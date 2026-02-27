Васил Терзиев: Заявих, че няма да позволя хора с прякори да диктуват цените в София

Ще разочаровам отново всички, които се надяваха, че темата за боклука ще може да им е предизборна дъвка. Няма драма. Има съдебни решения и следващи стъпки по процедура. Ще ги извървим докрай и, ако се наложи, ще стартираме нови процедури. Колкото пъти е необходимо. Това написа в профила си във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.
„За Зона 1, 4 и 6 Върховният административен съд върна процедурите на етап класиране (за 1 и 6) и допустимост (4). Ще назначим нова комисия, както изисква законът, и ще продължим оттам, където съдът ни връща; за Зона 3 съдът потвърди решението ни за прекратяване. Там ще преценим дали дългосрочно ще работим с общински капацитет или ще стартираме нова процедура. Услугата навсякъде е осигурена. Няма прекъсване. Това ни дава време да свършим работата без прибързване. Столична община е възложителят и нашата отговорност е към софиянци“, написа той.
Още в началото заявих, че няма да позволим хора с прякори и зависимости да диктуват правилата и цените в София. Мафиотизацията прогонва почтения бизнес и убива конкуренцията. Ние казахме „не“ – и продължаваме да го казваме, подчерта градоначалникът.
„Междувременно: Надграждаме общинския капацитет така, че повече никой да не може да притиска София. Преди година един единствен район се почистваше от общината. Днес шест района разчитат изцяло или частично на нашия капацитет. Изграждаме и собствена система за събиране на отпадъци от опаковки – над 50% от боклука в София. Там също ще разчупим олигополния модел, който години наред задушаваше развитието на сектора.Ще използваме всеки законов механизъм, за да защитим интереса на столичани. Ще сключим трайни договори за битовото сметосъбиране, само когато имаме гаранции за качество и разумна цена. Няма да подписваме под натиск“, написа още Васил Терзиев.
„Да, качеството не навсякъде е това, което искаме, но се подобрява с всеки изминал ден и тук е моментът да благодаря за пореден път на столичани за търпението и активното участие в подкрепа на нашата позиция. Темата с чистотата на града няма бъде тема на предстоящите избори и ще положа всички усилия да не бъде основна тема и на кметските избори през 2027“, завършва публикацията си кметът на столицата.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Направо е смешен
18:25 27.02.2026
3 Стенли
Ново социологическо проучване на Центъра за анализи и маркетинг чертае нова политическа конфигурация в България, според която пет формации биха намерили място в следващия състав на Народното събрание. Изследването, проведено сред 1010 пълнолетни граждани, показва сериозна преднина за евентуален нов политически проект.
Лидерската позиция в електоралните нагласи се заема от политическия субект на Румен Радев, който събира 33,7% подкрепа. След него се нареждат ГЕРБ-СДС с 18,9% и ПП-ДБ с 13,2%. В рамките на бъдещия парламент влизат още ДПС-Ново Начало с 10,3% и „Възраждане“ с 8,1% от гласовете на избирателите.
Данните сочат, че редица познати формации остават под чертата за участие в държавното управление. БСП получава 3,6%, следвана плътно от МЕЧ с 3,5%. Значително по-ниски са резултатите на „Величие“ 1,3%и „Има такъв народ“, които имат 1,2%
Коментиран от #16, #19
18:25 27.02.2026
4 Недей да позволяваш
18:25 27.02.2026
5 Бащата на някаква Саяна
18:26 27.02.2026
6 оня с коня
18:26 27.02.2026
7 Пустиня(к)
18:27 27.02.2026
8 Капитан Крийч
18:27 27.02.2026
9 Като някаква Саяна порасне
18:27 27.02.2026
10 Направо е смешен
Коментиран от #20
18:27 27.02.2026
11 оня с коня
и бензина да се вдигне
и тока още да поскъпне
само едни голи банани да ви останат да ядете
Коментиран от #17
18:27 27.02.2026
12 Червени буклуци
18:28 27.02.2026
13 Дориана
18:28 27.02.2026
14 племето до кога ще се мота в еврозоната?
18:29 27.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Р.Василев лидер МЕЧ за проучването
До коментар #3 от "Стенли":Социолозите на Делян Пеевски и Бойко Борисов, когато даваха на МЕЧ 1.8%, партията влезе в парламента с 4.6%. Сега ѝ дават 3.6%. Сещате ли се какво ще стане? Ще влязат с много по висок резултат
Колкото и да се опитват да ги бутат надолу, после пак ще се правят на „изненадани“, защото народът вижда и помни. Хората забелязват, че единствено те стоят зад думите си. Не гласуват „по грешка“ в полза на Пеевски и Борисов, както правят други партии. Не сменят позициите си според конюнктурата.
Партията работи по това, което е обещала в парламента – последователно и ясно. Не пускат по цял ден лайф видеа, преструвайки се, че „работят на терен“, докато реалната им работа е в парламента – там, където са изпратени от избирателите. Работят в залата, в комисиите, по законите и решенията, които засягат всички ни.
Не влизат само да се регистрират и да си тръгнат, както правят някои формации, само за да си вземат заплатата. Присъстват, участват, гласуват и поемат отговорност за всяка своя позиция. Защото парламентът е място за реална работа – и точно това очакват хората от своите представители.
Докато някои партии обясняват колко „работят на терен", пускайки лайф видеа, без реален резултат, МЕЧ показва с гласуванията и инициативите си, че защитава това, за което е получила доверието на избирателите.
И хората го виждат.
121 депутата за МЕЧ са единственият шанс за истинска промяна в България. Именно затова срещу тях ще се изсипват атаки, лъжи, клевети и всяк
18:31 27.02.2026
17 Не забравяй
До коментар #11 от "оня с коня":че при твоите червени другари се добавиха 3 нули към лева.
Не можем ви стигнем, некадърници червени.
Коментиран от #23
18:31 27.02.2026
18 Тити на Кака
Уникален идиот, утре пак ще се похвали, че е сменил крушките в Южния парк и после ще организира научна конференция по въпроса...
18:32 27.02.2026
19 Р.Василев лидер МЕЧ за проучването
До коментар #3 от "Стенли":121 депутата за МЕЧ са единственият шанс за истинска промяна в България. Именно затова срещу тях ще се изсипват атаки, лъжи, клевети и всякакви опити за очерняне – всичко, само и само да бъде подкопано доверието към МЕЧ.
Ако си стигнал до тук, споделяй, че да стигне до повече хора. ❤️
мечсрещумафията избори2026 РадостинВасилев
Коментиран от #21
18:32 27.02.2026
20 Евгени от Алфапласт
До коментар #10 от "Направо е смешен":Да, бе, какво стана с тоя смотльо? Хайде, детето, ясно, умря, ами льольото, дето й рови костите, още ли не му ли се е случило нещо подобно ?
18:33 27.02.2026
21 Хайде, без
До коментар #19 от "Р.Василев лидер МЕЧ за проучването":ченгеджийски номера.
18:34 27.02.2026
22 Цвете
18:37 27.02.2026
23 хубаво да знаеш
До коментар #17 от "Не забравяй":пак ще слезем от балкана и ще има народен съд
18:37 27.02.2026
24 Цвете
18:39 27.02.2026
25 Гласове от зайчарника в Банкя
18:41 27.02.2026
26 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
18:44 27.02.2026