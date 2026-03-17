Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа. Около 9.00 часа тази сутрин е настъпило пътнотранспортно произшествие в района на село Пчелиново. От АПИ съобщиха, че е самокатастрофирал товарен камион.
Водачът е тестван за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен. Мъжът е транспортиран за преглед в лечебно заведение в Стара Загора.
Вследствие на инцидента е разсипан товар на пътното платно. Създадена е организация за разчистване на пътя.
Товарните автомобили изчакват на място, а леките могат да се придвижват през прохода „Шипка“.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИВАН
10:33 17.03.2026
2 кой мy дpeмe
може би е македонската ?
Коментиран от #4
10:34 17.03.2026
3 от тея товари дето по цял ден ги
10:40 17.03.2026
4 Не им дреме на чалгарите
До коментар #2 от "кой мy дpeмe":Проходът на Републиката е строен от баща ми и хиляди ентусиазирани младежи ,като него с ДОБРОВОЛЕН БРИГАДИРСКИ труд в годините ,когато Републиката бе...Н А Р О Д Н А. !
11:03 17.03.2026