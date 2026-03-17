Новини
България »
Велико Търново »
  Тема: Войната на пътя

Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа

17 Март, 2026 10:24 905 4

Създадена е организация за разчистване на пътя

Снимка: Иван Янев/БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа. Около 9.00 часа тази сутрин е настъпило пътнотранспортно произшествие в района на село Пчелиново. От АПИ съобщиха, че е самокатастрофирал товарен камион.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен. Мъжът е транспортиран за преглед в лечебно заведение в Стара Загора.

Вследствие на инцидента е разсипан товар на пътното платно. Създадена е организация за разчистване на пътя.

Товарните автомобили изчакват на място, а леките могат да се придвижват през прохода „Шипка“.


Велико Търново / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИВАН

    5 0 Отговор
    Ако трябваше да плати за нанесените щети, дори и за самото разчистване, щеше да мисли как да кара, малко по бавно, по внимателно .... хвърчат с тези камиони, човек и със спортна кола не може да ги догони.

    10:33 17.03.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    1 2 Отговор
    само не разбрах коя е Републиката !
    може би е македонската ?

    Коментиран от #4

    10:34 17.03.2026

  • 3 от тея товари дето по цял ден ги

    2 0 Отговор
    транзитират нищо не печеля . печели шофьора и спедитора . ако не съберат расипаното джуревците ще го окрадат . в лошо време с хубави гуми и бавно каране . ако не става , тогава спира докато се оправи времето . сега от бързане с тия галоши ще се търкалят по улиците цяла седмица . важно е че няма пострадали .

    10:40 17.03.2026

  • 4 Не им дреме на чалгарите

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой мy дpeмe":

    Проходът на Републиката е строен от баща ми и хиляди ентусиазирани младежи ,като него с ДОБРОВОЛЕН БРИГАДИРСКИ труд в годините ,когато Републиката бе...Н А Р О Д Н А. !

    11:03 17.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове