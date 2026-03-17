Съдът възобнови делото за предсрочното освобождаване на Брендо

Съдът възобнови делото за предсрочното освобождаване на Брендо

17 Март, 2026 10:50 955 9

  • брендо-
  • апелативен съд-
  • евелин банев

Според магистратите първоинстанционният съд трябва да продължи производството и да се произнесе по същество

Съдът възобнови делото за предсрочното освобождаване на Брендо - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Тричленен състав на Апелативния съд в София отмени определението на Софийски градски съд, с което бе прекратено производството по делото за предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев, известен като Брендо, съобщиха от пресцентъра на съда.

Според апелативните съдии първоинстанционният съд трябва да продължи производството и да се произнесе по същество. Определението на Апелативния съд не подлежи на обжалване или протест.

На заседанието на първа инстанция на 20 февруари беше съобщено, че производството е било инициирано от тогавашния началник на Софийския затвор, който след това е бил временно отстранен. Упълномощен представител на настоящия началник оттегли искането в съдебната зала, поради което делото бе прекратено.

Припомняме, че на в края на юни 2024 г. Евелин Банев – Брендо се предаде в софийския затвор. Той бе обявен за международно издирване през 2018 г. В края на май 2025 г. Евелин Банев - Брендо получи 10 години и половина затвор при първоначален строг режим. Това реши окончателно Апелативният съд в София. Наказанието е с кумулираните присъди от Румъния и Италия. С това беше потвърдено решението на Софийския градски съд.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    9 1 Отговор
    пушайте го човека, няма кои да доставя дрога!

    Коментиран от #2

    10:51 17.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 СвояАС

    3 0 Отговор
    има в предвид описаните личности в уикито и кумулира (събира) отменената у нас италианска 20 годишна присъда със 10 годишна румънска присъда до крайно продължителното двугодишно присъствие зад досадни решетки.

    11:19 17.03.2026

  • 4 фори

    7 0 Отговор
    Ей ,какво е нашето правосъдие! Иванчева за недоказан подкуп я държаха над 8 г. Опростиха и последните 6 месеца. Брендо за тонове наркотици, осъдиха на 10г и го пускат след втората!

    11:21 17.03.2026

  • 5 123456

    6 1 Отговор
    Абе пуснете човека - вече няма кой да носи пудра захар на децата за мекичките , ааааа , той е добър тоя човек !

    11:24 17.03.2026

  • 6 причинно-следствен фактор

    4 0 Отговор
    най-добре гледайте филма "шменти капели" на владо въргала от 2011г, който не случайно е забранен за излъчване по официалните телевизии,и всичко ще ви се изясни!

    11:30 17.03.2026

  • 7 Зеленски

    2 1 Отговор
    Без Брендо губим войната.

    11:39 17.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Осъден за 10- лежал 2.....Това го има само тук!Не случайно Осама беше казал-предавам се веднага ако ме съдят в БГ.......

    11:40 17.03.2026

  • 9 Град Козлодуй

    2 0 Отговор
    Пуснете дилъра на Зеления....от както изпусна Брендо и тоя се "предаде"....загубите за Орките са колосални.....и в човешка "сила" и в територия.Сега Зеления пигмей ходи при Макарона да се назоба......

    11:43 17.03.2026

