Пренасят 300-метров трибагреник за Трети март в Стара Загора

Старозагорци посрещат Трети март с традиционното вече паметното шествие с 300-метровия национален трибагреник. Честванията започват с молебен за България в катедралния храм "Св. Николай Мирликийски", а малко след 10 часа, едновременно пред всеки паметник в града, посветени на Освобождението, ще бъдат поставени венци и цветя, пише БНР.

След това за поредна година военнослужещи, жители и гости на Стара Загора ще понесат на ръце 300-метров трибагреник от площада пред Общината до Мемориалния комплекс "Бранителите на Стара Загора".

В подножието на паметника ще се състои общоградското честване, като тази година в него се включват и от ансамбъл "Българе" с празничен концерт.

Монументалният аудиовизуален спектакъл "Памет" е кулминацията на събитията в Стара Загора. 3D мапинг шоуто, посветено на града, ще започне в 18.00 часа на Мемориалния комплекс "Бранителите на Стара Загора".

По повод Националния празник Регионалният исторически музей и останалите музейни обекти в Стара Загора ще работят с вход свободен, като за посетителите са подготвени изложби и детски творчески ателиета посветени на Освобождението, както и демонстрации на оръжия и опълченски униформи.

В честването на Националния празник в Стара Загора се очаква да се включи и Румен Радев. Президентът от 2017 - 2026 г. се очаква да обяви и подробности за своя политически проект и за участието си в извънредните парламентарни избори на 19 април.

За времето от 10.00 ч. до 13.00 ч. се спира движението на личен и обществен транспорт по маршрута с шествието с националния флаг.