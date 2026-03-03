Пренасят 300-метров трибагреник за Трети март в Стара Загора

Старозагорци посрещат Трети март с традиционното вече паметното шествие с 300-метровия национален трибагреник. Честванията започват с молебен за България в катедралния храм "Св. Николай Мирликийски", а малко след 10 часа, едновременно пред всеки паметник в града, посветени на Освобождението, ще бъдат поставени венци и цветя, пише БНР.
След това за поредна година военнослужещи, жители и гости на Стара Загора ще понесат на ръце 300-метров трибагреник от площада пред Общината до Мемориалния комплекс "Бранителите на Стара Загора".
В подножието на паметника ще се състои общоградското честване, като тази година в него се включват и от ансамбъл "Българе" с празничен концерт.
Монументалният аудиовизуален спектакъл "Памет" е кулминацията на събитията в Стара Загора. 3D мапинг шоуто, посветено на града, ще започне в 18.00 часа на Мемориалния комплекс "Бранителите на Стара Загора".
По повод Националния празник Регионалният исторически музей и останалите музейни обекти в Стара Загора ще работят с вход свободен, като за посетителите са подготвени изложби и детски творчески ателиета посветени на Освобождението, както и демонстрации на оръжия и опълченски униформи.
В честването на Националния празник в Стара Загора се очаква да се включи и Румен Радев. Президентът от 2017 - 2026 г. се очаква да обяви и подробности за своя политически проект и за участието си в извънредните парламентарни избори на 19 април.
За времето от 10.00 ч. до 13.00 ч. се спира движението на личен и обществен транспорт по маршрута с шествието с националния флаг.
1 Грозната истина
Коментиран от #8, #13, #14
08:46 03.03.2026
2 щок
08:51 03.03.2026
3 Браво
08:53 03.03.2026
4 Укpoционе
Коментиран от #11
08:55 03.03.2026
5 Щукар
08:56 03.03.2026
6 Местен
Коментиран от #12
08:59 03.03.2026
7 Първото нещо
Коментиран от #10
08:59 03.03.2026
8 Любопитен
До коментар #1 от "Грозната истина":Ти като виден българофоб и евроатлантик колко бедни си нахранил през живота си?
С милиардите за американска скрап колко милиона бедни щяхме да изхраним?
08:59 03.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Заралия
До коментар #7 от "Първото нещо":Споко, ще има и български и руски знамена и в Стара Загора и на Шипка! А ти шареното знаменце можеш да си го развяваш в София, може дажи и плакат с лика на Епстийн да носиш.
09:02 03.03.2026
11 Некъпан джендър евроатлантик
До коментар #4 от "Укpoционе":Пращаме си заплатите на Зельо за да има за бело.
09:04 03.03.2026
12 Никси
До коментар #6 от "Местен":а ти Турска Тролей- Таря ли си !!!.
09:05 03.03.2026
13 Сталин
До коментар #1 от "Грозната истина":В България само джумбуш да има за цървулите,вместо да обесят тези уроди които ограбиха и вкараха България във война ,мизерните цървули пак на маса и ракия
09:06 03.03.2026
14 Сталин
До коментар #1 от "Грозната истина":Нали някой Гробар пак е захлебил стотици хиляди от държавна поръчка за това знаме
09:09 03.03.2026