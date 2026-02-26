Велизар Шаламанов е назначен за зам.-министър в МВнР

Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров за заместник-министър на външните работи е назначен Велизар Шаламанов.
Велизар Шаламанов има дългогодишен професионален опит в сферата на отбраната и националната сигурност. Заемал е поста министър на отбраната през 2014 г., както и заместник-министър на отбраната от 1998 до 2001 г. В периода 2001-2009 г. е съветник на председателя на Българската академия на науките по въпросите на националната сигурност и отбраната и директор на програми в Центъра за изследване на националната сигурност и отбрана.
Народен представител в 45-ото и 46-ото Народно събрание, където е заместник-председател на Комисията по отбрана и ръководител на делегацията на Република България в Парламентарната асамблея на НАТО.
В своя професионален път е заемал ръководни международни длъжности като е бил председател на надзорния съвет на Агенцията на НАТО за комуникации и информация, както и директор по сътрудничество с потребителите на Агенцията, и директор по сътрудничество с нациите в Агенцията на НАТО по консултации, командване и управление.
21:46 26.02.2026
Коментиран от #8
21:46 26.02.2026
21:48 26.02.2026
21:49 26.02.2026
До коментар #4 от "Сталин":Плешо събира всички фашисти на едно място. След изборите ще ги поведе. Бойко ще ви се стори ангелче.
Коментиран от #11
21:49 26.02.2026
21:50 26.02.2026
Аз не мога да разбера защо шаламани, бабикяни, алибеговци, халваджани, казасяни, назаряни (от хазар) и подобни са взели властта в БГ и дават акъли.
Това до кога може да се търпи? И в горните не споменах Хубавото Наде, КриСТАЛИНКА, Пасито, Плевньо, както и други евреи/хазари, които не ми се прави труд да изброявам.
Коментиран от #12
21:52 26.02.2026
До коментар #8 от "оня с питон.я":И а това ви казвам,молете се за Тиквата и Прасето пак да управляват България,че дойдат ли пак пепейците с Пилота , жална ви майка
Коментиран от #16
21:52 26.02.2026
До коментар #10 от "Механик":Кошерните терористи са превзели България и ще пращат цървулите да мрат за ционизма и исраhell
21:54 26.02.2026
Коментиран от #24
21:54 26.02.2026
21:55 26.02.2026
21:56 26.02.2026
16 Механик
До коментар #11 от "Сталин":Всичките са от едно котило.
ББ дойде с подкрепата на най-противната ЕНП. ДП дойде заедно с Доганя, а той беше пръв борец за права и свободи и бе подкрепен от цялата западна шайка. Царя дойде пак със същата подкрепа. БСП-то също бе подкреппяно от същите сили, защото тия които го представяха бяха тия които СЪБОРИХА системата под западно влияние и за пари . ЗА много пари.
Коментиран от #20
21:57 26.02.2026
21:58 26.02.2026
Коментиран от #21
21:58 26.02.2026
22:01 26.02.2026
До коментар #16 от "Механик":Демокрацията е проказа която бавно убива България
22:04 26.02.2026
До коментар #18 от "ВВП":Прав си Гледам,че в правителството има читави хора,но защо му трябваха на Гюров и стари Натювски подлоги- Шаламана,Запряна,Надето.
Коментиран от #23
22:05 26.02.2026
Коментиран от #25
22:06 26.02.2026
До коментар #21 от "Моряка":Май не си наред с очите ,къде видя читави хора у това правителство ,всички са доказани негодници ,негодник до негодника
22:08 26.02.2026
До коментар #13 от "Абе":Да не би да е тая която се управлява от главно Т от Банкя Те са същите като тия
22:10 26.02.2026
До коментар #22 от "Смешник":За два месеца знаеш ли колко поразии ще направят тези негодници ,сега през уикенда Дъмбо започва война с Иран и ще искат от нас да им пращаме пари ,оръжие и пушечно месо
Коментиран от #51
22:10 26.02.2026
22:10 26.02.2026
22:13 26.02.2026
22:14 26.02.2026
22:15 26.02.2026
Коментиран от #35
22:16 26.02.2026
Коментиран от #42
22:25 26.02.2026
22:25 26.02.2026
22:25 26.02.2026
До коментар #31 от "Доктор":И на мене ,аз викам да съдим факти че ни причиняват стрес и психични травми като поместват снимки на такива като Чалгаря,оная нискочела маймуна Ивайло,гнома , Прасето,Сюлейман Паси и други подобни
22:25 26.02.2026
22:29 26.02.2026
22:30 26.02.2026
22:31 26.02.2026
22:32 26.02.2026
До коментар #32 от "Механик":..ААА....ЗНАЕМ ЗНАЕМ..ЗАЩО ГИ МРАЗИШ....ЗАЩОТО ТЕ...ОШИБ.......
22:33 26.02.2026
22:33 26.02.2026
22:39 26.02.2026
22:40 26.02.2026
22:42 26.02.2026
22:44 26.02.2026
22:48 26.02.2026
51 Моряка
До коментар #25 от "Сталин":Ами уважаеми Йсиф Висарионович,мисля,че това е само началото.Надка има на разположение цял клуб с боклуци около Пасито.Ще има и за Запрянов.Все бивши верни синове на Партията и Народа,до един съветски възпитанници.Да цитирам ли Имена?Само Гюров да не забрави и една стара чанта мачкан лак.От обикновенна преводачка на бай Тошо,израстна до вицепрезидент на Пасито.И много обича кремчетата.От летищата.
22:48 26.02.2026
22:53 26.02.2026