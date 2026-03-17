Спасяват бедстващи овце в 300-метрова бездна край Кърджали

Безпрецедентна спасителна акция се провежда в Кърджалийския балкан, където три овце са блокирани върху тясна скална тераса над стотици метри пропаст край язовир „Студен кладенец“. Животните, които първоначално са били две, вече са три, след като едната е родила агне, докато е била в капан. Те са прекарали повече от два месеца на недостъпното място, без възможност сами да се измъкнат.

Операцията по спасяването им е изключително сложна и изисква специализирани умения. В акцията участват четири екипа от Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“, съобщи бТВ.

„Има много неизвестни. Когато стигнем до животните, има риск те да се подплашат и да скочат в пропастта“, обясни д-р Руско Петров от спасителния екип.

Спасителите планират да се спуснат с въжета на около 170 метра, за да достигнат до терасата. Един от вариантите е животните да бъдат упоени и изтеглени нагоре, но дори това не е сигурно решение заради трудния терен и голямото разстояние.

„Операцията не е толкова опасна, колкото непредсказуема – всичко зависи от реакцията на животните“, допълни Петров.

Ситуацията се усложнява и от факта, че в района има гнезда на защитени видове – белоглави лешояди, които в момента мътят. Затова спасителите работят в координация с природозащитници, за да не нарушат естествената среда.

Очаква се акцията да продължи с часове, а изходът остава неясен.

На ръба между живота и смъртта, съдбата на животните зависи от прецизните действия на спасителите – и от това дали природата ще позволи щастлив край.