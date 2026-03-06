След месец разследване: Роднините вече могат да погребат загиналите в трагедията под Околчица

Вземете 50% отстъпка за хостинг от

6 Март, 2026 16:33 908 13

Резултатите от допълнителната експертиза още не са готови. Тримата бяха открити в кемпер под връх Околчица на 8 февруари

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След становище на съдебните медици, с постановление на прокурор от ОП-Враца, телата на 15-годишния Александър Макулев, 22-годишния Николай Златков и на Ивайло Калушев, се освобождават и роднините им могат да ги погребат, научи bTV.

Телата на тримата бяха задържани, тъй като прокуратурата е назначила допълнителна експертиза, която да установи времевия порядък на настъпване на смъртта.

Резултатите от допълнителната експертиза още не са готови. Тримата бяха открити в кемпер под връх Околчица на 8 февруари.

Според разследващите, Макулев и Златков са убити от Калушев, с по един куршум в главата, след което той слага край на живота си.

Тъй като родителите на Златков са разделени, но и двамата са наследници, те са уведомени чрез електронно съобщение, с оглед уточняване на процедурата по предаване на тялото. Двамата родители имали различно желание за погребението на младежа.


Враца / България
  • 1 Добре че

    18 4 Отговор
    Обществото реагира, изверги

    16:35 06.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ккк

    16 3 Отговор
    казаха че ще има протест и хоп са ще ги запечатат и всичко е скто покрито

    16:42 06.03.2026

  • 4 дори и аз-поаро

    16 2 Отговор
    Никой нищо не разбра , и всичко е в мъгла . Виновни са мъртвите !!

    16:43 06.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 19 април

    7 1 Отговор
    Да,след няколкото безумни дни на рацпасаната команда,е врече народа да вземе мерки.Направо сме излагация.Язък за съсипаната демокрацшя.Левски ситурно се обръща в гроба.Нито глас за шарлатани и баш шарлатанина мунчо.Такова безобразие не е имало и при соца.Мерзавци ВЪН!!!

    16:47 06.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 месец за протокол от

    9 0 Отговор
    Съдебна медицина. Тва е за гинес бре

    16:50 06.03.2026

  • 9 Грозната истина

    3 3 Отговор
    Да погребват пед..те

    16:52 06.03.2026

  • 10 пак разминавания в законите

    2 3 Отговор
    хем освобождават телата хем експертизите не са готови? това как се позволява? или е заради малоумната майка която вдигна рев по всички телевизии че не и давали да види детото си което зарязала преди 11г. и чак сега се сетила че има син??? ако дадена експертиза се окаже погрешна как ще се направи нова ? не трябва ли да се изчакат резултатите или каквото поръчат като резултати и чак тогава да ги освободят?

    Коментиран от #12

    16:57 06.03.2026

  • 11 А на ковчезите...!

    2 3 Отговор
    Ще има ли пъстър флаг на ЛГБТИ-обществото...?!

    16:58 06.03.2026

  • 12 А пък да не говорим,че...

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "пак разминавания в законите":

    ...очакваме и разследване от чужбина,щото нали ги поканихме...?!

    16:59 06.03.2026

  • 13 само да попитам

    1 0 Отговор
    какво стана с патоанатома който издаде без да иска истината за реда на убийствата? защо се потули бързо бързо? също както кмета на селото под хижата каза човека истината и веднага изчезна репортерите немогат да го открият… явно който каже истина по случая се заличава веднага! човека си каза ясно и точно макулев е убит последен и е бит преди убийството разликата във часовете на смъртта между макулев и калушев беше нещо около 2-3 часа!!!

    17:01 06.03.2026

