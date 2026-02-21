Новини
МВнР предупреди да пътуваме към Австрия само при нужда заради усложнената зимна обстановка

21 Февруари, 2026 05:56, обновена 21 Февруари, 2026 04:59 1 797 5

  • австрия-
  • снеговалеги-
  • мвнр-
  • пътувания

Алпийската страна е обхваната от обилни снеговалежи

МВнР предупреди да пътуваме към Австрия само при нужда заради усложнената зимна обстановка - 1
Снимка: БНТ
Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва българските граждани да предприемат пътувания към Австрия само при нужда поради усложнена метеорологична обстановка.

В съобщение на Ситуационния център на сайта на министерството се посочва, че поради засилени снеговалежи метеорологичната обстановка в Австрия е усложнена.

Затруднен е трафикът по пътните артерии в провинциите Горна Австрия, Каринтия, Долна Австрия, Бургенланд и Виена. Отменени или пренасочени са полети от и към австрийската столица.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи или планиращи да посетят Австрия през следващите дни, да предприемат пътувания само в наложителни случаи и с подходящо екипирани превозни средства.

Информация за пътната обстановка може да се следи чрез сайта на австрийския автомотоклуб, а за статуса на полети - сайтовете на съответните самолетни компании или чрез електронните страници на летищата във Виена.

При необходимост от консулско съдействие българските граждани могат да се обръщат към Посолство на Република България в Република Австрия на дежурен телефон +43 1 505 31 13 или e-mail: [email protected]. При бедствени ситуации българските граждани могат да заявят искане за съдействие и чрез денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

Тази сутрин австрийски медии съобщиха, че виенското летище "Швехат" временно е затворено заради зимните метеорологични условия и силен снеговалеж. Пристигащите полети са пренасочени към други летища.


Австрия
  • 1 Австроунгария

    7 1 Отговор
    Външното ВеЦе се нуждае от спешен ремонт. Едва ли Надка ще се справи със смръднята оставена от Гейорг.

    05:11 21.02.2026

  • 2 Герп боклуци

    6 1 Отговор
    На ски може ли? Брой ли се за нужда?

    05:17 21.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    МВнР днес - А ла соц. табелка:
    " При директора се ходи само по голяма нужда!"
    😀😀😀

    06:01 21.02.2026

  • 4 Дзак

    0 1 Отговор
    Възможност да се разгледа Виена!

    09:04 21.02.2026

  • 5 Да питам за един приятел

    1 0 Отговор
    Един приятел пита за Иран пътуванията как са или и те са усложнени заради зимната обстановка? Че нещо чул различни европейски политици да говорят техни граждани да се евакуират от Иран незабавно, а от нашите нищо не бил чул сщосеен да не ходят до Австрия.

    11:02 21.02.2026

