Рецепта на деня: Класически усукан тутманик
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Класически усукан тутманик

3 Март, 2026 10:05 659 0

Приготвен с любов и търпение

Рецепта на деня: Класически усукан тутманик - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор

Необходими продукти:

  • бяло брашно - 600 г;
  • вода - 150 мл;
  • прясно мляко - 150 мл;
  • кисело мляко - 3 с.л.;
  • яйца - 2 бр.;
  • олио - 3 с.л.;
  • суха мая - 7 г;
  • сода бикарбонат - 1/3 ч.л.;
  • мас - 30 г;
  • масло - 30 г;
  • сирене - 350 г;
  • сол - 1 ч.л.;
  • захар - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

За този тутманик в купа изсипваме пресятото брашното и маята. Разбъркваме ги и правим кладенче. В кладенчето добавяме леко топлото прясно мляко и водата. Разбъркваме добре до получаване на хомогенна консистенция.

Гасим содата в киселото мляко.

Замесваме меко, нелепнещо тесто от брашнената смес, киселото мляко с угасената в него сода, олиото, едното яйце, солта и захарта и делим на 4 топки.

Оставяме топките тесто да почиват 15 минути покрити с кърпа.

Всяка топка разточваме на правоъгълник и го мажем с размекнатите на стайна температура мас и масло, а след това поръсваме с натрошеното сирене.

Слагаме отгоре втора разточена кора, пак мажем с мас и масло, поръсваме със сирене - така и четирите кори, като последната само мажем с мас и масло, без да поръсваме със сирене.

Нярязваме наредените и намазани кори по дължина на 4 равни ленти, усукваме всяка лента и я редим като охлюв в намазнанена, кръгла тава (26 - 27 см) в диаметър.

Покриваме усукания тутманик с кърпа и оставяме да втасва. Не е нужно да превтасва, достатъчно е леко да се надигне, без да излиза извън съда.

Намазваме тутманика с разбито яйце и печем усукания тутманик до суха клечка.


