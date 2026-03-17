Спасяват бедстващи овце в 300-метрова бездна край Кърджали

17 Март, 2026 10:36 1 045 18

  • бедстващи овце-
  • овце-
  • зелени балкани-
  • студен кладенец-
  • кърджали

Три овце и новородено агне са блокирани в пропаст край язовир „Студен кладенец“

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Безпрецедентна спасителна акция се провежда в Кърджалийския балкан, където три овце са блокирани върху тясна скална тераса над стотици метри пропаст край язовир „Студен кладенец“. Животните, които първоначално са били две, вече са три, след като едната е родила агне, докато е била в капан. Те са прекарали повече от два месеца на недостъпното място, без възможност сами да се измъкнат.

Операцията по спасяването им е изключително сложна и изисква специализирани умения. В акцията участват четири екипа от Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“, съобщи бТВ.

„Има много неизвестни. Когато стигнем до животните, има риск те да се подплашат и да скочат в пропастта“, обясни д-р Руско Петров от спасителния екип.

Спасителите планират да се спуснат с въжета на около 170 метра, за да достигнат до терасата. Един от вариантите е животните да бъдат упоени и изтеглени нагоре, но дори това не е сигурно решение заради трудния терен и голямото разстояние.

„Операцията не е толкова опасна, колкото непредсказуема – всичко зависи от реакцията на животните“, допълни Петров.

Ситуацията се усложнява и от факта, че в района има гнезда на защитени видове – белоглави лешояди, които в момента мътят. Затова спасителите работят в координация с природозащитници, за да не нарушат естествената среда.

Очаква се акцията да продължи с часове, а изходът остава неясен.

На ръба между живота и смъртта, съдбата на животните зависи от прецизните действия на спасителите – и от това дали природата ще позволи щастлив край.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да не са бедстващи овце

    6 1 Отговор
    от стадото блеещо за шопара
    нетърпеливи до следващия месец

    10:40 17.03.2026

  • 2 куку-руку по рождение

    10 0 Отговор
    "Кърджалийския балкан"???
    Браво на "умницата"!

    Коментиран от #7

    10:41 17.03.2026

  • 3 007 лиценз ту кил

    6 0 Отговор
    Вдигат медицинските хеликоптери.

    10:42 17.03.2026

  • 4 Всичко

    10 0 Отговор
    Желая успех на операцията!

    10:44 17.03.2026

  • 5 Абе

    6 2 Отговор
    Да спасяват ягнето, че иде Гергьовден.

    10:44 17.03.2026

  • 6 Да да

    6 0 Отговор
    Ами на бай Рибан , кога ???

    10:44 17.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ловец и рибар

    5 2 Отговор
    Спасителите планират ранно чеверме преди Гергьовден.

    10:54 17.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бойко Българоубиец

    4 1 Отговор
    После пускам бабх да ги унищожат 😏 мухахахах ГЕРБ ПОБЕДА!

    11:05 17.03.2026

  • 11 Христанов

    0 0 Отговор
    Излъгах,че ще спася Бай Рибан, че да ме направят министър 😏😏😏😜😘

    11:06 17.03.2026

  • 12 дядо дръмпир

    3 0 Отговор
    Чудя се не как са оцелели месец ,а как са пили вода....и малкото изглеждаше много добре.Явно надолу е .......и тях ги е страх да продължат към язовира и се мъчат да излязат нагоре ,а там е невъзможно.Дано ги спасят бяха много хубави животни!

    11:07 17.03.2026

  • 13 Мдаа

    6 1 Отговор
    Случаят е от два месеца, овцете са били подплашени от куче на туристи посетили крепостта Монек. Щом живеят там от месеци и то зимата, значи си имат и храна и вода. Не се месете да не оплескате нещата, а да не се подплашат и скочат в пропастта,най-добре да спуснат собственика на стадото при тях.

    11:08 17.03.2026

  • 14 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 1 Отговор
    Слънцето Бойко да изпрати медицински вертолет...

    11:16 17.03.2026

  • 15 Акъл требе, не гранатомет

    2 2 Отговор
    Първо да опънат една мрежа под скаличката, пък тогава да ги спасяват.

    11:24 17.03.2026

  • 16 Ами вземете се изтрепете

    0 0 Отговор
    Заради две овце и едно агне.

    11:34 17.03.2026

  • 17 Гуньо Простия

    1 0 Отговор
    В Кърджали не е Балкан, Ингилизова. Там е Родопа планина. Балканът е Стара планина.

    11:37 17.03.2026

  • 18 1234

    0 1 Отговор
    успех и респект!!!
    не като Петроханци, да игорят кучетата си живи

    11:40 17.03.2026

