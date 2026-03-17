Делян Пеевски: Сезираме Европейската прокуратура за олигарсите в здравеопазването

ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО днес внася сигнал до Европейската прокуратура (EPPO) във връзка с твърдението на служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски, че “Една шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове, в момента се злоупотребява с Плана за възстановяване и устойчивост”, обявиха от пресцентъра на ДПС.

„И призоваваме служебният министър Околийски да назове имената на олигарсите, а не да внася тревога в обществото, боравейки с полуистини и недоизказани обстоятелства, само за да демонстрира някаква съмнителна политическа активност.

Имената на олигарсите трябва да бъдат назовани и осветени!

Подобно негативни явления трябва да бъдат пресрещани с нулева толерантност и нетърпимост, особено когато се касае за толкова чувствителен за обществото сектор като здравеопазването“, заявява Делян Пеевски в своя позиция.