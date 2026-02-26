Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Велизар Шаламанов е назначен за зам.-министър в МВнР

26 Февруари, 2026 21:41 939 52

  • велизар шаламанов-
  • мвнр-
  • заместник-министър

Велизар Шаламанов е назначен за зам.-министър в МВнР - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров за заместник-министър на външните работи е назначен Велизар Шаламанов.

Велизар Шаламанов има дългогодишен професионален опит в сферата на отбраната и националната сигурност. Заемал е поста министър на отбраната през 2014 г., както и заместник-министър на отбраната от 1998 до 2001 г. В периода 2001-2009 г. е съветник на председателя на Българската академия на науките по въпросите на националната сигурност и отбраната и директор на програми в Центъра за изследване на националната сигурност и отбрана.

Народен представител в 45-ото и 46-ото Народно събрание, където е заместник-председател на Комисията по отбрана и ръководител на делегацията на Република България в Парламентарната асамблея на НАТО.

В своя професионален път е заемал ръководни международни длъжности като е бил председател на надзорния съвет на Агенцията на НАТО за комуникации и информация, както и директор по сътрудничество с потребителите на Агенцията, и директор по сътрудничество с нациите в Агенцията на НАТО по консултации, командване и управление.


София / България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Малееее

    53 3 Отговор
    Каква некафърна, но готова и майка си да продаде паветна с ган се събра във външно...

    21:46 26.02.2026

  • 4 Сталин

    58 4 Отговор
    Никога в историята на България не е имало правителство от такава банда кошерни негодници

    Коментиран от #8

    21:46 26.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    25 11 Отговор
    Пилота още веднъж уби България като назначиха хайдук Гюро да прави избори и с машините ще направят ала-бала с президента и ще направят коалиция с Простокирчовците

    21:48 26.02.2026

  • 7 три по три

    34 2 Отговор
    Олеле, кошмар, дежавююю, докога бе

    21:49 26.02.2026

  • 8 оня с питон.я

    17 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Плешо събира всички фашисти на едно място. След изборите ще ги поведе. Бойко ще ви се стори ангелче.

    Коментиран от #11

    21:49 26.02.2026

  • 9 Сталин

    42 2 Отговор
    Тъкмо когато си мислиш че не може да стане по зле в България и това л@йняно петно шашаманов за дипломат

    21:50 26.02.2026

  • 10 Механик

    31 1 Отговор
    ШАЛАМАНОВ е българска транскрипция на ШАЛОМОВ, която произлиза от еврейският поздрав ШАЛОМ.
    Аз не мога да разбера защо шаламани, бабикяни, алибеговци, халваджани, казасяни, назаряни (от хазар) и подобни са взели властта в БГ и дават акъли.
    Това до кога може да се търпи? И в горните не споменах Хубавото Наде, КриСТАЛИНКА, Пасито, Плевньо, както и други евреи/хазари, които не ми се прави труд да изброявам.

    Коментиран от #12

    21:52 26.02.2026

  • 11 Сталин

    11 9 Отговор

    До коментар #8 от "оня с питон.я":

    И а това ви казвам,молете се за Тиквата и Прасето пак да управляват България,че дойдат ли пак пепейците с Пилота , жална ви майка

    Коментиран от #16

    21:52 26.02.2026

  • 12 Сталин

    15 2 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Кошерните терористи са превзели България и ще пращат цървулите да мрат за ционизма и исраhell

    21:54 26.02.2026

  • 13 Абе

    16 3 Отговор
    щом назначиха тая .нида , ще гласувам за една партия с 4 букви !

    Коментиран от #24

    21:54 26.02.2026

  • 14 А50

    32 1 Отговор
    Най-голямата сган се събра у това правитилство

    21:55 26.02.2026

  • 15 Шака Зулу

    25 0 Отговор
    Шаламана е от Евроатлантическия клуб. Там знаете, кои членуват и какво е отношението им към Русия. Тия като нищо ще ни вкарат във война.

    21:56 26.02.2026

  • 16 Механик

    16 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Всичките са от едно котило.
    ББ дойде с подкрепата на най-противната ЕНП. ДП дойде заедно с Доганя, а той беше пръв борец за права и свободи и бе подкрепен от цялата западна шайка. Царя дойде пак със същата подкрепа. БСП-то също бе подкреппяно от същите сили, защото тия които го представяха бяха тия които СЪБОРИХА системата под западно влияние и за пари . ЗА много пари.

    Коментиран от #20

    21:57 26.02.2026

  • 17 Тея

    18 0 Отговор
    вече се ос.аха , а са още в началото !

    21:58 26.02.2026

  • 18 ВВП

    15 0 Отговор
    Гюро взе старите боклуци..,намерим работа . България е обречена .

    Коментиран от #21

    21:58 26.02.2026

  • 19 ВВП

    11 0 Отговор
    Преди да ликвидира Киев с орешката,,може да прати два по София ..Окропите са им по роднини..от дървените шопи.Всяко нещо си има начало и край .

    22:01 26.02.2026

  • 20 Сталин

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Демокрацията е проказа която бавно убива България

    22:04 26.02.2026

  • 21 Моряка

    17 0 Отговор

    До коментар #18 от "ВВП":

    Прав си Гледам,че в правителството има читави хора,но защо му трябваха на Гюров и стари Натювски подлоги- Шаламана,Запряна,Надето.

    Коментиран от #23

    22:05 26.02.2026

  • 22 Смешник

    14 0 Отговор
    Най хубавото е че това проукрофашистко правителство ще управлява два месеца

    Коментиран от #25

    22:06 26.02.2026

  • 23 Сталин

    18 0 Отговор

    До коментар #21 от "Моряка":

    Май не си наред с очите ,къде видя читави хора у това правителство ,всички са доказани негодници ,негодник до негодника

    22:08 26.02.2026

  • 24 Смешник

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    Да не би да е тая която се управлява от главно Т от Банкя Те са същите като тия

    22:10 26.02.2026

  • 25 Сталин

    15 0 Отговор

    До коментар #22 от "Смешник":

    За два месеца знаеш ли колко поразии ще направят тези негодници ,сега през уикенда Дъмбо започва война с Иран и ще искат от нас да им пращаме пари ,оръжие и пушечно месо

    Коментиран от #51

    22:10 26.02.2026

  • 26 провинциалист

    10 0 Отговор
    Вдигнаха следващото зомби...

    22:10 26.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 фюри

    8 0 Отговор
    Гюро се мисли за мамник?Нали разбира,че главната роля в лицето му скоро ще свърши,а с него неговият хепи енд ще стане ад.

    22:13 26.02.2026

  • 29 22.02.22.

    10 0 Отговор
    Шалманов къде ще се скриеш?

    22:14 26.02.2026

  • 30 лудница

    10 0 Отговор
    В какво се превръща МВнР? Остава само да се обединят МВнР и МО.

    22:15 26.02.2026

  • 31 Доктор

    14 0 Отговор
    Повдига ми се.

    Коментиран от #35

    22:16 26.02.2026

  • 32 Механик

    0 7 Отговор
    Удри копейката с фаража!!За лека нощ.

    Коментиран от #42

    22:25 26.02.2026

  • 33 Перо

    14 0 Отговор
    Само това недоразумение липсваше в кабинета! Боклук до боклука!

    22:25 26.02.2026

  • 34 Да бе да

    6 0 Отговор
    Мале мале

    22:25 26.02.2026

  • 35 Сталин

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "Доктор":

    И на мене ,аз викам да съдим факти че ни причиняват стрес и психични травми като поместват снимки на такива като Чалгаря,оная нискочела маймуна Ивайло,гнома , Прасето,Сюлейман Паси и други подобни

    22:25 26.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ганев

    6 0 Отговор
    ...ТОКУ ЩО ФАКТИ ..НИ ПОКАЗАХА...И КАЗАХА....ТОВА Е ПОДИГРАВКА..С ..БЪЛГАРИТЕ..ФАКТИ.....ФАКТ ФАКТ

    22:29 26.02.2026

  • 39 ВВП

    11 0 Отговор
    Шаламанов и Надя са два огромни боклука .Тия развзкят всичко..Светът се нуждае от рестарт .. България се нуждае .Новараработа ,нов дом ,нови идеи ..нови планове..Това да борим Руссия е стара история с измъчен край .Обаче на тия шизосиии,им дават бонус да занимават света с Руссия .

    22:30 26.02.2026

  • 40 нннн

    12 0 Отговор
    Л...a едно след друго, и все по- миpизливи, изплaвaт отгope... Миpppишe, бе!

    22:31 26.02.2026

  • 41 ВВП

    7 0 Отговор
    И тия шизофреници като преборят Русия ,Ко ще правим след това..??.

    22:32 26.02.2026

  • 42 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    ..ААА....ЗНАЕМ ЗНАЕМ..ЗАЩО ГИ МРАЗИШ....ЗАЩОТО ТЕ...ОШИБ.......

    22:33 26.02.2026

  • 43 Дън Бай

    6 0 Отговор
    Ленчето, Ленчето да вземат! После Тагарев!

    22:33 26.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ганев

    2 0 Отговор
    ТОКУ ЩО...ФАКТИ ..КАЗАХА...НЕ СТОЙТЕ НА ЛАПТОПИТЕ..АМИ ВЛИЗАЙТЕ В МАЗЕТАТА...И ВЗИМАЙТЕ..КАКВОТО ИМА......ФАКТИ ФАКТ ФАКТ

    22:39 26.02.2026

  • 46 Сусу Манарата

    4 0 Отговор
    Някой да не е разбрал какво представлява това правителство? Този е срам за Карлово.

    22:40 26.02.2026

  • 47 9689

    3 0 Отговор
    Още един крадеч за 2 месеца.Да се задави.

    22:42 26.02.2026

  • 48 Еднодневки

    2 0 Отговор
    Ама той сам до изборите ли е назначен и след това Бойко и Шиши ще го накарат да си подаде оставката?

    22:44 26.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ганев

    1 0 Отговор
    ....ГОЛЯМ КРАСИВ..ЧЕРВЕН....НООСС

    22:48 26.02.2026

  • 51 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сталин":

    Ами уважаеми Йсиф Висарионович,мисля,че това е само началото.Надка има на разположение цял клуб с боклуци около Пасито.Ще има и за Запрянов.Все бивши верни синове на Партията и Народа,до един съветски възпитанници.Да цитирам ли Имена?Само Гюров да не забрави и една стара чанта мачкан лак.От обикновенна преводачка на бай Тошо,израстна до вицепрезидент на Пасито.И много обича кремчетата.От летищата.

    22:48 26.02.2026

  • 52 ОтвратЕн

    1 0 Отговор
    Пфу...То няма на къде повече да става по-гадно! Но, кучетата си лаят, а кервана си върви. Както са ни подкарали ще ни сготвят! Освен, ако не им излезе крива сметката и не се окаже, че са се взели по любов! Единственото сигурно за сега ми се струва, че ще е за ПП/ДБ, които ще си пуснат бради и ще отидат да видят къде се скри Кирчо!

    22:53 26.02.2026

Новини по градове:
