живот на земята. Спомням си баба печеше хляб в джамала. Навънка имаше облаци и светкавици гърмяха. Изведнъж една кръгла около метър в диаметър огнена мълния мина бавно на два метра над мен и ми съобщи тихо следното: "Здравей, младо детеце" Поздрави от Вселената, Вселена Безкрайна, Славна, Страстна и Срамна!

    12:43 19.02.2026

  • 35 Бог е Българин

    3 10 Отговор
    Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ посоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти

    12:44 19.02.2026

  • 36 това е лъжа

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "Киркилез":

    това просто не е вярно!

    12:46 19.02.2026

  • 37 Сталин

    14 8 Отговор
    Утре започва трета световна , целунете си задните части за довиждане и не забравяйте да мрете за кошерните терористи е чест

    12:48 19.02.2026

  • 38 Ганя Путинофила

    12 15 Отговор
    Още един съюзник на путен утича у каналя!

    12:48 19.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Сигнал към кремълският плъх

    13 13 Отговор
    какво го чака!

    12:50 19.02.2026

  • 41 Хасковски каунь

    6 6 Отговор
    Ние сме агресори! Безгласни букви

    12:51 19.02.2026

  • 42 факуса

    7 3 Отговор
    и колко ще платят за престоя

    12:51 19.02.2026

  • 43 Антитролер

    5 9 Отговор
    Тоя Керемидчиев освен, че е от плужеците на заплата от Дубай, какъв го играе - шпионин на Иран ли? Снимки на стратегически обект въвъ фейса, а ДАНС пак дремят.

    Коментиран от #79, #80

    12:52 19.02.2026

  • 44 Дрът сбъркан русодебил

    10 7 Отговор
    Някоя иранска ракета ще уцели някой сбъркан русодебил.

    12:52 19.02.2026

  • 45 Хасковски каунь

    10 11 Отговор
    КОСТАДИНОВ ДАВАЙ!
    Вън НАТО от България!

    12:52 19.02.2026

  • 46 Громико

    6 3 Отговор
    Чалмите ще гръмнат барабар със зелките

    12:53 19.02.2026

  • 47 лейтенант грубер

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "генерал Клинкерхофен":

    аз съм на разположение генерале

    12:53 19.02.2026

  • 48 Вервам

    10 3 Отговор
    От сигурен източник казаха че и в Ирак имаше химически оръжия. И така Садам Хюсеин вече не ни заплашва. Не е било преди.... години, помним, оценяваме го, ...

    12:55 19.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Нормално!

    12 7 Отговор
    САЩ са наши съюзници, Радев е натовски генерал, не виждам нищо необичайно!

    Коментиран от #83

    12:56 19.02.2026

  • 51 Вие май се бъзикате

    3 0 Отговор
    с чичо Дончо?

    12:57 19.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Само да попитам

    8 10 Отговор
    Безаналоговия цар пу..ткин, ще окаже ли помощ на братски Иран

    Коментиран от #55, #57

    12:58 19.02.2026

  • 54 вие който хапвате демократичен черен

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "нахоения":

    бахур всичко е лъжа но когато сядАШ НА ВЪПРОСНИЯ ПЪШКАШ

    12:59 19.02.2026

  • 55 да ти кажа аз ще ти

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Само да попитам":

    окажа в формата на голямо количество лубриканти да не спукат някоя вена там

    13:01 19.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 праведен

    4 4 Отговор
    А като започнат да ни колят по улиците като агнета?

    Коментиран от #88

    13:04 19.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ха ха ха

    5 6 Отговор

    До коментар #27 от "УдоМача":

    Терористите са диктаторите в Иран.

    13:07 19.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Българин

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "срам голям":

    Гюров нищо не знае и не е отговорен.

    13:07 19.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Аз съм само да попитам

    4 9 Отговор
    Ботоксовия. у. р,,од. п,у.,т к,,ин, ще окаже ли военна помощ на братски Иран

    Коментиран от #76, #78, #90

    13:11 19.02.2026

  • 74 дано поне една ракета падне в софия

    8 7 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    дано иранците запишат къде се разполагат и да насочат по една ракета към тия летища

    надявам се и да уселят поне нащо продажно летище и да го затрият за години напред заедно с продажните твари във софия

    13:13 19.02.2026

  • 75 Факт да...

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    Американците си изпълняват задачите, вършат си работата, ти не се притесняваш нали?

    13:13 19.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "УдоМача":

    ами много ясно

    13:15 19.02.2026

  • 78 В.В.П.

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Аз съм само да попитам":

    Първо да напълня куфарчетата, па после ще умувам.

    13:16 19.02.2026

  • 79 оня с коня

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Антитролер":

    господине само да питам може ли да го издуухате суполив със вашия данс

    Коментиран от #87

    13:16 19.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    ЗНАЧИ ПОЧВА ТЕРОРИЗЪМ В СОФИЯ ...ИЗНАСЯЙТЕ СЕ

    13:19 19.02.2026

  • 83 Не всичко е нормално!

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Нормално!":

    Да, американците са ни съюзници въпреки техния ненормалник, да, Радев е натовски генерал, но в руска униформа.

    13:23 19.02.2026

  • 84 Антитролер

    4 3 Отговор

    До коментар #80 от "Атина Палада":

    Защо не се разходиш до там и да пробваш да снимаш около оградата например? илипък още по-добре - пробвай да снимаш около летището на Атина. Ааа, извинявай, забравих, че от село трудно се стига до тук... Нищо де, важното е, че галошите ти са поръбени.

    13:24 19.02.2026

  • 85 Казуар

    5 9 Отговор

    До коментар #64 от "оня с коня":

    Другарю, по време на живковизма във всяко българско министерство имаше кабинет с надпис на вратата - съветски специалист. Специалист от КГБ.

    Коментиран от #101

    13:24 19.02.2026

  • 86 Да живее НАТО

    2 4 Отговор
    Държавният департамент на САЩ е предоставил безвъзмездно 10 милиарда долара за придобиване на 100 изтребителя ф 35 с вертикално излитане на България и българските въздушни сили ръководени от генерал Русев.

    13:25 19.02.2026

  • 87 Антитролер

    4 0 Отговор

    До коментар #79 от "оня с коня":

    Върни се в училище и не цапай, че мирише!

    Коментиран от #94

    13:25 19.02.2026

  • 88 праведен

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "праведен":

    А като започнат да ни колят по улиците като агнета?

    13:28 19.02.2026

  • 89 хххх

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Мишена сте само русофилските национални предатели! Радвай се ,че пишеш на сигурно от натовска България,че сега ако беше от грешната страна и беше на страната на терориста Русия вече щеше да си пратен на фронта,а страната ни да е мишена !

    Коментиран от #108

    13:30 19.02.2026

  • 90 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Аз съм само да попитам":

    Той ще ти се обади и стискай бузи че няма лубрикант.

    13:31 19.02.2026

  • 91 Д-р Марин Белчев

    6 2 Отговор
    САЩ дават сигнал към Иран. Може да има или да няма атака. Русия и Иран естествено следят обстановката.
    За България няма непосредствена опасност, но ако сме пичове, каквито не сме, ще си искаме някакви безплатни благини от американците: по-старо оборудване, машини, муниции. Но ние сме продай блейки, така, че няма да намажем нищо.

    Коментиран от #93

    13:39 19.02.2026

  • 92 Баба Яга

    7 2 Отговор
    Подлогата Желязков, който подписа присъдата ни да ни командва лудия Дони в т.н. Съвет за мир, той е разрешил да кацнат тези цистерни - мишени на иранците. Опуленият на прокурор за предателство!

    13:41 19.02.2026

  • 93 цирк московски

    3 6 Отговор

    До коментар #91 от "Д-р Марин Белчев":

    Русия следяла обстановката :D Ще я проследи както във Венецуела,Сирия така и в Иран и Куба.Руснаците да си купят по хубав бинокъл.

    13:49 19.02.2026

  • 94 ОТИВАМ НА УЧЕЛИЩЕ ХА ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Антитролер":

    АМА все пак е добре суполиф да гоДУХАТЕ НАЛИ

    Коментиран от #107

    13:58 19.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 дядото

    5 2 Отговор
    нашите алчни и продажни политици вече ни вкараха в поредната война

    14:02 19.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Сержант Колинс...

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Атина Палада":

    🤣, на 3ти март, ти на Шипка ли ще си?

    14:05 19.02.2026

  • 99 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 3 Отговор
    ЯВНО АЯТОЛАСИТЕ ЩЕ ЯДАТ ЯК БОЙ ....................... ДАЛИ ЩЕ ПОСМЕЕ , ПУТЛЕР ДА ИМ ПОМОГНЕ , МАЙ НЕ ....................... МОЖЕ БИ КОПЕЙКИН .......................

    14:09 19.02.2026

  • 100 Закона цел на лешниците е БГ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "срам голям":

    КОГО Е НАПАДАТ ЯНКИТЕ? РУСИЯ ИЛИ ИРАН? А МОЖЕ БИ И ДВЕТЕ, ЩОМ РАЗПОЛАГАТ ТОЛКОВА МНОГО САМОЛЕТИ.

    14:19 19.02.2026

  • 101 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Казуар":

    АБЕ НЕЩАСТНИК НЕ ЛЪЖИ ХОРАТА БЕ ...ЩЕ ПОСЛЕДВАШ ТЕЗИ 6 ТИМАТА БЕ МР@СНИК

    14:26 19.02.2026

  • 102 аноним

    4 4 Отговор
    Само за месец,брадатите чалмалии убиха около 40000 смели,ирански бунтуващи се срещу тях.И е нормално,големи държави да вземат при сърце молбата им за помощ.

    14:50 19.02.2026

  • 103 Служил в БНА

    4 1 Отговор
    По време на Варшавският договор,не съм чувал и виждал толкова Съветска войска у нас,базирана с 20 огромни самолета на...гражданско летище...

    15:27 19.02.2026

  • 104 ВИК

    3 0 Отговор
    до no. 85
    С тази глупост доказвате, че по времето на социализма кракът ви не е стъпвал в българско министерство, но сте “чел” надписи по врати! Дерзайте, внуците ще ви пишат борец срещу комунизма, ако имате такива. Може и да не са толкова лъжливи овчарчета!

    15:42 19.02.2026

  • 105 Ай Ше

    2 1 Отговор
    ... спрели са да почистят тоалетните, че се очаква голямо напъване

    Коментиран от #106

    16:04 19.02.2026

  • 106 Предпоследният софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "Ай Ше":

    Да викат ,,Последният софиянец"...той е спец по WC -тата...

    18:24 19.02.2026

  • 107 Антитролер

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "ОТИВАМ НА УЧЕЛИЩЕ ХА ХА ХА":

    Оюевидно си добре запознат с действието

    18:57 19.02.2026

  • 108 Ти явно си ...

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "хххх":

    Т.Пънаров.

    19:04 19.02.2026

  • 109 Да бъдеш неприятел

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    на краварите е лошо,да бъдеш приятел е Фатално !

    ( Сб. Бжежински )

    19:47 19.02.2026

  • 110 Съпротивата

    0 1 Отговор
    Да не се отправят към Пу в последния момент,той чака аятолаха с 20 тона злато в Масква!

    20:50 19.02.2026

