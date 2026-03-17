Съдът възобнови делото за предсрочното освобождаване на Брендо

Тричленен състав на Апелативния съд в София отмени определението на Софийски градски съд, с което бе прекратено производството по делото за предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев, известен като Брендо, съобщиха от пресцентъра на съда.
Според апелативните съдии първоинстанционният съд трябва да продължи производството и да се произнесе по същество. Определението на Апелативния съд не подлежи на обжалване или протест.
На заседанието на първа инстанция на 20 февруари беше съобщено, че производството е било инициирано от тогавашния началник на Софийския затвор, който след това е бил временно отстранен. Упълномощен представител на настоящия началник оттегли искането в съдебната зала, поради което делото бе прекратено.
Припомняме, че на в края на юни 2024 г. Евелин Банев – Брендо се предаде в софийския затвор. Той бе обявен за международно издирване през 2018 г. В края на май 2025 г. Евелин Банев - Брендо получи 10 години и половина затвор при първоначален строг режим. Това реши окончателно Апелативният съд в София. Наказанието е с кумулираните присъди от Румъния и Италия. С това беше потвърдено решението на Софийския градски съд.
