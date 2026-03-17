Новини
България »
София »
Делян Пеевски: Сезираме Европейската прокуратура за олигарсите в здравеопазването

17 Март, 2026 10:09 1 949 69

  • делян пеевски-
  • европейска прокуратура-
  • здравеопазване-
  • олигарси

Подобн негативни явления трябва да бъдат пресрещани с нулева толерантност и нетърпимост, пише лидерът на ДПС - Ново начало

Делян Пеевски: Сезираме Европейската прокуратура за олигарсите в здравеопазването - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО днес внася сигнал до Европейската прокуратура (EPPO) във връзка с твърдението на служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски, че “Една шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове, в момента се злоупотребява с Плана за възстановяване и устойчивост”, обявиха от пресцентъра на ДПС.

„И призоваваме служебният министър Околийски да назове имената на олигарсите, а не да внася тревога в обществото, боравейки с полуистини и недоизказани обстоятелства, само за да демонстрира някаква съмнителна политическа активност.

Имената на олигарсите трябва да бъдат назовани и осветени!

Подобно негативни явления трябва да бъдат пресрещани с нулева толерантност и нетърпимост, особено когато се касае за толкова чувствителен за обществото сектор като здравеопазването“, заявява Делян Пеевски в своя позиция.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ловът на глигани

    40 3 Отговор
    не трябва да бъде ограничаван

    10:11 17.03.2026

  • 3 1488

    33 2 Отговор
    олигарси нема
    корупция нема
    инфлация нема

    10:11 17.03.2026

  • 4 Вече си на 7% според СОВА ХАРИС

    51 3 Отговор
    До изборите под чертата когато бъдат хванати купувачите ти на гласове и при по висока избирателна активност

    Коментиран от #13

    10:11 17.03.2026

  • 5 Хахаха

    7 21 Отговор
    Шишко яко троли мало умните НПО сектантчета на ш0р0ш от ЛГДБПП+ 🤣🤣🤣

    10:12 17.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Никой

    38 1 Отговор
    Има санкция по Магнитски.

    Обаче - нещо приказва.

    10:14 17.03.2026

  • 8 Дориана

    32 5 Отговор
    Целия народ излезе на революция в България и чужбина срещу корумпирания мафиотски модел на управление Борисов- Пеевски и сезира Вселената . А, Борисов и Пеевски още не са разбрали и не искат заради алчност за власт да разберат за какво българското общество сезира Вселената с лозунги, плакати, с карикатури и скандирания. Времето им свърши и те ще го разберат по трудния начин.

    Коментиран от #32, #69

    10:16 17.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нали знаете!!!

    29 1 Отговор

    До коментар #6 от "ТИГО":

    Шиш копува всичко и всеки. Който плаща на Музиката на него свирят. Просто се чудя кога ще му свършат парите на тоз Мазньоч. Гаранция, всяко нещо си има своя край.

    10:18 17.03.2026

  • 11 ТИГО

    37 1 Отговор
    На челна стойка да застанеш,на ангелче да се маскираш няма да се скриеш всички знаят къв лaйнep си и как командариш Африкански ,Ментата и Алабалаланоков !За интелекта да не говорим !Апропо къде ми е магазина за Човека??

    10:18 17.03.2026

  • 12 анализатор

    34 1 Отговор
    КОЙ тръгнал да бори корупцията и схемите !!! Този май по време на протестите е бил в Дубай и си мисли ,че хората протестираха срещу някой друг , а не срещу него .

    10:18 17.03.2026

  • 13 Дориана

    25 4 Отговор

    До коментар #4 от "Вече си на 7% според СОВА ХАРИС":

    Да, заложено им е на ДПС Ново Начало сриват се надолу под 6 %. Пеевски напуска Парламента , политиката и България. България се освобождава от Борисов и Пеевски.

    10:19 17.03.2026

  • 14 избирател

    27 1 Отговор
    Голема партия , големо нещо .Наредени , той , Байрам , Стеффка , отбор юнаци .Гади ми се .

    Коментиран от #44

    10:20 17.03.2026

  • 15 !!!?

    30 1 Отговор
    Вместо Мистър Кеш нека ние да назовем един олигарх - Пеевски, с прозвището "Магнитски" !!!?

    10:23 17.03.2026

  • 16 Пелагия

    13 0 Отговор
    Много разчитате на европейската какво ли не, но не е ли по правилно да се наблегне на качествения модел в българското здравеопазване. Всички доктори са писари, хората ги лекуват стажанти, които само разпитват пациента и се базират на евентуална стара документация а квалифицираните дългогодишни лекари стоят в тъмни стаички и само дават напътствия но не контактуват с пациентите и респективно лечението е свръх необективно. Скоро близък изписан от болница получи непълна епикриза изцяло базирана на епикризи от придружаващи заболявания и липса на рецепта за назначените медикаменти във връзка със престоя по тази клинична пътека. Не ми изглежда да ок а на вас?

    10:24 17.03.2026

  • 17 ърл джоунс

    18 0 Отговор
    Тоз да не плямпа много , защото вече се знае какво ще стане стане с него и партията му . Няма да се учуда ,ако не се яви на избори , но дори и да се яви , не трябва да взема 4 % и да се крие зад депутатски имунитет .Изведнъж социолозите му свалиха 3.5 % за няма и седмица .Днес му прибраха купувач на гласове . Не разбра , че няма значение дали са му казали , че той е системата , самата система вече го жертва ,а Магниски все повече го натиска

    10:24 17.03.2026

  • 18 Ройтерс

    9 0 Отговор
    Еми, например Огнян Фонев,ве бат Шиши !

    10:25 17.03.2026

  • 19 Прекрасно

    14 0 Отговор
    ви знае Европейската прокуратура , лъжливи овчари , та приказките са тотално излишни !

    10:25 17.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Първанов

    17 0 Отговор
    Пеевски как са дяловете ти в Сърце и мозък ,защо твоята новоназначена директорка българомохамеданка прави опити да подкупва здравните власти в служебното правителство ?Не са ли ти достатъчни по 20 милиона евро от бюджета на НЗОК през Мавров всеки месец ? Давай обяснения до като е време

    10:27 17.03.2026

  • 22 ШЕФА

    15 0 Отговор
    А хората сезират Европейската прокуратура за едно Прасе което си мисли че е фактор,а всъщност е краткотраен актив,и след това негатив който скоро ще посети Свети Петър.

    Коментиран от #25

    10:27 17.03.2026

  • 23 Град Симитли

    12 0 Отговор
    Другия път като го набият руснаците,
    Бат Шиши да се лекува при джипи в България,а не във Виена!

    Изведнъж ще му светне кои саа олигарсите !

    10:27 17.03.2026

  • 24 Европрокуратура

    17 0 Отговор
    Очакваме да ни сезирате за олигарси в парламента, както и за лица по списъка Магнитски!

    10:27 17.03.2026

  • 25 Св. Петър

    12 0 Отговор

    До коментар #22 от "ШЕФА":

    Тоя не е в списъка.
    Той е в коледното меню!

    10:28 17.03.2026

  • 26 Дориана

    18 1 Отговор
    Какво падение за Пеевски тръгнал да защитава корупционните сделки в Здравеопазването с завишени в Пъти обществени поръчки. Този човек е абсолютно вреден за България, да се маха днес, тук и Сега!

    10:29 17.03.2026

  • 27 Васил

    14 0 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца.

    10:30 17.03.2026

  • 28 Директора👨‍✈️

    13 0 Отговор
    Почна се предизборно сезиране и атаки. Докато са на власт и могат да го направят, да променят закони и т.н. - ПЪЛНА ТИШИНА!
    Махай се, 🐷

    10:30 17.03.2026

  • 29 Много ми е интересно този Пеевски

    12 0 Отговор
    ....без БанкЯнския престъпник и крадливите му корумпета от ГЕРБ по министерствата и без незаконния узурпатор на цялата прокуратура в държавата -Сарафов, който прибираше подкупите си в жълти пликове директно и лично от ръцете изчезналия в нелегалност престъпник Пепи еврото , Ра тия Пеевски какво би правил без изброените престъпници във властта?

    10:32 17.03.2026

  • 30 шопара

    14 0 Отговор
    що не Сезирате Европейската прокуратура и бг прокуратура за олигарсите и в
    общ поръчки и техните гъсталаци чекмеджарите

    10:33 17.03.2026

  • 31 Министрите от служебното правителство

    8 1 Отговор
    Трябва да изнасят факти, документи и имена за установените от тях нарушения, злоупотреби и престъпления, за да могат хората да направят информирания си избор на предстоящите избори....

    10:34 17.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ти освен да сезираш

    11 0 Отговор
    Друго не умееш!
    Какво самостоятелно направи за Хората до сега? Освен да си уреждаш проблемите от международен характер?
    Сезирай КС, че ДПС е етническа партия и няма място в политиката!

    10:34 17.03.2026

  • 34 Детмагнетик

    5 0 Отговор
    А английската и американската?

    10:35 17.03.2026

  • 35 астролог

    12 0 Отговор
    Казвам ви , не му е хубав хороскопа на този човек ! Очаквам , че ако изобщо го допуснат до парламента , ще има още по големи протести граничещи с гражданско неподчинение и екцесии . Няма къде да бяга , дори Господ помага в момента и Дубай вече не му е сигурен .Само погледнете как цялата сган има имоти в Дубай , Спецов ,Гела ,Слави ,и още много други .Тези хора използват държавата ни за касичка от кото вземат пари за лускозния си живот в чужбина ,Това ,че сметките за ток на народа са непоносими изобщо не ги интересува .

    10:35 17.03.2026

  • 36 Артилерист

    5 0 Отговор
    В България да не си болен и да не пишеш критично за демокрацията. В първия случай ще те уморят, а във втория ще те изтрият...

    10:36 17.03.2026

  • 37 питанката

    14 0 Отговор
    Ами като си тръгнал за Здравната каса ,кажи как сина на Тошко взе лиценз за търговия с ток !

    10:37 17.03.2026

  • 38 Тове някакъв виц ли е?!

    14 0 Отговор
    Олигархът Делян Пеевски щял да сезира за "олигарсите в здравеопазването"????

    10:40 17.03.2026

  • 39 Въпрос

    9 0 Отговор
    А за такъв крадец като тебе КПЙ съд да сезираме?

    10:40 17.03.2026

  • 40 Петков

    8 0 Отговор
    Кажи за твоят човек Йвайло Батинков по колко точите през лекарства месечно от Уни Хоспитал,Света София и няколко лечебни заведения ??? Защото завишени цени над 250% се плашат през НЗОК към Вашите здравни хранилки ? Защо купувате с тези прави в съдружие с Батинков и Пашата циганския вот??? Как взимате проценти на директори на болници ??? Да си кажете е време !!!

    10:41 17.03.2026

  • 41 Тома

    5 4 Отговор
    То ако имаше европейска прокуратура щеше отдавна да си в затвора бе шиши за пране на пари

    10:41 17.03.2026

  • 42 4567

    6 2 Отговор
    От тебе Европейската прокуратура не може да подхване Бойко.

    10:42 17.03.2026

  • 43 гласувайте с номер 11

    3 3 Отговор
    Гласувайте за нас, за да не дойде Румен при вас!

    10:42 17.03.2026

  • 44 Мнение

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "избирател":

    А тази Стефка Костадинова се компрометира ужасно!

    10:43 17.03.2026

  • 45 Ялта 2

    8 1 Отговор
    Усещате ли колко много го е страх ! Много му личи вече , не може да си намери място ! Дори да в;езе в парламента , какво ще прави там ? Токсичен е до всичко което се докосне .Видяхте какво стана вчера със Стеффка ,влиза в листите и вече е никоя в тази държава и е намразена на секундата .Заради този човек ,повече от 20 години България не може да се развива нормално

    10:43 17.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 знаещ

    7 1 Отговор
    Някой забеляза ли как вече не използва израза Чичо Румен да слиза на терен ? Не са забравили как качи чичо Румен на Шкодата без охрана , това е прецедент в целия свят , държавен глава без охрана !!! Казвам ви , вече токова много го е страх , че няма да изкара до изборите .

    Коментиран от #52, #58

    10:47 17.03.2026

  • 49 Хм...Ами...

    8 0 Отговор
    Доживях да прочета и това. Само, много моля, нека ДП не се прави, че не ги знае кои са! Щом са известни на широката общественост, няма как, при положение че всичко в тази държава минава през неговото одобрение или забрана, да не се прави на света вода ненапита!

    10:48 17.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Доктора

    6 0 Отговор
    Един от тях е д-р Тиков. Цялата им групировка е от дерибеи те на Доган

    Коментиран от #53

    10:53 17.03.2026

  • 52 О, да

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "знаещ":

    Отдавна го забелязах това. Беше много наперен, когато безцеремонно и нагло врещеше за чичо Румен, да връщал кетъринга, че ще управляват пълен мандат, някой не можел да ги свали от власт и все такива подобни глупости, обаче от известно време насам удобно забрави за чичо си Румен. От страх, естествено. А за това, как ще гонел олигарси в здравеопазването и не ги знаел кои са..... това е вицът на деня

    10:56 17.03.2026

  • 53 И не само

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "Доктора":

    Имената са известни, обикновените хора ги знаят, само той, видите ли не ги знаел. Ама, моля ви се, не на нас тези

    10:57 17.03.2026

  • 54 Дебелето

    5 1 Отговор
    дебелето изобщо не е олигарх, обикновен бандит е.

    10:58 17.03.2026

  • 55 Ох баня, ох кеф,

    4 1 Отговор
    селската баня голям ке(не)ф.
    Ето я и Шишката, сапунисва мишката...

    10:59 17.03.2026

  • 56 курдо коленков

    1 1 Отговор
    здраствуй милая ,поедем вместе в дюбай....

    11:05 17.03.2026

  • 57 Бхбж

    5 1 Отговор
    Защо не внася сигналите в БГ прокуратурата?

    11:06 17.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Гост

    5 2 Отговор
    Мутрите са твои, кво сезираш бе, цървул?

    11:07 17.03.2026

  • 60 Глав

    4 0 Отговор
    Руснаците идват отново със своите слуги тука.Този път чрез лозунги за борба с корупцията,магазини за хората и пр.
    Май скоро се разбра и как се става шеф на ОК и ако не платиш където трябва ще имаш проблеми.И туа този е замесен.

    11:07 17.03.2026

  • 61 Магнитът

    5 1 Отговор
    Лети...спи...и от време на време се появи за да...И З Г Р У Х Т И ...

    11:08 17.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Лопата Орешник

    6 1 Отговор
    Любимия подход на този с двата пръста чело е крадецът да вика дръжте крадеца! По смешното е че вярва , че хората се връзват! Не проумява,че с тази харизма на препълнен пепелник само отблъсква! Освен онези поробени 400000 индивида със съмнителен произход нито един човек не го харесва! Те и поробените не го, тях ги е страх!

    11:08 17.03.2026

  • 64 ту-туу

    5 1 Отговор
    Ами ти от кои си бе магнитска с-и-я след кражбите на Булгартабак КТБ Лафка сезирай б-к-ук

    Коментиран от #65

    11:10 17.03.2026

  • 65 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "ту-туу":

    Всичко откраднато, в момента е директно в руски ръце. За кого ли работи Делян?

    11:16 17.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Емигрант

    3 2 Отговор
    Ето я реалната действителност в България, "баш" престъпен олигарх се бори срещу олигархията ! ЛИЦЕМЕРИЕ и НАГЛОСТ ! При тотално купена съдебна система това е резултатът - МУТРИ и ПРЕСТЪПНИЦИ режисират беднотията в живота на суверена ! Олигархът от списък за престъпници баламосва будалите, а НЕ СЕ СЕЩА да съобщи на тези будали, че здравеопазването в ЕС навсякъде без България е безплатно в държавните клиники ? Българска реалност различна от световната ?

    11:19 17.03.2026

  • 68 Зло под слънцето

    4 2 Отговор
    Е, това е ВЪРЛО НАХАЛСТВО! Корупционера сезира Европейската прокуратура за олигарсите в здравеопазването. Той явно се чувства ощетен, че досега не се е набъркал и там.

    11:19 17.03.2026

  • 69 Чул те господ

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Дано е по много трудния начин , вампирите-кръвопийци нямат надищане

    11:35 17.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове