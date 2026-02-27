Новини
Васил Терзиев: Заявих, че няма да позволя хора с прякори да диктуват цените в София

27 Февруари, 2026 18:23 618 26

  • васил терзиев-
  • цени-
  • сметоизвозване

Васил Терзиев: Заявих, че няма да позволя хора с прякори да диктуват цените в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ще разочаровам отново всички, които се надяваха, че темата за боклука ще може да им е предизборна дъвка. Няма драма. Има съдебни решения и следващи стъпки по процедура. Ще ги извървим докрай и, ако се наложи, ще стартираме нови процедури. Колкото пъти е необходимо. Това написа в профила си във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

„За Зона 1, 4 и 6 Върховният административен съд върна процедурите на етап класиране (за 1 и 6) и допустимост (4). Ще назначим нова комисия, както изисква законът, и ще продължим оттам, където съдът ни връща; за Зона 3 съдът потвърди решението ни за прекратяване. Там ще преценим дали дългосрочно ще работим с общински капацитет или ще стартираме нова процедура. Услугата навсякъде е осигурена. Няма прекъсване. Това ни дава време да свършим работата без прибързване. Столична община е възложителят и нашата отговорност е към софиянци“, написа той.

Още в началото заявих, че няма да позволим хора с прякори и зависимости да диктуват правилата и цените в София. Мафиотизацията прогонва почтения бизнес и убива конкуренцията. Ние казахме „не“ – и продължаваме да го казваме, подчерта градоначалникът.

„Междувременно: Надграждаме общинския капацитет така, че повече никой да не може да притиска София. Преди година един единствен район се почистваше от общината. Днес шест района разчитат изцяло или частично на нашия капацитет. Изграждаме и собствена система за събиране на отпадъци от опаковки – над 50% от боклука в София. Там също ще разчупим олигополния модел, който години наред задушаваше развитието на сектора.Ще използваме всеки законов механизъм, за да защитим интереса на столичани. Ще сключим трайни договори за битовото сметосъбиране, само когато имаме гаранции за качество и разумна цена. Няма да подписваме под натиск“, написа още Васил Терзиев.

„Да, качеството не навсякъде е това, което искаме, но се подобрява с всеки изминал ден и тук е моментът да благодаря за пореден път на столичани за търпението и активното участие в подкрепа на нашата позиция. Темата с чистотата на града няма бъде тема на предстоящите избори и ще положа всички усилия да не бъде основна тема и на кметските избори през 2027“, завършва публикацията си кметът на столицата.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Направо е смешен

    4 4 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:25 27.02.2026

  • 3 Стенли

    4 3 Отговор
    Пет партии в следващия парламент, Радев води убедително!

    Ново социологическо проучване на Центъра за анализи и маркетинг чертае нова политическа конфигурация в България, според която пет формации биха намерили място в следващия състав на Народното събрание. Изследването, проведено сред 1010 пълнолетни граждани, показва сериозна преднина за евентуален нов политически проект.

    Лидерската позиция в електоралните нагласи се заема от политическия субект на Румен Радев, който събира 33,7% подкрепа. След него се нареждат ГЕРБ-СДС с 18,9% и ПП-ДБ с 13,2%. В рамките на бъдещия парламент влизат още ДПС-Ново Начало с 10,3% и „Възраждане“ с 8,1% от гласовете на избирателите.

    Данните сочат, че редица познати формации остават под чертата за участие в държавното управление. БСП получава 3,6%, следвана плътно от МЕЧ с 3,5%. Значително по-ниски са резултатите на „Величие“ 1,3%и „Има такъв народ“, които имат 1,2%

    Коментиран от #16, #19

    18:25 27.02.2026

  • 4 Недей да позволяваш

    4 1 Отговор
    На бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:25 27.02.2026

  • 5 Бащата на някаква Саяна

    4 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:26 27.02.2026

  • 6 оня с коня

    3 0 Отговор
    дано скоро всичко поскъпне! от синята зона до ддс-то

    18:26 27.02.2026

  • 7 Пустиня(к)

    4 1 Отговор
    Тиквата, свинята, черепа, перуката, кокорчо... Я гле кви прекори. И са им паснали като чушка у боб.

    18:27 27.02.2026

  • 8 Капитан Крийч

    2 2 Отговор
    Засрами се бе комуне неадекватно. Вкара София в Бангладеш, за да вапълниш касичката на ппдб

    18:27 27.02.2026

  • 9 Като някаква Саяна порасне

    4 1 Отговор
    Ще стане пътен експерт а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:27 27.02.2026

  • 10 Направо е смешен

    3 2 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #20

    18:27 27.02.2026

  • 11 оня с коня

    2 2 Отговор
    време е вече всичко да стане много скъпо, ддс-т да стане поне 25%

    и бензина да се вдигне

    и тока още да поскъпне

    само едни голи банани да ви останат да ядете

    Коментиран от #17

    18:27 27.02.2026

  • 12 Червени буклуци

    2 0 Отговор
    И на него ще му измислят прякор.

    18:28 27.02.2026

  • 13 Дориана

    1 0 Отговор
    ГЕРБ/ СДС , ИТН, БСП ОЛ и ДПС Ново начало се надпреварваха кой по - големи капани и саботьорски хватки да заложи в Общината. Те не мислят за софиянци , а за собствените си политически цели. Точно те са виновни за кризата с боклука, за транспортните проблеми и за всичко, до което се докопат. Тяхното поведение е отвратително.

    18:28 27.02.2026

  • 14 племето до кога ще се мота в еврозоната?

    1 1 Отговор
    На Българите няма да им остане нищо друго освен да се върнат в азиатските степи от където Аспарух е домъкнал катуна в земите на славяните ,чиито потомци все още живеят в територията и се различават коренно от пришълците

    18:29 27.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Р.Василев лидер МЕЧ за проучването

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Социолозите на Делян Пеевски и Бойко Борисов, когато даваха на МЕЧ 1.8%, партията влезе в парламента с 4.6%. Сега ѝ дават 3.6%. Сещате ли се какво ще стане? Ще влязат с много по висок резултат

    Колкото и да се опитват да ги бутат надолу, после пак ще се правят на „изненадани“, защото народът вижда и помни. Хората забелязват, че единствено те стоят зад думите си. Не гласуват „по грешка“ в полза на Пеевски и Борисов, както правят други партии. Не сменят позициите си според конюнктурата.

    Партията работи по това, което е обещала в парламента – последователно и ясно. Не пускат по цял ден лайф видеа, преструвайки се, че „работят на терен“, докато реалната им работа е в парламента – там, където са изпратени от избирателите. Работят в залата, в комисиите, по законите и решенията, които засягат всички ни.

    Не влизат само да се регистрират и да си тръгнат, както правят някои формации, само за да си вземат заплатата. Присъстват, участват, гласуват и поемат отговорност за всяка своя позиция. Защото парламентът е място за реална работа – и точно това очакват хората от своите представители.

    Докато някои партии обясняват колко „работят на терен", пускайки лайф видеа, без реален резултат, МЕЧ показва с гласуванията и инициативите си, че защитава това, за което е получила доверието на избирателите.

    И хората го виждат.

    121 депутата за МЕЧ са единственият шанс за истинска промяна в България. Именно затова срещу тях ще се изсипват атаки, лъжи, клевети и всяк

    18:31 27.02.2026

  • 17 Не забравяй

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    че при твоите червени другари се добавиха 3 нули към лева.
    Не можем ви стигнем, некадърници червени.

    Коментиран от #23

    18:31 27.02.2026

  • 18 Тити на Кака

    2 1 Отговор
    Това недоразумение успя да постигне немислимото - счупи всички рекорди по мръсотия, калпаво строителство и хаос в администрирането на Фанди. Трета година София няма главен архитект, трета година в София се строи най-малко с най-големия исторически бюджет, трета година гафове от сорта на Опълченска, Витошка и бул Рожен, трета година хвалби за светло бъдеще, а градът тъне в мръсотия, трета година Княжеската градина е сметище, трета година надлезът към Бояна се подпира затворен, вместо да се ремонтира, цената за подпирането надвишава цената на ремонта вече няколко пъти....
    Уникален идиот, утре пак ще се похвали, че е сменил крушките в Южния парк и после ще организира научна конференция по въпроса...

    18:32 27.02.2026

  • 19 Р.Василев лидер МЕЧ за проучването

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    121 депутата за МЕЧ са единственият шанс за истинска промяна в България. Именно затова срещу тях ще се изсипват атаки, лъжи, клевети и всякакви опити за очерняне – всичко, само и само да бъде подкопано доверието към МЕЧ.

    Ако си стигнал до тук, споделяй, че да стигне до повече хора. ❤️

    мечсрещумафията избори2026 РадостинВасилев

    Коментиран от #21

    18:32 27.02.2026

  • 20 Евгени от Алфапласт

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Направо е смешен":

    Да, бе, какво стана с тоя смотльо? Хайде, детето, ясно, умря, ами льольото, дето й рови костите, още ли не му ли се е случило нещо подобно ?

    18:33 27.02.2026

  • 21 Хайде, без

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Р.Василев лидер МЕЧ за проучването":

    ченгеджийски номера.

    18:34 27.02.2026

  • 22 Цвете

    1 1 Отговор
    ПОДКРЕПА ПЪЛНА ЗА СТОЛИЧНИЯ КМЕТ. КАЧИХА СЕ НА ГЛАВИТЕ НИ ТИЯ КРАДЦИ.ВАШАТА ПЕСЕН Е ИЗПЯТА,МАХАЙТЕ СЕ ОТ БЪЛГАРИЯ. ТАКЪВ ТОРМОЗ ОТ ГАДОВЕ НЕ Е ИМАЛО. 🐷🎃😉🤔🥴🥴☹️🙄🇧🇬

    18:37 27.02.2026

  • 23 хубаво да знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не забравяй":

    пак ще слезем от балкана и ще има народен съд

    18:37 27.02.2026

  • 24 Цвете

    1 1 Отговор
    ПОДКРЕПА ПЪЛНА ЗА СТОЛИЧНИЯ КМЕТ. КАЧИХА СЕ НА ГЛАВИТЕ НИ ТИЯ КРАДЦИ.ВАШАТА ПЕСЕН Е ИЗПЯТА,МАХАЙТЕ СЕ ОТ БЪЛГАРИЯ. ТАКЪВ ТОРМОЗ ОТ ГАДОВЕ НЕ Е ИМАЛО. 🐷🎃😉🤔🥴🥴☹️🙄🇧🇬

    18:39 27.02.2026

  • 25 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 0 Отговор
    Тоя не е Душко Добродушко не харесва тикви? 😅

    18:41 27.02.2026

  • 26 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    1 0 Отговор
    Васко ДС-то е розова фашaга.

    18:44 27.02.2026

