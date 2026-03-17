Горски инспектори задържаха въоръжен бракониер край село Дончево (СНИМКИ)

17 Март, 2026 09:39 719 8

  • добрич-
  • лов-
  • бракониер-
  • село дончево

При последвал повторен оглед на автомобила е открит отстрелян дивеч

Снимка: pronewsdobrich.bg
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Варна задържаха въоръжен бракониер при рутинна проверка в землището на село Дончево, област Добрич.

Случаят е от последните дни, след края на ловния сезон, пише pronewsdobrich.bg. По време на обход в горска територия край селото служителите забелязали автомобил, който се движел в горската зона.

При извършената проверка инспекторите установили, че водачът на превозното средство държи ловно оръжие, извадено от калъфа и сглобено.

На място било поискано съдействие от служители на Второ районно управление на МВР – Добрич. При последвал повторен оглед на автомобила е открит отстрелян дивеч.

По случая е образувано досъдебно производство. Водачът на автомобила е задържан, а ловното оръжие и откритият дивеч са иззети.

Работата по изясняване на всички обстоятелства около случая продължава.

Снимка: pronewsdobrich.bg


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кастроли

    0 1 Отговор
    Мъного добъре!

    Коментиран от #3

    09:47 17.03.2026

  • 2 фАНТОМасс

    1 0 Отговор
    А не е ли имало въоръжена схватка ? А Престрелка , бягство , засади , командоси и силите за бързо реагиране , ама чак след 1 седмица ?

    09:55 17.03.2026

  • 3 Какво става в държавата?

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "кастроли":

    Много бракониери бе?
    Що вземе кмета да преведе 70-80 хиляди евро на някое НПО, което може да реши проблема?

    09:56 17.03.2026

  • 4 Абе

    4 0 Отговор
    Некви измекяри се праат на мъже и убиват невинни животинки, ДГЕ.

    09:57 17.03.2026

  • 5 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    с тази снимка...с тези модели коли, като от преди 30 години е ;)

    09:57 17.03.2026

  • 6 Турист

    1 0 Отговор
    Бях на разходка в село Равногор преди седмица. Цяла вечер се виждаха светлини из гората и гърмежи. Няма кво да говорим яко бракониери в това село.

    Коментиран от #8

    10:00 17.03.2026

  • 7 сред местните браконерството е традиция

    2 0 Отговор
    трябва му месо . отива до гората по пладне . бум . каквото има . мечка, сърна, падпадъци , фазани . после на огнището го пече . и в юса е така . там горите спрямо градовете са както у нас . слагат капани . режат дърва , ловят риба , глигани стрелят .

    10:10 17.03.2026

  • 8 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Турист":

    Били са партизани господине.

    10:10 17.03.2026

