Горски инспектори задържаха въоръжен бракониер край село Дончево (СНИМКИ)

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Варна задържаха въоръжен бракониер при рутинна проверка в землището на село Дончево, област Добрич.
Случаят е от последните дни, след края на ловния сезон, пише pronewsdobrich.bg. По време на обход в горска територия край селото служителите забелязали автомобил, който се движел в горската зона.
При извършената проверка инспекторите установили, че водачът на превозното средство държи ловно оръжие, извадено от калъфа и сглобено.
На място било поискано съдействие от служители на Второ районно управление на МВР – Добрич. При последвал повторен оглед на автомобила е открит отстрелян дивеч.
По случая е образувано досъдебно производство. Водачът на автомобила е задържан, а ловното оръжие и откритият дивеч са иззети.
Работата по изясняване на всички обстоятелства около случая продължава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кастроли
2 фАНТОМасс
3 Какво става в държавата?
До коментар #1 от "кастроли":Много бракониери бе?
Що вземе кмета да преведе 70-80 хиляди евро на някое НПО, което може да реши проблема?
4 Абе
5 Ти да видиш
6 Турист
7 сред местните браконерството е традиция
8 Бай Ху (By Who)
До коментар #6 от "Турист":Били са партизани господине.
