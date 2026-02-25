Новини
Корпусът на потъналия край Созопол рибарски кораб е цял, не са открити телата на членовете на екипажа

25 Февруари, 2026 04:17, обновена 25 Февруари, 2026 03:23 1 242 11

Завърши работата на специалистите от ВМС по обследване на плавателния съд

Завърши работата на специалистите от Военноморските сили по обследване на потъналия на 18 февруари риболовен кораб в морето край Созопол.

След вчерашния оглед на обекта, беше потвърдена информацията от предния ден, че корпусът на риболовния кораб е цял, без нарушения и следи от удари. Не са открити телата на членовете на екипажа.

Всички материали от огледите ще бъдат предадени на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

В дейностите по обследване на плавателния съд участваха водолазни групи от Флотилия бойни и спомагателни кораби, Военноморска база - Варна и Военноморска база - Бургас. Използвано е специализирано оборудване - дистанционно управляем подводен апарат SRS Fusion.


Созопол / България
  • 1 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Корабът е бил натоварен с Петроханското съкровише а рибарите са в кемпер на Камен бряг за Джулая

    03:31 25.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ами сега

    11 0 Отговор
    Бермудски истории?!?!?!?!

    03:57 25.02.2026

  • 5 Окринска мина

    9 0 Отговор
    Корпусът е цял, ама с голяма пробойна.

    Коментиран от #6

    05:36 25.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мдааа

    7 0 Отговор
    Екипажът даже не е успял да подаде сигнал за помощ. Корабът е потънал за 3-4- минути, четем в друга статия. Значи за да потъне кораба толкова бързо има две версии. Първо - голяма дупка в корпуса под водата или чудовището от Лох Нес е дошло и го е дръпнало с пипалата си към дъното. И щом казват, че няма дупка, а ние им вярваме, ама много им вярваме, значи остава чудовището Лох Нес.

    06:27 25.02.2026

  • 8 МВР

    4 0 Отговор
    Сега да кажат, че са секта, а Сарафката да измисли друг сериал от 80-те преди да освободи канцеларията

    06:48 25.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Като е цял как има огромен разлив на гориво?Резервоара е добре защитен и само взрив може да го пробие.

    06:54 25.02.2026

  • 10 бай Митко

    3 0 Отговор
    Добро утро на всички!
    Интересно, много интересно! Специалисти от не знам какви си флотилии и дъра, дъра ...! Тези специалисти да кажат как така РК-то е потънало за около 3 минути и защо като целостта на РК-то не е нарушена има разлив на гориво, и къде може да са телата на рибарите след като по суша, въздух и вода в продължение на 72 часа се правиха огледи? Специалистите, експертите, съветниците, генералите и адмиралите, професорите и доцентите да дадат становище близко до истината, която никога няма да се каже!
    Успешен ден на всички!

    07:26 25.02.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    Мръсникът се прави на интересен за сметка загиналите!

    07:34 25.02.2026

