Горски инспектори задържаха въоръжен бракониер край село Дончево (СНИМКИ)

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Варна задържаха въоръжен бракониер при рутинна проверка в землището на село Дончево, област Добрич.

Случаят е от последните дни, след края на ловния сезон, пише pronewsdobrich.bg. По време на обход в горска територия край селото служителите забелязали автомобил, който се движел в горската зона.

При извършената проверка инспекторите установили, че водачът на превозното средство държи ловно оръжие, извадено от калъфа и сглобено.

На място било поискано съдействие от служители на Второ районно управление на МВР – Добрич. При последвал повторен оглед на автомобила е открит отстрелян дивеч.

По случая е образувано досъдебно производство. Водачът на автомобила е задържан, а ловното оръжие и откритият дивеч са иззети.

Работата по изясняване на всички обстоятелства около случая продължава.

