Рубио поздрави българите по случай 3 март

Рубио поздрави българите по случай 3 март

3 Март, 2026 09:25 1 085 41

  • марко рубио-
  • българия-
  • сащ-
  • поздрав-
  • трети март

Днес се присъединяваме към Вас в честването на 148 години от Освобождението на България

Рубио поздрави българите по случай 3 март - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио поздравява България по случай Националния празник - 3 март.

"От името на САЩ поздравявам народа на България по случай Вашия национален празник, 3 март. Днес се присъединяваме към Вас в честването на 148 години от Освобождението на България", заявява Марко Рубио в публикация на посолството на САЩ у нас във Фейсбук.


  • 1 Отговор

    33 6 Отговор
    Няма нужда.

    Коментиран от #41

    09:26 03.03.2026

  • 2 Лилава Жена

    2 14 Отговор
    България е Американски Проект
    А Населението и е индианско

    09:28 03.03.2026

  • 3 Стенли

    26 3 Отговор
    Айде нема нужда вий по добре махнете позорния паметник

    09:28 03.03.2026

  • 4 Благодарим, САЩ!

    10 30 Отговор
    Да си пожалзем общо щастливо бъдеще в рамките на еврозтлантическия цивилизационен съюз!

    Коментиран от #10, #39

    09:28 03.03.2026

  • 5 Летописец

    21 0 Отговор
    Не, досега ние в Кремъл не сме получавали каквато и да е покана на името на Путин, заяви пред журналисти Песков. Той предположи, че може би поканата върви по канала на външното министерство или че може би изобщо не е била отправяна.

    В отговор на въпрос как Кремъл се отнася към отсъствието на покана от България, Песков каза: Това е суверенно решение на суверенна България.

    Отнасяме се абсолютно нормално и с уважение и разбира се, искаме нашите български партньори действително да бъдат свободни от каквото и да е иго и да бъдат суверенни в своите действия и решения, така че те по никакъв начин да не навредят на интересите на страната, каза още Песков.

    Коментиран от #18

    09:29 03.03.2026

  • 6 бай Даньо

    18 2 Отговор
    УРАААА... браво на ИИ
    много знае къде е БГ

    09:30 03.03.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 21 Отговор
    ние сме толкова манипулиран народ , че единствени от Османската империя празнуваме освобождение от видите ли-РОБСТВО!!/КВИ роби сме били с 2 ката къщи не ми е ясно-питайте Освабадителката , дето така ни АСВАБАДИ ,че ни докара 2 нац. катастрофи и комун. пропаганда , дето ни изкара роби , и да сме вечно благодарни , и да сме пак РОБИ ама на РАША

    Коментиран от #23, #26

    09:30 03.03.2026

  • 8 НАТОпорчен

    4 14 Отговор
    Супер! Най-сетне да сме в един отбор с тази велика страна!
    Президентът на САЩ Удроу Уилсън на мирните преговори през 1919 г. отстоява оставането на Беломорска Тракия, Южна Добруджа и Царибродско в българските държавни предели и осуетява плана за ликвидирането на България като държава и разделянето ѝ на три района, подчинени на Гърция, Сърбия и Румъния, лансиран в Ньой. Лауреат е на Нобелова награда. А няма нито един негов паметник в България!

    Коментиран от #17

    09:31 03.03.2026

  • 9 Кубинското ционe не е пропуснало да

    23 3 Отговор
    се изгаври с кoлонизираните рoби в бaлканския рeзерват.

    09:31 03.03.2026

  • 10 Стенли

    25 2 Отговор

    До коментар #4 от "Благодарим, САЩ!":

    И за какво точно им благодариш затова че нашите управници натегачи хвърлиха едни милярди за едни железа за които не е сигурно дали ще летят 🤨

    09:31 03.03.2026

  • 11 Чорбара

    22 3 Отговор
    А нема нужда говежди.

    09:32 03.03.2026

  • 12 Тинка

    16 4 Отговор
    Вива България! Вива Русия! Вива Куба!

    09:33 03.03.2026

  • 13 Валтер Шеленберг

    19 2 Отговор
    Не, не ти искаме фалшивите лицемерни поздрави ...задръж си ги ..ционистко кубинска и.мет

    09:35 03.03.2026

  • 14 Лилава Жена

    2 7 Отговор
    Вейте Британският Флаг и да не ви пука изобщо

    09:36 03.03.2026

  • 15 Само безумен жълтопаважник би вързал на

    17 3 Отговор
    типичното говеждо лицемерие.

    09:36 03.03.2026

  • 16 Олигавен В екстаз соросоид

    14 0 Отговор
    В екстаз съм, в екстаз съм, той ни забеляза!!!🤪

    09:36 03.03.2026

  • 17 Стенли

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "НАТОпорчен":

    Да затова съм съгласен че президентът Уилдро Уилсън се е застъпил за България иначе сме щели да престанем да съществуваме като държава , територията ни щяла да бъде поделана между Сърбия Гърция и Румъния така че този човек заслужава поне една улица да се кръсти на негово име, между другото България е единствената държава на балканите където граничи навсякъде със себе си 🇧🇬

    Коментиран от #20

    09:38 03.03.2026

  • 18 Чакаме поздрави от Натаняху убиеца!

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Летописец":

    А бе къде е Натаняху, да ни честити? Да не е отлетял при Кобзон и аетоляха?

    09:38 03.03.2026

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 3 Отговор
    Прав е човека.

    09:39 03.03.2026

  • 20 Лилава Жена

    0 4 Отговор

    До коментар #17 от "Стенли":

    По добре поделена отколкото цяла и разделена

    09:41 03.03.2026

  • 21 Този

    4 1 Отговор
    Продажник е кубинец но е радетел за нападение срещу Куба автентичен петроханец

    09:42 03.03.2026

  • 22 Търновец

    3 2 Отговор
    Загубите на България от Американските търговски мита може би надхвърлят милиард долара и с тях Тръмп финансира войните на Израел и САЩ

    09:43 03.03.2026

  • 23 честен ционист

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    При теб е разбираемо недоволството, все пак братишките сложиха едно -ва накрая на турската фамилия на баба ти и й дадоха дървено кръстче.

    09:45 03.03.2026

  • 24 БЛАГОДАРЯ

    9 2 Отговор
    Ама,да не забравяте че на баба и дядо външната тоалетна е по стара от Вашата държава.

    09:45 03.03.2026

  • 25 Не ти приемам подигравката

    10 2 Отговор
    Взимай си самолетите и се разкарайте от земята ни!
    Нашественици! Вън!

    09:47 03.03.2026

  • 26 К Ре.тен!

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Националните катастрофи на България ги докараха русофобските правителства и фсшистките такива! Сега следва трета! Какви са сегашните управляващи???!!! Риторичен въпрос,ако знаеш какво означава!

    Коментиран от #27, #33

    09:57 03.03.2026

  • 27 Стенли

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "К Ре.тен!":

    Много точно казано най адекватно в сегашната ситуация реагираха испанците можем само да си пожелаем да имаме и ний такива управници

    10:01 03.03.2026

  • 28 БлагодАрим и

    0 0 Отговор
    дано да е искрен, че що попара сърбахме в база “Индия” заради тях, мАни, мАни.

    10:06 03.03.2026

  • 29 Грозната истина

    2 2 Отговор
    А в момента убивате мъже жени и деца.Дано съдбата те застигне и с твойте деца

    10:08 03.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Да живей, България!

    5 2 Отговор
    И слава на братска Русия която единствена тръгна с войски да ни освободи от турците, а не с приказки!

    10:09 03.03.2026

  • 32 гочето

    1 1 Отговор
    рубио не знае къде е българия
    Баба Яга отиде при американския губернатор да измоли един поздрав!

    10:09 03.03.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "К Ре.тен!":

    АБЕ заблуден копей!!! кой ти брои РАШАта ти за жива-2 пъти сме били във война със САЩ и АНГЛИЯ-те , англофобите ни докараха тва , А РАША им помогна!!! аре ся кажи кога РАШАта ти е воювала със САЩ?

    Коментиран от #35

    10:10 03.03.2026

  • 34 Чест и слава

    4 0 Отговор
    на всички загинали руски, финландски и румънски войници и офицери и на българските опълченци, които дадоха живота си за да я има нашата родина България!

    Коментиран от #40

    10:13 03.03.2026

  • 35 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    МАЧЪК СКОПЕН!ПЪС МА

    10:16 03.03.2026

  • 36 Рубиньо

    0 0 Отговор
    Поздравявам народа на Бахрейн по случай националния му празник. Нали така се казвахте, чакай да питам секретарката.

    10:19 03.03.2026

  • 37 Софиянец

    2 1 Отговор
    Не желаем поздравления от агресор! Особено от бероден емигрант и настоящ слуга на ционисти!

    10:21 03.03.2026

  • 38 Кошера

    1 1 Отговор
    Да го ….ш

    10:22 03.03.2026

  • 39 Скумрия

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Благодарим, САЩ!":

    Пожелавам ти бял ден да не видиш

    10:24 03.03.2026

  • 40 Свищов 1877

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Чест и слава":

    Не забравяй украинците!

    10:28 03.03.2026

  • 41 антрашпиц

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отговор":

    Ти предтсави си , америкоса ни поздравява с паметната дата ,обаче телевизиите от сутринта ни убеждават ,че трети март е една едва ли не незначителна дата ......

    10:31 03.03.2026

