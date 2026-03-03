Празнично шествие за 3 март във Враца

За първи път във Враца на днешния ден се организира празнично шествие с национални знамена от паметника, свързан с освобождението на града, до центъра, където ще се проведе тържествената церемония за националния празник, пише БНР.

Празничното шествие ще започне от калето край града, където преди 65 години е издигнат паметник на тръбача, известил свободата на Враца. Там след кратка програма ще бъдат раздадени български трибагреници на ученици и граждани.

"Важно е да създаваме нагласа в младите хора, в децата, да почитат историята и всъщност да разпознават символите на България, за да не забравят техните корени"

Шествието ще премине по пешеходните алеи по хълма и ще спре на централния градски площад, където ще се проведе тържествената церемония за националния празник.

" За мен е ден на национално самочувствие, национална гордост. Тази дата ознаменува възстановяването макар и на книга на българската нация в нейните етнически територии, колкото и за кратко да е".

"Съвременна България се ражда на този ден, независимо от всички исторически последвали събития".

"Поне за малко да спрем с днешните си размисли и страсти и да наведем скромно глави да дадем почит на всички, които са загинали не само в Руско-турската, за нас освободителна война, а и за всички наши герои, които са дали живота си за освобождението на България".