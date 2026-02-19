Милен Керемедчиев: САЩ разположиха шест американски „летящи цистерни“ в София

"В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници.

Това написа във "Фейсбук" Милен Керемедчиев.

Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро, прогнозира Керемедчиев.

САЩ искат Иран да се откаже от ядрената си програма, а Техеран категорично отказва и отрича да се опитва да разработи атомно оръжие.

САЩ са съсредоточили в Близкоизточния регион достатъчно сили за нанасяне на въздушни удари по Иран още през идния уикенд.