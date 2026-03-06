След месец разследване: Роднините вече могат да погребат загиналите в трагедията под Околчица

След становище на съдебните медици, с постановление на прокурор от ОП-Враца, телата на 15-годишния Александър Макулев, 22-годишния Николай Златков и на Ивайло Калушев, се освобождават и роднините им могат да ги погребат, научи bTV.
Телата на тримата бяха задържани, тъй като прокуратурата е назначила допълнителна експертиза, която да установи времевия порядък на настъпване на смъртта.
Резултатите от допълнителната експертиза още не са готови. Тримата бяха открити в кемпер под връх Околчица на 8 февруари.
Според разследващите, Макулев и Златков са убити от Калушев, с по един куршум в главата, след което той слага край на живота си.
Тъй като родителите на Златков са разделени, но и двамата са наследници, те са уведомени чрез електронно съобщение, с оглед уточняване на процедурата по предаване на тялото. Двамата родители имали различно желание за погребението на младежа.
1 Добре че
16:35 06.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ккк
16:42 06.03.2026
4 дори и аз-поаро
16:43 06.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 19 април
16:47 06.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 месец за протокол от
16:50 06.03.2026
9 Грозната истина
16:52 06.03.2026
10 пак разминавания в законите
Коментиран от #12
16:57 06.03.2026
11 А на ковчезите...!
16:58 06.03.2026
12 А пък да не говорим,че...
До коментар #10 от "пак разминавания в законите":...очакваме и разследване от чужбина,щото нали ги поканихме...?!
16:59 06.03.2026
13 само да попитам
17:01 06.03.2026