Дъщерята на капитана на кораба, изчезнал край Созопол: Защо се спира търсенето?

Дъщерята на капитана на кораба, изчезнал край Созопол: Защо се спира търсенето?

25 Февруари, 2026 08:18

Днес стават точно 7 дни, откакто от радарите изчезна риболовният кораб с капитан Христо Спасов, сина му и още един техен колега на борда

Дъщерята на капитана на кораба, изчезнал край Созопол: Защо се спира търсенето? - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов

Днес стават точно 7 дни, откакто от радарите изчезна риболовният кораб с капитан Христо Спасов, сина му и още един техен колега на борда. До момента обаче семейството на капитан Христо Спасов няма конкретна информация какво е установено и дали има следи от техните близки.

Това посочи "Нова телевизия"

В четвъртък миналата седмица доброволци – водолази и рибари с лодка – попаднаха на значително количество дизелово гориво в района на инцидента и дадоха насоки на институциите къде да проверят за плавателния съд. В петък корабът беше локализиран – на около 40 м дълбочина – и започнаха подводни огледи.

Дъщерята на капитана на кораба предполага, че екипажът не е успял да се спаси, тъй като спасителният плот е на кораба. „Искам да задам конкретни въпроси към институциите и да дам гласност на случая. Има ли официално лице, което координира целия процес? Ако има такова, кой държи връзка с нас, роднините, за да ни уведомява какво се случва с търсенето на екипажа? Научаваме от социалните мрежи и медиите докъде са стигнали. Никой обаче не се свърза с нас“, разказа Силвия Спасова.

Тя и нейни близки са опитвали да събират информация от различни места. „Цялото неведение и липса на контакт с нас ни остави усещането, че не се прави достатъчно, нито се действа бързо. Официално знам, че всички кораби се следят в реално време, така че от първия момент се е знаело кога е изчезнал. Защо трябваше да се подаде сигнал, за да се установи, че има проблем? Това са над 2 часа загубено време. Нямаме ли готовност за спасяване в зимно време? И защо търсенето е преустановено, ако не е доказано дали плотът е на място? Защо няма активно търсене, докато не се докаже, че няма шанс хората да са се спасили?“, зададе въпросите си Силвия.

По думите ѝ тя сама е звъняла на българския посланик в Турция, след като е разбрала, че има вариант баща ѝ да е в турски води. А дипломатът е предприел незабавни мерки за търсенето на рибарите. „Озадачаваща е бързината, с която се случваха действията.

Щом корабът изчезне от радара, е трябвало веднага да започне търсене по въздух. Да използваме този ужасен случай, за да предприемем мерки за по-навременни действия в такива случаи с изчезнали рибари“, каза още дъщерята на капитан Спасов. И призова за създаване на работна група, която да помага за по-бързо издирване на екипажи и на бедстващи кораби.


Бургас / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 горски

    46 2 Отговор
    Морето обича смелите и умните , а - НЕ нерзумните !!

    08:22 25.02.2026

  • 3 Горкото момиче не знае

    56 18 Отговор
    Тук е България, всеки сам се спасява, най-силните през втори терминал.

    Коментиран от #5, #42

    08:22 25.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Най

    46 37 Отговор

    До коментар #3 от "Горкото момиче не знае":

    Жалките и страхливите - през втори терминал!!! Силните и смелите не бягат, те остават и побеждават, защото не ги е страх да се борят!!!

    Коментиран от #7, #8, #20, #43

    08:25 25.02.2026

  • 6 влък

    41 5 Отговор
    Защо се спира търсенето? Защото партиите се регистрират за изборите и само избори са им в главите.

    08:25 25.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Уфффф

    44 12 Отговор
    Момиче,да беше спряла татко си да влиза в морето.Доколкото разбрах,условията не са били благоприятни за риболов.Бог да ги прости.

    Коментиран от #44

    08:33 25.02.2026

  • 10 Абе

    38 5 Отговор
    Щом кораба изчезне от радара да започне търсене но дали е имало човек на радара дали не е спинкал кой да ти каже

    Коментиран от #47

    08:33 25.02.2026

  • 11 Защо?

    30 6 Отговор
    На мен ми изглежда или като безхаберие, или сякаш нещо се прикрива.

    Миналия петък преустановиха търсенето за през уикенда "заради лошото време" - разбираемо, но се загубиха още цели два дни.

    Коментиран от #51, #56

    08:34 25.02.2026

  • 12 хсжбдф

    25 0 Отговор
    Трагедия , Бог да ги прости

    08:34 25.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Монтерей

    21 10 Отговор
    Петроханският канал заличава следите си. И все по трима.

    08:38 25.02.2026

  • 15 Синдбад

    60 4 Отговор
    Водещото в случая е че в такова време не се излиза в морето. А че държавата няма елементарни средства за спасяване - кораб, хеликоптери, е очевадно. Иначе служба има, вземат си заплатките, но само името им е аварийно-спасителна дейност.

    Коментиран от #52

    08:39 25.02.2026

  • 16 Деций

    30 2 Отговор
    И да търся и да не търсят все тая.Всичко е свършило за минути,и от тук нататък е само хабене на ресурс,нищо повече.Мир на душите им и толкова.Не вярвам някой да храни илюзии ,че ще ги намери живи.Морето се е погрижило за тя.

    08:42 25.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 и как

    19 3 Отговор
    да е в ТУРЦИЯ когато до български бряг са 5 километра а турския не се вижда.Освен това че корпуса е цял и няма пробойна,или не е взривен от мина знае само един дрон и оператора.Друг е въпроса какво казват политиците.То и откъде иде разлив на гориво ако няма разрушен резервоар ,като се знае че резервоарите са от неръждаема стомана и добре затворени.И как да се намерят тела когато теченията ще ги отнесат и да може би ще изплуват до 20 ина дни.То иначе си е отвличане и потопяване на кораба, и си е здрав криминал като ПЕТРОХАН

    Коментиран от #19, #30, #33

    08:46 25.02.2026

  • 19 хгдфжжц

    14 3 Отговор

    До коментар #18 от "и как":

    Едва ли е глупост , капитана е опитен . Морето се обръща за секунди

    08:47 25.02.2026

  • 20 Кмета

    25 3 Отговор

    До коментар #5 от "Най":

    Срещу кого се пребори и какво хубаво видя?Пишман патриоти много и експерти също.Моралния и духовен банкрут е на лице,жалко но е факт.

    Коментиран от #23

    08:48 25.02.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    22 1 Отговор
    Търсенето вече струва на държавата стотици хиляди левове. Освен това при лошо време се преустановява за да не загинат още хора. Ако рибарите не са имали застраховка, всичко ще е за сметка на държавата.

    Коментиран от #26, #40

    08:51 25.02.2026

  • 22 9689

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Червен ла -йно -мет РРадев":

    А ти срещу него със широко отворена уста.

    08:51 25.02.2026

  • 23 Най

    13 5 Отговор

    До коментар #20 от "Кмета":

    Мразя мрънкачите! На крив К. и космите му пречат! Същите сте и през теминала. Не ни липсвате!

    08:53 25.02.2026

  • 24 МП4

    18 2 Отговор
    Кой знае коя мина потопи харата и не искат да ги вадят и занимават , че сигурно са на парчета. Така потъва кораб .. Аз разбирам да се е разбил в скали и да го завлякло течението.

    08:56 25.02.2026

  • 25 Трябва да се харчат пари,

    13 6 Отговор
    само за спасяването на разумни хора! Въпреки, че времето е било лошо за риболов, тези самонадеяни и неразумни хора са тръгнали в бурно море, даже очевидец каза, че е предупредил капитана да не тръгва!? За такива ли трябва да се харчат народни пари? Хайде да помагаме и на бедни наркомани, които не могат да си купят дозата, нали сме много хуманни!? Кой ще плати разходите по търсенето им?

    Коментиран от #48

    09:02 25.02.2026

  • 26 ...

    14 6 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    И на мен не ми харесва, че данъците ще отидат за това, но човешкият живот е безценен и ако има дори минимална вероятност да бъде спасен, си струва да се опита, независимо от сумата. И без това колко милиарда харизахме за избиване на хора на територията на Украйна, да не би да е по-добра кауза.

    09:02 25.02.2026

  • 27 Нептун

    25 3 Отговор
    Много хора искрено желаеха кораба да е гръмнат я от дрон,я от мина,но не е.Не могат и да излъжат,защото лятото ще видят и други водолази-любители.На въпроса на дъщерята ще отговора,че има законов срок по издирване при определени състояние на морето.Навемето държавата ограничаваше излизането на рибари в лоши условия.Днес,в тази държава това го няма и всеки прави каквото иска.Не искат и разумни съвети.Така,че татко ти е излязъл зимно време,при лоши условия и щорм.Вие защо не го спряхте,а днес обвинявате обществото.И най-после публикувайте снимка на тази гемия която наричате кораб.Да видим на какво прилича.Каква дължина има,на колко години е,и къде е строена.Това са важни параметри относно живата на татко Ви.Кой инспектор от МА е подписал свидетелството за годност и плаване.

    Коментиран от #49

    09:03 25.02.2026

  • 28 Чики-Рики

    6 7 Отговор
    Защото,за съжаление черноморските акули не са съвсем малки,а по това време на годината са и гладни!За пример, преди около година (може и по+малко от година) във водите на Охридското езеро изчезна един българин авантюрист,гмуркач ,поставил си за цел да подобри някакъв рекорд....! Е,остана си там, даже дълбочината мисля беше повече от 40 метра!На дъното му живеят големи хищни риби, които могат да го глътнат цял, това се е случило и с екипажа, толкоз!

    Коментиран от #36

    09:04 25.02.2026

  • 29 БеГемот

    4 4 Отговор
    Чи той да не е Робинзон Крузо ....и да се държи за шамандурата и да лови кози....вече е оглозган...близките на някой умрял са абсолютно неадекватни и смятат че всички им дължат нещо....това е живота и се реализира чрез смърта....

    09:08 25.02.2026

  • 30 как са филмите...?!

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "и как":

    По ,,Диема-екшън"...?!
    Май не ти излизат от главата...?!
    Я се стегни и мисли трезво!

    09:10 25.02.2026

  • 31 баба Меца

    1 0 Отговор
    психолозите са безсилни

    09:11 25.02.2026

  • 32 Урко

    4 1 Отговор
    Има ли какво да се търси след 7 дни?!, Те рибите са ги изяли вече

    09:17 25.02.2026

  • 33 Разлив на гориво идва от...

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "и как":

    Разлив на гориво идва от разлято гориво. Една туба с нафта на палубата е достатъчна.
    Какво търси търсенето? Телата на загиналите трима моряци. Очевидно ги няма на дъното покрай местокрушението. Многовековната практика показва, че след 20-30 дни морето ги изхвърля на брега. Дъщерята като морско чедо трябва да ги знае тези работи. Вместо да задава въпроси да седне и да прочете Националния план за търсене и спасяване в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване. Тогава щеше да знае на какво може да разчита и как да се подготви корабчето за аварийни ситуации. Вероятно щеше да и дойде до акъла по какъв безотговорен начин баща ѝ и брат ѝ са влезли в морето. Няма данни екипажът да е бил със задължителните спасителни жилетки, да са имали включен транспондер и авариен радиобуй. Взели са всички мерки да станат неоткриваеми, а после някой бил друг виновен.

    Коментиран от #41

    09:18 25.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Урсулите:

    10 5 Отговор
    Дъщерята на капитана на кораба:
    Защо се спира търсенето!
    Отговор от Урсулите:
    Защото кораба е ударен от Укренска мина,
    а Украйна имаше Юбилей на 24.2.2026 -
    Четири години от победата над Русия!

    09:24 25.02.2026

  • 36 Намериха го

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Чики-Рики":

    Удавен и на дълбочина 89 метра. Охридското езеро е с макс. дълбочина 288 метра.

    09:25 25.02.2026

  • 37 Едно не ми е ясно.

    11 3 Отговор
    Проглушиха света че има сателити които могат да видят игла на земята. Ами като има прегледайте записи от такъв сателит и ще ви стане ясно защо е потънал. А сигурно има нещо свързано със Бандерия и се скатават.

    09:29 25.02.2026

  • 38 Даа!

    7 2 Отговор
    Умна,образована и владееща ситуацията жена! Едно кухо изречение не каза! Всеки въпрос беше в десетката. За мен,е много мътна ситуацията, поради ситуацията в целия черноморски регион. Едва ли ще разберем истината,ако е нещо свързано със конфликта в Незалежная.

    09:29 25.02.2026

  • 39 имало по силен вятър

    1 2 Отговор
    оставили хората да се издавят . обаче морето с течението към турска ги завлякло към синеморец . тези кораби са от 70 г . дизеларки . счупва се двигателя и потъва за 4 минути само . а после няма вадене . ако са хвърляли мрежи , може да са се хвърлили в мрежите . но никой не гледа мрежите за калкана . здрав кораб , но неизправен двигател . загребал е вода . и се е гмурнал за 4 минути . днес е слънчево, пекат се някои на плажа по бански . и може пак да потърсят тримата изчезнали бизнесмени . веригата рибар ресторантьор евро турист се нарушава . и на планина ходят без да знаят ако изчезнат дали ще ги намерят . от европа ги карат .

    09:29 25.02.2026

  • 40 Евро, Данко. Евро струва.

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    И пак са стотици хиляди.

    09:31 25.02.2026

  • 41 Някой

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Разлив на гориво идва от...":

    ОТ МНОГОЗНАЙКОВЦИ КАТО ТЕБ СМЕ ДО ТОВА ДЕРЕДЖЕ.

    Коментиран от #59

    09:32 25.02.2026

  • 42 .......

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Горкото момиче не знае":

    Каква смелост и сила има в това да отидеш в уредена страна, за да се облагодетелстваш от икономика, която друг народ е развила? Страхливци, слабаци и за капак нарциси, които се мислят за нещо повече от останалите, това сте вие, смешници... Вие сте дефиницията на паразити, които сменят приемника си, когато не им е удобен.

    09:33 25.02.2026

  • 43 Прокопи

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Най":

    С кого да се борят приятелю?С вятърните мелници като дон Кихот?Това е утопия.Проблема на дъщерята е,че няма смъртен акт,а без него тя ще плаща всички сметки на таткото.От телефона до данъците които дължи.Европейски пристанища са пълни със спрени от експлоатация рибарски кораби.И то съвременни кораби,а не като нашите тенекета направени по системата "направи си сам" и "акъл не щем".

    09:33 25.02.2026

  • 44 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Уфффф":

    По какво разбра че условията са били лоши. Кой ти каза.

    09:38 25.02.2026

  • 45 сега ще наследи потънал кораб

    0 1 Отговор
    от баща си . трагедия . бургазлии са добри хора . да ходи с друг кораб . тип подводница . няма да загребе вода . а за двигателите не зная . има кораби с кран и може да го извадят . еко катастрофа . явно е бил сам в морето . спрял е радиото, ако са му наредили незабавно да спре мисията и да се прибира веднага на дока . но ако двигателите се повредят и радиото се поврежда . омотва се мрежата около витлото . и двигателя се поврежда . бургазлии лесно могат да поплуват 5-10 км . ама кой да ги качив друг кораб . сами били корабокрушенците . няма аналог .

    09:40 25.02.2026

  • 46 Силиций

    4 0 Отговор
    Защото едва ли някой смята,че може да продължава харченето на парите на всички данъкоплатци за безотговорно поведение в конкретния случай на "капитана" на частен риболовен кораб

    09:44 25.02.2026

  • 47 Не бе...

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    Военни и цевелни радарни станции работят денонощно,всяка секунда и покриват целия трафик на половината Черно море.Но много рибари изключват идендификационната система AIS за да не знаят колегите им къде ловят риба.Ако изобщо имат такава система.А са длъжни да имат.Влезте в Марин трафик и вижте как всеки кораб има име ,флаг и откъде идва и отива.Цък.Всичко това е в защита на човешкия живот на море.

    09:46 25.02.2026

  • 48 Абсолютно

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Трябва да се харчат пари,":

    си прав - търсенето след повече от седмица е безсмислено пилеене на държавен ресурс. Все пак всеки трябва да има акъл в главата си и да знае какво прави - другото се нарича естествен подбор. Прекалено смелите и неразумните дори морето не ги обича. Ако са се спасили и са живи ще се появят, ако не бог да ги прости.

    09:49 25.02.2026

  • 49 Госта.

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Нептун":

    Браво, абсолютно точно казано, само да добавя - колко ДАНАЦИ е платил бащата че сега да имат претенции???

    09:51 25.02.2026

  • 50 Риба кит

    1 0 Отговор
    Рибите си уловили рибар.

    09:52 25.02.2026

  • 51 нептун

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Защо?":

    Това,че не публикуват снимка на "кораба" е много притеснително.МА е длъжна да притежава такава снимка.Роднините предполагам също.Не се съобщават никакви данни за плавателния съд което е много интересно и заинтригуващо.Тези подробности са изключително важни.Имал ли е изобщо спасителен сал на борда и имал ли е сертификат за преосвидетелстване.Бреговата служба го притежава ако има.Проверките са лесни и за нула време.Но пак се снишаваме и мълчим.Да отмине бурята.Както обичайно.

    09:59 25.02.2026

  • 52 Лю Жив Зян

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Синдбад":

    Не е така.ВМС притежава всичко от това което пишеш ,че липсва.И не само го притежава,личния състав е отлично обучен.Но има подобност-те се задействат по заповед.Службата не може да знае какво става в Резово или Тюленово.Хеликоптерите на летище "Чайка"са денонощно на вахта.Само чакат заповед и координати на евентуално бедствие.Така,че не разпостранявайте глупости.

    10:10 25.02.2026

  • 53 Само да питам

    0 0 Отговор
    капитана като е бил толкова опитен защо са без жилетки или други там предпазни средства сега нямаше да ги търсят толкова.
    Просто са се мислили за недосегаеми и не са се сетили дори пояси да хвърлят в морето да си помогнат.
    Сега търсещите чакат морето да ги изхвърли на брега нищо друго не може да се направи.
    А това че не поддържат връзка със роднините и за мен не е нормално.

    10:13 25.02.2026

  • 54 капитанская дочь

    0 0 Отговор
    Момчето, което се гмурна в морето
    със своя баща-капитан,
    няма го тъдява-а.
    Богат улов хвана, известно стана
    и всички го чакаме тук
    скоро да изплава-а.
    Скоро да изплава...

    10:16 25.02.2026

  • 55 да ги търсят

    0 0 Отговор
    има опитни търсачи . да не е игла в купа сено . няма вариянт да са изчезнали без следа от тях . кораба няма черна кутия . но капитата има дневник . там пише час на тръгване, маршрут,посока . всичко .

    10:28 25.02.2026

  • 56 Максим

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Защо?":

    Ти въобще в море излизал ли си?А в бурно море?Трябва да се пита кой го пусна да излезе в морето.Нужен е закон който да предотвратява това и да се спазва.Като се разбра този човек е бил вироглав.Аналогично е както такива ги търсим постоянно по планини и чукари.Държавата в този случай направи всичко което беше нужно.Дори ВМС откриха лодката която наричат с гръмко име кораб.Но той е частен!Искахте капитализъм,ето го.Едно време никой нямаше този да го пусне в морето при зимни неблагоприятни условия в морето.И щеше да е жив.

    10:29 25.02.2026

  • 57 Граовец

    0 0 Отговор
    ако е нямало ел.захранване, нормално е да няма сигнал, но щом спасителния плот е на гемията, няма шанс да са живи.RIP

    10:33 25.02.2026

  • 58 Причината е една единствена

    0 0 Отговор
    От беднотия и за пари е пренебрегнат капитана условията.
    Рискувал е да хване акули на печалба.
    За живее капиталистическата демокрация...богатият по богат, бедния по беден

    10:36 25.02.2026

  • 59 Разлив на гориво идва от...

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Някой":

    Изглежда риболовците са били с твоя акъл. Перспективата пред теб е ясна - вълна, вода, дъно.

    10:44 25.02.2026

  • 60 Факт

    0 0 Отговор
    Би следвало да се реагира на момента. Макар да не е ясно дали изобщо могат да открият хора попаднали в толкова бурно море.

    11:07 25.02.2026

  • 61 ОНЯ МИГ-29 ДЕТО СЕ РАЗБИ В МОРЕТО

    0 0 Отговор
    Е ПЕНСИОНЕР В АМЕРИКА ! ЗАТОВА СПИРА ТЪРСЕНЕТО ! С НАРОДНИТЕ ПАРИ ПЕНСИОНЕР В АМЕРИКА !

    12:23 25.02.2026

