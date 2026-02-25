Корпусът на потъналия край Созопол рибарски кораб е цял, не са открити телата на членовете на екипажа

Завърши работата на специалистите от Военноморските сили по обследване на потъналия на 18 февруари риболовен кораб в морето край Созопол.
След вчерашния оглед на обекта, беше потвърдена информацията от предния ден, че корпусът на риболовния кораб е цял, без нарушения и следи от удари. Не са открити телата на членовете на екипажа.
Всички материали от огледите ще бъдат предадени на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.
В дейностите по обследване на плавателния съд участваха водолазни групи от Флотилия бойни и спомагателни кораби, Военноморска база - Варна и Военноморска база - Бургас. Използвано е специализирано оборудване - дистанционно управляем подводен апарат SRS Fusion.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
03:31 25.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ами сега
03:57 25.02.2026
5 Окринска мина
Коментиран от #6
05:36 25.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мдааа
06:27 25.02.2026
8 МВР
06:48 25.02.2026
9 Последния Софиянец
06:54 25.02.2026
10 бай Митко
Интересно, много интересно! Специалисти от не знам какви си флотилии и дъра, дъра ...! Тези специалисти да кажат как така РК-то е потънало за около 3 минути и защо като целостта на РК-то не е нарушена има разлив на гориво, и къде може да са телата на рибарите след като по суша, въздух и вода в продължение на 72 часа се правиха огледи? Специалистите, експертите, съветниците, генералите и адмиралите, професорите и доцентите да дадат становище близко до истината, която никога няма да се каже!
Успешен ден на всички!
07:26 25.02.2026
11 Дзак
07:34 25.02.2026