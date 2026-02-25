Дъщерята на капитана на кораба, изчезнал край Созопол: Защо се спира търсенето?

Днес стават точно 7 дни, откакто от радарите изчезна риболовният кораб с капитан Христо Спасов, сина му и още един техен колега на борда. До момента обаче семейството на капитан Христо Спасов няма конкретна информация какво е установено и дали има следи от техните близки.
Това посочи "Нова телевизия"
В четвъртък миналата седмица доброволци – водолази и рибари с лодка – попаднаха на значително количество дизелово гориво в района на инцидента и дадоха насоки на институциите къде да проверят за плавателния съд. В петък корабът беше локализиран – на около 40 м дълбочина – и започнаха подводни огледи.
Дъщерята на капитана на кораба предполага, че екипажът не е успял да се спаси, тъй като спасителният плот е на кораба. „Искам да задам конкретни въпроси към институциите и да дам гласност на случая. Има ли официално лице, което координира целия процес? Ако има такова, кой държи връзка с нас, роднините, за да ни уведомява какво се случва с търсенето на екипажа? Научаваме от социалните мрежи и медиите докъде са стигнали. Никой обаче не се свърза с нас“, разказа Силвия Спасова.
Тя и нейни близки са опитвали да събират информация от различни места. „Цялото неведение и липса на контакт с нас ни остави усещането, че не се прави достатъчно, нито се действа бързо. Официално знам, че всички кораби се следят в реално време, така че от първия момент се е знаело кога е изчезнал. Защо трябваше да се подаде сигнал, за да се установи, че има проблем? Това са над 2 часа загубено време. Нямаме ли готовност за спасяване в зимно време? И защо търсенето е преустановено, ако не е доказано дали плотът е на място? Защо няма активно търсене, докато не се докаже, че няма шанс хората да са се спасили?“, зададе въпросите си Силвия.
По думите ѝ тя сама е звъняла на българския посланик в Турция, след като е разбрала, че има вариант баща ѝ да е в турски води. А дипломатът е предприел незабавни мерки за търсенето на рибарите. „Озадачаваща е бързината, с която се случваха действията.
Щом корабът изчезне от радара, е трябвало веднага да започне търсене по въздух. Да използваме този ужасен случай, за да предприемем мерки за по-навременни действия в такива случаи с изчезнали рибари“, каза още дъщерята на капитан Спасов. И призова за създаване на работна група, която да помага за по-бързо издирване на екипажи и на бедстващи кораби.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 горски
08:22 25.02.2026
3 Горкото момиче не знае
Коментиран от #5, #42
08:22 25.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Най
До коментар #3 от "Горкото момиче не знае":Жалките и страхливите - през втори терминал!!! Силните и смелите не бягат, те остават и побеждават, защото не ги е страх да се борят!!!
Коментиран от #7, #8, #20, #43
08:25 25.02.2026
6 влък
08:25 25.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Уфффф
Коментиран от #44
08:33 25.02.2026
10 Абе
Коментиран от #47
08:33 25.02.2026
11 Защо?
Миналия петък преустановиха търсенето за през уикенда "заради лошото време" - разбираемо, но се загубиха още цели два дни.
Коментиран от #51, #56
08:34 25.02.2026
12 хсжбдф
08:34 25.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Монтерей
08:38 25.02.2026
15 Синдбад
Коментиран от #52
08:39 25.02.2026
16 Деций
08:42 25.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 и как
Коментиран от #19, #30, #33
08:46 25.02.2026
19 хгдфжжц
До коментар #18 от "и как":Едва ли е глупост , капитана е опитен . Морето се обръща за секунди
08:47 25.02.2026
20 Кмета
До коментар #5 от "Най":Срещу кого се пребори и какво хубаво видя?Пишман патриоти много и експерти също.Моралния и духовен банкрут е на лице,жалко но е факт.
Коментиран от #23
08:48 25.02.2026
21 Данко Харсъзина
Коментиран от #26, #40
08:51 25.02.2026
22 9689
До коментар #17 от "Червен ла -йно -мет РРадев":А ти срещу него със широко отворена уста.
08:51 25.02.2026
23 Най
До коментар #20 от "Кмета":Мразя мрънкачите! На крив К. и космите му пречат! Същите сте и през теминала. Не ни липсвате!
08:53 25.02.2026
24 МП4
08:56 25.02.2026
25 Трябва да се харчат пари,
Коментиран от #48
09:02 25.02.2026
26 ...
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":И на мен не ми харесва, че данъците ще отидат за това, но човешкият живот е безценен и ако има дори минимална вероятност да бъде спасен, си струва да се опита, независимо от сумата. И без това колко милиарда харизахме за избиване на хора на територията на Украйна, да не би да е по-добра кауза.
09:02 25.02.2026
27 Нептун
Коментиран от #49
09:03 25.02.2026
28 Чики-Рики
Коментиран от #36
09:04 25.02.2026
29 БеГемот
09:08 25.02.2026
30 как са филмите...?!
До коментар #18 от "и как":По ,,Диема-екшън"...?!
Май не ти излизат от главата...?!
Я се стегни и мисли трезво!
09:10 25.02.2026
31 баба Меца
09:11 25.02.2026
32 Урко
09:17 25.02.2026
33 Разлив на гориво идва от...
До коментар #18 от "и как":Разлив на гориво идва от разлято гориво. Една туба с нафта на палубата е достатъчна.
Какво търси търсенето? Телата на загиналите трима моряци. Очевидно ги няма на дъното покрай местокрушението. Многовековната практика показва, че след 20-30 дни морето ги изхвърля на брега. Дъщерята като морско чедо трябва да ги знае тези работи. Вместо да задава въпроси да седне и да прочете Националния план за търсене и спасяване в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване. Тогава щеше да знае на какво може да разчита и как да се подготви корабчето за аварийни ситуации. Вероятно щеше да и дойде до акъла по какъв безотговорен начин баща ѝ и брат ѝ са влезли в морето. Няма данни екипажът да е бил със задължителните спасителни жилетки, да са имали включен транспондер и авариен радиобуй. Взели са всички мерки да станат неоткриваеми, а после някой бил друг виновен.
Коментиран от #41
09:18 25.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Урсулите:
Защо се спира търсенето!
Отговор от Урсулите:
Защото кораба е ударен от Укренска мина,
а Украйна имаше Юбилей на 24.2.2026 -
Четири години от победата над Русия!
09:24 25.02.2026
36 Намериха го
До коментар #28 от "Чики-Рики":Удавен и на дълбочина 89 метра. Охридското езеро е с макс. дълбочина 288 метра.
09:25 25.02.2026
37 Едно не ми е ясно.
09:29 25.02.2026
38 Даа!
09:29 25.02.2026
39 имало по силен вятър
09:29 25.02.2026
40 Евро, Данко. Евро струва.
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":И пак са стотици хиляди.
09:31 25.02.2026
41 Някой
До коментар #33 от "Разлив на гориво идва от...":ОТ МНОГОЗНАЙКОВЦИ КАТО ТЕБ СМЕ ДО ТОВА ДЕРЕДЖЕ.
Коментиран от #59
09:32 25.02.2026
42 .......
До коментар #3 от "Горкото момиче не знае":Каква смелост и сила има в това да отидеш в уредена страна, за да се облагодетелстваш от икономика, която друг народ е развила? Страхливци, слабаци и за капак нарциси, които се мислят за нещо повече от останалите, това сте вие, смешници... Вие сте дефиницията на паразити, които сменят приемника си, когато не им е удобен.
09:33 25.02.2026
43 Прокопи
До коментар #5 от "Най":С кого да се борят приятелю?С вятърните мелници като дон Кихот?Това е утопия.Проблема на дъщерята е,че няма смъртен акт,а без него тя ще плаща всички сметки на таткото.От телефона до данъците които дължи.Европейски пристанища са пълни със спрени от експлоатация рибарски кораби.И то съвременни кораби,а не като нашите тенекета направени по системата "направи си сам" и "акъл не щем".
09:33 25.02.2026
44 Хаха
До коментар #9 от "Уфффф":По какво разбра че условията са били лоши. Кой ти каза.
09:38 25.02.2026
45 сега ще наследи потънал кораб
09:40 25.02.2026
46 Силиций
09:44 25.02.2026
47 Не бе...
До коментар #10 от "Абе":Военни и цевелни радарни станции работят денонощно,всяка секунда и покриват целия трафик на половината Черно море.Но много рибари изключват идендификационната система AIS за да не знаят колегите им къде ловят риба.Ако изобщо имат такава система.А са длъжни да имат.Влезте в Марин трафик и вижте как всеки кораб има име ,флаг и откъде идва и отива.Цък.Всичко това е в защита на човешкия живот на море.
09:46 25.02.2026
48 Абсолютно
До коментар #25 от "Трябва да се харчат пари,":си прав - търсенето след повече от седмица е безсмислено пилеене на държавен ресурс. Все пак всеки трябва да има акъл в главата си и да знае какво прави - другото се нарича естествен подбор. Прекалено смелите и неразумните дори морето не ги обича. Ако са се спасили и са живи ще се появят, ако не бог да ги прости.
09:49 25.02.2026
49 Госта.
До коментар #27 от "Нептун":Браво, абсолютно точно казано, само да добавя - колко ДАНАЦИ е платил бащата че сега да имат претенции???
09:51 25.02.2026
50 Риба кит
09:52 25.02.2026
51 нептун
До коментар #11 от "Защо?":Това,че не публикуват снимка на "кораба" е много притеснително.МА е длъжна да притежава такава снимка.Роднините предполагам също.Не се съобщават никакви данни за плавателния съд което е много интересно и заинтригуващо.Тези подробности са изключително важни.Имал ли е изобщо спасителен сал на борда и имал ли е сертификат за преосвидетелстване.Бреговата служба го притежава ако има.Проверките са лесни и за нула време.Но пак се снишаваме и мълчим.Да отмине бурята.Както обичайно.
09:59 25.02.2026
52 Лю Жив Зян
До коментар #15 от "Синдбад":Не е така.ВМС притежава всичко от това което пишеш ,че липсва.И не само го притежава,личния състав е отлично обучен.Но има подобност-те се задействат по заповед.Службата не може да знае какво става в Резово или Тюленово.Хеликоптерите на летище "Чайка"са денонощно на вахта.Само чакат заповед и координати на евентуално бедствие.Така,че не разпостранявайте глупости.
10:10 25.02.2026
53 Само да питам
Просто са се мислили за недосегаеми и не са се сетили дори пояси да хвърлят в морето да си помогнат.
Сега търсещите чакат морето да ги изхвърли на брега нищо друго не може да се направи.
А това че не поддържат връзка със роднините и за мен не е нормално.
10:13 25.02.2026
54 капитанская дочь
със своя баща-капитан,
няма го тъдява-а.
Богат улов хвана, известно стана
и всички го чакаме тук
скоро да изплава-а.
Скоро да изплава...
10:16 25.02.2026
55 да ги търсят
10:28 25.02.2026
56 Максим
До коментар #11 от "Защо?":Ти въобще в море излизал ли си?А в бурно море?Трябва да се пита кой го пусна да излезе в морето.Нужен е закон който да предотвратява това и да се спазва.Като се разбра този човек е бил вироглав.Аналогично е както такива ги търсим постоянно по планини и чукари.Държавата в този случай направи всичко което беше нужно.Дори ВМС откриха лодката която наричат с гръмко име кораб.Но той е частен!Искахте капитализъм,ето го.Едно време никой нямаше този да го пусне в морето при зимни неблагоприятни условия в морето.И щеше да е жив.
10:29 25.02.2026
57 Граовец
10:33 25.02.2026
58 Причината е една единствена
Рискувал е да хване акули на печалба.
За живее капиталистическата демокрация...богатият по богат, бедния по беден
10:36 25.02.2026
59 Разлив на гориво идва от...
До коментар #41 от "Някой":Изглежда риболовците са били с твоя акъл. Перспективата пред теб е ясна - вълна, вода, дъно.
10:44 25.02.2026
60 Факт
11:07 25.02.2026
61 ОНЯ МИГ-29 ДЕТО СЕ РАЗБИ В МОРЕТО
12:23 25.02.2026