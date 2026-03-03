Новини
България »
Николай Младенов: САЩ смятат, че Иран произвежда 100 балистични ракети месечно

Николай Младенов: САЩ смятат, че Иран произвежда 100 балистични ракети месечно

3 Март, 2026 09:07 2 306 44

  • николай младенов-
  • коментар-
  • иран-
  • сащ-
  • атака-
  • дронове-
  • балистични ракети

Операцията е започнала в период, в който Иран е относително отслабен

Николай Младенов: САЩ смятат, че Иран произвежда 100 балистични ракети месечно - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на Съвета за мир в ивицата Газа Николай Младенов публикува в личния си профил в социалната мрежа "Фейсбук" коментар на изказване на американския държавен секретар за операцията срещу Иран.

"Вашингтон e преценил, че до година и половина Техеран ще достигне достатъчно ракетни и дронови запаси, за да възпре дори най-решителна военна намеса и операцията е започнала в период, в който Иран е относително отслабен. Рубио също така признава, че санкциите не са постигнали целта си", пише още Младенов.

Бившият ни министър на външните работи подчертава, че американският държавен секретар Марко Рубио е заявил, че се подготвят планове за стабилизиране на пазарите на горива.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ротшилд до тълпите

    22 4 Отговор
    Израел за запада е това, което бяха Ленин и Маркс за комунистите. Ние сме вашата демокрация и капитализъм.

    09:07 03.03.2026

  • 2 Сорос

    26 3 Отговор
    Западът става и ляга с Израел и Талмуда, така както БКП възпяваше СССР и Ленин.

    09:08 03.03.2026

  • 3 Демокрацията е евтина еврейска измама

    43 4 Отговор
    Евреинът Младенов дето е отбил военната си служба в Израел.

    Коментиран от #32

    09:09 03.03.2026

  • 4 Антидемократ

    45 3 Отговор
    Младенов е агент на Мосад. Народен съд за демократите

    09:09 03.03.2026

  • 5 Край

    29 3 Отговор
    А пък на американците вече им свършва джепането.

    09:11 03.03.2026

  • 6 666

    27 3 Отговор
    Да си вземем държавата от Мосад и "демократите" на Израел.

    09:11 03.03.2026

  • 7 Ники M0CAДа

    26 3 Отговор
    Редовно язди ционситки резaни ракети.

    09:11 03.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Куче

    30 2 Отговор
    Мръсно отивай да спасява братята си свине!

    09:12 03.03.2026

  • 10 Путин

    7 12 Отговор
    Аз също съм агент на Мосад.

    09:12 03.03.2026

  • 11 Сталин

    20 4 Отговор
    “Our race is the Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves.”

    -Menaheim Begin, 6th Prime Minister of Israel

    "Нашата раса е висша раса.Ние сме божествени богове на тази планета.Ние сме толкова различни от низшите раси ,колкото те са от насекомите.Всъщност ,в сравнение с нашата раса , другите раси са зверове и животни,в най добрия случай добитък.Другите раси считаме за човешки екскременти.Нашата съдба е да управляваме над низшите раси.Нашето земно царство ще бъде управлявано от нашия лидер с железен юмрук.Масите ще ни ближат краката и ще ни служат като роби."

    - Менахем Бегин,6-ти Министър Председател на Израел

    Коментиран от #12

    09:12 03.03.2026

  • 12 Киро Харварда

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Такива сме си, ще ближем

    Коментиран от #15

    09:15 03.03.2026

  • 13 Сталин

    32 4 Отговор
    Слава на великите перси,които се борят срещу световните терористи и сатанисти ,целия свят трябва да помогне на персите да очистят света от тая талмудистка чума

    Коментиран от #17

    09:15 03.03.2026

  • 14 Пич

    13 1 Отговор
    Фърст Арми във Ворлда и съдраха гащите от бой!!!

    09:16 03.03.2026

  • 15 Сталин

    21 2 Отговор

    До коментар #12 от "Киро Харварда":

    Цървулите идеалните роби на кошерните изроди

    09:16 03.03.2026

  • 16 Пиисшмейкър

    12 0 Отговор
    каза говирителя на Цион

    09:19 03.03.2026

  • 17 К ПЕЙКИ с чалми

    3 13 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Искаме да живеем в брадат шериат

    09:21 03.03.2026

  • 18 Баба ти

    21 4 Отговор
    Абе продажен ционист, какъв им е дерта на белия дом на 10 000 км от Иран?! Някой напада ли ги, ще ги напада ли?! - Няма. Защо тогава Иран да е опасен за САЩ, че лудия дони притиснат със снимки Епщейн да прахоса стотици милиарди долара за кефа на световните юурауди от Синайската пустиня, да жертва американски военни??! Теб грижа ли те е, а продажна машамишка??! Кога стана световен екскепрт и значима кукла@

    09:21 03.03.2026

  • 19 Благой

    12 1 Отговор
    Ще видят миротворци от САЩ и Израел кон боб яди ли

    Коментиран от #21

    09:24 03.03.2026

  • 20 Демократ

    2 12 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат русофилите за иzроди.

    Коментиран от #26

    09:25 03.03.2026

  • 21 Последния Софиянец

    3 10 Отговор

    До коментар #19 от "Благой":

    Аятолаха видя и коня и боба.

    09:26 03.03.2026

  • 22 Грести

    2 11 Отговор
    Много антисемитски писания в тоя форум, без редакторска и админска реакция. Ще има последици...

    Коментиран от #37

    09:27 03.03.2026

  • 23 Хихи

    10 1 Отговор
    Кажи бе Ники, Агресор, непредизвикана агресия, международно право хохохо

    09:28 03.03.2026

  • 24 КЪМ 21

    8 1 Отговор
    Приказката сигорно я знайте , че който последен се смее ,най добре се смее

    09:29 03.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Епщаймовци

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Демократ":

    Докато изнасилвате бебета

    09:29 03.03.2026

  • 27 ФАКТ

    7 1 Отговор
    Пък света свята евреите заубийци исатани

    09:30 03.03.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    14 0 Отговор
    Забелязахте ли разликата между " демократичните" общности и " диктаторските" режими. Първите убиват стотици деца в училище, убиват спортисти в спортна зала , убиват и отвличат безнаказано държавни глави, а вторите целят само гадинките , извършващи военни престъпления.

    09:32 03.03.2026

  • 29 Ина

    13 0 Отговор
    Те и за Ирак смятаха , че има химическо оръжие, но после казаха, "Упс, грешка". Но тази грешка какво струва на Ирак и народа му?

    09:32 03.03.2026

  • 30 аz СВО Победа 80

    0 6 Отговор
    Вече няма да произвеждат.
    🤣🤣🤣

    09:33 03.03.2026

  • 31 Ванчо

    6 0 Отговор
    КАКВИ СА ИЗРАЕЛ И САЩ ТЕРОРИСТИ ИЛИ ОСВОБОДИТЕЛИ

    09:36 03.03.2026

  • 32 Феликс Дж

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Демокрацията е евтина еврейска измама":

    ...................... я, а как е станал български министър? Питам за един приятел.

    Коментиран от #43

    09:36 03.03.2026

  • 33 Опа

    5 1 Отговор
    Външната намеса в държавите никога не са решавали вътрешните им проблеми. Сега са обединили Иран срещу САЩ и Израел. САЩ са намесили и ЕС без да го питат за съгласието на военния конфликт. На много страни са нанесени щети и има жертви.

    09:38 03.03.2026

  • 34 37.51т

    6 0 Отговор
    За ракетите ясно ,може да намали производството,но какво ще стане като ескалират арабите с бомби под дрехите и ножове в ръце по Европа и на други места,Никито е на сигурно място ,а обикновенните хора ще са "съпътстващи" жертви нали........

    09:42 03.03.2026

  • 35 Мишел

    3 0 Отговор
    И тоя тръска епруветка.

    09:45 03.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мееси

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Грести":

    Чемилапашчлена

    09:50 03.03.2026

  • 38 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    Според евреина Николай Младенов, Израел има право да извършва удари в Иран, когато пожелае, а Иран няма право на ПВО и ракети за да се защити. Събитията показаха, че са били напълно прави да произвеждат ракети. Путин, като стар евреин не им дава читаво ПВО. Имаха договор за по-новата версия на С-300, но той им даде старата версия от70-те. Стигна се до арбитраж. За С-400 и дума не става. Той само на Ердоган дава.

    09:53 03.03.2026

  • 39 Опа

    3 0 Отговор
    Парламентът е много вреден по времето на служебното правителство. След като старото правителство е свалено и няма доверие на депутатите на свалените партии. Защо парламентът продължава да работи и да произвежда вредни решения и закони?

    10:14 03.03.2026

  • 40 поне една 0 махнете!

    0 1 Отговор
    стига сте лъгали , като кремълски шпионин на български език!

    10:16 03.03.2026

  • 41 ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!

    2 0 Отговор
    А АЗ СМЯТАМ ,ЧЕ $и Гад но €вр€й ч€!
    ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ ЗА мър ши т€ (€в р€и, комуни$ти, ман га ли И п€ да ли)!

    10:20 03.03.2026

  • 42 Тебе

    1 0 Отговор
    Пък, какво те еве. Задник

    10:23 03.03.2026

  • 43 Демокрация баце

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Феликс Дж":

    Посолството го наложи на Боеко. Като в Киев. Идват и те окупирват след това ти викат "вие си ги избрахте".

    10:29 03.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове