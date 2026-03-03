Рубио поздрави българите по случай 3 март

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио поздравява България по случай Националния празник - 3 март.
"От името на САЩ поздравявам народа на България по случай Вашия национален празник, 3 март. Днес се присъединяваме към Вас в честването на 148 години от Освобождението на България", заявява Марко Рубио в публикация на посолството на САЩ у нас във Фейсбук.
1 Отговор
Коментиран от #41
09:26 03.03.2026
2 Лилава Жена
А Населението и е индианско
09:28 03.03.2026
3 Стенли
09:28 03.03.2026
4 Благодарим, САЩ!
Коментиран от #10, #39
09:28 03.03.2026
5 Летописец
В отговор на въпрос как Кремъл се отнася към отсъствието на покана от България, Песков каза: Това е суверенно решение на суверенна България.
Отнасяме се абсолютно нормално и с уважение и разбира се, искаме нашите български партньори действително да бъдат свободни от каквото и да е иго и да бъдат суверенни в своите действия и решения, така че те по никакъв начин да не навредят на интересите на страната, каза още Песков.
Коментиран от #18
09:29 03.03.2026
6 бай Даньо
много знае къде е БГ
09:30 03.03.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #23, #26
09:30 03.03.2026
8 НАТОпорчен
Президентът на САЩ Удроу Уилсън на мирните преговори през 1919 г. отстоява оставането на Беломорска Тракия, Южна Добруджа и Царибродско в българските държавни предели и осуетява плана за ликвидирането на България като държава и разделянето ѝ на три района, подчинени на Гърция, Сърбия и Румъния, лансиран в Ньой. Лауреат е на Нобелова награда. А няма нито един негов паметник в България!
Коментиран от #17
09:31 03.03.2026
9 Кубинското ционe не е пропуснало да
09:31 03.03.2026
10 Стенли
До коментар #4 от "Благодарим, САЩ!":И за какво точно им благодариш затова че нашите управници натегачи хвърлиха едни милярди за едни железа за които не е сигурно дали ще летят 🤨
09:31 03.03.2026
11 Чорбара
09:32 03.03.2026
12 Тинка
09:33 03.03.2026
13 Валтер Шеленберг
09:35 03.03.2026
14 Лилава Жена
09:36 03.03.2026
15 Само безумен жълтопаважник би вързал на
09:36 03.03.2026
16 Олигавен В екстаз соросоид
09:36 03.03.2026
17 Стенли
До коментар #8 от "НАТОпорчен":Да затова съм съгласен че президентът Уилдро Уилсън се е застъпил за България иначе сме щели да престанем да съществуваме като държава , територията ни щяла да бъде поделана между Сърбия Гърция и Румъния така че този човек заслужава поне една улица да се кръсти на негово име, между другото България е единствената държава на балканите където граничи навсякъде със себе си 🇧🇬
Коментиран от #20
09:38 03.03.2026
18 Чакаме поздрави от Натаняху убиеца!
До коментар #5 от "Летописец":А бе къде е Натаняху, да ни честити? Да не е отлетял при Кобзон и аетоляха?
09:38 03.03.2026
19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
09:39 03.03.2026
20 Лилава Жена
До коментар #17 от "Стенли":По добре поделена отколкото цяла и разделена
09:41 03.03.2026
21 Този
09:42 03.03.2026
22 Търновец
09:43 03.03.2026
23 честен ционист
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":При теб е разбираемо недоволството, все пак братишките сложиха едно -ва накрая на турската фамилия на баба ти и й дадоха дървено кръстче.
09:45 03.03.2026
24 БЛАГОДАРЯ
09:45 03.03.2026
25 Не ти приемам подигравката
Нашественици! Вън!
09:47 03.03.2026
26 К Ре.тен!
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Националните катастрофи на България ги докараха русофобските правителства и фсшистките такива! Сега следва трета! Какви са сегашните управляващи???!!! Риторичен въпрос,ако знаеш какво означава!
Коментиран от #27, #33
09:57 03.03.2026
27 Стенли
До коментар #26 от "К Ре.тен!":Много точно казано най адекватно в сегашната ситуация реагираха испанците можем само да си пожелаем да имаме и ний такива управници
10:01 03.03.2026
28 БлагодАрим и
10:06 03.03.2026
29 Грозната истина
10:08 03.03.2026
31 Да живей, България!
10:09 03.03.2026
32 гочето
Баба Яга отиде при американския губернатор да измоли един поздрав!
10:09 03.03.2026
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #26 от "К Ре.тен!":АБЕ заблуден копей!!! кой ти брои РАШАта ти за жива-2 пъти сме били във война със САЩ и АНГЛИЯ-те , англофобите ни докараха тва , А РАША им помогна!!! аре ся кажи кога РАШАта ти е воювала със САЩ?
Коментиран от #35
10:10 03.03.2026
34 Чест и слава
Коментиран от #40
10:13 03.03.2026
35 Боруна Лом
До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":МАЧЪК СКОПЕН!ПЪС МА
10:16 03.03.2026
36 Рубиньо
10:19 03.03.2026
37 Софиянец
10:21 03.03.2026
38 Кошера
10:22 03.03.2026
39 Скумрия
До коментар #4 от "Благодарим, САЩ!":Пожелавам ти бял ден да не видиш
10:24 03.03.2026
40 Свищов 1877
До коментар #34 от "Чест и слава":Не забравяй украинците!
10:28 03.03.2026
41 антрашпиц
До коментар #1 от "Отговор":Ти предтсави си , америкоса ни поздравява с паметната дата ,обаче телевизиите от сутринта ни убеждават ,че трети март е една едва ли не незначителна дата ......
10:31 03.03.2026