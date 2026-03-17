В Испания откриха древен мост с акведукт от 1 век пр.н.е.

17 Март, 2026 10:42 661 3

Конструкцията е изработена от римски бетон

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В испанския град Сарагоса археолози откриха останки от предполагаем римски мост с акведукт. Според портала Arkeonews, конструкцията вероятно е била част от водоснабдителната система на древния град Колония Цезараугуста.

Тя е открита по време на строителни работи на площад Сан Мигел. Голяма римска арка е изровена на 4 метра под съвременната улица. Археолозите смятат, че конструкцията може да е част от мост, който е снабдявал и града с вода.

Конструкцията е изработена от римски бетон. Въз основа на това учените смятат, че датира от първите десетилетия след основаването на Колония Цезараугуста, римска колония, създадена по време на управлението на император Август около края на първи век пр.н.е.

„Това откритие е изключително важно за историческия архив. То е първата структура от този вид, открита в Сарагоса, и тя предоставя ценна информация за това как римският град е управлявал водоснабдяването и градското си планиране“, каза Хосе Хуан Доминго, ръководител на Общинската археологическа служба на Сарагоса.

Откритието обяснява как водата от близката река Уерва е достигала до града. Археолозите предполагат, че структурата може да е била част от ранна хидравлична система, която е транспортирала вода от реката до града. Подобни съоръжения са били често срещани в римските градове. Новооткритото ни помага да разберем по-добре първоначалния размер на селището. Освен това, разкопките са разкрили и други археологически артефакти от различни исторически периоди, включително керамични фрагменти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Невидим мост

    4 0 Отговор
    А в бг има проект, има усвоени евросредства, а мостът го няма.

    10:57 17.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Откриват

    2 0 Отговор
    Докато терористите САЩ
    унищожават културното наследство от Персия!

    11:19 17.03.2026