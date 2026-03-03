Рецепта на деня: Класически усукан тутманик

Необходими продукти:
- бяло брашно - 600 г;
- вода - 150 мл;
- прясно мляко - 150 мл;
- кисело мляко - 3 с.л.;
- яйца - 2 бр.;
- олио - 3 с.л.;
- суха мая - 7 г;
- сода бикарбонат - 1/3 ч.л.;
- мас - 30 г;
- масло - 30 г;
- сирене - 350 г;
- сол - 1 ч.л.;
- захар - 1 с.л.
Начин на приготвяне:
За този тутманик в купа изсипваме пресятото брашното и маята. Разбъркваме ги и правим кладенче. В кладенчето добавяме леко топлото прясно мляко и водата. Разбъркваме добре до получаване на хомогенна консистенция.
Гасим содата в киселото мляко.
Замесваме меко, нелепнещо тесто от брашнената смес, киселото мляко с угасената в него сода, олиото, едното яйце, солта и захарта и делим на 4 топки.
Оставяме топките тесто да почиват 15 минути покрити с кърпа.
Всяка топка разточваме на правоъгълник и го мажем с размекнатите на стайна температура мас и масло, а след това поръсваме с натрошеното сирене.
Слагаме отгоре втора разточена кора, пак мажем с мас и масло, поръсваме със сирене - така и четирите кори, като последната само мажем с мас и масло, без да поръсваме със сирене.
Нярязваме наредените и намазани кори по дължина на 4 равни ленти, усукваме всяка лента и я редим като охлюв в намазнанена, кръгла тава (26 - 27 см) в диаметър.
Покриваме усукания тутманик с кърпа и оставяме да втасва. Не е нужно да превтасва, достатъчно е леко да се надигне, без да излиза извън съда.
Намазваме тутманика с разбито яйце и печем усукания тутманик до суха клечка, пише gotvach.bg.
