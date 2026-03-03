Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Стара Загора »
Пренасят 300-метров трибагреник за Трети март в Стара Загора

Пренасят 300-метров трибагреник за Трети март в Стара Загора

3 Март, 2026 08:43 496 14

  • 3 март-
  • стара загора-
  • знаме

Монументалният аудиовизуален спектакъл "Памет" е кулминацията на събитията в града

Пренасят 300-метров трибагреник за Трети март в Стара Загора - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Старозагорци посрещат Трети март с традиционното вече паметното шествие с 300-метровия национален трибагреник. Честванията започват с молебен за България в катедралния храм "Св. Николай Мирликийски", а малко след 10 часа, едновременно пред всеки паметник в града, посветени на Освобождението, ще бъдат поставени венци и цветя, пише БНР.

След това за поредна година военнослужещи, жители и гости на Стара Загора ще понесат на ръце 300-метров трибагреник от площада пред Общината до Мемориалния комплекс "Бранителите на Стара Загора".

В подножието на паметника ще се състои общоградското честване, като тази година в него се включват и от ансамбъл "Българе" с празничен концерт.

Монументалният аудиовизуален спектакъл "Памет" е кулминацията на събитията в Стара Загора. 3D мапинг шоуто, посветено на града, ще започне в 18.00 часа на Мемориалния комплекс "Бранителите на Стара Загора".

По повод Националния празник Регионалният исторически музей и останалите музейни обекти в Стара Загора ще работят с вход свободен, като за посетителите са подготвени изложби и детски творчески ателиета посветени на Освобождението, както и демонстрации на оръжия и опълченски униформи.

В честването на Националния празник в Стара Загора се очаква да се включи и Румен Радев. Президентът от 2017 - 2026 г. се очаква да обяви и подробности за своя политически проект и за участието си в извънредните парламентарни избори на 19 април.

За времето от 10.00 ч. до 13.00 ч. се спира движението на личен и обществен транспорт по маршрута с шествието с националния флаг.


Стара Загора / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грозната истина

    3 3 Отговор
    Пари на вятъра.С тия пари за ошиване на тоя плат можеше да нахранят десетки бедни

    Коментиран от #8, #13, #14

    08:46 03.03.2026

  • 2 щок

    1 2 Отговор
    а малко след 10.00 часа, е

    08:51 03.03.2026

  • 3 Браво

    2 3 Отговор
    Чичо Румен и Митко СМС ще са там и те ще ни оправят.Стегайте се

    08:53 03.03.2026

  • 4 Укpoционе

    2 2 Отговор
    Нямат ли окраински 400 метра?

    Коментиран от #11

    08:55 03.03.2026

  • 5 Щукар

    1 3 Отговор
    Гвардейският духов оркестър е в студиото на БНТ1 и свири чудесно!

    08:56 03.03.2026

  • 6 Местен

    2 2 Отговор
    НРБ пролетариата няма спирка с тази 80 годишна измислена държава

    Коментиран от #12

    08:59 03.03.2026

  • 7 Първото нещо

    1 5 Отговор
    За да стане България реална държава първото нещо, което трябва да се направи е да се издигне българското знаме, вместо това натрапено ни руско.

    Коментиран от #10

    08:59 03.03.2026

  • 8 Любопитен

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Грозната истина":

    Ти като виден българофоб и евроатлантик колко бедни си нахранил през живота си?
    С милиардите за американска скрап колко милиона бедни щяхме да изхраним?

    08:59 03.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Заралия

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Първото нещо":

    Споко, ще има и български и руски знамена и в Стара Загора и на Шипка! А ти шареното знаменце можеш да си го развяваш в София, може дажи и плакат с лика на Епстийн да носиш.

    09:02 03.03.2026

  • 11 Некъпан джендър евроатлантик

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Укpoционе":

    Пращаме си заплатите на Зельо за да има за бело.

    09:04 03.03.2026

  • 12 Никси

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Местен":

    а ти Турска Тролей- Таря ли си !!!.

    09:05 03.03.2026

  • 13 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Грозната истина":

    В България само джумбуш да има за цървулите,вместо да обесят тези уроди които ограбиха и вкараха България във война ,мизерните цървули пак на маса и ракия

    09:06 03.03.2026

  • 14 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Грозната истина":

    Нали някой Гробар пак е захлебил стотици хиляди от държавна поръчка за това знаме

    09:09 03.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове