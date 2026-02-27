Васил Терзиев: Заявих, че няма да позволя хора с прякори да диктуват цените в София

Ще разочаровам отново всички, които се надяваха, че темата за боклука ще може да им е предизборна дъвка. Няма драма. Има съдебни решения и следващи стъпки по процедура. Ще ги извървим докрай и, ако се наложи, ще стартираме нови процедури. Колкото пъти е необходимо. Това написа в профила си във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

„За Зона 1, 4 и 6 Върховният административен съд върна процедурите на етап класиране (за 1 и 6) и допустимост (4). Ще назначим нова комисия, както изисква законът, и ще продължим оттам, където съдът ни връща; за Зона 3 съдът потвърди решението ни за прекратяване. Там ще преценим дали дългосрочно ще работим с общински капацитет или ще стартираме нова процедура. Услугата навсякъде е осигурена. Няма прекъсване. Това ни дава време да свършим работата без прибързване. Столична община е възложителят и нашата отговорност е към софиянци“, написа той.

Още в началото заявих, че няма да позволим хора с прякори и зависимости да диктуват правилата и цените в София. Мафиотизацията прогонва почтения бизнес и убива конкуренцията. Ние казахме „не“ – и продължаваме да го казваме, подчерта градоначалникът.

„Междувременно: Надграждаме общинския капацитет така, че повече никой да не може да притиска София. Преди година един единствен район се почистваше от общината. Днес шест района разчитат изцяло или частично на нашия капацитет. Изграждаме и собствена система за събиране на отпадъци от опаковки – над 50% от боклука в София. Там също ще разчупим олигополния модел, който години наред задушаваше развитието на сектора.Ще използваме всеки законов механизъм, за да защитим интереса на столичани. Ще сключим трайни договори за битовото сметосъбиране, само когато имаме гаранции за качество и разумна цена. Няма да подписваме под натиск“, написа още Васил Терзиев.

„Да, качеството не навсякъде е това, което искаме, но се подобрява с всеки изминал ден и тук е моментът да благодаря за пореден път на столичани за търпението и активното участие в подкрепа на нашата позиция. Темата с чистотата на града няма бъде тема на предстоящите избори и ще положа всички усилия да не бъде основна тема и на кметските избори през 2027“, завършва публикацията си кметът на столицата.